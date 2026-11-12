ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट और कर्टेन एयरबैग के साथ आने वाली 10 सबसे सस्ती फैमिली कारें: टियागो, मैग्नाइट, पंच और अन्य

सख्त रेगुलेटरी मानकों, भारत NCAP जैसे क्रैश टेस्टिंग बेंचमार्क और ग्राहकों के बीच बढ़ती जागरूकता के चलते, भारत में कार निर्माता अब जरूरी सेफ्टी फीचर्स को आम कारों में भी उपलब्ध कराने लगे हैं. 2026 में, अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए आपको टॉप-एंड वेरिएंट खरीदने के लिए अपना बजट बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जान बचाने वाले जरूरी फीचर्स, जैसे कि छह एयरबैग (जिसमें साइड और फुल-लेंथ कर्टेन एयरबैग शामिल हैं) और बच्चों की सीट के लिए ISOFIX एंकरेज, अब कई कारों के बेस वेरिएंट में ही स्टैंडर्ड तौर पर मिलने लगे हैं.

छोटे बच्चों और शिशुओं के साथ सफर करने वाले परिवारों के लिए, यह सुविधा बहुत महत्वपूर्ण है। ISOFIX माउंट बच्चों की सीट को कार के मजबूत स्टील ढांचे (चेसिस) से सीधे जोड़ देता है, जिससे यह बड़ों वाली सीटबेल्ट पर निर्भर नहीं रहती. वहीं, किसी गंभीर साइड टक्कर की स्थिति में, छत की रेलिंग से पर्दे जैसे एयरबैग (कर्टेन एयरबैग) नीचे की ओर खुल जाते हैं, जो आगे और पीछे बैठे यात्रियों के सिर की सुरक्षा करते हैं. यहाँ भारत की 10 सबसे किफायती कारें दी गई हैं, जिनमें ये दोनों खूबियां मौजूद हैं.

1.टाटा टियागो

कीमत: रु.4.77 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: स्मार्ट

टाटा टियागो देश की सबसे किफायती पैसेंजर गाड़ी है, जिसमें छह एयरबैग और ISOFIX चाइल्ड-सीट एंकरेज स्टैंडर्ड फीचर के तौर पर मिलते हैं. इसके A और B-पिलर को मजबूत हाई-स्ट्रेंथ स्टील से बनाया गया है, जिससे इसकी बॉडी टक्कर के दौरान लगने वाली ऊर्जा को प्रभावी ढंग से सोख लेती है. छोटे बच्चों वाले परिवारों के लिए, पिछली सीट पर दो ISOFIX माउंटिंग पॉइंट दिए गए हैं, जो सीट कुशन के बीच अच्छी तरह से फिट हैं. इसके साथ ही, पीछे की पार्सल शेल्फ सपोर्ट पर टॉप टेथर एंकर पॉइंट भी मौजूद हैं.

बोनट के नीचे टाटा का भरोसेमंद 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन लगा है, जो 85 bhp की ताकत और 113 Nm का टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है. इसके बेस 'स्मार्ट' ट्रिम में कर्टेन एयरबैग्स दिए गए हैं, जो छत से नीचे आकर पिछली सीट पर बैठे यात्रियों को साइड की खिड़कियों के टूटने की स्थिति में सुरक्षित रखते हैं. साथ ही, इसमें कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल और EBD के साथ ABS भी मिलता है.

इसे किसे खरीदना चाहिए: पहली बार कार खरीदने वाले लोग और सीमित बजट वाले युवा परिवार, जो छह एयरबैग और सर्टिफाइड चाइल्ड सेफ्टी माउंट वाली गाड़ी सबसे कम शुरुआती कीमत पर चाहते हैं.

2. निसान मैग्नाइट

कीमत: ₹5.69 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: विसिया



निसान मैग्नाइट के एंट्री-लेवल 'विसिया' (Visia) ट्रिम में, इसके ऊंचे और दमदार डिज़ाइन के साथ 6 एयरबैग और बच्चों की सुरक्षा के लिए खास हार्डवेयर दिए गए हैं. इसके सभी वेरिएंट्स में आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), ट्रैक्शन कंट्रोल और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) भी मिलता है. इसमें पूरी लंबाई वाले कर्टेन एयरबैग दिए गए हैं जो पूरी खिड़कियों को कवर करते हैं. साइड से टक्कर होने की स्थिति में, ये एयरबैग आगे बैठे लोगों और पीछे बैठे बच्चों के सिर की सुरक्षा करते हैं.

विज़िया ट्रिम में 1.0-लीटर, तीन-सिलेंडर वाला नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 71 bhp की ताकत और 96 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है. साथ ही, 205 mm के बेहतरीन ग्राउंड क्लीयरेंस की बदौलत, मैग्नाइट ऊंचे स्पीड ब्रेकर और मॉनसून के दौरान खराब सड़कों पर भी बिना किसी झटके के आसानी से चल सकती है.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे व्यावहारिक परिवार जो किफायती दाम पर ज़्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस, SUV जैसी सीधी ड्राइविंग पोज़िशन और साइड-इम्पैक्ट से बेहतरीन सुरक्षा चाहते हैं.

3. टाटा पंच

कीमत: रु.5.75 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: स्मार्ट

टाटा के ALFA (एजाइल लाइट फ्लेक्सिबल एडवांस्ड) आर्किटेक्चर पर बनी 'पंच' को, वयस्कों और बच्चों की सुरक्षा के लिए भारत NCAP (Bharat NCAP) से 5-स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग मिली है. इसके सभी वेरिएंट्स में - शुरुआती 'स्मार्ट' वेरिएंट से लेकर टॉप वेरिएंट तक - 6 एयरबैग्स दिए गए हैं. साथ ही, इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP) और सेंट्रल डोर लॉकिंग की सुविधा भी मौजूद है.

पंच में माता-पिता के लिए एक बहुत काम की सुविधा इसके पिछले दरवाजे हैं, जो पूरे 90 डिग्री के कोण तक खुलते हैं. जिन लोगों ने कभी किसी भारी, सोए हुए बच्चे या पीछे की तरफ मुंह वाली शिशु सीट (infant capsule) को तंग पिछली सीट पर रखने में परेशानी उठाई है, वे तुरंत इस फीचर की अहमियत समझ जाएंगे. इसके अलावा, ISOFIX एंकर पॉइंट्स को कपड़े के टैग से साफ तौर पर चिह्नित किया गया है. और इसके बोनट के नीचे 1.2-लीटर का रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन है, जो 87 bhp की ताकत और 115 Nm का टॉर्क पैदा करता है.

इसे किसे खरीदना चाहिए: सुरक्षा को लेकर जागरूक माता-पिता, जो चाहते हैं कि उनकी गाड़ी में 5-स्टार क्रैश सेफ्टी रेटिंग हो, चाइल्ड सीट के लिए 90-डिग्री तक खुलने वाले दरवाजे हों और एक मजबूत माइक्रो-SUV जैसी बनावट हो.

4. ह्यून्दे एक्सटर

कीमत: रु.5.80 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: HX 2

बेस HX 2 वेरिएंट से ही, एक्सटर में सभी सीटों के लिए थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट और सीटबेल्ट रिमाइंडर दिए गए हैं. इसके कर्टेन एयरबैग रूफ रेल के साथ पूरे साइड ग्लास एरिया को कवर करते हैं, जो कांच के टुकड़ों और साइड से होने वाले टकराव के खिलाफ एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं. इसके अलावा, पीछे की पैसेंजर सीट में ISOFIX एंकर लूप्स भी दिए गए हैं.

एक्सटर में एक स्मूथ 1.2-लीटर, 4-सिलेंडर कप्पा पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 82 bhp की ताकत और 114 Nm का टॉर्क पैदा करता है. 3-सिलेंडर वाले प्रतिस्पर्धी मॉडलों के विपरीत, जो आइडल कंडीशन में हल्के वाइब्रेशन पैदा करते हैं, यह 4-सिलेंडर इंजन बहुत ही स्मूथ तरीके से काम करता है, जिससे पीछे सो रहे बच्चों की नींद भी खराब नहीं होती. इसके बेस वेरिएंट में भी व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट (VSM), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) और हिल-स्टार्ट असिस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं.

इसे किसे खरीदना चाहिए: शहरी परिवार, जो एक बेहतरीन फोर-सिलेंडर इंजन, छोटे बच्चों के सोने के लिए शांत केबिन और स्टैंडर्ड सेफ्टी इलेक्ट्रॉनिक्स को पसंद करते हैं.

5. मारुति सुज़ुकी स्विफ्ट

कीमत: ₹5.84 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: LXi

अब वो दिन गए जब स्विफ्ट का बेस मॉडल खरीदने पर आपको केवल दो फ्रंट एयरबैग से ही काम चलाना पड़ता था; नई स्विफ्ट में इसके शुरुआती LXi ट्रिम से ही छह एयरबैग और ISOFIX चाइल्ड-सीट एंकरेज मिलते हैं. साइड से टक्कर होने पर, फुल-लेंथ कर्टेन एयरबैग कुछ ही मिलीसेकंड में खुल जाते हैं, जिससे पीछे बैठे बच्चों के सिर को ज़रूरी सुरक्षा मिलती है. साथ ही, ISOFIX माउंट्स छोटे बच्चों को सुरक्षित रखते हैं.

नई स्विफ्ट में मारुति का एकदम नया 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर Z-सीरीज पेट्रोल इंजन दिया गया है. इसमें कम स्पीड पर बेहतर टॉर्क मिलता है और इसके मैनुअल ट्रिम्स में ARAI-सर्टिफाइड माइलेज 24.80 kmpl तक है. यह इंजन 80.5 bhp की ताकत और 111.7 Nm का टॉर्क पैदा करता है, और इसे एक बेहतरीन 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे लोग जिन्हें एक फुर्तीली और चलाने में मजेदार हैचबैक पसंद है, जिसमें बेहतरीन माइलेज के साथ-साथ स्टैंडर्ड कर्टेन एयरबैग और चाइल्ड-सीट की प्रमाणित सुरक्षा भी मिलती है.

6. मारुति सुजुकी बलेनो

कीमत: रु.5.99 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: सिग्मा

जिन परिवारों को एक सामान्य कॉम्पैक्ट हैचबैक की तुलना में ज़्यादा चौड़ाई और लेगरूम की ज़रूरत होती है, उनके लिए मारुति सुज़ुकी बलेनो सिग्मा एक बेहतरीन विकल्प है. इसमें प्रीमियम हैचबैक की खूबियों के साथ-साथ 6 एयरबैग, सभी 5 यात्रियों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP) जैसी सुरक्षा सुविधाएँ मिलती हैं.

जब पिछली सीट पर ISOFIX चाइल्ड सीट लगाई जाती है, तो उसके बगल में इतना पर्याप्त जगह बच जाती है कि कोई वयस्क यात्री आराम से बैठ सके. इससे लंबी हाईवे यात्राओं के दौरान बच्चे को खाना खिलाने या उसका मनोरंजन करने में मदद मिल सकती है.

इस कार का इंजन एक बेहतरीन 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर Z-सीरीज़ पेट्रोल यूनिट है, जो 80.5 से 82 bhp की ताकत और 112 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसके कर्टेन एयरबैग्स कार के बड़े साइड ग्लास एरिया को सुरक्षा देते हैं, जबकि 318-लीटर के बूट स्पेस में आसानी से सामान, फोल्ड होने वाले स्ट्रॉलर या डायपर बैग रखे जा सकते हैं.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे परिवार जिन्हें पिछली सीट पर ज़्यादा चौड़ाई और भरपूर लेगरूम की ज़रूरत हो, ताकि पीछे की तरफ मुड़ी हुई बड़ी चाइल्ड सीटों को आसानी से रखा जा सके और आगे बैठे यात्रियों को कोई दिक्कत न हो.

7. टाटा अल्ट्रोज़

कीमत: रु.6.00 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: स्मार्ट

टाटा मोटर्स ने अल्ट्रोज़ के सभी वेरिएंट्स में छह एयरबैग्स को स्टैंडर्ड कर दिया है. इस कार को भारत NCAP की 5-स्टार रेटिंग मिली है और इसे टाटा के भरोसेमंद ALFA आर्किटेक्चर पर बनाया गया है. ISOFIX माउंटिंग पॉइंट्स को सीधे कार के स्ट्रक्चरल क्रॉस-मेंबर्स में ही तैयार किया गया है. साथ ही, कार की रूफ रेल्स के साथ फुल-लेंथ कर्टेन एयरबैग्स दिए गए हैं.

पंच की तरह, अल्ट्रोज़ के दरवाज़े भी पूरे 90 डिग्री के कोण पर खुलते हैं. दरवाज़े के इतने ज़्यादा खुलने से, तंग दरवाज़ों के ज़रिए भारी और सख्त चाइल्ड सीट को अंदर रखने में होने वाली परेशानी पूरी तरह खत्म हो जाती है. मैकेनिकल तौर पर, इस कार में टाटा का भरोसेमंद 1.2-लीटर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन लगा है, जो 87 bhp की ताकत और 115 Nm का टॉर्क बनाता है.

इसे किसे खरीदना चाहिए: हाईवे पर सफर करने वाले ऐसे लोग, जिन्हें गाड़ी में मज़बूत बनावट, सड़क पर बेहतरीन पकड़ और बच्चों की सीट लगाने के लिए 90 डिग्री तक खुलने वाले चौड़े दरवाज़ों की ज़रूरत हो.

8. मारुति सुजुकी डिजायर

कीमत: रु.6.30 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: LXi

नई डिजायर के सभी वेरिएंट्स में छह एयरबैग, ISOFIX माउंट, ESP और पैदल चलने वालों की सुरक्षा (पेडस्ट्रियन प्रोटेक्शन) की सुविधा दी गई है. यह मारुति की पहली ऐसी कार है, जिसने भारत NCAP (Bharat NCAP) में वयस्कों और बच्चों, दोनों की सुरक्षा के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की है. इसकी पिछली सीट पर स्टैंडर्ड ISOFIX चाइल्ड-सीट एंकर और टॉप टेथर दिए गए हैं.

इसके बोनट के नीचे एक आधुनिक 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर Z-सीरीज़ पेट्रोल इंजन है, जो 80.5 bhp की ताकत और 112 Nm का टॉर्क बनाता है. पिछली सीट पर बैठने के लिए एक आरामदायक रिक्लाइन एंगल (झुकाव) मिलता है, और इसमें 382 लीटर का बड़ा बूट (डिग्गी) है, जो पैसेंजर कंपार्टमेंट से पूरी तरह अलग है. यह बंद बूट सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा फायदा है: भारी सामान, बच्चों की गाड़ियां (प्रैम) और ट्रैवल केस पिछली दीवार के पीछे सुरक्षित रूप से रखे जा सकते हैं.

9. टोयोटा ग्लांजा

कीमत: रु.6.99 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: E

एंट्री-लेवल E ट्रिम से ही, ग्लांज़ा में स्टैंडर्ड फीचर के तौर पर पूरे 6 एयरबैग और सर्टिफाइड चाइल्ड-सीट एंकरेज मिलते हैं. 2026 के फेसलिफ्ट मॉडल में, आपको पूरी रेंज में व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल (VSC) और हिल-स्टार्ट असिस्ट जैसे फीचर्स भी मिलते हैं, साथ ही टोयोटा की 3 साल या 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी भी दी गई है.

यह गाड़ी एक बेहतरीन 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर Z-सीरीज़ पेट्रोल इंजन से चलती है, जो 81.8 bhp की ताकत और 112.4 Nm का टॉर्क पैदा करती है. इसका सस्पेंशन खराब सड़कों के झटकों को बहुत आराम से सोख लेता है. पिछली सीटों के कुशन इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं कि जांघों को अच्छा सपोर्ट मिले, और पीछे की बाहरी सीटों में ISOFIX माउंटिंग ब्रैकेट दिए गए हैं. ज़रूरत पड़ने पर, छत की लाइनिंग से कर्टेन एयरबैग तेज़ी से खुल जाते हैं.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे खरीदार जो एक बड़ी और आरामदायक प्रीमियम हैचबैक चाहते हैं, जिसमें स्टैंडर्ड कर्टेन एयरबैग्स हों और साथ ही टोयोटा की भरोसेमंद आफ्टर-सेल्स सर्विस भी मिले.

10. टाटा नेक्सॉन

कीमत: रु.7.40 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: स्मार्ट

नेक्सॉन के सभी वेरिएंट्स में - शुरुआती 'स्मार्ट' ट्रिम से लेकर - छह एयरबैग, ISOFIX चाइल्ड-सीट माउंट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और रोल-ओवर मिटिगेशन स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं. इसकी संरचनात्मक मजबूती भी बहुत बेहतरीन है; इसके मजबूत सेफ्टी सेल में चारों दरवाजों के अंदर हाई-स्ट्रेंथ स्टील की साइड-इम्पैक्ट बीम लगी हैं.

पिछली सीट पर गहरे ISOFIX एंकरेज और टॉप टेथर ब्रैकेट दिए गए हैं, जो तीखे मोड़ों पर भी भारी चाइल्ड सीटों को मजबूती से अपनी जगह पर बनाए रखते हैं. फुल-लेंथ कर्टेन एयरबैग्स तेजी से खुलकर बड़ी साइड खिड़कियों को कवर कर लेते हैं, जिससे पीछे बैठे बच्चों के सिर को चोट लगने से बचाया जा सकता है. इसके बोनट के नीचे एक दमदार 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन है, जो 118 bhp की ताकत और 170 Nm का टॉर्क पैदा करता है.

इसे किसे खरीदना चाहिए: वे परिवार जो अक्सर हाइवे पर लंबी रोड ट्रिप पर जाते हैं और जिन्हें बेहतरीन स्ट्रक्चरल सेफ्टी (5-स्टार रेटिंग), दमदार टर्बोचार्ज्ड पावर और ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस की जरूरत होती है.