मारुति सुजुकी ब्रेज़ा से लेकर टाटा नेक्सॉन तक इन 10 CNG कारों में मिलती है बढ़िया माइलेज के साथ शानदरा परफॉर्मेंस

आजकल मॉडर्न CNG गाड़ियाँ नए तरह के ट्विन-सिलेंडर पैकेजिंग, फैक्ट्री-फिटेड टर्बोचार्ज्ड इंजन और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आती हैं. हो सकता है कि आप शहर में चलाने के लिए कोई छोटी कार, स्टाइलिश क्रॉसओवर या सात लोगों के बैठने लायक फैमिली कार ढूंढ रहे हों. लेकिन अब आपको कम फ्यूल खर्च के लिए रोज़ाना गाड़ी चलाने में आसानी या आराम से समझौता करने की ज़रूरत नहीं है.

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1. टाटा पंच iCNG

कीमत: रु.6.85 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) . बेस वेरिएंट: स्मार्ट CNG

टाटा पंच iCNG सबसे प्रैक्टिकल एंट्री-लेवल CNG कारों में से एक है. इसमें टाटा की डुअल-सिलेंडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो गैस की क्षमता को बूट फ्लोर के नीचे लगे दो छोटे टैंकों में बांट देती है. इस डिज़ाइन की वजह से 210 लीटर का बूट स्पेस खाली रहता है, जिससे आप यात्रा के दौरान कुछ मीडियम साइज़ के ट्रॉली बैग रख सकते हैं.

इसमें 1.2-लीटर, तीन-सिलेंडर वाला रेवोट्रॉन बाई-फ्यूल इंजन लगा है, जो CNG मोड में 72.5 bhp की ताकत और 103 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है. यह कार सीधे CNG मोड में भी स्टार्ट हो सकती है, जिससे छोटे-मोटे कामों के लिए पेट्रोल की बचत होती है. हालांकि ज़ोर से चलाने पर इंजन थोड़ी आवाज़ करता है, लेकिन शहर के फ्लाईओवर पर गाड़ी चलाने के लिए इसमें अच्छा लो-एंड पुल (low-end pull) मिलता है.

इसे किसे खरीदना चाहिए: पहली बार कार खरीदने वाले लोग, जिन्हें एक मज़बूत, ऊंची कॉम्पैक्ट गाड़ी चाहिए जिसमें सामान रखने के लिए अच्छी-खासी जगह हो और जो मज़बूत बनावट के कारण सुरक्षित हो.

2. ह्यून्दे ऑरा CNG

कीमत: ₹7.89 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) . बेस वेरिएंट: MT S CNG

अच्छे फ़ीचर्स वाले 'S' ट्रिम से ही ह्यून्दे ऑरा CNG में ह्यून्दे की Hy-CNG Duo टेक्नोलॉजी मिलती है. फ़्लोर के नीचे दो सिलेंडर लगाने की वजह से, पंच की तरह ही ह्यून्दे की इस कार में पीछे की तरफ़ सामान रखने के लिए काफ़ी जगह मिलती है. इसमें आपको 28.40 km/kg की ARAI-सर्टिफ़ाइड फ़्यूल इकॉनमी भी मिलती है, जिससे रोज़ाना चलाने का खर्च काफ़ी कम रहता है.

इसके बोनट के नीचे 1.2-लीटर, फोर-सिलेंडर कप्पा बाई-फ्यूल इंजन है, जो 68 bhp की ताकत और 95.2 Nm का टॉर्क बनाता है. इसके साथ हल्का फाइव-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है. इस कार की एक और खूबी इसका मैकेनिकल रिफाइनमेंट है. तीन-सिलेंडर वाली दूसरी कारों के उलट, यह फोर-सिलेंडर इंजन बिना शोर के चलता है और स्टीयरिंग व्हील या पैडल पर लगभग ज़रा भी वाइब्रेशन महसूस नहीं होता.

इसे किसे खरीदना चाहिए: शहर के यातायात के लिए चार-सिलेंडर इंजन की बढ़िया शांत कैबिन इन्सुलेशन और कम परिचालन लागत चाहने वाले दैनिक कार्यालय आने-जाने वाले लोगों को.

3. मारुति सुजुकी फ्रोंक्स CNG

कीमत: रु.7.94 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू | बेस वेरिएंट: सिग्मा CNG

बेस सिग्मा वैरिएंट से शुरू होने वाली मारुति सुजुकी फ्रोंक्स में भरोसेमंद 1.2-लीटर, फोर-सिलेंडर K-सीरीज़ डुअलजेट इंजन दिया गया है. CNG मोड में, यह 76 bhp की ताकत और 98.5 Nm का टॉर्क पैदा करती है और इसे स्मूथ-शिफ्टिंग वाले 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है.

क्योंकि फ्रोंक्स हल्के चेसिस पर बनी है, इसलिए इसका 76 bhp की ताकत शुरू से ही काफी फुर्तीला महसूस होती है. यह कम रेव्स से ही आसानी से रफ़्तार पकड़ लेती है, जिसका मतलब है कि शहर के ट्रैफ़िक में आपको बार-बार गियर बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती. साथ ही, 190 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस सड़क पर मौजूद ऊँची रुकावटों को आसानी से पार कर लेता है, और इसके एंट्री-लेवल सिग्मा ट्रिम में भी ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और कीलेस एंट्री जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे खरीदार जिन्हें एक मॉडर्न और स्टाइलिश SUV चाहिए, जो शहर में चलाने में मज़ेदार हो और अच्छा माइलेज दे.

4. मारुति सुजुकी डिज़ायर CNG

कीमत: रु.8.18 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू Iबेस वेरिएंट: VXi CNG

मॉडर्न 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर Z-सीरीज़ इंजन से चलने वाली मारुति सुज़ुकी डिज़ायर CNG, CNG मोड में 69 bhp की ताकत और 101.8 Nm का टॉर्क पैदा करती है. पॉपुलर VXi ट्रिम से शुरू होने वाली यह कार 35.63 km/kg का माइलेज देती है. डिज़ायर CNG अब VXi और ZXi ट्रिम्स में 5-स्पीड AMT के साथ भी उपलब्ध है; यह भारत की उन चुनिंदा CNG कारों में से एक है जो ऑटोमैटिक सुविधा देती हैं. ये कारें लगभग 36.47 km/kg की माइलेज देती हैं.



इस कार का क्लच पैडल हल्का है, जिससे रोज़ाना ट्रैफ़िक के समय गाड़ी चलाना आसान रहता है. इसका सस्पेंशन आरामदायक राइड और तेज़ रफ़्तार पर स्थिरता के बीच अच्छा तालमेल बिठाता है. यात्रियों की सुरक्षा भी इसकी एक बड़ी खूबी है; इसमें सभी मॉडल्स में छह एयरबैग्स दिए गए हैं और इसे भारत NCAP से फाइव-स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग मिली है.

इसे किसे खरीदना चाहिए: रोज़ाना ज़्यादा दूरी तक सफ़र करने वाले और ऐसे परिवार जो बेहतरीन क्रैश सेफ़्टी के साथ-साथ बहुत कम रनिंग कॉस्ट वाली गाड़ी चाहते हैं.

5. टाटा नेक्सन iCNG

कीमत: रु.8.35 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू | बेस वेरिएंट: स्मार्ट CNG

नेचुरली एस्पिरेटेड यूनिट के बजाय, टाटा नेक्सॉन iCNG में 1.2-लीटर, तीन-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ फैक्ट्री-फिटेड CNG हार्डवेयर दिया गया है. गैस मोड में यह इंजन 99 bhp की ताकत और 170 Nm का टॉर्क बनाता है, जो 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के ज़रिए मिलता है.

170 एनएम का टॉर्क CNG गाड़ी के चलाने के अनुभव को पूरी तरह बदल देता है. स्पीड बढ़ाने पर कोई देरी नहीं होती, और हाईवे पर 80 से 100 kmph की रफ़्तार से धीरे चलने वाले ट्रकों को ओवरटेक करने के लिए गियर कम करने (डाउनशिफ्टिंग) की ज़रूरत नहीं पड़ती. इसके अलावा, टाटा का ट्विन-सिलेंडर सेटअप है, जिससे 321 लीटर की लगेज स्पेस पूरी तरह बची रहती है. साथ ही, इसमें 208 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस और फाइव-स्टार भारत NCAP रेटिंग भी मिलती है.

इसे किसे खरीदना चाहिए: हाईवे पर यात्रा करने वाले और ड्राइविंग के शौकीन लोग, जिन्हें CNG की बचत के साथ-साथ ओवरटेकिंग के लिए दमदार पावर और काम की बूट स्पेस भी चाहिए.

6. टोयोटा अर्बन क्रूज़र टैसर CNG

कीमत: ₹8.45 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: E MT CNG

फ्रोंक्स (Fronx) जैसा मैकेनिकल लेआउट होने के बावजूद, टोयोटा अर्बन क्रूज़र टेसर (Toyota Urban Cruiser Taisor) अपने कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर प्रोफ़ाइल के साथ टोयोटा के भरोसेमंद ओनरशिप का अनुभव देती है. इसके E MT CNG वैरिएंट में वही 1.2-लीटर, चार-सिलेंडर वाला इंजन लगा है, जो 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 76 bhp की ताकत और 98.5 Nm का टॉर्क पैदा करता है.

टैसर भीड़-भाड़ वाली गलियों में आसानी से निकल जाती है और इसकी स्टीयरिंग इतनी हल्की है कि आसानी से थ्री-पॉइंट टर्न लिए जा सकते हैं. इसका सस्पेंशन सड़क के ज़्यादातर झटकों को चुपचाप सोख लेता है, जिससे केबिन में आराम बना रहता है.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे ड्राइवर जो क्रॉसओवर स्टाइलिंग और कम रनिंग कॉस्ट चाहते हैं, साथ ही टोयोटा की भरोसेमंद आफ्टर-सेल्स सर्विस का भरोसा भी चाहते हैं.

7. मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा CNG

कीमत: ₹9.40 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू | बेस वेरिएंट: LXi CNG MT

नई मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा के CNG वर्जन में भी 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर K15C पेट्रोल इंजन दिया गया है. CNG पर चलने पर यह इंजन 86.79 bhp की ताकत और 121.5 Nm का टॉर्क पैदा करता है और अब इसमें नया 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स भी मिलता है. इस अपडेटेड CNG वर्जन में आइडल स्टार्ट-स्टॉप फ़ीचर भी है और यह लगभग 26.90 km/kg की फ़्यूल एफ़िशिएंसी देता है.

सबसे बड़े बदलावों में से एक है नया अंडरबॉडी डुअल-सिलेंडर CNG टैंक लेआउट, जिससे पहले वाले सेटअप की तुलना में काफी ज़्यादा इस्तेमाल करने लायक बूट स्पेस मिलता है. इसके अलावा, ब्रेज़ा में सीधी ड्राइविंग पोज़िशन, बाहर का अच्छा नज़ारा और 198 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस बरकरार है, जो इसे रोज़ाना शहर में चलाने और खराब सड़कों पर भी चलाने के लिए बहुत अच्छा बनाता है.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे खरीदार जो एक बड़ी और मज़बूत कॉम्पैक्ट SUV चाहते हों, जिसमें बड़ा इंजन हो और परिवार के सदस्यों के लिए गाड़ी में आसानी से चढ़ना-उतरना मुमकिन हो.

8. मारुति सुज़ुकी अर्टिगा CNG

कीमत: रु.10.94 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू| बेस वेरिएंट: VXi CNG

VXi ट्रिम से शुरू होने वाली मारुति सुज़ुकी अर्टिगा CNG में 1.5-लीटर, चार-सिलेंडर वाला K15C डुअलजेट इंजन मिलता है, जो 86.5 bhp की ताकत और 121.5 Nm का टॉर्क पैदा करता है और इसे 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है.

सात लोगों के बैठने की जगह होने के बावजूद, अर्टिगा 26.11 km/kg का माइलेज देती है. इसके इंजन में कम स्पीड पर भी ज़बरदस्त टॉर्क मिलता है, जिससे यह बिना झटके के 1,200 rpm से आसानी से आगे बढ़ सकती है. वहीं, मोनोकॉक चेसिस की वजह से कार का फ़्लोर नीचा और सपाट रहता है, जिससे घर के बुज़ुर्ग और बच्चे आसानी से अंदर आ-जा सकते हैं. और तीनों लाइन में सीटें लगी होने के बाद भी, इसमें कुछ बैग रखने के लिए काफ़ी जगह बचती है.

इसे किसे खरीदना चाहिए: जॉइंट फ़ैमिली और कमर्शियल फ़्लीट ऑपरेटर, जिन्हें कम ऑपरेटिंग कॉस्ट वाली एक सस्ती सात-सीटर गाड़ी की ज़रूरत है.

9. टोयोटा रूमियन CNG

कीमत: रु.11.69 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू | बेस वेरिएंट: S MT CNG

अर्टिगा प्लेटफ़ॉर्म पर बनी टोयोटा रूमियन, टोयोटा के नाम के साथ 7-सीटर CNG की सुविधा देती है. S ट्रिम से शुरू होने वाली इस कार में अर्टिगा वाला ही 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है और लगभग 86.5 bhp की ताकत और 121.5 Nm का टॉर्क पैदा करता है.

यह भी मारुति अर्टिगा की तरह 26.11 km/kg का माइलेज देती है, जिसका मतलब है कि परिवार के साथ लंबी दूरी की यात्राएं जेब पर भारी नहीं पड़ेंगी. साथ ही, इसका सस्पेंशन भी आरामदायक है और पूरी सवारी के साथ भी सड़क के ज़्यादातर झटकों को आसानी से झेल लेता है.

इसे किसे खरीदना चाहिए: कई पीढ़ियों वाले परिवार जो कम खर्च में चलने वाली एक भरोसेमंद सात-सीटर गाड़ी चाहते हैं.

10. मारुति सुज़ुकी ग्रांड विटारा CNG

कीमत: ₹13.04 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू | बेस वेरिएंट: डेल्टा CNG

मारुति सुज़ुकी ग्रांड विटारा के मिड-स्पेक डेल्टा ट्रिम से ही 1.5-लीटर, चार-सिलेंडर K15C इंजन का इस्तेमाल किया गया है. यह इंजन 86.5 bhp की ताकत और 121.5 Nm का टॉर्क पैदा करता है और इसमें 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है.

4.3 मीटर से ज़्यादा लंबी मिड-साइज़ SUV के लिए, 26.60 km/kg का ARAI-सर्टिफाइड माइलेज बहुत बढ़िया है. हाईवे पर ग्रांड विटारा स्टेबल और बैलेंस्ड महसूस होती है, और इसका 210 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस ज़्यादातर खराब रास्तों या डायवर्ज़न से आसानी से निकल सकता है. डेल्टा वैरिएंट में शोरूम से ही क्रूज़ कंट्रोल, कीलेस स्टार्ट और स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल जैसे कई फ़ीचर्स मिलते हैं.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे SUV खरीदार जो बड़ी कार जैसी सड़क पर मौजूदगी (road presence), ज़्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस और मिड-स्पेक वाला आराम चाहते हैं, लेकिन पेट्रोल SUV के ज़्यादा फ़्यूल खर्च से बचना चाहते हैं.