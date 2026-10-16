रु.15 लाख से कम कीमत पर इन 10 कारों में मिलता है 360-डिग्री कैमरा, नई टाटा टियागो से लेकर निसान मैग्नाइट तक शामिल

भीड़-भाड़ वाले रिहायशी इलाकों, खुली नालियों, इधर-उधर पड़े पत्थरों और पार्किंग की तंग जगहों के बीच, अपनी कार को किसी संकरी जगह पर पार्क करने के लिए अक्सर आपको अपनी गर्दन घुमाकर देखना पड़ता है या फिर अंदाज़ा लगाना पड़ता है. हालाँकि, रिवर्स पार्किंग सेंसर और रियर-व्यू कैमरे इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कार के आगे के बंपर और अलॉय व्हील्स के आसपास कुछ ऐसे हिस्से रह जाते हैं जो इन कैमरों में दिखाई नहीं देते (जिन्हें 'ब्लाइंड स्पॉट' कहा जाता है).

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ऐसी स्थितियों में 360-डिग्री कैमरा (जिसे अक्सर 'सराउंड-व्यू मॉनिटर' भी कहा जाता है) बहुत काम आता है. पहले यह फीचर सिर्फ रु.40 लाख से ज़्यादा कीमत वाली लग्जरी कारों और बड़ी ऑफ-रोड गाड़ियों में ही मिलता था, लेकिन अब भारत में यह काफी आसानी से उपलब्ध है. अब यह रु.15 लाख से कम कीमत वाली कई कारों में भी मिल जाता है, जिनमें से कुछ का ज़िक्र हमने यहाँ किया है.

1.नई टाटा टियागो

कीमत: रु.7.06 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वेरिएंट: क्रिएटिव

अपडेटेड टाटा टियागो में अब 'क्रिएटिव' ट्रिम से ही 360-डिग्री सराउंड-व्यू कैमरा मिलने लगा है. इस गाड़ी का कैमरा सिस्टम 10.25-इंच की शानदार सेंट्रल टचस्क्रीन पर फुटेज दिखाता है। जब आप लेन बदलना चाहते हैं, तो यह सिस्टम स्क्रीन पर साइड कैमरे का फीड दिखाता है. यह एक बेहतरीन 'ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटर' की तरह काम करता है, जिससे पीछे से आ रहे दोपहिया वाहनों का पता चल जाता है.

टियागो में 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन लगा है, जो 85 bhp की ताकत और 113 Nm का टॉर्क बनाता है. यह 5-स्पीड मैनुअल या 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स के विकल्प के साथ आता है. इसका सस्पेंशन सेटअप काफी मजबूत है, जो शहर की खराब सड़कों के झटकों को आसानी से और बिना किसी शोर के सोख लेता है. साथ ही, अब इसके सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स मिलते हैं.

प्रमुख फीचर्स:

सभी वेरिएंट में छह एयरबैग

AMT गियरबॉक्स के साथ पैडल शिफ्टर्स का विकल्प

360-डिग्री कैमरा और ब्लाइंड-व्यू मॉनिटरिंग

1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स का विकल्प

इसे किसे खरीदना चाहिए: पहली बार कार खरीदने वाले और शहर में सफर करने वाले लोग, जो कम कीमत पर जरूरी पार्किंग असिस्टेंस और आधुनिक तकनीक चाहते हैं.

2.सिट्रॉएन C3X

कीमत: jरु.7.86 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वेरिएंट: शाइन

सिट्रॉएन C3X के टॉप-टियर 'शाइन' ट्रिम में एक ऑप्शनल एक्सेसरी के तौर पर 360-डिग्री सराउंड-व्यू कैमरा पैकेज मिलता है. सिट्रॉएन का कैमरा सॉफ़्टवेयर चार अलग-अलग वीडियो एंगल को बहुत अच्छे से जोड़ता है, जिससे तंग बेसमेंट में गाड़ी लाते या ले जाते समय इसके कोनों का अंदाज़ा लगाना आसान हो जाता है. इसका फ़ीड 10.25-इंच की फ़्लोटिंग टचस्क्रीन पर दिखाई देता है, जो एकदम साफ़ है और इनपुट पर तुरंत रिस्पॉन्स देती है.

बाहर की तरफ, C3X में 180 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस दिखाई देता है, जिससे नीचे की ओर एक शानदार स्पीड ब्रेकर के साथ इसे आसानी से पार किया जा सकता है. ग्राहक इस कार को शहर में आम तौर पर इस्तेमाल के लिए 1.2- स्कूटर नाइचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, या 109 बीएचपी वाले दमदार 1.2- सस्ते टर्बो-पेट्रोल इंजन में से चुन सकते हैं

प्रमुख फीचर्स:

180 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस

10.25-इंच की हाई-रेजोल्यूशन इंफोटेनमेंट स्क्रीन

खराब सड़कों पर आरामदायक सफर और झटकों को कम करने वाला सस्पेंशन

360-डिग्री कैमरा, जो गाड़ी को किनारे या कर्ब के पास पार्क करने में मदद करता है

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे ड्राइवर जो एक क्रॉसओवर से शानदार आरामदायक सफर, दमदार टर्बोचार्ज्ड परफॉरमेंस और आसानी से पार्किंग की सुविधा चाहते हैं.

3.टाटा अल्ट्रोज़

कीमत: रु.8.10 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वेरिएंट: क्रिएटिव

टाटा अल्ट्रोज़ के क्रिएटिव ट्रिम में 360-डिग्री कैमरा सेटअप दिया गया है, जो 10.25-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन से जुड़ा है. इस डिस्प्ले में कई कैमरा एंगल मिलते हैं, जिनमें से एक 'बर्ड्स-आई व्यू' (ऊपर से नीचे का नज़ारा) है. इसके अलावा, इसमें एक 'स्प्लिट स्क्रीन' फीचर भी है, जो फुटपाथ के किनारे गाड़ी पार्क करते समय सामने की तरफ के हिस्से (कर्ब साइड) पर फोकस करता है.

अल्ट्रोज़ को टाटा के ALFA आर्किटेक्चर पर बनाया गया है. इसका 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन 87 bhp की ताकत बनाता है. वहीं, जिन ग्राहकों की महीने भर की रनिंग ज़्यादा है, वे 1.5-लीटर टर्बो-डीज़ल इंजन या डुअल-सिलेंडर iCNG सेटअप का विकल्प भी चुन सकते हैं. इसका कैबिन काफी खुला-खुला लगता है, इसके दरवाज़े 'पंच' की तरह पूरे 90 डिग्री तक खुलते हैं, और 345-लीटर के बूट स्पेस में परिवार के साथ वीकेंड ट्रिप के लिए ज़रूरी सामान आसानी से आ सकता है.

प्रमुख फीचर्स:

10.25-इंच की टचस्क्रीन

ग्लोबल NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग

दरवाजे 90 डिग्री तक खुलते हैं, जिससे गाड़ी में बैठना और उतरना आसान होता है

360-डिग्री कैमरा, जिसमें कर्ब को देखने के लिए स्प्लिट-स्क्रीन व्यू मिलता है



इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे खरीदार जो एक प्रीमियम हैचबैक की कम सीटिंग, शानदार स्टाइलिंग और हाईवे पर बेहतरीन स्टेबिलिटी को पसंद करते हैं.

4.टाटा पंच

कीमत: रु.8.12 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वेरिएंट: एडवेंचर एस

सीधे बैठने की स्थिति से बाहर का नज़ारा तो पहले से ही अच्छा दिखता है, लेकिन टाटा पंच के 'एडवेंचर S' वेरिएंट में लगा कैमरा सिस्टम बाउंड्री की दीवारों या अन्य वाहनों के करीब जाते समय किसी भी तरह के संदेह को दूर कर देता है. इसके अलावा, कैमरा डिस्प्ले में डायनामिक गाइडलाइंस भी दी गई हैं, जो आपके स्टीयरिंग घुमाने के साथ-साथ मुड़ती हैं.

इस कार के बोनट के नीचे 1.2-लीटर का रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन लगा है, जिसे 5-स्पीड मैनुअल या AMT गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. इसमें 193 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है, इसके दरवाजे यात्रियों के आसानी से अंदर आने के लिए 90 डिग्री तक खुलते हैं, और इसे भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिली है, जो सुरक्षा का भरोसा देती है.

प्रमुख फीचर्स:

366 लीटर का बूट स्पेस

193 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस

भारत NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग

360-डिग्री कैमरा, जिसमें स्टीयरिंग घुमाने के साथ गाइडलाइंस भी बदलती हैं



इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे परिवार जो एक सुरक्षित और मजबूत माइक्रो-एसयूवी चाहते हैं, जो सड़क से काफी ऊंची हो, लेकिन जिसे एक छोटी सिटी हैचबैक की तरह आसानी से पार्क किया जा सके.

5. निसान मैग्नाइट

कीमत: रु.8.43 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वेरिएंट: टेक्ना

निसान असल में उन शुरुआती निर्माताओं में से एक था, जिसने अपने 'अराउंड व्यू मॉनिटर' (AVM) के ज़रिए सब-फोर-मीटर क्लास की गाड़ियों में सराउंड-व्यू कैमरा तकनीक को आम लोगों की पहुँच तक पहुँचाया. इसके सबसे महंगे 'टेक्ना' (Tekna) ट्रिम में, यह सिस्टम 8 इंच की टचस्क्रीन पर एक साथ चार कैमरों के फ़ीड दिखाता है. AVM की मदद से आप 'बर्ड्स-आई व्यू' (ऊपर से दिखने वाला नज़ारा), पूरा फ्रंट कैमरा व्यू और बाईं तरफ के विंग मिरर में लगे कैमरे के व्यू के बीच स्विच कर सकते हैं.

इसमें ताकत के लिए या तो 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, या फिर एक दमदार 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन, जो स्मूथ CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है. इसके अलावा, इस गाड़ी में 205 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस, 336-लीटर का बूट स्पेस और स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग दिए गए हैं.

प्रमुख फीचर्स:

205 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस

सभी वेरिएंट में छह एयरबैग

1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन और स्मूथ CVT गियरबॉक्स

अराउंड व्यू मॉनिटर (AVM), जिसमें साइड कर्ब देखने के लिए कैमरा व्यू चुनने का विकल्प मिलता है

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे व्यावहारिक खरीदार जिन्हें ज़्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस, ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प और भरोसेमंद मल्टी-एंगल कैमरा तकनीक चाहिए.

6. मारुति सुजुकी डिजायर

कीमत: रु.8.96 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वेरिएंट: ZXi प्लस

मारुति सुजुकी डिजायर के सबसे महंगे ZXi प्लस वेरिएंट में हाई-डेफिनिशन 360-डिग्री कैमरा दिया गया है. कैमरे का रेजोल्यूशन बहुत साफ है, और जैसे ही आप रिवर्स गियर लगाते हैं या डैशबोर्ड पर दिए गए कैमरा बटन को दबाते हैं, यह सिस्टम तुरंत चालू हो जाता है. इसका फीड 9-इंच की 'स्मार्टप्ले प्रो+' टचस्क्रीन पर दिखाई देता है, जिसमें कार का वर्चुअल 3D सराउंड एनीमेशन और ऊपर से लिया गया सीधा व्यू (ओवरहेड व्यू) दोनों एक साथ दिखते हैं.

यह गाड़ी मारुति के आधुनिक 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर Z-सीरीज पेट्रोल इंजन पर चलती है, जिसे 5-स्पीड मैनुअल या AMT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा जा सकता है. इसकी ARAI-प्रमाणित फ्यूल एफिशिएंसी 25.71 kmpl है, इसे भारत NCAP क्रैश सेफ्टी रेटिंग में 5-स्टार मिले हैं, और इसमें 382 लीटर का उपयोगी बूट स्पेस दिया गया है.

प्रमुख फीचर्स:

इलेक्ट्रिक सनरूफ और छह एयरबैग

भारत NCAP में 5-स्टार क्रैश सेफ्टी रेटिंग

9-इंच की स्मार्टप्ले प्रो+ टचस्क्रीन

1.2-लीटर Z-सीरीज़ इंजन, जो 25 किमी/लीटर से ज्यादा का माइलेज देता है

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे लोग जो फैमिली सेडान खरीदना चाहते हैं और जिन्हें एक साथ बेहतरीन क्रैश सेफ्टी, कम ईंधन की खपत और 360-डिग्री पार्किंग विजिबिलिटी (साफ नज़ारा) चाहिए.

7. मारुति सुजुकी बलेनो

कीमत: रु.9.10 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वेरिएंट: अल्फा

मारुति सुजुकी बलेनो वह गाड़ी थी जिसने भारतीय प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में 360-डिग्री व्यू तकनीक पेश की. इसके 'अल्फा' ट्रिम में, कैमरा व्यू बटन दबाने पर 9-इंच की टचस्क्रीन पर कार का एक एनिमेटेड 3D मॉडल दिखाई देता है। इससे आप ड्राइववे से गाड़ी बाहर निकालने से पहले अपने आस-पास मौजूद रुकावटों को देख सकते हैं. इस सिस्टम में एक 'अप्रोच गाइड' भी है, जो तब चेतावनी देती है जब कोई वस्तु गाड़ी के 'ब्लाइंड स्पॉट' (ऐसे हिस्से जो ड्राइवर को सीधे दिखाई नहीं देते) में आ जाती है.

इस कार को पावर एक स्मूथ 1.2-लीटर, 4-सिलेंडर डुअलजेट पेट्रोल इंजन से मिलती है, जो शुरुआत से ही काफी रिस्पॉन्सिव लगता है और 22.00 kmpl से ज़्यादा का ARAI माइलेज देता है। इसके अल्फा ट्रिम में एक 'हेड-अप डिस्प्ले' भी दिया गया है, जो आपकी नज़र के सामने ही गाड़ी की स्पीड और गियर की स्थिति दिखाता है.

प्रमुख फीचर्स:

22 किमी/लीटर से ज्यादा का माइलेज

1.2-लीटर का रिफाइंड, चार-सिलेंडर DualJet इंजन

360-डिग्री कैमरा, जिसमें 3D व्यू को घुमाकर देखने की सुविधा

वॉयस असिस्टेंस के साथ 9-इंच की SmartPlay Pro+ टचस्क्रीन

इसे किसे खरीदना चाहिए: शहर में आने-जाने वाले ऐसे लोग, जिन्हें एक बेहतरीन और अंदर से काफी जगह वाली प्रीमियम हैचबैक चाहिए—जिसके कंट्रोल हल्के हों, जिसका ईंधन खर्च कम हो, और जिसमें पार्किंग के लिए ऐसे कैमरे हों जिनसे आसानी से पार्किंग की जा सके.

8. टोयोटा ग्लांजा

कीमत: रु.9.48 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वेरिएंट: V

टोयोटा ग्लैंजा के 'V' ट्रिम में टोयोटा ब्रांड के तहत 360-डिग्री कैमरा की सुविधा मिलती है. इसमें बाहर की तरफ चार कैमरे लगे हैं, जो बीच में मौजूद 9-इंच की टचस्क्रीन पर 'बर्ड्स-आई व्यू' (ऊपर से नीचे का नज़ारा) दिखाते हैं। साथ ही, इसमें डायनेमिक पार्किंग गाइडलाइंस भी दी गई हैं, जो तंग जगहों पर गाड़ी को पार्क करने या बाहर निकालने में मदद करती हैं.

बलेनो के साथ अपना मैकेनिकल लेआउट साझा करने वाली ग्लांजा का 4-सिलेंडर, 1.2-लीटर इंजन शहर की रफ़्तार पर लगभग बिना किसी आवाज़ के बहुत स्मूथ तरीके से काम करता है. इसका क्लच हल्का है, गियर शिफ्ट सटीक हैं, और केबिन को आकर्षक डुअल-टोन मटीरियल से तैयार किया गया है. साथ ही, इस कार के साथ टोयोटा की 3 साल या 100,000 किलोमीटर की वारंटी भी मिलती है.

प्रमुख फीचर्स:

हेड-अप डिस्प्ले (HUD)

टोयोटा की वारंटी

छह एयरबैग और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP)

वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ 9-इंच की टचस्क्रीन



इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे खरीदार जो 360-डिग्री पार्किंग असिस्टेंस वाली, बेहतरीन फीचर्स से लैस हैचबैक चाहते हैं.

9. टाटा टियागो EV

कीमत: रु.10.09 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वेरिएंट: क्रिएटिव प्लस

अगर आप अपने रोज़मर्रा के शहरी सफर में ज़ीरो टेलपाइप एमिशन (शून्य उत्सर्जन) और कम रनिंग कॉस्ट, दोनों चाहते हैं, तो टाटा टियागो EV पर नज़र डालें. इसके 'क्रिएटिव प्लस' ट्रिम में 360-डिग्री कैमरा की सुविधा मिलती है, जिसमें चार कैमरे लगे होते हैं. यह सिस्टम 10.25-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन पर दृश्य दिखाता है, जिससे तंग पब्लिक चार्जिंग बे में गाड़ी को रिवर्स करते समय स्पष्ट गाइडलाइंस मिलती हैं.

टियागो EV में 24 kWh का बैटरी पैक और एक इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो 74 bhp की ताकत और 114 Nm का इंस्टेंट टॉर्क पैदा करता है. फुल चार्ज होने पर इसकी MIDC रेंज 285 किलोमीटर है. इसे चलाना बहुत आसान है: इसमें न तो क्लच पैडल है और न ही गियर बदलने का झंझट. साथ ही, इसमें मौजूद मल्टी-मोड रीजेनरेटिव ब्रेकिंग की मदद से शहर के ट्रैफिक में 'वन-पेडल ड्राइविंग' करना आसान हो जाता है.

प्रमुख फीचर्स:

मल्टी-मोड रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम

पार्किंग गाइडलाइंस के साथ 360-डिग्री कैमरा

तुरंत टॉर्क देने वाली इलेक्ट्रिक मोटर, जिससे ओवरटेक करना आसान होता है

24 kWh का बैटरी पैक, जो 285 किमी की दावा की गई रेंज देता है

इसे किसे खरीदना चाहिए: शहर में रहने वाले लोग, जो एक किफायती और ऑटोमैटिक इलेक्ट्रिक वाहन चाहते हैं, जिसे चलाने का खर्च बहुत कम हो.

10. मारुति सुजुकी फ्रोंक्स

कीमत: रु.10.75 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | वेरिएंट: अल्फा

मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के टॉप-एंड 'अल्फा' ट्रिम में 360-डिग्री कैमरा सिस्टम दिया गया है. 9-इंच की टचस्क्रीन पर दिखने वाला यह कैमरा आपको कार के कुछ खास हिस्सों को ज़ूम करके देखने की सुविधा देता है, जिससे ऊंचे किनारों या नुकीले पत्थरों से बचकर निकलने में मदद मिलती है.

अल्फा वेरिएंट में 1.0-लीटर बूस्टरजेट टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 99 bhp की ताकत और 147.6 Nm का टॉर्क पैदा करता है. खुली सड़कों पर यह काफी दमदार महसूस होता है, खासकर तब जब इसे 6-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा जाता है, जिसमें स्टीयरिंग व्हील पर पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं.

प्रमुख फीचर्स:

हेड-अप डिस्प्ले (HUD)

190 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस

1.0-लीटर Boosterjet टर्बो-पेट्रोल इंजन

ज़ूम व्यू के साथ 360-डिग्री कैमरा, जिससे आसपास के क्षेत्र को करीब से देखा जा सकता है

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे ड्राइवर जो अनोखी क्रॉसओवर स्टाइलिंग, दमदार टर्बोचार्ज्ड परफॉरमेंस और पार्किंग के दौरान साफ़ विज़िबिलिटी चाहते हैं.

रोज़मर्रा की भारतीय ड्राइविंग में 360-डिग्री कैमरा कैसे काम करता है

360-डिग्री कैमरा आमतौर पर इस तरह काम करता है.

इस सिस्टम में चार अल्ट्रा-वाइड-एंगल फिशआई कैमरे होते हैं। इनमें से एक सामने रेडिएटर ग्रिल में, एक दोनों साइड मिरर के नीचे और एक पीछे नंबर प्लेट के ऊपर लगा होता है

इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट (ECU) चारों कैमरों से मिलने वाली तस्वीरों को रियल टाइम में प्रोसेस करती है। यह लेंस की वजह से तस्वीरों में आने वाले घुमाव को ठीक करके सभी तस्वीरों को जोड़ती है और कार का ऊपर से दिखने वाला दृश्य तैयार करती है

पैरेलल पार्किंग करते समय साइड कैमरा व्यू चुनकर अलॉय व्हील्स और सड़क के किनारे के बीच की सही दूरी देखी जा सकती है

ज्यादातर सिस्टम रिवर्स गियर लगाते ही अपने आप चालू हो जाते हैं हालांकि, कई कारों में फ्रंट और साइड कैमरे चालू करने के लिए अलग से बटन भी दिया जाता है

आपको 360-डिग्री कैमरे वाली कौन सी कार खरीदनी चाहिए?

अगर आप सबसे कम कीमत में 360-डिग्री कैमरा वाली कार लेना चाहते हैं, तो रु.7.00 लाख की कीमत वाली 'टाटा टियागो क्रिएटिव' एक बेहतरीन विकल्प है, जिसमें सराउंड-व्यू पार्किंग असिस्टेंस मिलता है। वहीं, अगर आप एक पारंपरिक सेडान का आराम और बड़ा बूट स्पेस चाहते हैं, तो 'मारुति सुजुकी डिजायर ZXi प्लस' में शानदार 360-डिग्री कैमरा मिलता है और इसे भारत NCAP की 5-स्टार रेटिंग भी मिली है.

जो खरीदार खराब रास्तों पर चलने के लिए ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस चाहते हैं, उनके लिए टाटा पंच एडवेंचर S और निसान मैग्नाइट टेक्ना, 360-डिग्री कैमरा सिस्टम वाले दो कॉम्पैक्ट SUV विकल्प हैं. लेकिन अगर आपको आरामदायक सस्पेंशन पसंद है, तो सिट्रॉएन C3X शाइन एक अच्छा विकल्प है, जिसमें बेहतरीन राइड क्वालिटी और एक साफ सराउंड-व्यू कैमरा मिलता है.

इसके अलावा, अगर आप एक बेहतरीन फोर-सिलेंडर प्रीमियम हैचबैक चाहते हैं, तो मारुति सुजुकी बलेनो अल्फा और टोयोटा ग्लांजा V पर नज़र डाल सकते हैं; इनमें इंटरैक्टिव 3D कैमरे दिए गए हैं, जो इन्हें एक पूरा पैकेज बनाते हैं. वहीं, जो लोग शहर में बिना किसी एमिशन (प्रदूषण) के पूरी तरह इलेक्ट्रिक गाड़ी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके लिए टाटा टियागो EV क्रिएटिव प्लस एक अच्छा विकल्प है.

अंत में, अगर आपको स्पोर्टी स्टाइलिंग और दमदार टर्बोचार्ज्ड एक्सीलरेशन चाहिए, तो आप मारुति सुजुकी फ्रोंक्स अल्फा पर नज़र डाल सकते हैं.