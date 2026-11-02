₹15 लाख से कम में हाईवे ड्राइविंग के लिए कौन सी कारें हैं सबसे बेहतर? स्लाविया, वर्टुस और सिटी समेत 10 विकल्प

हाईवे पर गाड़ी चलाना, रोज़मर्रा के शहरी सफर से काफी अलग होता है. हाईवे पर आप लंबे समय तक एक स्थिर गति से चलते हैं, आपको ज़्यादा बार दूसरी गाड़ियों को ओवरटेक करना पड़ता है, और हो सकता है कि आपको ज़्यादा यात्रियों और सामान के साथ सफर करना पड़े. इसलिए, लंबी दूरी के सफर में गाड़ी की स्टेबिलिटी, आरामदायक सीटें, भरोसेमंद हैंडलिंग और बेहतरीन परफॉरमेंस बहुत मायने रखती हैं. इस लिस्ट में 10 ऐसी बेहतरीन सेडान और SUV शामिल हैं, जो इस तरह के लंबे सफर के लिए एकदम उपयुक्त हैं.

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1.टाटा नेक्सॉन

कीमत: रु.7.40 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: स्मार्ट 1.2

टाटा नेक्सॉन उन खरीदारों के लिए एक कॉम्पैक्ट विकल्प है जो एक बड़ी फैमिली SUV नहीं, बल्कि एक SUV चाहते हैं. इसका आकार छोटा होने के कारण इसे ट्रैफिक में चलाना काफी आसान है. वहीं, इसकी ऊंची सीटिंग पोज़िशन और अच्छा ग्राउंड क्लीयरेंस तब बहुत काम आते हैं, जब हाईवे के सफर में खराब सड़कें या सड़क के जोड़ों (एक्सपेंशन जॉइंट्स) पर ऊबड़-खाबड़ हिस्से मिलते हैं. इसमें आपको पेट्रोल, डीज़ल और CNG पावरट्रेन का विकल्प भी मिलता है.

अगर आपकी कार का इस्तेमाल सिर्फ हाइवे ट्रिप तक ही सीमित नहीं है, तो यह गाड़ी एक अच्छा विकल्प है. यहाँ बताई गई अन्य बड़ी SUV की तुलना में, शहर के अंदर इसे चलाना ज़्यादा आसान है, और साथ ही यह लंबी रोड ट्रिप के लिए भी काफी व्यावहारिक है.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे खरीदार जो एक किफायती और मजबूत कॉम्पैक्ट SUV चाहते हैं, जो खराब रास्तों या हाइवे से हटकर बने रास्तों पर भी आसानी से चल सके.

2. महिंद्रा XUV 3XO

कीमत: रु.7.79 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: MX1 पेट्रोल

महिंद्रा XUV 3XO एक कॉम्पैक्ट SUV की उपयोगिता को काफी छोटे आकार में समेटे हुए है. इसके कैबिन में यात्रियों के लिए काफी जगह है, और पेट्रोल व डीजल के विकल्पों के साथ खरीदार अपनी जरूरत के हिसाब से परफॉरमेंस या एफिशिएंसी चुन सकते हैं. साथ ही, इस लिस्ट में शामिल मिड-साइज़ SUV जितनी बड़ी न होने के बावजूद, इसके ऊंचे वेरिएंट्स में कई प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं.

अगर आप एक ऐसी कॉम्पैक्ट SUV चाहते हैं जो हाईवे के नियमित सफर के साथ-साथ शहर में भी खूब इस्तेमाल हो सके, तो XUV ​​3XO एक अच्छा विकल्प है. टर्बो-पेट्रोल वर्ज़न उन खरीदारों के लिए है जो बेहतर परफॉरमेंस चाहते हैं, जबकि जो लोग अक्सर लंबी दूरी तय करते हैं, उनके लिए डीज़ल वर्ज़न ज़्यादा सही रहेगा.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे परिवार जो एक ऐसी बड़ी और दमदार कॉम्पैक्ट SUV चाहते हैं, जो आसानी से चले और जिसमें दुर्घटना के समय बेहतरीन सुरक्षा मिले.

3.स्कोडा स्लाविया

कीमत: रु.10.00 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: क्लासिक 1.0 MT

स्कोडा स्लाविया एक ऐसी कार है जो उन लोगों को बहुत पसंद आती है जो अक्सर खुली सड़कों पर काफी समय बिताते हैं. इसमें काफी जगह वाला कैबिन और बड़ा बूट स्पेस है, और इसकी ड्राइविंग परफॉरमेंस हाईवे पर आराम से गाड़ी चलाने के लिए एकदम सही है. इसमें मिलने वाले ऑटोमैटिक विकल्प लंबी यात्राओं को और भी आरामदायक बना देते हैं, खासकर तब जब आप अचानक ट्रैफिक में फंस जाएं। इस सेडान की थोड़ी नीची बनावट उन लोगों को बहुत पसंद आती है जो अक्सर हाईवे पर गाड़ी चलाते हैं, और इसके नए (फेसलिफ्ट) मॉडल में अब पीछे की तरफ मसाज करने वाली सीटें भी दी गई हैं.

अगर आपके लिए बेहतर परफॉरमेंस मायने रखती है, तो आप इसके 1.5 TSI इंजन पर विचार कर सकते हैं. वहीं, 1.0 TSI विकल्प की बदौलत यह रेंज कम कीमत से शुरू हो जाती है. अगर आप अक्सर शहरों के बीच सफर करते हैं और इसके लिए आपको SUV जैसी ऊंची सीटिंग पोज़िशन नहीं चाहिए, तो आप स्लाविया (Slavia) पर विचार कर सकते हैं.

इसे किसे खरीदना चाहिए: वे ड्राइवर जो अपना काफी समय खुली सड़कों पर बिताते हैं और एक भरोसेमंद व स्थिर ड्राइविंग अनुभव चाहते हैं.

4. टाटा कर्व

कीमत: रु.10.00 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: स्मार्ट X 1.2

टाटा कर्व का कूपे-प्रेरित डिज़ाइन 500 लीटर के उपयोगी बूट स्पेस के साथ आता है. इसमें पेट्रोल और डीज़ल दोनों तरह के पावरट्रेन मिलते हैं, जो इसे पारिवारिक रोड ट्रिप के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं. इस कार में बैठने की ऊँची स्थिति (सीटिंग पोज़िशन) आपको इस सूची में शामिल सेडान कारों की तुलना में सड़क का बेहतर नज़ारा देती है.

अगर आप सेडान और पारंपरिक SUV से कुछ अलग चाहते हैं, तो 'कर्व' (Curvv) पर ज़रूर नज़र डालें. जो लोग अक्सर लंबी दूरी तय करते हैं, उनके लिए इसका डीज़ल वर्ज़न ज़्यादा व्यावहारिक (practical) विकल्प है, जबकि पेट्रोल वर्ज़न शहर और हाइवे, दोनों तरह के इस्तेमाल के लिए अच्छे हैं. अगर आपके लिए स्टाइल बहुत मायने रखता है, लेकिन साथ ही आप रोड ट्रिप के लिए एक व्यावहारिक फैमिली कार भी चाहते हैं, तो इसे ज़रूर चुनें.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे खरीदार जो एक मॉडर्न कूपे का खास लुक चाहते हैं, साथ ही जिन्हें ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस और लंबी दूरी की आरामदायक डीजल ड्राइविंग की जरूरत है.

5. स्कोडा कुशक

कीमत: रु,10.69 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: क्लासिक प्लस 1.0 TSI MT

स्कोडा कुशक का स्वभाव मुख्य रूप से ड्राइवर पर केंद्रित है. इसका कॉम्पैक्ट आकार इसे शहरी ट्रैफिक में आसानी से चलाने लायक बनाता है. साथ ही, ऊंची सीटिंग पोज़िशन और SUV बॉडी इसे खराब रास्तों पर चलने के लिए और भी मज़बूत बनाती है. इस कार में ग्राहकों के पास दो विकल्प होते हैं: एक सामान्य इंजन वाला वर्ज़न और दूसरा ज़्यादा दमदार परफॉरमेंस वाला वर्ज़न.

अगर आप ड्राइविंग का एक शानदार अनुभव चाहते हैं, तो आप कुशक ले सकते हैं. 1.0-लीटर वाला वर्ज़न उन लोगों के लिए है जो SUV को थोड़ी कम कीमत में खरीदना चाहते हैं. लेकिन अगर आप हाईवे पर बेहतरीन परफॉरमेंस चाहते हैं, तो 1.5-लीटर वाला वर्ज़न आपके लिए ज़्यादा किफायती विकल्प रहेगा.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे उत्साही ड्राइवर जो अपनी गाड़ी में SUV जैसा लुक और ज़्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस चाहते हैं, लेकिन साथ ही सटीक स्टीयरिंग और हाईवे पर बेहतरीन कंट्रोल से भी समझौता नहीं करना चाहते.

6.फोक्सवैगन वर्टुस

कीमत: रु.10.71 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: कम्फर्टलाइन 1.0L TSI MT

फोक्सवैगन वर्टस की बॉडी लंबी है, इसमें काफी जगह वाला कैबिन है और 521 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है. यह लंबी दूरी की यात्राओं में यात्रियों और सामान को आराम से ले जा सकती है, और इसके ऑटोमैटिक विकल्प गियर बदलने की मेहनत को कम कर देते हैं. साथ ही, आम भारतीय सड़कों के हिसाब से इसमें 179 mm का पर्याप्त ग्राउंड क्लीयरेंस भी दिया गया है.

अगर आप एक ऐसी सेडान चाहते हैं जो हाईवे की तेज़ रफ़्तार पर भरोसेमंद लगे, लेकिन शहर में भी आसानी से चलाई जा सके, तो यह एक बेहतरीन विकल्प है. 1.5-लीटर वाला वर्ज़न उन खरीदारों के लिए अच्छा है जिन्हें दमदार परफ़ॉर्मेंस पसंद है, जबकि 1.0-लीटर वाला वर्ज़न रोज़मर्रा के शहरी सफ़र और कभी-कभार दूसरे शहरों की यात्राओं के लिए काफ़ी बढ़िया है.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे शौकीन लोग, जिन्हें एक ऐसी बेहतरीन सेडान चाहिए जो चलाने में शानदार हो, खुली सड़कों पर एकदम सीधा और सटीक चले, और जिसमें पूरे परिवार के लिए काफी जगह हो.

7. ह्यून्दे क्रेटा

कीमत: रु.10.90 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: MT E

ह्यून्दे क्रेटा एक बेहतरीन फैमिली SUV है, जो हर तरह के सफर के लिए उपयुक्त है. इसके अंदर काफी जगह है, बैठने की स्थिति ऊंची है, और इसमें पेट्रोल व डीजल दोनों तरह के इंजन विकल्प मिलते हैं. इसका मतलब यह है कि आप अपनी ड्राइविंग की जरूरतों के हिसाब से कार का सही वर्ज़न चुन सकते हैं. इसके सबसे महंगे वेरिएंट्स में आराम और सुविधा के लिए कई तरह के फीचर्स भी दिए गए हैं.

अगर आपका पूरा परिवार अक्सर हाईवे पर सफर करता है, तो क्रेटा एक बहुत अच्छा विकल्प है. जो लोग अक्सर लंबी दूरी तक गाड़ी चलाते हैं, उन्हें इसका डीजल वर्ज़न पसंद आ सकता है, जबकि अगर आपकी पहली प्राथमिकता दमदार परफॉरमेंस है, तो टर्बो-पेट्रोल वर्ज़न आपके लिए बेहतर रहेगा.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे परिवार जो एक बहुत ही आरामदायक और बेहतरीन SUV चाहते हैं, जिस पर लंबे समय तक भरोसा किया जा सके.

8.ह्यून्दे वरना

कीमत: रु.10.99 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: MT HX 2

ह्यून्दे वरना में पारंपरिक सेडान डिज़ाइन के साथ एक आधुनिक और बेहतरीन फीचर्स वाला केबिन मिलता है. इसमें दो पेट्रोल इंजन के विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से टर्बो-पेट्रोल इंजन उन खरीदारों के लिए बेहतर परफॉरमेंस देता है जो अक्सर हाईवे पर गाड़ियां ओवरटेक करना चाहते हैं. इसका कैबिन काफी बड़ा है, जो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयुक्त है जो अक्सर पीछे की सीटों पर यात्रियों के साथ सफर करते हैं.

अगर आप हाईवे पर बेहतरीन परफॉरमेंस चाहते हैं, लेकिन साथ ही शहर में रोज़मर्रा के सफर के लिए भी एक आरामदायक और अच्छी सुविधाओं वाली कार की तलाश में हैं, तो वरना (Verna) एक बहुत बढ़िया विकल्प है. अगर आप अक्सर एक शहर से दूसरे शहर के बीच सफर करते हैं, तो आप इस गाड़ी को चुन सकते हैं.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे खरीदार जो एक ऐसी सेडान चाहते हैं जिसमें कई सारे फीचर्स हों, बेहतरीन परफॉरमेंस मिले, बूट स्पेस (डिग्गी) बड़ा हो, तेज़ रफ़्तार पर गाड़ी पूरी तरह स्थिर रहे और सुरक्षा के मामले में यह सबसे बेहतरीन हो.

9. किआ सेल्टॉस

कीमत: रु.11.00 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: HTE

किआ सेल्टॉस का डिज़ाइन एक फैमिली-फ्रेंडली SUV जैसा है. इसके कैबिन में आराम और टेक्नोलॉजी को सबसे अहम माना गया है, जबकि इसका 433 लीटर का बूट लंबी यात्राओं के लिए ज़रूरत से ज़्यादा सामान रखने की जगह देता है.

अगर आप एक बड़ी एसयूवी पर पैसे खर्च किए बिना अपनी हाईवे कार को आधुनिक और बेहतरीन फीचर्स से लैस देखना चाहते हैं, तो सेल्टॉस (Seltos) लें. अगर आप अक्सर लंबी दूरी की ड्राइविंग करते हैं, तो इसके डीजल वर्ज़न पर विचार किया जा सकता है; वहीं, अगर आपको दमदार परफॉरमेंस पसंद है, तो टर्बो-पेट्रोल वर्ज़न आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे ड्राइवर जो एक शानदार दिखने वाली, बेहतरीन फीचर्स से लैस SUV चाहते हैं, जिसमें दमदार डीजल या टर्बो-पेट्रोल परफॉरमेंस हो.

10. होंडा सिटी

कीमत: रु.12.08 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम) | बेस वेरिएंट: SV MT

एक शहर से दूसरे शहर के सफर के लिए, होंडा सिटी पिछले 28 सालों से भी ज़्यादा समय से देश की सबसे पसंदीदा कारों में से एक रही है. इसका बड़ा कैबिन, आरामदायक पिछली सीट और बेहतरीन पेट्रोल इंजन लंबे सफर को काफी आरामदायक बनाते हैं, जबकि इसका हाइब्रिड वर्ज़न कार की कुल ईंधन दक्षता (फ्यूल एफिशिएंसी) को और बेहतर बनाता है.

सेडान की लंबी बॉडी यात्रियों को काफी जगह देती है, और साथ ही इसे चलाना भी मुश्किल नहीं होता. इसका रेगुलर पेट्रोल वर्ज़न खरीदने में सस्ता पड़ता है, लेकिन अगर आप अपने मासिक खर्चों (रनिंग कॉस्ट) को कम करना चाहते हैं, तो इसके स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वर्ज़न पर विचार किया जा सकता है. अगर आपके लिए SUV जैसी स्टाइलिंग के बजाय पिछली सीट का आराम और व्यावहारिकता (प्रैक्टिकैलिटी) ज़्यादा मायने रखती है, तो आप इस फैमिली सेडान को देख सकते हैं.

सेडान या SUV: हाईवे पर ड्राइविंग के लिए कौन सी बेहतर है?

अगर आप ड्राइविंग के दौरान नीचे बैठना पसंद करते हैं, सड़क पर गाड़ी की मजबूत पकड़ चाहते हैं और एक ऐसी कार की तलाश में हैं जो शहरों के बीच आरामदायक सफर के लिए बनी हो, तो सेडान आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकती है. स्लाविया, वर्टस, सिटी और वरना - ये सभी कारें इस सोच को अलग-अलग तरीके से पेश करती हैं. इनमें से वरना और स्लाविया में ऐसे दमदार वेरिएंट भी मिलते हैं, जो उन खरीदारों के लिए हैं जिन्हें तेज रफ्तार में दूसरी गाड़ियों को ओवरटेक करना पसंद है.

हालाँकि, अगर आपके सफर में खराब सड़कें या ऊबड़-खाबड़ रास्ते शामिल हैं, तो SUV ज्यादा काम की साबित होती है. नेक्सॉन और XUV 3XO कॉम्पैक्ट रहती हैं, जबकि कर्व, क्रेटा, सेल्टॉस और कुशक में आपको ज्यादा जगह मिलती है और सड़क पर इनका दबदबा भी ज्यादा होता है.

हाईवे पर चलाने के लिए कार खरीदते समय आपको किन बातों की जांच करनी चाहिए?

ध्यान दें कि इन कारों का शुरुआती वर्ज़न रु.15 लाख से काफी कम कीमत का हो सकता है. लेकिन अगर आप कोई खास इंजन, हाई-एंड ट्रांसमिशन या हाईवे के लिए खास फीचर्स चाहते हैं, तो इनके टॉप-एंड वर्ज़न के लिए आपको अपने तय बजट से ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं.

इसके अलावा, अच्छी तरह सोच लें कि गाड़ी का इस्तेमाल असल में कौन करेगा और किस काम के लिए करेगा. जो व्यक्ति अकेले गाड़ी चलाता है, उसके लिए गाड़ी चलाने का अनुभव और परफॉरमेंस, परिवार की जरूरतों से ज्यादा मायने रख सकते हैं. वहीं, अगर कई लोग मिलकर सैकड़ों किलोमीटर का सफर कर रहे हैं, तो वे पिछली सीट के आराम, सामान रखने की जगह और दूसरी सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान देंगे. इसलिए, आपके लिए सबसे सही विकल्प जरूरी नहीं कि सबसे पावरफुल कार ही हो; बल्कि वह कार सबसे अच्छी है जो आपके अक्सर किए जाने वाले हाईवे सफर के हिसाब से एकदम फिट बैठती हो.

रु.15 लाख की शुरुआती कीमत पर आपको भारत में हाईवे के लिए बेहतरीन कई कारें मिल सकती हैं - इनमें स्लाविया, वर्टुस, सिटी और वरना जैसी सेडान से लेकर कर्व, नेक्सॉन, XUV 3XO, क्रेटा, सेल्टॉस और कुशक जैसी SUV शामिल हैं.