2026 ऑडी Q3, 16 अक्टूबर को लॉन्च होगी, लोकल स्तर पर होगा निर्माण
ऑडी 16 अक्टूबर, 2026 को भारत में तीसरी पीढ़ी की Q3 एसयूवी लॉन्च करेगी. कंपनी ने आज लॉन्च की तारीख का ऐलान किया, क्योंकि उसने महाराष्ट्र में स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (SAVIPL) के छत्रपति संभाजीनगर प्लांट में नई ऑडी Q3 की लोकल असेंबली शुरू कर दी है. हालांकि यह कुछ समय से ग्लोबल मार्केट में मौजूद है, लेकिन नई Q3 ने अगस्त 2026 में ही भारत में अपनी शुरुआत की थी.
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पहली Q3 के लॉन्च के मौके पर, ऑडी इंडिया के ब्रांड डायरेक्टर बलबीर सिंह ढिल्लों ने कहा, "ऑडी Q3, ऑडी ब्रांड के लिए एक अहम एंट्री पॉइंट रही है. इसका नया मॉडल अपने खास डिज़ाइन, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और दमदार कैरेक्टर के साथ उस कामयाबी को और आगे ले जाने के लिए तैयार है. हम नई ऑडी Q3 को अपनी ग्रोथ के अगले चरण के लिए एक मज़बूत ज़रिया मानते हैं - जो हमें ज़्यादा ग्राहकों तक पहुँचने, अपनी मौजूदगी मज़बूत करने और भारत में ऑडी ब्रांड को और आगे बढ़ाने में मदद करेगी."
साइज़ के मामले में, नई ऑडी Q3 पुराने मॉडल से बड़ी है और काफ़ी शार्प दिखती है. इसमें आपको स्प्लिट LED हेडलाइट्स और एक चौड़ी ग्रिल मिलती है, जो ग्लोबल-स्पेक मॉडल से अलग है, लेकिन ऑडी के चार रिंग्स का डिज़ाइन इसके इंटरनेशनल मॉडल जैसा ही है. फ्रंट बम्पर के निचले हिस्से में हनीकॉम्ब-पैटर्न वाला एयर इनटेक और सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है. नए 19-इंच के अलॉय व्हील्स भी बहुत प्रीमियम और स्पोर्टी लगते हैं.
पीछे की तरफ, नई Q3 में कनेक्टेड LED स्ट्रिप वाली LED टेललाइट्स और उनके बीच में जलने वाला Audi का लोगो दिया गया है. टेलगेट पर एक बड़ा रूफ़ स्पॉइलर है, जबकि बम्पर को खास डिज़ाइन दिया गया है जिसमें नकली एयर आउटलेट्स और सिल्वर स्किड प्लेट शामिल हैं.
कैबिन को भी पूरी तरह से नए सिरे से डिज़ाइन किया गया है और इसमें ड्राइवर पर फ़ोकस करने वाला लेआउट दिया गया है. चौड़े डुअल-स्क्रीन डिस्प्ले में 11.9-इंच की डिजिटल इंस्ट्रूमेंट स्क्रीन और 12.8-इंच की टचस्क्रीन यूनिट शामिल है. हालांकि, अफ़सोस की बात है कि नई Q3 में 360-डिग्री व्यू कैमरा सिस्टम नहीं होगा, और आपको सिर्फ़ रियर पार्किंग कैमरे से ही काम चलाना होगा. और संभावना है कि आपको ADAS भी नहीं मिलेगा. लॉन्च के समय ही हमें और जानकारी मिलेगी कि इसमें क्या-क्या फ़ीचर्स होंगे और क्या नहीं.
नई Q3 में 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन होगा जो 200 bhp की ताकत और 320 Nm का टॉर्क बनाएगा. इसमें 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स होगा और ऑडी के क्वाट्रो सिस्टम के ज़रिए पावर चारों पहियों तक पहुंचेगी.
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