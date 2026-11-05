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रोज़ाना इस्तेमाल के लिए 125cc स्कूटर बेहतर है या 125cc बाइक? आराम, माइलेज और स्टोरेज के हिसाब से लें सही फैसला

कारएंडबाइक-टीम
last published date : 5 November 2026, 14:11 IST
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रोज़ाना इस्तेमाल के लिए 125cc स्कूटर बेहतर है या 125cc बाइक? आराम, माइलेज और स्टोरेज के हिसाब से लें सही फैसला
हाइलाइट्स
  • 125cc बाइक आम तौर पर स्कूटर से करीब 8 से 12 km/l ज़्यादा माइलेज देती है, जिससे 1,100 km के मासिक इस्तेमाल पर ईंधन का खर्च करीब रु.500 कम बैठता है.
  • स्कूटर में 18 से 25 लीटर तक का अंडरसीट स्टोरेज मिलता है, जबकि बाइक में सामान पीठ पर या अलग से बैग में रखना पड़ता है.
  • भीड़ भरे शहर के रास्तों के लिए स्कूटर और खुली या मिली-जुली सड़कों के लिए बाइक बेहतर साबित होती है.

रोज़ाना ऑफिस जाने के लिए दोपहिया खरीदते समय ज़्यादातर लोग 125cc सेगमेंट पर आकर रुकते हैं, लेकिन असली उलझन यहीं से शुरू होती है कि स्कूटर लें या बाइक. स्कूटर ट्रैफ़िक में चलाने और सामान रखने में आसान लगता है, जबकि बाइक माइलेज और लंबी दूरी के आराम में आगे मानी जाती है. इसलिए सही फैसला इस बात पर टिकता है कि आपका रास्ता कैसा है और आपको रोज़ कितना सामान ले जाना होता है.

स्कूटर बनाम बाइक: आराम में कौन आगे?

Honda Activa e floorboard carandbike 24

स्कूटर में न क्लच होता है, न गियर, इसलिए भारी ट्रैफ़िक में हाथ और पैर कम थकते हैं. इसके अलावा, इसका स्टेप-थ्रू फ्रेम हर तरह के कपड़ों में चढ़ने-उतरने को आसान बनाता है. वहीं, बाइक की आगे की ओर झुकी बैठने की मुद्रा लंबी दूरी में ज़्यादा आरामदायक मानी जाती है. नीचे की टेबल में Honda Activa 125 और Honda Shine 125 की तुलना की गई है.

पहलूHonda Activa 125 (स्कूटर)Honda Shine 125 (बाइक)
सीट की ऊंचाई765 mm791 mm
वज़न106 kg113 kg
पहिए का आकारआगे 12 इंच, पीछे 10 इंचआगे 18 इंच, पीछे 18 इंच
गियर और क्लचनहींहै

नोट: ये आंकड़े केवल अनुमानित हैं.

कम सीट की ऊंचाई और हल्के वज़न की वजह से Activa 125 को संभालना आसान लगता है, खासकर कम कद के राइडर्स को. लेकिन छोटे पहिए गड्ढों और गीली सड़कों पर कम स्थिर महसूस हो सकते हैं. वहीं, Shine 125 के बड़े पहिए खराब सड़कों पर ज़्यादा भरोसा देते हैं. इसके अलावा, एक सूत्र के मुताबिक़ रोज़ाना 50 km से ज़्यादा चलाने पर बैठने की मुद्रा से होने वाली थकान सेहत का मुद्दा बन सकती है.

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स्कूटर बनाम बाइक: माइलेज और पेट्रोल का खर्च

Honda Shine 125 2

माइलेज में बाइक को साफ़ बढ़त हासिल है. Honda Activa 125 का ARAI माइलेज करीब 51 kmpl बताया जाता है, जबकि रोज़ाना इस्तेमाल करने वालों की रिपोर्ट में यह करीब 47 kmpl के आसपास आता है. वहीं, Honda Shine 125 के लिए यूज़र रिपोर्ट में करीब 55 kmpl का आंकड़ा मिलता है. नीचे की टेबल में 1,100 km के मासिक इस्तेमाल और पेट्रोल की करीब रु.104 प्रति लीटर की कीमत मानकर हिसाब लगाया गया है.

पहलूHonda Activa 125 (स्कूटर)Honda Shine 125 (बाइक)
रोज़ाना इस्तेमाल का माइलेजकरीब 47 kmplकरीब 55 kmpl
टैंक की क्षमता5.3 लीटर10.5 लीटर
एक टैंक में अनुमानित दूरीकरीब 250 kmकरीब 578 km
1,100 km का मासिक पेट्रोल खर्चकरीब रु.2,435करीब रु.2,080

नोट: ये आंकड़े केवल अनुमानित हैं.

इस हिसाब से बाइक पर महीने में करीब रु.355 की बचत होती है. अगर माइलेज का फ़र्क 8 से 12 km/l तक पहुंच जाए, जैसा कि कुछ स्रोत मिली-जुली सड़कों के लिए बताते हैं, तो यह बचत रु. 500 प्रति माह तक जा सकती है. इसके अलावा, बड़े टैंक की वजह से बाइक को पेट्रोल पंप पर कम बार रुकना पड़ता है.

स्कूटर बनाम बाइक: स्टोरेज में कौन ज़्यादा काम का?

Hero Xoom 110 Detail Storage

स्टोरेज वह जगह है जहां स्कूटर सबसे ज़्यादा फ़ायदे में रहता है. 125cc स्कूटर्स में आम तौर पर 18 से 25 लीटर का अंडरसीट स्टोरेज मिलता है, जो लैपटॉप बैग, टिफ़िन और रेनकोट के लिए काफ़ी रहता है. वहीं, बाइक में ऐसी कोई जगह नहीं होती, इसलिए सामान पीठ पर टांगना पड़ता है. नीचे की टेबल में कुछ लोकप्रिय स्कूटर्स का अंडरसीट स्टोरेज दिया गया है.

स्कूटरअंडरसीट स्टोरेज
Honda Activa 12518 लीटर
TVS NTorq 12521 लीटर
Suzuki Access 12524.4 लीटर
Suzuki Burgman Street 12524.6 लीटर
TVS Jupiter 12533 लीटर

नोट: ये आंकड़े केवल अनुमानित हैं.

अगर आपको रोज़ लैपटॉप, लंच और बारिश का सामान ले जाना होता है, तो Jupiter 125 जैसा बड़े स्टोरेज वाला स्कूटर आपकी पीठ का बोझ काफ़ी कम कर सकता है. हालांकि, कुछ बाइक्स, जैसे TVS Raider 125, को अपने सेगमेंट में बेहतर स्टोरेज वाली बाइक बताया जाता है, लेकिन यह स्कूटर के स्टोरेज की बराबरी नहीं कर पाती.

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स्कूटर बनाम बाइक: कीमत और रखरखाव

2025 honda shine 125 obd2b compliant digital cluster launched in india carandbike 1

कीमत के मामले में दोनों काफ़ी करीब हैं. स्कूटर के CVT बेल्ट और रोलर जैसे पुर्ज़े आम तौर पर 20,000 से 25,000 km के बीच बदलने पड़ते हैं और हर सर्विस पर थोड़ा ज़्यादा खर्च कराते हैं. वहीं, गियर वाली बाइक के पुर्ज़े, जैसे क्लच केबल और चेन-स्प्रॉकेट, सस्ते और छोटे शहरों में भी आसानी से मिल जाते हैं.

मॉडलएक्स-शोरूम कीमत
Honda Activa 125रु.89,406 से रु.94,621
Honda Shine 125रु.82,722 से रु.87,081

नोट: ये आंकड़े केवल अनुमानित हैं.

इस तुलना में Shine 125 करीब रु. 6,000 से रु. 7,500 सस्ती पड़ती है. इसके अलावा, छोटे शहरों में बाइक की सर्विस और पुर्ज़ों की उपलब्धता ज़्यादा आसान मानी जाती है.

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आपके लिए कौन सा सही है?

आपकी जरूरतकिस पर विचार करें
रोज भारी ट्रैफिक में चलना पड़ता हैस्कूटर
ऑफिस का सामान साथ ले जाना होता हैज्यादा स्टोरेज वाला स्कूटर
रोज लंबी दूरी तय करनी होती हैअच्छे माइलेज वाली बाइक
रास्ते में खराब सड़कें हैंबेहतर सस्पेंशन और पहियों वाला मॉडल
पहली बार दोपहिया खरीद रहे हैंदोनों की टेस्ट राइड लेकर देखें
पेट्रोल का खर्च कम रखना चाहते हैंवास्तविक माइलेज की तुलना करें

कुल मिलाकर, 125cc स्कूटर शहर के भारी ट्रैफ़िक, कम दूरी और सामान ले जाने के लिए बेहतर विकल्प है, जबकि 125cc बाइक माइलेज, लंबी दूरी और खराब सड़कों पर आगे रहती है. स्कूटर में स्टोरेज और आसान चलाने की सुविधा मिलती है, वहीं बाइक में कम ईंधन खर्च और सस्ता रखरखाव मिलता है. लेकिन अगर आपका रास्ता आधा शहर का और आधा खुली सड़क का है, तो रोज़ के आराम और खर्च, दोनों के हिसाब से शायद बाइक ज़्यादा संतुलित चुनाव साबित हो.

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