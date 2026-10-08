रु.15 लाख के बजट में ये हैं वो कारें जिनमें मिलता है सबसे ज्यादा बूट स्पेस
- एमजी हेक्टर इस कीमत में सबसे ज़्यादा, यानी 587 लीटर का बूट स्पेस देती है
- ह्यून्दे वरना और स्कोडा स्लाविया जैसी सेडान में हमेशा 520 लीटर से ज़्यादा बूट स्पेस मिलता है
- सिट्रॉएन बसॉल्ट X और टाटा कर्व की ढलान वाली रूफ़लाइन (sloping rooflines) के बावजूद इनके बूट स्पेस पर कोई असर नहीं पड़ता है
जब आप परिवार के साथ लंबी रोड ट्रिप या बार-बार एयरपोर्ट जाने की योजना बनाते हैं, तो कैबिन की जगह ही एकमात्र समस्या नहीं होती. अगर आपकी कार के पिछले हिस्से में बड़े सूटकेस, डफ़ल बैग और स्ट्रॉलर आराम से नहीं आ पाते हैं, तो आपको सामान पिछली सीटों पर रखना पड़ सकता है. लेकिन ऐसा करने से यात्रियों के आराम और सुरक्षा से समझौता करना पड़ता है. इसके लिए रूफ़ कैरियर एक विकल्प हो सकते हैं. फिर भी, इनसे गाड़ी के एयरोडायनामिक्स पर असर पड़ता है, फ़्यूल की बचत कम हो जाती है और कई लोगों के लिए सामान चढ़ाना और उतारना मुश्किल हो सकता है.
यही वजह है कि टूरिंग पर जाने वाले परिवारों के लिए बड़ी और काम की बूट कैपेसिटी (सामान रखने की जगह) बहुत ज़रूरी है. आम तौर पर 400 लीटर से ज़्यादा की जगह को काफ़ी बड़ा माना जाता है, लेकिन इस लिस्ट में शामिल कारें इस मामले में और भी आगे हैं.
1.एमजी हेक्टर
बूट स्पेस 587 लीटर
कीमत: रु.12.14 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू
बेस वेरिएंट: स्टाइल
एमजी हेक्टर इस लिस्ट में एक दमदार नाम है, जिसमें 587-लीटर का बूट स्पेस मिलता है. इसमें कई बड़े सूटकेस, कैंपिंग का सामान और वीकेंड के लिए ज़रूरी राशन आसानी से आ सकता है. इसके महंगे वेरिएंट्स में टेलगेट इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होता है, यानी जब आपके हाथ भरे हों, तो आप इस बड़े बूट को बिना हाथ लगाए खोल सकते हैं.
हेक्टर में बहुत आराम भी मिलता है. इसका पैनोरमिक सनरूफ, बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन और सॉफ्ट सस्पेंशन इसे पहियों पर चलते-फिरते लग्ज़री लाउंज जैसा एहसास देते हैं. 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.0-लीटर डीज़ल इंजन के साथ आने वाली यह गाड़ी परिवारों के लिए एक बेहतरीन और भरोसेमंद क्रूज़र है.
मुख्य फीचर्स:
- बेहद आरामदायक और आराम पर केंद्रित राइड क्वालिटी
- सेगमेंट में सबसे ज्यादा 587 लीटर का लगेज स्पेस
- ऊंचे वेरिएंट में इलेक्ट्रिक टेलगेट
- पैनोरमिक सनरूफ के साथ बड़ा और हवादार केबिन
- टर्बो-पेट्रोल और 2.0-लीटर डीजल इंजन का विकल्प
इसे किसे खरीदना चाहिए: बड़े परिवार जो बहुत सारा सामान लेकर यात्रा करते हैं और एक ऐसी आरामदायक और कई फ़ीचर्स वाली SUV चाहते हैं जिसमें सामान रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जगह हो.
2.ह्यून्दे वरना
बूट स्पेस: 528 लीटर
कीमत: रु.10.99 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस
वैरिएंट MT HX2
अगर आप कम ऊंचाई वाले डिज़ाइन में भी काफ़ी बूट स्पेस चाहते हैं, तो ह्यून्दे वरना देख सकते हैं. इसमें 528-लीटर का बूट स्पेस है. इसका कार्गो एरिया काफ़ी काम का है; इसमें आप गोल्फ़ क्लब का सेट या चौड़े स्ट्रॉलर को बिना किसी परेशानी के फ़र्श पर सीधा रख सकते हैं.
अंदर की तरफ, वरना में बैठने वालों को पीछे की तरफ़ काफ़ी ज़्यादा लेगरूम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और आकर्षक डैशबोर्ड डिज़ाइन मिलता है. 158 bhp ताकत वाले 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ, यह एक तेज़, शानदार और हाईवे पर लंबी यात्रा के लिए काफ़ी काम की कार है.
मुख्य फीचर्स:
- पिछली सीट पर पैरों के लिए ज्यादा जगह
- 5-स्टार ग्लोबल NCAP सेफ्टी रेटिंग
- दमदार 158 bhp टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प
- महंगे वेरिएंट में एडवांस्ड लेवल 2 ADAS
- सेगमेंट में सबसे ज्यादा 528 लीटर का बूट स्पेस
इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे परिवार जो सेडान जैसी बूट स्पेस चाहते हैं, साथ ही उन्हें टेक-हैवी, फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन और तेज़, स्ट्रेट-लाइन परफॉर्मेंस भी चाहिए.
3.स्कोडा स्लाविया
बूट स्पेस: 521 लीटर
कीमत: रु.10.00 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू
बेस वेरिएंट: क्लासिक 1.0 MT
स्कोडा स्लाविया एक मिड-साइज़ सेडान है जो भारतीय बाज़ार में ज़्यादा सामान रखने की क्षमता के साथ उपलब्ध है. इसमें आपको 521 लीटर की गहरी और सपाट बूट स्पेस मिलती है, जिसमें आसानी से चार बड़े हार्ड-शेल सूटकेस और उनके साथ छोटे सॉफ्ट बैग भी आ जाते हैं. बूट का आकार भी बहुत अच्छा है और इसमें व्हील आर्च की रुकावट भी बहुत कम है, जिसका मतलब है कि आप सामान को साइड की दीवारों से सटाकर भी रख सकते हैं.
स्लाविया अपनी रोज़मर्रा की प्रैक्टिकैलिटी के साथ-साथ तेज़ रफ़्तार पर बेहतरीन स्टेबिलिटी और ग्लोबल NCAP से 5-स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग भी देती है. इसके 1.0-लीटर TSI और 1.5-लीटर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन खुले रास्तों पर चलाने में बहुत मज़ेदार हैं, क्योंकि ये लंबी दूरी की यात्रा को सच में एक शानदार अनुभव बना सकते हैं.
मुख्य फीचर्स:
- 5-स्टार ग्लोबल NCAP सेफ्टी रेटिंग
- शानदार यूरोपीय ड्राइविंग डायनामिक्स
- 521 लीटर का बड़ा और उपयोगी बूट स्पेस
- 179 मिमी का ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस
- दमदार 1.0-लीटर और 1.5-लीटर TSI इंजन विकल्प
इसे किसे खरीदना चाहिए: हाईवे पर गाड़ी चलाने के शौकीन लोग, जिन्हें एक ऐसी सुरक्षित, सड़क पर मज़बूती से पकड़ बनाने वाली और तेज़ रफ़्तार वाली सेडान चाहिए जिसमें परिवार के साथ महीने भर की रोड ट्रिप के लिए काफ़ी बूट स्पेस हो.
4.फोक्सवैगन वर्टुस
बूट स्पेस: 521 लीटर
कीमत: रु.10.71 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू
बेस वेरिएंट: कम्फर्टलाइन 1.0L TSI MT
स्लाविया जैसा मैकेनिकल लेआउट होने के बावजूद, फोक्सवैगन वर्टुस में 521-लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है. यह एक पारंपरिक सेडान है, इसलिए इसका बूट लिड कसकर बंद होता है, जिससे कीमती सामान पूरी तरह सुरक्षित और छिपा रहता है. इसका बूट फ्लोर पूरी तरह सपाट है, जिससे भारी ट्रॉली बैग को पीछे तक खिसकाना बहुत आसान हो जाता है.
वर्टुस भारतीय खरीदारों के बीच अपनी शानदार और ड्राइवर-केंद्रित ड्राइविंग क्षमता के लिए भी जानी जाती है. चाहे आप 1.0-लीटर TSI इंजन चुनें या DSG ऑटोमैटिक के साथ ज़्यादा तेज़ 1.5-लीटर TSI इंजन, आपको एक ऐसी सेडान मिलती है जो यात्रियों और सामान से पूरी तरह भरी होने पर भी तेज़ रफ़्तार (100) से ज्यादा की स्पीड पर पूरी तरह स्थिर रहती है.
मुख्य फीचर्स:
- प्रीमियम कैबिन फिट और फिनिश
- सेगमेंट में सबसे ज्यादा 521 लीटर का बूट स्पेस
- 5-स्टार ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट रेटिंग
- दमदार TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्प
- शानदार और ड्राइवर-केंद्रित हैंडलिंग
इसे किसे खरीदना चाहिए: ड्राइविंग के शौकीन लोग जो बेहतरीन ड्राइविंग अनुभव चाहते हैं, लेकिन साथ ही परिवार की ज़रूरतों के हिसाब से सामान रखने की अच्छी जगह भी चाहते हैं.
5.रेनॉ डस्टर
- बूट स्पेस: 518 लीटर
- कीमत: रु.10.49 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम)
- बेस वेरिएंट: ऑथेंटिक TCe 100
नई पीढ़ी की रेनॉ डस्टर में अपनी पिछली गाड़ी वाले मज़बूत और कहीं भी जाने लायक गुण तो हैं ही, साथ ही इसके कैबिन की सुविधा को भी काफ़ी बेहतर बनाया गया है. इसका बूट अब लगभग 518 लीटर का है. इसका लोडिंग लिप नीचे और मज़बूत है, जिससे आप भारी आउटडोर सामान, टेंट और कूलर को बिना पिछले बंपर को नुकसान पहुँचाए सीधे कार्गो होल्ड में खिसकाकर रख सकते हैं.
दमदार 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन और मज़बूत सस्पेंशन सेटअप के साथ, डस्टर को ज़्यादा और रेगुलर इस्तेमाल के लिए बनाया गया है. यह उन एडवेंचर पसंद परिवारों के लिए है जो अक्सर भारी सामान के साथ दूर-दराज़ की जगहों पर जाते हैं, और यह SUV एक भरोसेमंद गाड़ी की तरह इन कामों को बखूबी करती है.
मुख्य फीचर्स:
- 5-स्टार भारत NCAP सेफ्टी रेटिंग
- दमदार 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन
- 518 लीटर का बूट स्पेस, जिसमें मजबूत और नीचा लोडिंग लिप है
- ऑफ-रोड रास्तों के लिए अच्छा ग्राउंड क्लीयरेंस
- खराब रास्तों के लिए आरामदायक सस्पेंशन सेटअप
इसे किसे खरीदना चाहिए: एडवेंचर के शौकीन लोग जो अक्सर आम रास्तों से हटकर सफर करते हैं और जिन्हें एक मज़बूत SUV की ज़रूरत है, जिसमें भारी और बड़े आउटडोर इक्विपमेंट रखे जा सकें.
6. होंडा सिटी
बूट स्पेस: 506 लीटर
कीमत: रु.12.08 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू
बेस वेरिएंट: SV
होंडा सिटी सबसे लंबे समय से बिकने वाली फ़ैमिली सेडान कारों में से एक है. इसके 506-लीटर के बूट में काफ़ी गहरा कार्गो एरिया है. आप यहाँ बड़े सामान रख सकते हैं और उन्हें पीछे की तरफ़ धकेल सकते हैं ताकि लैच के पास और बैग रखने की जगह बन सके.
सिटी पिछले 28 सालों से अपनी पिछली सीट के आराम के लिए भी लोकप्रिय रही है. इसकी सोफ़े जैसी पिछली बेंच जांघों को अच्छा सहारा देती है. चाहे आप तेज़ रफ़्तार वाला 1.5-लीटर i-VTEC पेट्रोल इंजन चुनें या बहुत ज़्यादा कुशल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड, दोनों ही इंजन लंबी दूरी की बिना थकावट वाली यात्राओं के लिए काफ़ी सक्षम हैं.
मुख्य फीचर्स:
- 506 लीटर का गहरा और बड़ा बूट स्पेस
- भरोसेमंद 1.5-लीटर i-VTEC पेट्रोल इंजन
- पीछे की सीटों पर बेहतर कुशनिंग और ज्यादा लेगरूम
- ज्यादा माइलेज देने वाले स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड का विकल्प
- ज्यादातर वेरिएंट में स्टैंडर्ड होंडा सेंसिंग तकनीक
इसे किसे खरीदना चाहिए: वे परिवार जो तेज़ और आक्रामक ड्राइविंग के बजाय पिछली सीट पर बेहतरीन आराम, लंबे समय तक चलने वाली भरोसेमंद गाड़ी और सामान रखने के लिए काफ़ी बड़ी जगह (बूट स्पेस) को ज़्यादा अहमियत देते हैं.
7.टाटा कर्व
बूट स्पेस: 500 लीटर
कीमत: रु.10.00 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू
बेस वेरिएंट: स्मार्ट X 1.2
टाटा की कर्व एक स्टाइलिश SUV-कूपे है जिसमें 500-लीटर का बूट स्पेस है. बसॉल्ट X की तरह ही, कर्व में भी लिफ्टबैक टेलगेट दिया गया है, जिससे कार्गो एरिया तक आसानी से पहुँचा जा सकता है. इस गाड़ी की पिछली सीटों को फोल्ड करके लंबी चीज़ें भी रखी जा सकती हैं, जिससे यह एयरपोर्ट जाने या फ़र्नीचर की शॉपिंग करने जैसे कामों के लिए बहुत काम की गाड़ी बन जाती है.
कर्व एक मज़बूत प्लेटफ़ॉर्म पर बनी है और इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 208 मिमी है. इस कार के लिए पावरट्रेन चुनने में खरीदारों के पास कई विकल्प हैं; इसमें दो टर्बो-पेट्रोल ऑप्शन और एक बेहतरीन 1.5-लीटर डीज़ल इंजन मिलता है, जो शुरुआती ट्रिम्स से ही उपलब्ध हैं. साथ ही, जब गाड़ी पूरी तरह से यात्रियों और सामान से भरी हो, तब भी आप इसकी ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस पर भरोसा कर सकते हैं.
मुख्य फीचर्स:
- बेहतर और दमदार 1.5-लीटर डीजल इंजन का विकल्प
- 5-स्टार भारत NCAP क्रैश सेफ्टी रेटिंग
- चौड़े लिफ्टबैक टेलगेट के साथ 500 लीटर का बूट स्पेस
- खराब रास्तों के लिए ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस
- फ्लश डोर हैंडल और कूपे जैसी रूफलाइन डिजाइन
इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे परिवार जो एक सुरक्षित, डीज़ल से चलने वाली हाईवे क्रूज़र चाहते हैं, जिसमें मॉडर्न स्टाइलिंग और सामान रखने की ज़्यादा सुविधा दोनों हों.
8. सिट्रॉएन बसॉल्ट
बूट स्पेस: 470 लीटर
कीमत: रु.8.55 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू
बेस वेरिएंट: U
सिट्रॉएन बसॉल्ट X में एसयूवी-कूपे वाला लुक और रोज़मर्रा की ज़रूरतों के हिसाब से प्रैक्टिकैलिटी, दोनों का बेहतरीन तालमेल है. ढलान वाली रूफ़लाइन के बावजूद, फ्रेंच कार निर्माता ने इस कार में 470-लीटर का बूट स्पेस बनाए रखा है. इसमें नॉचबैक-स्टाइल वाला टेलगेट है जो छत से जुड़ा होता है, जिससे कार का पिछला हिस्सा पूरी तरह ऊपर उठ जाता है. इससे सामान रखने के लिए एक चौड़ी जगह बन जाती है, जिससे भारी सूटकेस को अंदर रखना बहुत आसान हो जाता है.
इसके इंजन की बात करें तो आपके पास नैचुरली एस्पिरेटेड 1.2-लीटर पेट्रोल और दमदार 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन चुनने का विकल्प है. साथ ही, कार का सस्पेंशन ज़्यादातर खराब सड़कों को आसानी से झेल लेता है, जिससे खराब रास्तों पर चलते समय अंदर मौजूद नाज़ुक सामान और यात्रियों को कोई परेशानी नहीं होती.
मुख्य फीचर्स:
- एसयूवी-कूपे जैसा अनोखा डिजाइन
- खराब रास्तों के लिए बेहतर सस्पेंशन सेटअप
- सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड 6 एयरबैग
- चौड़े नोटचबैक लोडिंग लिप के साथ 487 लीटर का बूट स्पेस
- नैचुरली एस्पिरेटेड और टर्बो-पेट्रोल इंजन के विकल्प
इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे खरीदार जो शानदार डिज़ाइन और बहुत काम का बूट स्पेस चाहते हैं, और बेस वेरिएंट के लिए 10 लाख रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते.
9. होंडा एलिवेट
बूट स्पेस: 458 लीटर
कीमत: रु.11.81 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू
बेस वेरिएंट: SV
होंडा अपनी 'स्पेस-मैक्सिमाइज़िंग पैकेजिंग' फिलॉसफी के लिए जानी जाती है और एलिवेट SUV इसका एक बेहतरीन उदाहरण है. कॉम्पैक्ट साइज़ के बावजूद, इसमें 458-लीटर का प्रैक्टिकल बूट स्पेस मिलता है. 220 मिमी के ग्राउंड क्लीयरेंस वाली एसयूवी होने के बावजूद इसका फ़्लोर काफ़ी नीचे है, इसलिए बंपर के ऊपर से भारी बैग उठाना आसान रहता है.
होंडा के भरोसेमंद 1.5-लीटर i-VTEC नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ, एलिवेट स्मूथ और लीनियर पावर देती है. सीधी बैठने की जगह, चौकोर खिड़कियों और आरामदायक राइड क्वालिटी के साथ, यह परिवारों के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल और बिना किसी झंझट वाली कार है.
मुख्य फीचर्स:
- कम लोडिंग फ्लोर के साथ 458 लीटर का बूट स्पेस
- सेगमेंट में सबसे ज्यादा 220 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस
- स्मूथ और भरोसेमंद 1.5-लीटर i-VTEC इंजन
- बड़ा और वेंटिलेटेड केबिन, जिसमें बाहर का अच्छा विजिबिलिटी मिलता है
- 6 एयरबैग और होंडा सेंसिंग ADAS का विकल्प
इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे व्यावहारिक खरीदार जो एक मज़बूत, ऊंची SUV चाहते हैं, जिसमें होंडा के भरोसेमंद इंजन और शानदार कैबिन पैकेजिंग हो.
10. ह्यून्दे क्रेटा
बूट स्पेस: 433 लीटर
कीमत: रु.10.91 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम)
बेस वेरिएंट: MT E
ह्यून्दे क्रेटा भारत की पसंदीदा मिड-साइज़ फ़ैमिली SUV है. इसका 433-लीटर का बूट रोज़ाना के इस्तेमाल के लिए बहुत काम का है. भले ही यह इस लिस्ट में सबसे बड़ी SUV नहीं है, लेकिन इसकी जगह का आकार ऐसा है कि सामान रखने की जगह में कोई रुकावट नहीं आती (जैसे सस्पेंशन टावर का बीच में आना). आप इसमें आसानी से तीन बड़े सूटकेस रख सकते हैं और फिर भी सॉफ्ट बैग रखने के लिए जगह बच जाती है.
क्रेटा अपनी शानदार राइड क्वालिटी और बेहतरीन इंजन विकल्पों (जिसमें किफायती 1.5-लीटर डीज़ल इंजन भी शामिल है) से खरीदारों को आकर्षित करती है. इसका कैबिन भी शांत है, जिससे यात्री बिना किसी परेशानी के अपनी मंज़िल तक पहुँच पाते हैं.
मुख्य फीचर्स:
- बेहद शांत और अच्छी तरह इंसुलेटेड केबिन
- आरामदायक राइड के लिए सॉफ्ट सस्पेंशन सेटअप
- 433 लीटर का चौकोर और काफी उपयोगी बूट स्पेस
- 6 एयरबैग और चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक स्टैंडर्ड
- किफायती 1.5-लीटर डीजल और दमदार टर्बो-पेट्रोल इंजन के विकल्प
इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे खरीदार जिन्हें एक भरोसेमंद और शानदार फ़ैमिली SUV चाहिए, जिसमें एयरपोर्ट के सामान्य सामान के लिए अच्छी जगह वाला बूट हो.
आपको बड़े बूट वाली कौन सी कार खरीदनी चाहिए?
अगर आप ₹15 लाख से कम कीमत में सबसे ज़्यादा बूट स्पेस (सामान रखने की जगह) चाहते हैं, तो एमजी हेक्टर ही एकमात्र ऐसी गाड़ी है जिसमें 587-लीटर का बूट मिलता है. जो खरीदार सेडान की तरह ज़मीन के करीब रहने वाली और स्थिर ड्राइविंग वाली गाड़ियाँ पसंद करते हैं, उनके लिए ह्यून्दे वरना, फोक्सवैगन वर्टुस और स्कोडा स्लाविया में भी 520 लीटर से ज़्यादा का बूट स्पेस मिलता है. ये गाड़ियाँ आपके सामान को पैसेंजर कैबिन से पूरी तरह अलग रखती हैं और साथ ही बेहतरीन ड्राइविंग का अनुभव भी देती हैं.
वहीं, अगर आप बूट स्पेस से समझौता किए बिना SUV जैसी ग्राउंड क्लियरेंस चाहते हैं, तो एसयूवी-कूपे (एसयूवी-कूपे) के नए मॉडल उपलब्ध हैं. टाटा कर्व और सिट्रॉएन बसॉल्ट में बहुत बड़ा लिफ्टबैक कार्गो एरिया मिलता है, जिसमें सामान रखना बहुत आसान है. पारंपरिक SUV पसंद करने वालों के लिए रेनॉ डस्टर है, जिसमें 518-लीटर की मज़बूत यूटिलिटी मिलती है. इसके अलावा, होंडा एलिवेट और ह्यून्दे क्रेटा भी हैं, जिनमें चौकोर आकार का, बहुत काम का बूट स्पेस और रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है.
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- Rishabh Parmar | Sep 7, 2026सिंपल वेव का रिव्यू: ज़्यादा स्पेस, तेज़ रफ़्तार और आरामदायकसिंपल वेव, फ़ैमिली EV स्कूटर सेगमेंट के नियम बदलने के लिए आ गया है. हम यह पता लगाने के लिए इसे चलाकर देख रहे हैं कि क्या यह बाज़ार में धूम मचा पाएगा या नहीं!1 मिनट पढ़ें
- Hansaj Kukreti | Sep 1, 2026वॉल्वो EX90 रिव्यू: बड़ी, लग्जरी और बेहद तेजवोल्वो EX90 को राजस्थान की सड़कों पर परखा. 450 bhp, 670 Nm और 5.5 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार के साथ क्या यह भारत की सबसे खास लग्जरी इलेक्ट्रिक एसयूवी है?1 मिनट पढ़ें
- Hansaj Kukreti | Aug 19, 2026बीएमडब्ल्यू X1 लॉन्ग व्हीलबेस रिव्यू - ज्यादा जगह, ज्यादा पावर, ज्यादा फीचर्सबीएमडब्लू ने अपनी एंट्री लेवल एसयूवी एक्स1 को अब बनाया है ज्यादा आरामदायक, ज्यादा दमदार और ज्यादा फीचर से भरपूर. लॉन्ग व्हीलबेस के साथ इसमें मिली है ज्यादा जगह, ज्यादा पावर और बेहतर तकनीक.7 मिनट पढ़े