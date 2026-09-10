रेनॉ काइगर, स्कोडा काइलाक, ह्यून्दे वेन्यू सहित इन 10 सस्ती कारों में मिलती हैं वेंटिलेटेड सीटें

रत की गर्मियों में ड्राइव करना, खासकर लंबे रास्तों पर, अक्सर परेशान कर सकता है. कार में एसी केबिन को ठंडा रखता है, लेकिन वेंटिलेटेड सीट्स सीट में हवा घुमाकर ड्राइवर और सवारी को ठंडा रखने में मदद करती हैं, जिससे गर्म मौसम में सफर काफी आरामदायक हो जाता है.

एक समय पर सिर्फ महंगी गाड़ियों में वेंटिलेटेड सीट्स मिलती थीं, लेकिन अब कई अफोर्डेबल हैचबैक, सेडान, एसयूवी, एमपीवी और ईवी में भी ये फीचर दिया जा रहा है. यहां हम भारत की 10 सबसे अफोर्डेबल गाड़ियों के बारे में बताएंगे, जिनमें वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं.

यह भी पढ़ें: गाड़ी में HSRP नहीं है? लग सकता है भारी जुर्माना, जानिए नियम

1. रेनॉ काइगर

कीमत - रु.8.45 लाख से शुरू (इमोशन वेरिएंट से)

रेनॉल्ट काइगर अब भारत की सबसे अफोर्डेबल कार है, जिसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स ऑफर की जाती हैं. यह फीचर इमोशन वेरिएंट से उपलब्ध है. इसके साथ 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. 205 मिमी के ग्राउंड क्लीयरेंस वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी में नेचुरली एस्पिरेटेड और टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्प भी दिए गए हैं, जिससे खरीदारों को कई विकल्प मिलते हैं.

वेंटिलेटेड सीट्स की वजह से काइगर रोजाना ड्राइविंग के लिए और बेहतर बन जाती है, खासकर भारत की गर्मियों में. एसयूवी जैसा स्टाइल, आरामदायक केबिन, सही कीमत और अच्छे फीचर्स के साथ काइगर बजट-कॉन्शस खरीदारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है.

2. किआ सॉनेट

कीमत - रु.11.32 लाख से शुरू (HTX वेरिएंट से)

किआ सॉनेट सब-4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में सबसे ज्यादा फीचर्स वाली गाड़ियों में से एक है, जो वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स के साथ आती है. एचटीएक्स वेरिएंट से उपलब्ध इस फीचर के साथ खरीदारों को पैनोरमिक सनरूफ, 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और पूरी तरह डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी मिलता है. आगे के वेरिएंट्स में लेवल 1 ADAS, बोस साउंड सिस्टम और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं, जो छोटी गाड़ी होने के बावजूद सोनेट को एक प्रीमियम अनुभव देते हैं.

सॉनेट पेट्रोल और डीजल विकल्पों में भी उपलब्ध है. शानदार स्टाइलिंग, प्रीमियम कैबिन डिजाइन और लंबी फीचर लिस्ट के साथ सोनेट कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एक काफी अच्छा विकल्प है.

3. स्कोडा काइलाक

कीमत - रु,11.75 लाख से शुरू (प्रेस्टीज वेरिएंट से)

स्कोडा कायलाक कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स जैसे प्रीमियम कंफर्ट फीचर्स के साथ आती है. इस फीचर के साथ खरीदारों को 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और स्कोडा का 1.0-लीटर टीएसआई टर्बो-पेट्रोल इंजन भी मिलता है.

वेंटिलेटेड सीट्स रोजाना आने-जाने के दौरान कंफर्ट को बेहतर करती हैं, जबकि कायलाक की सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, मजेदार ड्राइविंग और प्रीमियम केबिन इसे कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एक अच्छा विकल्प बनाते हैं.

4. ह्यून्दे वेन्यू

कीमत - रु.11.91 लाख से शुरू (HX8 वेरिएंट से)

ह्यून्दे वेन्यू HX8 वेरिएंट से वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स ऑफर करती है, जिससे प्रीमियम केबिन कंफर्ट सिर्फ टॉप-स्पेक ट्रिम तक सीमित नहीं रहता. वेंटिलेटेड सीट्स के साथ लेदरेट अपहोल्स्ट्री, 4-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रिक सनरूफ, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और क्रूज़ कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिलते हैं.

इसके साथ वेन्यू का फीचर-रिच केबिन, कॉम्पैक्ट डायमेंशंस, टर्बो-पेट्रोल इंजन और सेफ्टी पैकेज इसे अपने सेगमेंट की सबसे अच्छी कॉम्पैक्ट एसयूवी में से एक बनाते हैं.

5. टाटा नेक्सॉन

कीमत - रु.12.27 लाख से शुरू (फियरलेस प्लस वेरिएंट से)

टाटा नेक्सॉन भारत की सबसे लोकप्रिय एसयूवी में से एक है और अपनी फाइव-स्टार भारत एनसीएपी सेफ्टी रेटिंग के लिए भी जानी जाती है. वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स फियरलेस प्लस वेरिएंट से उपलब्ध हैं. इसके साथ बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पूरी तरह डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. हायर वेरिएंट्स में 360-डिग्री कैमरा और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी ऑफर की जाती है.

नेक्सॉन की अच्छी पावरट्रेन लाइनअप, जिसमें पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक विकल्प शामिल हैं, खरीदारों को कई विकल्प देती है. मजबूत सेफ्टी क्रेडेंशियल्स, मॉडर्न डिजाइन और बहुत सारे फीचर्स के साथ नेक्सॉन कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एक ऑल-राउंडर है.

6. सिट्रॉएन बसॉल्ट

कीमत - रु.12.47 लाख से शुरू (मैक्स टर्बो एक्स वेरिएंट से)

सिट्रॉएन बेसाल्ट भारतीय बाजार की उन कॉम्पैक्ट एसयूवी में से एक है, जिसमें वेंटिलेटेड सीट्स ऑफर की जाती हैं और यह बाजार की सबसे अफोर्डेबल कूपे-एसयूवी भी है. हायर वेरिएंट्स में 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और रिफाइंड टर्बो-पेट्रोल इंजन जैसे फीचर्स भी मिलते हैं.

वेंटिलेटेड सीट्स बेसाल्ट के कंफर्ट-फोकस्ड केबिन को और बेहतर बनाती हैं. इसके साथ स्पेशियस रियर सीट, बड़ा 470-लीटर बूट स्पेस और सिट्रॉएन की बेहतरीन राइड क्वालिटी इसे उन परिवारों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती हैं, जो एक अलग एसयूवी लुक और फीचर्स चाहते हैं.

7. टाटा पंच ईवी

कीमत - रु.12.59 लाख से (एम्पावर्ड प्लस वेरिएंट से)

टाटा पंच ईवी अपने टॉप वेरिएंट में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स ऑफर करती है और साथ ही एक मॉडर्न केबिन भी देती है. हायर वेरिएंट्स में बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, 360-डिग्री कैमरा और सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं. ईवी में आगे स्टोरेज कंपार्टमेंट और कई चार्जिंग विकल्प जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं.

वेंटिलेटेड सीट्स गर्मियों में ड्राइविंग के दौरान यात्रियों के कंफर्ट को बेहतर करती हैं और कार को सिर्फ एयर कंडीशनिंग पर निर्भर नहीं रहना पड़ता. बड़े शहरों के लिए सही डायमेंशंस, प्रैक्टिकल केबिन और अच्छी ड्राइविंग रेंज के साथ पंच ईवी अपने सेगमेंट में एक बढ़िया इलेक्ट्रिक व्हीकल है.

8. सिट्रॉएन एयरक्रॉस एक्स

कीमत - रु.12.82 लाख से शुरू (मैक्स टर्बो वेरिएंट से)

सिट्रॉएन एयरक्रॉस एक्स मैक्स टर्बो वेरिएंट से वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स ऑफर करती है, जिससे मिडसाइज एसयूवी सेगमेंट में प्रीमियम कंफर्ट वाली गाड़ी आसानी से खरीदी जा सकती है. यह 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध है और खरीदारों को पांच-सीटर और सात-सीटर के विकल्प मिलते हैं. मैक्स वेरिएंट में 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, सिट्रॉएन का कारा एआई वॉइस असिस्टेंट, वायरलेस फोन चार्जिंग, क्रूज़ कंट्रोल, पुश-बटन स्टार्ट और एम्बिएंट केबिन लाइटिंग जैसे फीचर्स भी मिलते हैं.

वेंटिलेटेड सीट्स लंबी यात्राओं को काफी कंफर्टेबल बनाती हैं. एयरक्रॉस एक्स स्पेशियस केबिन, 5-सीटर और 7-सीटर विकल्प और अच्छी राइड क्वालिटी के साथ एक शानदार फैमिली एसयूवी है, जो कंफर्ट का खास ध्यान रखती है.

9. मारुति सुजुकी XL6

कीमत - रु.13.18 लाख से शुरू (अल्फा प्लस वेरिएंट से)

मारुति सुजुकी एक्सएल6 में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स एक्सक्लूसिवली टॉप-स्पेक अल्फा प्लस वेरिएंट में ऑफर की जाती हैं, जो इसके प्रीमियम एमपीवी पैकेज में ज्यादा कंफर्ट देती हैं. मारुति सुजुकी के 1.5-लीटर स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन के साथ एक्सएल6 में खरीदारों को 5-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता है, जिसमें पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं. अल्फा प्लस वेरिएंट में लेदरेट अपहोल्स्ट्री, 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 7-इंच स्मार्टप्ले प्रो इंफोटेनमेंट सिस्टम, सुजुकी कनेक्ट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिलता है.

वेंटिलेटेड सीट्स लंबी पारिवारिक यात्राओं को और आरामदायक बनाती हैं. इसके साथ एक्सएल6 का सिक्स-सीटर लेआउट, कैप्टन सीट्स, मजबूत पावरट्रेन और लंबी फीचर लिस्ट इसे अपने सेगमेंट में एक अच्छी और प्रीमियम लुक वाली एमपीवी बनाते हैं.

10. ह्यून्दे वरना

कीमत - रु.13.82 लाख से शुरू (HX6 प्लस वेरिएंट से)

ह्यून्दे वरना एक ऐसे सेगमेंट में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स ऑफर करती है, जो प्रीमियम कंफर्ट और टेक्नोलॉजी को लगातार बढ़ावा दे रहा है. हायर वेरिएंट्स में हीटेड फ्रंट सीट्स, डुअल इंटीग्रेटेड डिस्प्ले, बोस साउंड सिस्टम और लेवल 2 एडीएएस जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. सेडान पावरफुल टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ भी उपलब्ध है, जो इसके प्रदर्शन को बेहतर बनाता है.

वरना का स्पेशियस केबिन और फीचर-रिच इंटीरियर इसे एक प्रीमियम लुक देता है. दमदार परफॉर्मेंस और एडवांस्ड सेफ्टी टेक्नोलॉजी के साथ यह मिडसाइज सेडान सेगमेंट में एक बहुत अच्छा विकल्प है.