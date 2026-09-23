₹15 लाख के बजट में चाहिए मजेदार ड्राइविंग? ये कारें राइड और हैंडलिंग में हैं शानदार

ऐसे देश में जहाँ हम हर तरह की सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं, वहाँ सबसे ज़रूरी बात – खासकर जब पूरे परिवार की बात हो – राइड क्वालिटी होती है. हालाँकि लग्ज़री कारें इस मामले में बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन मास मार्केट सेगमेंट की हर कार आरामदायक राइड देने का दावा नहीं कर सकती. यह असल में कार की बॉडी स्टाइल, बिल्ड क्वालिटी, सही टायर प्रेशर और सस्पेंशन ट्यूनिंग पर निर्भर करता है. इसलिए, अगर आप रु.15 लाख से कम कीमत में कार खरीद रहे हैं और आपकी चेकलिस्ट में अच्छी राइड क्वालिटी सबसे ऊपर है, तो यहाँ दस बेहतरीन विकल्प दिए गए हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं – और चलिए, SUV से शुरुआत करते हैं.

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ह्यून्दे क्रेटा: (एक्स-शोरूम) कीमत रु.10.91 लाख से शुरू

₹15 लाख से कम कीमत वाली अच्छी राइड क्वालिटी देने वाली कारों में ह्यून्दे क्रेटा सबसे आगे है. इस एसयूवी ने अपने दस साल के सफ़र में कई बेंचमार्क सेट किए हैं और इसकी शानदार राइड क्वालिटी उनमें से एक है. यह SUV बेहतरीन डायनामिक्स देती है, जो इसके सभी वर्जन और फ़ेसलिफ़्ट में एक जैसी रही है. इसका सस्पेंशन हमेशा इस तरह से ट्यून किया गया है कि SUV रास्ते में आने वाले सभी झटकों और गड्ढों को झेल लेती है, जिससे गाड़ी के अंदर बैठे लोगों को ज़्यादा झटका महसूस नहीं होता. अगर आपको थोड़ा कड़ा (stiff) सस्पेंशन चाहिए, तो आपके पास N-Line ट्रिम चुनने का ऑप्शन भी है.

सिट्रॉएन एयरक्रॉस X: शुरुआती कीमत ₹8.90 लाख (एक्स-शोरूम)

लोकप्रियता के मामले में क्रेटा से बिल्कुल अलग होने के बावजूद, सिट्रॉएन एयरक्रॉस X राइड क्वालिटी के मामले में उसे कड़ी टक्कर देती है, या उससे बेहतर भी हो सकती है. फ्रेंच कंपनी की कारें राइड क्वालिटी के मामले में नए स्टैंडर्ड सेट करने के लिए जानी जाती हैं, चाहे वे किसी भी सेगमेंट की हों, और यह 7-सीटर कार भी वैसी ही है. एयरक्रॉस X एक प्रैक्टिकल कार है जिसमें बेहतरीन एर्गोनॉमिक्स हैं, इसका रिस्पॉन्सिव टर्बो पेट्रोल इंजन इसे चलाने में मज़ेदार बनाता है, और हाँ, यह हर तरह की सड़कों पर आसानी से चल सकती है. इसमें एक खास 'प्रोग्रेसिव हाइड्रोलिक कुशन सस्पेंशन सिस्टम' है जो मशहूर "फ्लाइंग कारपेट" जैसा आरामदायक राइड अनुभव देता है और इसे सबसे अलग बनाता है.

एमजी हेक्टर: (एक्स-शोरूम) कीमत रु.11.99 लाख से शुरू

2019 में लॉन्च होने के बाद से ही एमजी हेक्टर में लगातार सुधार होते रहे हैं. तब से इस एसयूवी के कई वर्जन आए हैं, जिन्होंने शानदार कैबिन अनुभव दिया है. इनमें प्रैक्टिकैलिटी, फीचर्स और राइड क्वालिटी शामिल हैं. खास तौर पर कम स्पीड पर मिलने वाला आराम हेक्टर की बड़ी खूबियों में से एक है, क्योंकि इसके सस्पेंशन को इस तरह से ट्यून किया गया है कि शहर में गाड़ी चलाते समय रास्ते की ऊबड़-खाबड़ जगहों का झटका महसूस न हो. जब परिवार के सभी सदस्य शहर में घूमने के लिए एक साथ निकलते हैं, तो यह गाड़ी उन्हें प्रभावित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है.

टाटा नेक्सॉन: शुरुआती कीमत ₹7.39 लाख (एक्स-शोरूम)

अगर आपको लगता है कि सिर्फ़ कॉम्पैक्ट और 7-सीटर एसयूवी ही अच्छी राइड क्वालिटी दे सकती हैं, तो कई सब-कॉम्पैक्ट कारें भी हैं जो यह काम उतनी ही अच्छी तरह से कर सकती हैं. टाटा नेक्सॉन उनमें से एक है; इसका सस्पेंशन सेटअप बहुत बढ़िया है और इसे हर तरह की सड़क पर चलने के हिसाब से एकदम सही तरह से ट्यून किया गया है. इस एसयूवी की एक और खूबी इसकी मज़बूत बनावट है, जो खराब सड़कों पर बहुत काम आती है क्योंकि इसका सेटअप मुश्किलों को आसानी से झेल लेता है. क्या आप ऐसी गाड़ी ढूंढ रहे हैं जो लगभग हर काम कर सके? तो नेक्सॉन आपके लिए सही रहेगी.

महिंद्रा XUV 3XO: (एक्स-शोरूम) कीमत रु.7.79 लाख से शुरू

मार्केट में नेक्सॉन की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी, महिंद्रा XUV 3XO, आरामदायक राइड क्वालिटी देने के मामले में उससे भी बेहतर हो सकती है. नेक्सॉन की तरह ही 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली यह महिंद्रा SUV भले ही कंपनी के पोर्टफोलियो में सबसे छोटी हो, लेकिन शानदार राइड देने के मामले में यह बड़ी गाड़ियों को कड़ी टक्कर दे सकती है. यह कार अपने सेगमेंट की ज़्यादातर गाड़ियों से ज़्यादा चौड़ी है, जिससे यह हर तरह की सड़क पर स्थिर रहती है. इसे तेज़ी से और रफ़ तरीके से भी चलाया जा सकता है, और फिर भी यह पक्का करती है कि अंदर बैठे लोगों को हर स्पीड पर बाहरी झटकों से आराम मिले.

किआ सिरोस: शुरुआती कीमत ₹8.42 लाख (एक्स-शोरूम)

किआ सिरोस एक ऐसी सब-कॉम्पैक्ट SUV है जिसमें लॉन्च के समय से अब तक राइड क्वालिटी के मामले में ज़बरदस्त सुधार हुआ है. शुरुआत में, जब यह कार 2025 की शुरुआत में आई थी, तो इसकी राइड - खासकर पिछली सीट पर - थोड़ी सख्त और पूरी तरह आरामदायक नहीं लगती थी. कोरियाई कार निर्माता ने अपनी गलती से जल्दी ही सीख ली और इस साल आए 2026 मॉडल में साफ़ बदलाव देखने को मिले. इन बदलावों ने इस SUV को उन खरीदारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बना दिया जो एक ही कार में प्रैक्टिकैलिटी, प्रीमियम अनुभव और आरामदायक राइड चाहते थे.

निसान मैग्नाइट: शुरुआती कीमत ₹5.68 लाख (एक्स-शोरूम)

निसान मैग्नाइट एक और ऐसी एसयूवी है जो पैसे की सही कीमत देती है और कई मामलों में बेहतरीन है. जापानी कार कंपनी इसे पिछले पांच साल से ज़्यादा समय से बेच रही है और जब भी हमने इसे चलाया है, तो इसकी राइड क्वालिटी ने हमें हमेशा प्रभावित किया है, खासकर इसकी कीमत को देखते हुए. शुरू में, एक मालिक के तौर पर आपको लग सकता है कि इसकी ड्राइव थोड़ी सख्त है, लेकिन कुछ हज़ार किलोमीटर चलाने के बाद मैग्नाइट आपको दिखा देगी कि यूज़र्स इसे इतनी अच्छी रेटिंग क्यों देते हैं. जैसे-जैसे सस्पेंशन नरम होते हैं, यह SUV आरामदायक राइड का अनुभव देती है.

मारुति सुज़ुकी डिज़ायर: शुरुआती कीमत ₹6.31 लाख (एक्स-शोरूम)

डिज़ायर की बॉडी स्टाइल ऐसी है जो अच्छी हैंडलिंग और राइड क्वालिटी का सही तालमेल बनाने में मदद करती है. अपनी नई पीढ़ी में, भारत की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी ने यह पक्का किया है कि डिज़ायर का सस्पेंशन सेटअप भारतीय सड़कों के हिसाब से और भी बेहतर हो. याद रखें, यह ऐसी कार है जो ग्रामीण इलाकों में भी खूब बिकती है, जिसका मतलब है कि इसे और भी मुश्किल चुनौतियों का सामना करना पड़ता है; लेकिन यह उन्हें बखूबी संभालती है और मालिक दोनों ही रो (rows) में राइड के अनुभव की तारीफ़ करते हैं.

होंडा अमेज़: शुरुआती कीमत ₹7.65 लाख (एक्स-शोरूम)

जब डिज़ायर की बात हो रही हो, तो उसकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी होंडा अमेज़ कैसे पीछे रह सकती है? असल में, अमेज़ एक कदम आगे है क्योंकि इसमें ज़्यादा बेहतर 4-सिलेंडर इंजन है, जबकि डिज़ायर में 3-सिलेंडर इंजन मिलता है. बेहतर बैलेंस और कम वाइब्रेशन की वजह से राइड का अनुभव भी ज़्यादा आरामदायक होता है. सॉफ्ट ट्यूनिंग के कारण यह सेडान शहर के ट्रैफ़िक और खराब सड़कों, दोनों के लिए सही है; हालाँकि, कम ग्राउंड क्लीयरेंस की वजह से बड़े बंप और गड्ढों पर सावधानी बरतनी पड़ती है, खासकर तब जब कार में ज़्यादा लोग बैठे हों.

टोयोटा ग्लैंज़ा: शुरुआती कीमत ₹6.73 लाख (एक्स-शोरूम)

हमारी लिस्ट में आखिरी कार टोयोटा ग्लांज़ा है, जिसमें 4-सिलेंडर इंजन का फ़ायदा मिलता है. इसका ग्राउंड क्लीयरेंस भी अच्छा है, जिसका मतलब है कि खराब या टूटी-फूटी सड़कों पर भी इसे कोई परेशानी नहीं होती. अगर आप सुकून भरी राइड चाहते हैं, तो ग्लांज़ा एक बढ़िया विकल्प है. यह हैचबैक काफ़ी चौड़ी और बड़ी है, जिससे राइड ज़्यादा बैलेंस्ड रहती है. साथ ही, इसका सस्पेंशन ख़राब रास्तों के हिसाब से ट्यून किया गया है, जिससे टोयोटा की यह सबसे सस्ती कार एक शानदार राइड का अनुभव देती है, और इसकी कीमत भी काफ़ी किफ़ायती है.