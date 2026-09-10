लंबी रोड ट्रिप्स के लिए ₹30 लाख से कम में सबसे बड़े फ्यूल टैंक वाली 10 कारें

लंबी दूरी की यात्राओं के लिए सिर्फ अच्छा माइलेज ही काफी नहीं होता. आरामदायक सीटें, स्थिर राइड क्वालिटी, अच्छा बूट स्पेस और बड़ा फ्यूल टैंक भी रोड ट्रिप को काफी आसान बना सकते हैं. बड़ा टैंक होने का मतलब है कि आपको ईंधन भरवाने के लिए कम बार रुकना पड़ेगा. यह लंबी हाईवे ड्राइव, पहाड़ी यात्राओं और ऐसे रूट्स पर खास तौर पर उपयोगी होता है जहां पेट्रोल पंप काफी दूर-दूर हों. भारत में ₹30 लाख से कम कीमत वाली कई कारें 50 लीटर या उससे अधिक बड़े फ्यूल टैंक के साथ आती हैं. आइए इन पर विस्तार से नजर डालते हैं.

नोट: नीचे बताई गई ड्राइविंग रेंज हाईवे पर आधारित अनुमानित आंकड़े हैं. वास्तविक रेंज गति, ट्रैफिक, यात्रियों की संख्या, सामान, सड़क की स्थिति और ड्राइविंग शैली पर निर्भर करेगी.

1. टोयोटा इनोवा क्रिस्टा (Toyota Innova Crysta)

फ्यूल टैंक क्षमता: 65 लीटर

कीमत: ₹19.72 लाख से ₹26.77 लाख (एक्स-शोरूम)

टोयोटा इनोवा क्रिस्टा लंबी दूरी की यात्राओं के लिए सबसे बढ़िया विकल्पों में से एक बनी हुई है. इसका बड़ा फ्यूल टैंक, डीजल इंजन और विशाल केबिन इसे उन परिवारों के लिए उपयुक्त बनाता है जो अक्सर लंबी दूरी तय करते हैं. 65 लीटर के टैंक और कुशल हाईवे ड्राइविंग के साथ यह ईंधन भरवाने के बीच काफी लंबी दूरी तय कर सकती है. वास्तविक परिस्थितियों में इसकी हाईवे रेंज लगभग 750 से 850 किमी या उससे अधिक हो सकती है.

क्रिस्टा की सबसे बड़ी खासियत इसका भरोसेमंद डीजल इंजन और लंबे समय तक टिकाऊ रहने की प्रतिष्ठा है. इसकी ऊंची सीटिंग पोजिशन, आरामदायक दूसरी पंक्ति और विशाल केबिन इसे पारिवारिक रोड ट्रिप्स के लिए आदर्श बनाते हैं. बॉडी-ऑन-फ्रेम निर्माण और रियर-व्हील ड्राइव लेआउट खराब सड़कों पर भी बेहतर क्षमता देते हैं. इसके अलावा, देशभर में फैला टोयोटा का सर्विस नेटवर्क भी लंबी यात्राओं के दौरान काफी मददगार साबित होता है.

टूरिंग की प्रमुख खूबियां

65 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक

भरोसेमंद डीजल इंजन

विशाल 7/8-सीटर केबिन

मजबूत दीर्घकालिक विश्वसनीयता

बेहतरीन हाईवे आराम

किसे खरीदनी चाहिए?

ऐसे परिवारों को जो नियमित हाईवे ड्राइव, अंतरराज्यीय यात्राएं और लंबी रोड ट्रिप्स करते हैं.

2. महिंद्रा XUV 7XO

फ्यूल टैंक क्षमता: 60 लीटर

कीमत: ₹13.99 लाख से ₹25.94 लाख (एक्स-शोरूम)

महिंद्रा XUV 7XO बड़े 60 लीटर फ्यूल टैंक को दमदार प्रदर्शन और आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ती है. यही कारण है कि यह ₹30 लाख से कम कीमत में लंबी दूरी की यात्राओं के लिए सबसे संतुलित विकल्पों में से एक है. इसका डीजल वर्जन खासतौर पर हाईवे ड्राइविंग के लिए बेहतर है क्योंकि इसका मजबूत टॉर्क ओवरटेकिंग और पहाड़ी रास्तों पर चढ़ाई को आसान बनाता है. उपयुक्त परिस्थितियों में यह लगभग 700 से 850 किमी तक की रेंज दे सकती है.

XUV 7XO अपने हाईवे फीचर्स के लिए भी जानी जाती है. लेवल 2 ADAS, एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल (Adaptive Cruise Control) और लेन-कीपिंग असिस्ट (Lane-Keeping Assist) लंबी एक्सप्रेसवे यात्राओं में ड्राइवर की थकान कम करने में मदद करते हैं. विशाल केबिन, सेगमेंट-फर्स्ट 540-डिग्री कैमरा, बड़ी स्क्रीन, प्रीमियम ऑडियो सिस्टम और FSD सस्पेंशन इसे लंबी यात्राओं के लिए बेहद आरामदायक बनाते हैं.

टूरिंग की प्रमुख खूबियां

60 लीटर का फ्यूल टैंक

दमदार डीजल प्रदर्शन

लेवल 2 ADAS और एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल

आरामदायक हाईवे राइड

विशाल केबिन

किसे खरीदनी चाहिए?

उन खरीदारों को जो एक आधुनिक, फीचर-लोडेड SUV चाहते हैं जो लंबी हाईवे यात्राओं के साथ-साथ रोजमर्रा के उपयोग के लिए भी उपयुक्त हो.

3. जीप कंपस (Jeep Compass) / जीप मेरिडियन (Jeep Meridian)

फ्यूल टैंक क्षमता: 60 लीटर

कंपास की कीमत: ₹17.99 लाख से ₹30.95 लाख (एक्स-शोरूम)

मेरिडियन की कीमत: ₹23.33 लाख से ₹38.26 लाख (एक्स-शोरूम)

जीप कंपास (Jeep Compass) और जीप मेरिडियन (Jeep Meridian) उन खरीदारों के लिए उपयुक्त विकल्प हैं जो लंबी दूरी की यात्राओं के लिए एक प्रीमियम SUV चाहते हैं. दोनों मॉडलों में 60 लीटर का फ्यूल टैंक और डीजल इंजन मिलता है, जो दमदार परफॉर्मेंस और मजबूत पुलिंग पावर पेश करता है. कंपास एक 5-सीटर SUV है, जबकि मेरिडियन उन खरीदारों के लिए तीन-रो सीटिंग उपलब्ध कराती है जिन्हें अतिरिक्त यात्री स्थान की जरूरत होती है.

दोनों SUV खास तौर पर हाईवे ड्राइविंग के लिए बेहद उपयुक्त हैं. ऊंची गति पर इनकी हैंडलिंग स्थिर रहती है और ये सड़क पर मजबूत पकड़ के साथ आत्मविश्वास से भरपूर ड्राइविंग अनुभव देती हैं. इनमें उपलब्ध फोर-व्हील-ड्राइव (Four-Wheel Drive) सिस्टम और सेलेक-टेरेन (Selec-Terrain) मोड इन्हें तब भी सक्षम बनाए रखते हैं, जब आपकी रोड ट्रिप पक्की सड़कों से आगे बढ़कर उबड़-खाबड़ और चुनौतीपूर्ण रास्तों तक पहुंच जाए.

टूरिंग की प्रमुख खूबियां

60 लीटर फ्यूल टैंक

स्थिर हाईवे राइड

दमदार डीजल इंजन

उपलब्ध 4x4 क्षमता

आरामदायक केबिन

किसे खरीदनी चाहिए?

उन लोगों को जो हाईवे टूरिंग के साथ-साथ खराब सड़कों और कठिन इलाकों में भी ड्राइव करना चाहते हैं.

4. MG हेक्टर (MG Hector) / MG हेक्टर प्लस (MG Hector Plus)

हेक्टर कीमत: ₹11.99 लाख से ₹19.19 लाख

हेक्टर प्लस कीमत: ₹17.49 लाख से ₹19.69 लाख

एमजी हेक्टर को प्रदर्शन की तुलना में आराम को प्राथमिकता देकर तैयार किया गया है. इसका 60 लीटर का फ्यूल टैंक लंबी यात्राओं के लिए अच्छी रेंज देता है, जबकि इसका सॉफ्ट सस्पेंशन यात्रियों को लंबी दूरी के सफर में बेहतर आराम देता है. पांच-सीटर हेक्टर में 587 लीटर का बड़ा बूट स्पेस भी मिलता है, जिससे परिवारों को सामान रखने के लिए पर्याप्त जगह मिल जाती है. वहीं, हेक्टर प्लस उन खरीदारों के लिए तीन-पंक्ति सीटिंग का विकल्प जोड़ती है जिन्हें अधिक यात्रियों के साथ सफर करना होता है.

हाईवे पर हेक्टर की आरामदायक राइड और विशाल केबिन इसे ऐसी SUV बनाते हैं जिसमें कई घंटे बिताना भी आसान लगता है. इसकी बड़ी 14-इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स और पैनोरमिक सनरूफ प्रीमियम अनुभव को और बेहतर बनाते हैं. उपलब्ध लेवल 2 ADAS फीचर्स लंबी हाईवे ड्राइव के दौरान ड्राइवर की थकान कम करने में मदद कर सकते हैं, हालांकि वाहन का नियंत्रण हमेशा ड्राइवर के हाथ में ही रहना चाहिए.

टूरिंग की प्रमुख खूबियां

60 लीटर फ्यूल टैंक

आरामदायक सस्पेंशन

पांच-सीटर वर्जन में बड़ा बूट

विशाल केबिन

लेवल 2 ADAS

किसे खरीदनी चाहिए?

उन परिवारों को जो स्पोर्टी हैंडलिंग से ज्यादा आराम और फीचर्स को प्राथमिकता देते हैं.

5. महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक (Mahindra Scorpio Classic)

फ्यूल टैंक क्षमता: 60 लीटर

कीमत: ₹13.37 लाख से ₹17.40 लाख

स्कॉर्पियो क्लासिक इस सूची में शामिल सबसे सरल और सबसे मजबूत वाहनों में से एक है. इसका 60 लीटर का फ्यूल टैंक, डीजल इंजन और लैडर-फ्रेम (Ladder-Frame) निर्माण इसे कम विकसित और उबड़-खाबड़ सड़कों पर लंबी यात्राओं के लिए एक स्वाभाविक विकल्प बनाते हैं. इसका 2.2-लीटर mHawk डीजल इंजन 300 Nm का टॉर्क बनाता है, जो खड़ी चढ़ाई वाली सड़कों और कठिन रास्तों पर चलने के लिए पर्याप्त लो-एंड टॉर्क प्रदान करता है. इसके अलावा, ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस टूटी-फूटी और असमान सड़कों पर भी काफी उपयोगी साबित होता है.

स्कॉर्पियो क्लासिक भले ही नई SUV की तरह फीचर-लोडेड या अत्यधिक प्रीमियम महसूस न हो, लेकिन यही इसकी लोकप्रियता का एक प्रमुख कारण भी है. इसका मैकेनिकल सेटअप सरल है और पूरे भारत में इसका व्यापक सर्विस नेटवर्क उपलब्ध है. इसका बड़ा फ्यूल टैंक विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों की यात्राओं के दौरान उपयोगी साबित होता है, जहां फ्यूल स्टेशन अपेक्षाकृत कम संख्या में मौजूद हो सकते हैं.

टूरिंग की प्रमुख खूबियां

60 लीटर फ्यूल टैंक

मजबूत लैडर-फ्रेम चेसिस

दमदार लो-एंड डीजल टॉर्क

209 मिमी ग्राउंड क्लीयरेंस

आसान और व्यावहारिक मैकेनिकल सेटअप

किसे खरीदनी चाहिए?

ऐसे लोग जो अक्सर खराब सड़कों पर यात्रा करते हैं और अत्यधिक इलेक्ट्रॉनिक्स व फीचर्स से लैस SUV के बजाय एक मजबूत, भरोसेमंद और दमदार SUV चाहते हैं.

6. महिंद्रा स्कॉर्पियो-N (Mahindra Scorpio-N)

फ्यूल टैंक क्षमता: 57 लीटर

कीमत: ₹13.69 लाख से ₹25.49 लाख

स्कॉर्पियो-N, स्कॉर्पियो की मजबूत और दमदार पहचान को बरकरार रखते हुए उसे कहीं अधिक आधुनिक केबिन और बेहतर ड्राइविंग अनुभव के साथ पेश करती है. इसका 57 लीटर का फ्यूल टैंक लंबी हाईवे यात्राओं के लिए अच्छी रेंज प्रदान करता है, जबकि इसका डीजल इंजन परिवार के साथ सामान लादकर की जाने वाली यात्राओं के लिए काफी उपयुक्त है. स्कॉर्पियो-N का पेंटा-लिंक रियर सस्पेंशन (Penta-Link Rear Suspension) और वॉट्स लिंकज (Watt's Linkage) इसे पारंपरिक लैडर-फ्रेम SUV की तुलना में ज्यादा स्थिर महसूस कराता है. इसके अलावा, इसे 5-स्टार GNCAP सेफ्टी रेटिंग भी मिली है, जो हाईवे सफर के दौरान अतिरिक्त मानसिक सुकून प्रदान करती है.

जो खरीदार अपनी SUV को सिर्फ हाईवे तक सीमित नहीं रखना चाहते, उनके लिए उपलब्ध 4XPLOR फोर-व्हील-ड्राइव (4WD) सिस्टम बेहतरीन ऑफ-रोड क्षमता लाता है. यह उबड़-खाबड़ रास्तों, खड़ी चढ़ाई और कठिन सतहों पर आसानी से चल सकती है, जहां कई सामान्य फैमिली SUV संघर्ष करती हैं. इसका विशाल केबिन, बड़ा बूट स्पेस और आरामदायक सीटें इसे कई दिनों तक चलने वाली रोड ट्रिप्स के लिए भी एक मजबूत विकल्प बनाती हैं.

टूरिंग की प्रमुख खूबियां

57 लीटर फ्यूल टैंक

दमदार डीजल इंजन

उपलब्ध 4XPLOR 4x4 सिस्टम

आरामदायक लैडर-फ्रेम SUV

खराब रास्तों पर बेहतर क्षमता

किसे खरीदनी चाहिए?

ऐसे परिवारों और एडवेंचर पसंद करने वाले यात्रियों को, जो हाईवे सफर, पहाड़ी यात्राओं और कभी-कभार ऑफ-रोड ड्राइविंग के लिए एक ही SUV चाहते हैं.

7. महिंद्रा थार ROXX (Mahindra Thar ROXX)

फ्यूल टैंक क्षमता: 57 लीटर

कीमत: ₹12.52 लाख से ₹23.52 लाख

थार ROXX, थार की मूल पहचान को बरकरार रखते हुए उसे कहीं अधिक व्यावहारिक बनाती है. इसकी पांच-दरवाजों वाली बॉडी, पांच-सीटर लेआउट और 447 लीटर का बूट स्पेस इसे तीन-दरवाजों वाली थार के मुकाबले लंबी रोड ट्रिप्स के लिए कहीं अधिक उपयुक्त बनाते हैं. हालांकि इसका माइलेज इस सूची में सबसे बेहतर नहीं है, लेकिन 57 लीटर का फ्यूल टैंक लंबी यात्राओं के दौरान बार-बार ईंधन भरवाने की जरूरत को कम कर देता है. इंजन, गति और सड़क की परिस्थितियों के आधार पर यह अच्छी-खासी टूरिंग रेंज प्रदान कर सकती है, जबकि कठिन रास्तों पर चलने की अपनी क्षमता भी बरकरार रखती है.

ROXX में ऐसे कई फीचर्स भी मिलते हैं जो लंबी यात्राओं के दौरान इसे अधिक आरामदायक और उपयोग में आसान बनाते हैं. इनमें लेवल 2 ADAS और पैनोरमिक सनरूफ शामिल हैं. इसका सस्पेंशन पुरानी थार की तुलना में अधिक आरामदायक है, जिससे यह हाईवे ड्राइविंग के लिए बेहतर साबित होती है. वहीं एडवेंचर ट्रिप्स के दौरान इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग डिफरेंशियल (Electronic Locking Differential) और ऑफ-रोड ड्राइविंग सिस्टम जैसे फीचर्स इसे सामान्य फैमिली SUV के मुकाबले बढ़त दिलाते हैं.

टूरिंग की प्रमुख खूबियां

57 लीटर फ्यूल टैंक

447 लीटर बूट स्पेस

परिवार के अनुकूल 5-दरवाजा डिजाइन

मजबूत ऑफ-रोड क्षमता

लेवल 2 ADAS

किसे खरीदनी चाहिए?

ऐसे खरीदार जो रोड ट्रिप्स के लिए एक व्यावहारिक SUV चाहते हैं लेकिन ऑफ-रोड क्षमता से समझौता नहीं करना चाहते.

8. टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस (Toyota Innova Hycross) / मारुति सुजुकी इनविक्टो (Maruti Suzuki Invicto)

फ्यूल टैंक क्षमता: 52 लीटर

इनोवा हाईक्रॉस कीमत: ₹18.70 लाख से ₹32.95 लाख

इनविक्टो कीमत: ₹24.97 लाख से ₹28.80 लाख

टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस (Toyota Innova Hycross) स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और मारुति सुजुकी इनविक्टो (Maruti Suzuki Invicto) एक ही स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड (Strong Hybrid) सेटअप का उपयोग करती हैं, जिसमें 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर और e-CVT गियरबॉक्स शामिल हैं. दोनों में 52 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, लेकिन उनकी बेहतरीन माइलेज उन्हें केवल फ्यूल टैंक क्षमता के आधार पर अनुमानित रेंज से कहीं अधिक दूरी तय करने में सक्षम बनाती है.

इनोवा हाईक्रॉस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ARAI-प्रमाणित माइलेज 23.24 किमी/लीटर है, जबकि इनविक्टो भी लगभग इसी स्तर की स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड ईंधन दक्षता प्रदान करती है. वास्तविक हाईवे ड्राइविंग के दौरान माइलेज इससे कम हो सकता है, लेकिन अनुकूल परिस्थितियों और किफायती ड्राइविंग के साथ दोनों वाहन एक फुल टैंक पर 1,000 किमी से अधिक की संभावित रेंज देने में सक्षम हैं.

दोनों मॉडल पारिवारिक यात्राओं के लिए भी बेहद उपयुक्त हैं. इनोवा हाईक्रॉस में विशाल केबिन, शांत हाइब्रिड पावरट्रेन और ऊंचे वेरिएंट्स में पावर्ड दूसरी पंक्ति की ओटोमन सीटें (Ottoman Seats) मिलती हैं. वहीं, इनविक्टो में भी समान रूप से विशाल तीन-पंक्ति वाला केबिन और प्रीमियम दूसरी पंक्ति की कैप्टन सीट्स (Captain Seats) दी गई हैं, जो लंबी यात्राओं के दौरान बेहतरीन आराम प्रदान करती हैं.

टूरिंग की प्रमुख खूबियां

52 लीटर फ्यूल टैंक

शानदार स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड दक्षता

1,000 किमी से अधिक संभावित रेंज

विशाल तीन-पंक्ति केबिन

बेहद आरामदायक दूसरी पंक्ति

किसे खरीदनी चाहिए?

उन परिवारों को जो डीजल SUV चुने बिना सबसे अधिक रेंज चाहते हैं.

9. टाटा सफारी (Tata Safari)

फ्यूल टैंक क्षमता: 50 लीटर

कीमत: ₹13.39 लाख से ₹26.76 लाख

टाटा सफारी उन खरीदारों के लिए एक शानदार विकल्प है जो लंबी हाईवे यात्राओं के लिए आरामदायक तीन-पंक्ति वाली SUV की तलाश में हैं. इसका 50 लीटर का फ्यूल टैंक इस सूची में मौजूद कुछ प्रतिद्वंद्वियों के 60 लीटर टैंक जितना बड़ा नहीं है, लेकिन इसका डीजल इंजन और आरामदायक केबिन इसे लंबी दूरी की यात्राओं के लिए एक सक्षम टूरिंग वाहन बनाते हैं. इसका 2.0-लीटर क्रायोटेक (Kryotec) डीजल इंजन मजबूत टॉर्क प्रदान करता है, जो हाईवे पर ओवरटेकिंग और पहाड़ी रास्तों पर ड्राइविंग को आसान बनाता है. किफायती हाईवे ड्राइविंग के साथ सफारी ईंधन भरवाने के बीच लंबी दूरी तय कर सकती है.

सफारी में सुरक्षा और आराम पर भी विशेष ध्यान दिया गया है. इसे 5-स्टार भारत NCAP सुरक्षा रेटिंग मिली है और इसमें 7 तक एयरबैग्स के साथ ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स (Driver Assistance Features) की लंबी सूची भी शामिल है. वेंटिलेटेड सीटें, बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और प्रीमियम ऑडियो सिस्टम लंबी दूरी की यात्राओं के दौरान आराम और सुविधा को और बेहतर बनाते हैं.

टूरिंग की प्रमुख खूबियां

50 लीटर फ्यूल टैंक

दमदार 2.0-लीटर क्रायोटेक डीजल इंजन

5-स्टार भारत NCAP रेटिंग

विशाल तीन-पंक्ति केबिन

आरामदायक हाईवे राइड

किसे खरीदनी चाहिए?

जो नियमित रूप से हाईवे और अंतरराज्यीय यात्राएं करते हैं तथा एक विशाल, आरामदायक और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने वाली (safety-focused) SUV की तलाश में हैं.

10. हुंडई अल्काज़ार (Hyundai Alcazar)

फ्यूल टैंक क्षमता: 50 लीटर

कीमत: ₹14.51 लाख से ₹21.25 लाख

अल्काज़ार का टैंक इस सूची में सबसे बड़ा नहीं है, लेकिन इसका किफायती डीजल इंजन 50 लीटर की क्षमता का बेहतरीन उपयोग करता है. लंबी हाईवे यात्राओं के दौरान, अनुकूल परिस्थितियों में इसका डीजल वेरिएंट 18 किमी/लीटर या उससे अधिक का माइलेज दे सकता है, जिससे इसकी संभावित रेंज लगभग 850 किमी तक पहुंच सकती है.

अल्काज़ार का अपेक्षाकृत कॉम्पैक्ट आकार इसे लंबी हाईवे यात्रा से पहले या बाद में भीड़भाड़ वाले शहरों और कस्बों में चलाने को आसान बनाता है. यही वजह है कि यह उन लोगों के लिए भी अच्छा विकल्प है जो अपनी टूरिंग कार का इस्तेमाल रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी करते हैं. इसका केबिन आरामदायक और फीचर-लोडेड है, जिसमें लेवल 2 ADAS, वेंटिलेटेड कैप्टन सीट्स, ड्यूल 10.25-इंच डिस्प्ले और Bose ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसका 6-सीटर वर्जन उन परिवारों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है जो दूसरी पंक्ति में अतिरिक्त आराम चाहते हैं.

टूरिंग की प्रमुख खूबियां

50 लीटर फ्यूल टैंक

दक्ष डीजल इंजन

18+ किमी/लीटर संभावित हाईवे माइलेज

आरामदायक 6-सीटर लेआउट

लेवल 2 ADAS

किसे खरीदनी चाहिए?

ऐसे खरीदार जो शहर और हाईवे दोनों के लिए एक आरामदायक, कुशल और परिवार-अनुकूल SUV चाहते हैं.

लंबी दूरी की यात्राओं के लिए सबसे बेहतर कार कौन सी है?

हर तरह की रोड ट्रिप के लिए एक ही विजेता नहीं हो सकती.

टोयोटा इनोवा क्रिस्टा विश्वसनीयता और बड़े फ्यूल टैंक के लिए शानदार विकल्प है.

महिंद्रा स्कॉर्पियो-N और थार ROXX खराब रास्तों पर ज्यादा सक्षम हैं.

अधिकतम आराम के लिए MG हेक्टर और टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस बेहतर विकल्प साबित होती हैं.

यदि सबसे ज्यादा रेंज और ईंधन दक्षता आपकी प्राथमिकता है, तो इनोवा हाईक्रॉस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सबसे आकर्षक विकल्प है, जो एक फुल टैंक पर 1,000 किमी से अधिक चलने की क्षमता रखती है.

वहीं प्रदर्शन, तकनीक और हाईवे आराम का संतुलन चाहने वालों के लिए महिंद्रा XUV 7XO ₹30 लाख से कम बजट में सबसे मजबूत ऑलराउंडर विकल्पों में से एक है.