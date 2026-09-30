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अक्टूबर में लॉन्च होंगी 10 नई कारें, ह्यून्दे Bayon से लेकर डस्टर हाइब्रिड और ऑडी Q3 तक लाइन में

ऋषभ परमार
last published date : 30 September 2026, 18:12 IST
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अक्टूबर में लॉन्च होंगी 10 नई कारें, ह्यून्दे Bayon से लेकर डस्टर हाइब्रिड और ऑडी Q3 तक लाइन में
हाइलाइट्स
  • लॉन्च होने वाली गाड़ियों में बिल्कुल नए मॉडल और मौजूदा मॉडल्स के अपडेटेड वर्जन (फेसलिफ्ट) शामिल होंगे
  • अक्टूबर में 5 नई SUV सड़कों पर उतरेंगी
  • साथ ही, 3 नई सेडान भी लॉन्च की जाएंगी

कार के शौकीनों के लिए अक्टूबर का महीना रोमांचक होने वाला है, क्योंकि कई कंपनियां नई कारें लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं. इनमें सस्ती हैचबैक से लेकर लग्ज़री इलेक्ट्रिक कारें और इनके बीच की कई तरह की कारें शामिल हैं. इस महीने कम से कम 10 नए मॉडल लॉन्च होने की पुष्टि हो चुकी है, क्योंकि कार बनाने वाली कंपनियां दिवाली से ठीक पहले ग्राहकों को लुभाना चाहती हैं; दिवाली को नई कार खरीदने के लिए शुभ समय माना जाता है. आइए, इन नई कारों पर एक नज़र डालते हैं.

यह भी पढ़ें: रेंज रोवर स्पोर्ट इलेक्ट्रिक से पर्दा उठा, भारत में बुकिंग शुरू

ह्यून्दे Bayon

hyundai bayon length engine transmissions confirmed bookings open carandbike 1

इस साल सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जा रही लॉन्चिंग में से एक, कोरियाई कार कंपनी ह्यून्दे की तरफ़ से होगी. 'Bayon को वेन्यू और क्रेटा के बीच की जगह पर लाया जाएगा और यह भारत में ब्रांड के पहले से ही बड़े पोर्टफोलियो में एक और गाड़ी जोड़ देगी. ह्यून्दे ने कन्फर्म किया है कि Bayon को पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च किया जाएगा और गियरबॉक्स के ऑप्शन में मैनुअल और CVT दोनों शामिल होंगे. इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है और उम्मीद है कि यह एसयूवी महीने के आखिर तक सड़कों पर आ जाएगी. इसकी कीमत रु.9.50 लाख से रु.14 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच रहने की संभावना है.

रेनॉ डस्टर हाइब्रिड

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अक्टूबर में लॉन्च होने वाली एक और बहुप्रतीक्षित SUV रेनॉ डस्टर हाइब्रिड है. रेनॉ ने इस साल की शुरुआत में ही पुष्टि कर दी थी कि नया पावरट्रेन त्योहारी सीजन के दौरान आएगा और अब इसकी लॉन्च की तारीख 17 अक्टूबर तय हो गई है. हाइब्रिड में 1.8-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 1.4 kWh बैटरी पैक, 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और दो इलेक्ट्रिक मोटर दी गई हैं. 158 bhp की ताकत और 172 Nm का टॉर्क बनाने वाली डस्टर हाइब्रिड की कंबाइंड रेंज 1,000 km होगी.

होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट

Honda Elevate ADV DT Silver Rear

डस्टर हाइब्रिड के सड़कों पर उतरने से कुछ दिन पहले, एक और कॉम्पैक्ट SUV को ज़रूरी अपडेट मिलेगा. होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट 6 अक्टूबर को लॉन्च होगी और उम्मीद है कि इसके कैबिन में पैनोरमिक सनरूफ और बड़े टचस्क्रीन सिस्टम जैसे कुछ खास फ़ीचर जोड़े जाएंगे. हालांकि, इंजन और गियरबॉक्स के ऑप्शन वही रहने की उम्मीद है. डिज़ाइन के मामले में, SUV की ग्रिल और बंपर में कुछ बदलाव हो सकते हैं और अलॉय व्हील्स का लुक भी नया हो सकता है.

स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट

2027 Skoda Slavia

नई एलिवेट के लॉन्च होने वाले हफ़्ते में ही स्कोडा स्लाविया का नया वर्जन भी मार्केट में आएगा. इस कॉम्पैक्ट सेडान में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसमें 1.0 टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स शामिल है. बाहर की तरफ़ हुए मुख्य बदलावों में नए हेडलैम्प, ग्रिल और टेल लैम्प शामिल हैंय कैबिन के अंदर 360-व्यू कैमरा वाला नया टचस्क्रीन सिस्टम और नया डिजिटल क्लस्टर दिया गया है. साथ ही, स्लाविया इस सेगमेंट की पहली ऐसी कार होगी जिसमें दूसरी लाइन में मसाज वाली सीटें मिलेंगी.

टोयोटा ग्लांज़ा फेसलिफ़्ट/ हायक्रॉस फ़्लेक्स फ़्यूल

Toyota Glanza 2022 08 01 T06 39 23 493 Z

नई बलेनो के सड़कों पर आने के मुश्किल से एक महीने बाद, टोयोटा इसका क्रॉस-बैज्ड वर्जन 'ग्लांज़ा' लॉन्च करेगी. इसमें नए लुक के साथ-साथ फ्रंट सीट वेंटिलेशन, अपडेटेड ऑडियो सिस्टम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और लेवल 2 ADAS फ़ंक्शन जैसे बदलाव होंगे. लेकिन सबसे बड़ा बदलाव नया Z-सीरीज़ 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन होगा, जो पहले से बेहतर फ़्यूल एफिशिएंसी देने का वादा करता है. नई ग्लांज़ा के साथ-साथ, टोयोटा के 14 अक्टूबर को बाज़ार में 'हाइकॉस फ़्लेक्स फ़्यूल' लॉन्च करने की भी उम्मीद है.

ऑडी Q3

New Audi Q3 5

अब प्रीमियम सेगमेंट की बात करें तो जर्मन लग्ज़री कार बनाने वाली कंपनी ऑडी, 16 अक्टूबर को भारत में ऑडी Q3 का नया वर्जन लॉन्च करेगी. इस एसयूवी में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसमें एक नई ग्रिल भी शामिल है जिसे खास तौर पर भारतीय बाज़ार के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसमें नए सॉलिड LED हेडलैंप और 19-इंच के अलॉय व्हील भी मिलेंगे, जो पहले इस एसयूवी में नहीं देखे गए थे. इसके कैबिन की खास बात एक कर्व्ड डिस्प्ले होगी, जिसमें क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम दोनों शामिल होंगे. नई Q3 में 2.0 टर्बो पेट्रोल इंजन ही दिया जाएगा, जो 200 bhp की ताकत और 320 Nm का टॉर्क पैदा करेगा.

मर्सिडीज़-मायबाक S-क्लास फेसलिफ़्ट

2026 Mercedes Maybach S Class Revealed

भारत में बिकने वाली सबसे शानदार सेडान कारों में से एक को 5 अक्टूबर को एक बड़ा अपडेट मिलेगा. मर्सिडीज़ मायबाक S-Class फेसलिफ्ट में बड़ी और रोशनी वाली ग्रिल, स्टार-थीम वाले LED हेडलैंप और नए अलॉय व्हील्स मिलेंगे. इसके कैबिन में MBUX सुपर स्क्रीन लेआउट के साथ-साथ पिछली सीट के फंक्शन्स के लिए स्मार्टफोन जैसे नए कंट्रोल भी मिल सकते हैं. इस सेडान में कई तरह के ड्राइवट्रेन ऑप्शन हैं, जिनमें 4.0-लीटर V8 पेट्रोल इंजन भी शामिल है, जो अब 530 bhp की ताकत और 750 Nm का पीक टॉर्क बनाता है. इसमें प्लग-इन हाइब्रिड का ऑप्शन भी है, लेकिन यह देखना बाकी है कि इनमें से कौन सा मॉडल भारत में आएगा.

वॉल्वो EX90 और ES90

Volvo ES 90 Electric Sedan Unveiled Has 106 k Wh Battery Pack Up To 700 KM Range

आखिरकार, स्वीडन की लग्ज़री कार बनाने वाली कंपनी वॉल्वो 12 अक्टूबर को बाज़ार में एक नहीं, बल्कि 2 नई इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च करेगी. EX90 SUV और ES90 सेडान का मकसद ग्राहकों को लग्ज़री, बेहतरीन क्वालिटी और लंबी रेंज देना है. पहली वाली 3-रो SUV है जिसमें दूसरी लाइन में कैप्टन सीटें हैं, जबकि दूसरी 5-सीटर कार है जिसे पिछली सीट पर आराम के हिसाब से बनाया गया है. उम्मीद है कि दोनों कारों में एक जैसा ड्राइवट्रेन होगा, जिसमें 106 kWh का बैटरी पैक और डुअल मोटर शामिल होंगे. इससे ये दोनों कारें एक बार चार्ज करने पर ज़्यादा से ज़्यादा 625 किलोमीटर तक चल सकेंगी.

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ऋषभ परमार
Rishabh Parmar
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