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भारत में ADAS वाली 10 सबसे सस्ती कारें: होंडा अमेज़, महिंद्रा XUV 3XO, टाटा नेक्सॉन और अन्य

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
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Sep 11, 2026, 06:29 PM
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भारत में ADAS वाली 10 सबसे सस्ती कारें: होंडा अमेज़, महिंद्रा XUV 3XO, टाटा नेक्सॉन और अन्य
हाइलाइट्स
  • होंडा अमेज़ अभी भारत में ADAS वाली सबसे सस्ती कार है
  • खरीदार लेवल 1 और लेवल 2 ADAS वाली सेडान, SUV और क्रॉसओवर में से चुन सकते हैं
  • एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और लेन कीप असिस्ट जैसे ADAS फ़ीचर अब आसानी से उपलब्ध हैं

एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) पहले सिर्फ़ महंगी लग्ज़री गाड़ियों तक ही सीमित थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है. पिछले कुछ सालों में, कई कंपनियों ने ADAS टेक्नोलॉजी को आम भारतीय बाज़ार में लाना शुरू कर दिया है. एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट और फॉरवर्ड कोलिज़न वॉर्निंग जैसे फ़ीचर्स अब रु.20 लाख से कम कीमत वाली कारों में भी मिल रहे हैं.

यह भी पढ़ें: रेनॉ काइगर, स्कोडा काइलाक, ह्यून्दे वेन्यू सहित इन 10 सस्ती कारों में मिलती हैं वेंटिलेटेड सीटें

जैसे-जैसे सड़क सुरक्षा पर ध्यान बढ़ रहा है और खरीदार दुर्घटना से बचाने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं, ADAS वाली गाड़ियाँ ज़्यादा आकर्षक होती जा रही हैं. आज, कॉम्पैक्ट सेडान से लेकर मिड-साइज़ SUV तक, सभी में किसी न किसी तरह की एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस टेक्नोलॉजी मिलती है. यहाँ भारत की 10 सबसे सस्ती कारें दी गई हैं जिनमें यह टेक्नोलॉजी मिलती है.

होंडा अमेज़ (तीसरी पीढ़ी)

कीमत - ₹9.25 लाख से शुरू (‘ZX’ ट्रिम से)

Honda Amaze image 4

तीसरी पीढ़ी की होंडा अमेज़ भारत की सबसे सस्ती कार है जिसमें ADAS टेक्नोलॉजी मिलती है और सब-कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में यह एकमात्र मॉडल है जिसमें यह सुविधा है. होंडा सेंसिंग सुइट ZX वेरिएंट में उपलब्ध है और इसमें कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और रोड डिपार्चर मिटिगेशन जैसे फीचर्स शामिल हैं. ADAS के अलावा, अमेज़ अपने बड़े कैबिन, सुविधाजनक बूट, बेहतरीन पेट्रोल इंजन और स्मूद CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से भी प्रभावित करती है.

ADAS के जुड़ने से अमेज़ की वैल्यू और बढ़ गई है, खासकर उन परिवारों के लिए जो रोज़ाना आरामदायक सफ़र के लिए गाड़ी ढूंढ रहे हैं. होंडा की लंबे समय तक भरोसेमंद रहने की ख्याति, बेहतरीन फ़्यूल इफ़िशिएंसी और आसानी से चलाई जा सकने वाली खूबियों के साथ, अमेज़ रु.10 लाख से कम कीमत वाली सबसे समझदारी भरी सेडान पसंद में से एक बनी हुई है.

2. महिंद्रा एक्सयूवी 3XO

कीमत - ₹11.90 लाख से शुरू (‘AX5 L’ ट्रिम से)

Mahindra 3 XO 19

महिंद्रा XUV 3XO कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में सबसे किफायती लेवल 2 ADAS पैकेज में से एक देती है. AX5 L वैरिएंट से शुरू होने वाले इस पैकेज में एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट और ट्रैफ़िक साइन रिकग्निशन जैसे फ़ीचर्स शामिल हैं. इस एसयूवी को फाइव-स्टार भारत NCAP सेफ़्टी रेटिंग और कई प्रीमियम फ़ीचर्स भी मिले हैं.

ADAS के अलावा, XUV 3XO अपने पैनोरमिक सनरूफ, डुअल-स्क्रीन सेटअप, प्रीमियम ऑडियो सिस्टम और दमदार टर्बो-पेट्रोल और डीज़ल इंजन से खरीदारों को आकर्षित करती है. अपने बड़े कैबिन और बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स के साथ, यह अपनी कैटेगरी की सबसे अच्छी वैल्यू वाली SUVs में से एक बनी हुई है.

3. टाटा नेक्सॉन

कीमत - ₹12.27 लाख से शुरू (‘फियलेस+ PS’ ट्रिम से)

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टाटा नेक्सॉन में 5-स्टार भारत एनकैप सेफ्टी रेटिंग के साथ-साथ इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा तरह के पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं, जिनमें पेट्रोल, डीज़ल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक शामिल हैं. इसके महंगे वेरिएंट्स में लेवल 2 ADAS मिलता है, जिसमें ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन डिपार्चर वॉर्निंग, ट्रैफ़िक साइन रिकग्निशन और लेन कीप असिस्ट जैसे फ़ीचर्स शामिल हैं. इस एसयूवी के सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड तौर पर छह एयरबैग्स भी मिलते हैं.

ADAS पैकेज पहले से ही सुरक्षित गाड़ी में सुरक्षा की एक और परत जोड़ता है, जिससे नेक्सॉन परिवारों के लिए खास तौर पर आकर्षक बन जाती है. अपने मॉडर्न डिज़ाइन, बेहतरीन फ़ीचर्स वाले केबिन और कई तरह के इंजन विकल्पों के साथ, यह भारत की सबसे लोकप्रिय कॉम्पैक्ट SUV में से एक बनी हुई है.

4.होंडा सिटी

कीमत - ₹13.30 लाख से शुरू (‘V’ ट्रिम से)

2026 Honda City e HEV m15

होंडा सिटी लंबे समय से भारत की बेहतरीन मिडसाइज़ सेडान में से एक रही है. यह अपनी बड़ी और आरामदायक कैबिन, शानदार पेट्रोल इंजन और प्रीमियम ओनरशिप अनुभव के लिए जानी जाती है. V वैरिएंट से ही खरीदारों को पूरा 'होंडा सेंसिंग' सुइट मिलता है, जिसमें एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, लेन कीपिंग असिस्ट, कोलिज़न मिटिगेशन ब्रेकिंग और रोड डिपार्चर मिटिगेशन जैसे फ़ीचर्स शामिल हैं. इस सेडान में पिछली सीट पर मिलने वाला आराम भी अपने सेगमेंट में सबसे अच्छे अनुभवों में से एक है.

ADAS पैकेज 'सिटी' को हाईवे पर और भी बेहतर साथी बनाता है, जबकि बड़ी टचस्क्रीन, वायरलेस कनेक्टिविटी और प्रीमियम कैबिन क्वालिटी जैसे फ़ीचर्स इसके आकर्षण को और बढ़ाते हैं. होंडा की भरोसेमंद क्वालिटी और बेहतरीन प्रैक्टिकैलिटी के साथ मिलकर, 'सिटी' फ़ैमिली सेडान खरीदने वालों की पसंदीदा बनी हुई है.

5. किआ सॉनेट

कीमत - ₹13.58 लाख से शुरू (‘GTX+’ और ‘X-Line’ ट्रिम्स)

Kia Sonet long term edited

किआ सॉनेट में सब-4 मीटर एसयूवी कैटेगरी की सबसे प्रीमियम कैबिन्स में से एक के साथ-साथ लेवल 1 ADAS टेक्नोलॉजी भी मिलती है. GTX+ और X-Line वेरिएंट्स में उपलब्ध इस सिस्टम में फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट, लेन कीपिंग असिस्ट और ड्राइवर अटेंशन वॉर्निंग जैसे फीचर्स शामिल हैं. खरीदारों को वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, बोस साउंड सिस्टम, 360-डिग्री कैमरा और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स भी मिलते हैं.

ADAS सुइट, सॉनेट की बेहतरीन वैल्यू को बनाए रखते हुए सुरक्षा को बेहतर बनाता है. कई पेट्रोल और डीज़ल इंजन ऑप्शन, शानदार स्टाइलिंग और बहुत सारे फ़ीचर्स के साथ, सोनेट उन खरीदारों की पसंदीदा पसंद बनी हुई है जो फ़ीचर्स से भरपूर कॉम्पैक्ट SUV चाहते हैं.

6. ह्यून्दे वेन्यू

कीमत - ₹14.65 लाख से शुरू (‘HX10’ और ‘N-Line N8’ ट्रिम्स से)

New Hyundai Venue Images Details Price Specifications Colours Pictures Exterior Interior carandbike 5

ह्यून्दे वेन्यू उन खरीदारों के लिए लेवल 2 ADAS टेक्नोलॉजी लेकर आई है जो शहर में आसानी से चलने वाली कॉम्पैक्ट SUV चाहते हैं. महंगे वेरिएंट्स में मिलने वाले इस पैकेज में फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट, लेन कीपिंग असिस्ट, लेन फॉलोइंग असिस्ट और लीडिंग व्हीकल डिपार्चर अलर्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं. वेन्यू अपने डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और पेट्रोल इंजन के कई विकल्पों जैसे फीचर्स के कारण भी खास है.

ADAS सुइट वैन्यू की टेक्नोलॉजी-केंद्रित खासियत को और बेहतर बनाता है, जबकि इसके कॉम्पैक्ट साइज़ की वजह से इसे शहर में चलाना आसान है. प्रीमियम फ़ीचर्स, बेहतरीन पावरट्रेन और ह्यून्दे के बड़े सर्विस नेटवर्क के साथ, वेन्यू मार्केट की सबसे आकर्षक कॉम्पैक्ट SUV में से एक बनी हुई है.

7. होंडा एलिवेट

कीमत - ₹14.98 लाख से शुरू ('ZX' ट्रिम से)

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होंडा एलिवेट में ब्रांड की भरोसेमंद होने की पहचान और एक प्रैक्टिकल व बड़े स्पेस वाली SUV का कॉम्बिनेशन मिलता है. इसके ZX वेरिएंट में 'होंडा सेंसिंग' सुइट मिलता है, जिसमें एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, कोलिज़न मिटिगेशन ब्रेकिंग, लेन कीपिंग असिस्ट और ऑटो हाई बीम जैसे फ़ीचर्स शामिल हैं. इस एसयूवी में अच्छा ग्राउंड क्लीयरेंस, बड़ा केबिन और होंडा का भरोसेमंद 1.5-लीटर i-VTEC पेट्रोल इंजन भी मिलता है.

ADAS पैकेज एक सीधी-सादी और भरोसेमंद SUV में मॉडर्न सेफ्टी टेक्नोलॉजी जोड़ता है. कम मेंटेनेंस कॉस्ट, अच्छी विज़िबिलिटी और आरामदायक राइड क्वालिटी के साथ, एलिवेट उन खरीदारों को पसंद आती है जो लंबे समय तक गाड़ी रखने में मन की शांति को प्राथमिकता देते हैं.

8.एमजी एस्टोर

कीमत - ₹15.30 लाख से शुरू ('सेवी प्रो' वैरिएंट से)

MG Astor 2024

एमजी एस्टोर भारत में अपने सेगमेंट की उन पहली SUVs में से एक थी जिसमें लेवल 2 ADAS दिया गया था. इसके महंगे वेरिएंट्स में एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, फॉरवर्ड कोलिज़न वॉर्निंग, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट और इंटेलिजेंट हेडलैंप कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं.

एस्टोर में पैनोरमिक सनरूफ, 10.1-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और प्रीमियम कैबिन भी मिलता है. इसका ADAS पैकेज, आरामदायक राइड क्वालिटी और बेहतरीन फीचर्स वाला कैबिन, एस्टोर को उन खरीदारों के लिए एक शानदार विकल्प बनाता है जो टेक्नोलॉजी पर केंद्रित मिड-साइज़ SUV की तलाश में हैं.

9. ह्यून्दे वेन्यू

कीमत - ₹16.29 लाख से शुरू ('HX8 टर्बो' वैरिएंट से)

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ह्यून्दे वरना मिडसाइज़ सेडान सेगमेंट में सबसे बेहतरीन लेवल 2 ADAS पैकेज में से एक लेकर आई है. इसमें एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, फॉरवर्ड कोलिज़न अवॉइडेंस असिस्ट, लेन कीपिंग असिस्ट, ब्लाइंड-स्पॉट कोलिज़न अवॉइडेंस असिस्ट और रियर क्रॉस-ट्रैफ़िक कोलिज़न अवॉइडेंस असिस्ट शामिल हैं.

ADAS के अलावा, वरना में डुअल 10.25-इंच डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीटें, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और एक पावरफुल टर्बो-पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है. इसके प्रीमियम फीचर्स, शानदार ड्राइविंग अनुभव और एडवांस्ड सेफ्टी टेक्नोलॉजी इसे ₹20 लाख से कम कीमत वाली सबसे बेहतरीन सेडान कारों में से एक बनाती हैं.

10. किआ सेल्टॉस

कीमत - ₹16.71 लाख से शुरू ('HTX A' वैरिएंट से)

2026 Kia Seltos Launched In India Prices Details Variants Specifications Features Details

किआ सेल्टॉस के महंगे वेरिएंट्स में लेवल 2 ADAS मिलता है, जिसमें एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, फॉरवर्ड कोलिज़न अवॉइडेंस असिस्ट, लेन फॉलोइंग असिस्ट, लेन कीपिंग असिस्ट और ब्लाइंड-स्पॉट कोलिज़न अवॉइडेंस असिस्ट जैसे फ़ीचर्स शामिल हैं.

इसमें कई प्रीमियम फ़ीचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि डुअल 10.25-इंच डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स. पेट्रोल और डीज़ल इंजन के कई विकल्पों, प्रीमियम कैबिन और बेहतरीन सेफ़्टी पैकेज के साथ, सेल्टॉस अपने सेगमेंट की सबसे ज़्यादा फ़ीचर्स वाली SUVs में से एक बनी हुई है.

(सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं)

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