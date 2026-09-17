साल में 10,000 km से कम गाड़ी चलाने वाले खरीदारों के लिए शहर के हिसाब से 10 बेहतरीन कारें
- इस सूची में मारुति सुजुकी की 5 कारें, वैगनआर, स्विफ्ट, बलेनो, डिज़ायर और ब्रेज़ा शामिल हैं
- एमजी कॉमेट ईवी और टाटा टियागो ईवी भी शहर में चलाने के लिए एक अच्छा विकल्प हैं
- होंडा अमेज़, ह्यून्दे वेन्यू औऱ i20 को भी लिस्ट में जगह मिली है
भारत देश में कारों को चाहने वालों की कमी नहीं है. लेकिन कई बार आप कार खरीदते समय एक गलत निर्णय ले सकते हैं. और अपने बजट के बाहर जाकर एक कार खरीद सकते हैं. इसलिए कार खरीदने से पहले कुछ बाता को विशेष ध्यान रखना चाहिये और उनमें सबसे जरूरी है आपकी जरूरत क्या है, कार का बजट हमेश अपनी जरूरत के हिसाब से तय करें, अगर आप साल में 10000 किलोमीटर से कम कार चलाते हैंं, तो आप हम आपके लिए कुछ ऐसे विकल्पों की सूची लाएं जिन्हें आप को एक नई कार खरीदने से पहले ज़रूर देखना चाहिये.
मारुति सुजुकी वैगनआर
हाल के सालों में भले ही वैगन आर की पहचान एक टैक्सी वाली गाड़ी की बन गई हो, लेकिन यह अब भी मार्केट की सबसे ज़्यादा जगह वाली हैचबैक गाड़ियों में से एक है। वैगन आर में ज़्यादा जगह होने की एक बड़ी वजह इसकी 'टॉल-बॉय' बनावट और बड़ी खिड़कियाँ हैं. वैगन आर के कंट्रोल हल्के हैं, बाहर का नज़ारा साफ़ दिखता है और इसका साइज़ भी कॉम्पैक्ट है, जिससे इसे शहर में चलाना आसान हो जाता है.
1.0 पेट्रोल और 1.2 पेट्रोल इंजन, दोनों ही अच्छे माइलेज वाले हैं और इनमें AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन भी मिलता है, जिससे ड्राइविंग आसान और तनाव-मुक्त हो जाती है. साथ ही, इसके साथ मारुति का भरोसा मिलता है और इसके स्पेयर पार्ट्स भी आसानी से मिल जाते हैं.
यह भी पढ़ें: सीएनजी बनाम ईवी बनाम हाइब्रिड: 2026 में कौन सा विकल्प प्रति किलोमीटर सबसे कम खर्च देता है?
मारुति स्विफ्ट
अगर कोई ज़्यादा प्रीमियम गाड़ी चाहता है, तो स्विफ्ट एक अच्छा विकल्प हो सकती है, खासकर अगर आप खुद गाड़ी चलाना पसंद करते हैं. स्विफ्ट की राइड और हैंडलिंग बहुत अच्छी है, और इसका नया 1.2 Z सीरीज़ पेट्रोल इंजन पुराने मॉडल के मुकाबले ज़्यादा माइलेज देता है. खरीदार मैनुअल और AMT गियरबॉक्स में से चुन सकते हैं, और जिन्हें ज़्यादा फ़ीचर्स चाहिए, वे इसके टॉप ट्रिम लेवल से खुश होंगे.
CNG का विकल्प मौजूद है, लेकिन अगर गाड़ी कम चलती है, तो शुरू में किए गए ज़्यादा खर्च को वसूलने में ज़्यादा समय लग सकता है, खासकर इसलिए क्योंकि पेट्रोल और CNG की कीमतों के बीच का अंतर कम हो गया है.
मारुति बलेनो
हाल ही में हुए बदलाव के बाद, मारुति सुज़ुकी बलेनो कई शानदार फ़ीचर्स के साथ आती है. इसमें सेगमेंट में पहली बार वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और रडार-बेस्ड लेवल 2 ADAS जैसी टेक्नोलॉजी शामिल की गई है. मारुति की यह प्रीमियम हैचबैक हमेशा से ही अपने सेगमेंट में एक आरामदायक और ज़्यादा जगह वाली कार रही है. नए Z-सीरीज़ पेट्रोल इंजन की वजह से यह पहले से ज़्यादा माइलेज भी देती है, हालांकि पुराने मॉडल के मुकाबले इसकी ताकत थोड़ी कम हुई है.
इसके अलावा, खरीदारों को बलेनो का आसानी से इस्तेमाल होने वाला नेचर और फीचर्स से भरपूर कैबिन पसंद आएगा. मारुति की दूसरी कारों की तरह ही, इसके सर्विस सेंटर भी आसानी से मिल जाते हैं और स्पेयर पार्ट्स भी आसानी से मिल जाते हैं.
ह्यून्दे i20
ह्यून्दे की प्रीमियम हैचबैक में कई अच्छे फ़ीचर्स हैं और यह इस सेगमेंट की उन चुनिंदा कारों में से एक है जो AMT के बजाय पारंपरिक ऑटोमैटिक गियरबॉक्स देती है. जहाँ अल्ट्रोज़ जैसी दूसरी कारें डुअल-क्लच ऑटोमैटिक देती हैं, वहीं i20 अपने स्मूथ CVT (ह्यून्दे की भाषा में iVT) गियरबॉक्स के लिए पसंद की जाएगी, जिससे शहर में गाड़ी चलाना आसान और आरामदायक हो जाता है. इसका 1.2 पेट्रोल इंजन भी काफ़ी भरोसेमंद है और शहर में अच्छा माइलेज देता है. जो लोग कुछ ज़्यादा स्पोर्टी अनुभव चाहते हैं, वे i20 एन-लाइन पर विचार कर सकते हैं, हालाँकि अगर आप कम दूरी तक ही गाड़ी चलाते हैं, तो इसे छोड़ना ही बेहतर होगा.
आजकल की ह्यून्दे कारें भी काफी भरोसेमंद हैं, उनमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं आती और सर्विस का खर्च भी काफी कम है.
मारुति डिज़ायर
चौथी पीढ़ी की डिज़ायर कई शानदार फ़ीचर्स से लैस है, कम फ़्यूल खर्च करती है और काफ़ी जगहदार भी है. यह शहर में चलाने के साथ-साथ वीकेंड ट्रिप के लिए भी एक बढ़िया कार है. इसके 382-लीटर के बूट में आसानी से एक सूटकेस और कुछ छोटे बैग आ सकते हैं, और इसकी राइड और हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छी है. नई डिज़ायर में अब मारुति का नया 1.2 Z-सीरीज़ पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो रोज़ाना इस्तेमाल में बेहतरीन माइलेज देता है, हालांकि कुछ लोगों को इसकी शुरुआती परफ़ॉर्मेंस थोड़ी कमज़ोर लग सकती है. खरीदार वैरिएंट के हिसाब से 5-स्पीड मैनुअल या AMT में से चुन सकते हैं. हमेशा की तरह, इसमें फ़ैक्ट्री CNG का ऑप्शन भी मिलता है, हालांकि टैंक की वजह से इस्तेमाल लायक बूट स्पेस कम हो जाता है और अगर गाड़ी कम चलती है, तो इसकी लागत वसूलने में काफ़ी समय लग सकता है.
होंडा अमेज़
होंडा की सब-कॉम्पैक्ट सेडान ड्राइविंग डायनामिक्स के बजाय आराम पर ज़्यादा ध्यान देती है, लेकिन फिर भी यह शहर और हाईवे, दोनों जगह इस्तेमाल के लिए एक बेहतरीन पैकेज है. इसका जाना-पहचाना 1.2 i-VTEC पेट्रोल इंजन दमदार और भरोसेमंद है, हालांकि यह शायद डिज़ायर जितना माइलेज न देती हो. अमेज़ की सबसे बड़ी खूबी इसके ऑटोमैटिक वेरिएंट्स हैं - आपको सभी वेरिएंट्स में CVT मिलता है, जिससे रुक-रुक कर चलने वाले ट्रैफिक में भी इस सेडान को चलाना बहुत आसान हो जाता है. साथ ही, इसका 7-स्टेप यूनिट हाईवे पर भी अच्छी परफॉर्मेंस देता है; 100 kmph की रफ़्तार पर भी इंजन 2000 rpm से कम पर चलता है. इसकी बड़ी 416-लीटर की बूट में दो बड़े सूटकेस और भी बहुत कुछ आ सकता है, इसलिए शहर से बाहर की यात्रा के लिए भी यह बहुत सुविधाजनक है.
ह्यून्दे वेन्यू
दूसरी पीढ़ी की वेन्यू अपने पिछले मॉडल के मुकाबले काफी बेहतर है. इसमें ज़्यादा जगह वाला और आरामदायक कैबिन, अलग-अलग वैरिएंट्स में कई तरह के फ़ीचर्स और चुनने के लिए कई तरह के इंजन ऑप्शन मिलते हैं. अगर गाड़ी का इस्तेमाल कम है, तो खरीदारों को डीज़ल मॉडल शायद पसंद न आए; पेट्रोल मॉडल के मुकाबले इसकी ज़्यादा कीमत वसूलने में सालों लग जाते हैं, और BS6-कम्प्लायंट डीज़ल इंजन में DPF की समस्या से बचने के लिए अक्सर इसे हाईवे की स्पीड पर चलाना पड़ता है. वहीं, 1.0 टर्बो-पेट्रोल इंजन उन लोगों को पसंद आएगा जिन्हें ड्राइविंग का शौक है, लेकिन शहर में छोटी-मोटी यात्राओं के लिए हम 1.2 इंजन वाला मॉडल लेने की सलाह देंगे. हो सकता है कि यह इंजन अपने टर्बो-पेट्रोल वाले साथी जितना रोमांचक न हो, लेकिन शहर में इसे चलाना आसान है और यह माइलेज के मामले में भी किफ़ायती है.
मारुति ब्रेज़ा
खरीदारों को ब्रेज़ा का आसान स्वभाव, बड़ा कैबिन और कम फ़्यूल खपत वाले इंजन ऑप्शन पसंद आएंगे, हालांकि ऑटोमैटिक मॉडल थोड़े महंगे हो सकते हैं. इसका बॉक्सी डिज़ाइन और सीधा आकार बाहर का अच्छा नज़ारा देता है, जिससे शहर के ट्रैफ़िक में कार को सही जगह पर रखना आसान हो जाता है. वहीं, इसका पुराना लेकिन भरोसेमंद 1.5 पेट्रोल इंजन कम आरपीएम पर भी अच्छी ताकत बनाता है, इसलिए कार को आगे बढ़ाने के लिए बार-बार गियर बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती. सब-कॉम्पैक्ट कार नियमों के कारण नया टर्बो-पेट्रोल ऑप्शन ब्रेज़ा को पहले से ज़्यादा किफायती बनाता है; यह बेहतर परफ़ॉर्मेंस तो देता ही है, साथ ही फ़्यूल की बचत भी करता है - आख़िरकार, मारुति भारत में लंबे समय से माइलेज के मामले में आगे रही है.
एमजी कॉमेट ईवी
अगर आपको छोटे साइज़ और बहुत कम रनिंग कॉस्ट वाली गाड़ी चाहिए, तो एमजी आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है. अपनी कीमत के हिसाब से साइज़ में छोटी होने के बावजूद, कॉमेट का पूरी तरह से लोडेड वर्जन काफी अच्छे फीचर्स के साथ आता है और सिर्फ़ दो दरवाज़े होने के बाद भी इसमें 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं. साथ ही, एक बार चार्ज करने पर 200 किमी की रेंज और घर पर चार्ज करने की सुविधा का मतलब है कि बैटरी को चार्ज करना काफी आसान है और शहर के अंदर रेंज की भी कोई दिक्कत नहीं है.
टाटा टियागो ईवी
एक और इलेक्ट्रिक ऑप्शन जिस पर विचार किया जा सकता है, वह है टियागो ईवी. टाटा ने हाल ही में अपनी छोटी हैचबैक को एक नया और बेहतर लुक दिया है और इसमें कई नए फ़ीचर्स जोड़े हैं ताकि यह ज़्यादा प्रीमियम लगे, हालाँकि इसके पावरट्रेन में कोई खास बदलाव नहीं किया गया है. टियागो ईवी असल में लगभग 185 किमी की रेंज देती है, और इसमें घर पर चार्जिंग और DC फ़ास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी मिलता है, जिससे यह शहर में और हाईवे पर छोटी यात्राओं के लिए काफ़ी काम की है - बस आपको चार्जिंग स्टेशनों का ध्यान रखना होगा.
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