logo
Select City

2026 ऑडी Q3, 16 अक्टूबर को लॉन्च होगी, लोकल स्तर पर होगा निर्माण

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़ें
Sep 25, 2026, 02:09 PM
हमें फॉलो करें
2026 ऑडी Q3, 16 अक्टूबर को लॉन्च होगी, लोकल स्तर पर होगा निर्माण

ऑडी 16 अक्टूबर, 2026 को भारत में तीसरी पीढ़ी की Q3 एसयूवी लॉन्च करेगी. कंपनी ने आज लॉन्च की तारीख का ऐलान किया, क्योंकि उसने महाराष्ट्र में स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (SAVIPL) के छत्रपति संभाजीनगर प्लांट में नई ऑडी Q3 की लोकल असेंबली शुरू कर दी है. हालांकि यह कुछ समय से ग्लोबल मार्केट में मौजूद है, लेकिन नई Q3 ने अगस्त 2026 में ही भारत में अपनी शुरुआत की थी.

यह भी पढ़ें: बेंटले टॉर्कल ब्रांड की पहली EV के तौर पर आई सामने, सिंगल चार्ज पर देगी रेंज 600 किमी की रेंज

All New Audi Q3

पहली Q3 के लॉन्च के मौके पर, ऑडी इंडिया के ब्रांड डायरेक्टर बलबीर सिंह ढिल्लों ने कहा, "ऑडी Q3, ऑडी ब्रांड के लिए एक अहम एंट्री पॉइंट रही है. इसका नया मॉडल अपने खास डिज़ाइन, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और दमदार कैरेक्टर के साथ उस कामयाबी को और आगे ले जाने के लिए तैयार है. हम नई ऑडी Q3 को अपनी ग्रोथ के अगले चरण के लिए एक मज़बूत ज़रिया मानते हैं - जो हमें ज़्यादा ग्राहकों तक पहुँचने, अपनी मौजूदगी मज़बूत करने और भारत में ऑडी ब्रांड को और आगे बढ़ाने में मदद करेगी."

New Audi Q3 India Debut 1

साइज़ के मामले में, नई ऑडी Q3 पुराने मॉडल से बड़ी है और काफ़ी शार्प दिखती है. इसमें आपको स्प्लिट LED हेडलाइट्स और एक चौड़ी ग्रिल मिलती है, जो ग्लोबल-स्पेक मॉडल से अलग है, लेकिन ऑडी के चार रिंग्स का डिज़ाइन इसके इंटरनेशनल मॉडल जैसा ही है. फ्रंट बम्पर के निचले हिस्से में हनीकॉम्ब-पैटर्न वाला एयर इनटेक और सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है. नए 19-इंच के अलॉय व्हील्स भी बहुत प्रीमियम और स्पोर्टी लगते हैं.

New Audi Q3 India Debut 3

पीछे की तरफ, नई Q3 में कनेक्टेड LED स्ट्रिप वाली LED टेललाइट्स और उनके बीच में जलने वाला Audi का लोगो दिया गया है. टेलगेट पर एक बड़ा रूफ़ स्पॉइलर है, जबकि बम्पर को खास डिज़ाइन दिया गया है जिसमें नकली एयर आउटलेट्स और सिल्वर स्किड प्लेट शामिल हैं.

New Audi Q3 India Debut 5

कैबिन को भी पूरी तरह से नए सिरे से डिज़ाइन किया गया है और इसमें ड्राइवर पर फ़ोकस करने वाला लेआउट दिया गया है. चौड़े डुअल-स्क्रीन डिस्प्ले में 11.9-इंच की डिजिटल इंस्ट्रूमेंट स्क्रीन और 12.8-इंच की टचस्क्रीन यूनिट शामिल है. हालांकि, अफ़सोस की बात है कि नई Q3 में 360-डिग्री व्यू कैमरा सिस्टम नहीं होगा, और आपको सिर्फ़ रियर पार्किंग कैमरे से ही काम चलाना होगा. और संभावना है कि आपको ADAS भी नहीं मिलेगा. लॉन्च के समय ही हमें और जानकारी मिलेगी कि इसमें क्या-क्या फ़ीचर्स होंगे और क्या नहीं.

New Audi Q3 India Debut 7

नई Q3 में 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन होगा जो 200 bhp की ताकत और 320 Nm का टॉर्क बनाएगा. इसमें 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स होगा और ऑडी के क्वाट्रो सिस्टम के ज़रिए पावर चारों पहियों तक पहुंचेगी.

# Audi Q3# New Audi Q3# New Q3 Launch# New Audi Q3 Launch# New Q3 SUV# Audi India# SUV# Family# Luxury SUV# Upcoming SUVs# Upcoming Cars# New Cars# Cars# Auto Indusry# Cars# Auto Industry# Cover Story

संबंधित समाचार

Seven-Seater Nissan Tekton Spied; Gets Distinct Headlamps And Taillamps
1 मिनट पढ़ें
7-सीटर निसान टेक्टॉन टैस्टिग के दौरान आई नज़र, अलग डिजाइन के हेडलैंप और टेललैंप दिखे
Renault Duster 1.3L Turbo Petrol Manual: Real World Fuel Efficiency
2 मिनट पढ़े
रेनॉ डस्टर 1.3L टर्बो पेट्रोल मैनुअल के रियल वर्ल्ड माइलेज के आंकड़े आये सामने
Bentley Torcal Revealed As Brand’s First EV With 600 Km Range
5 मिनट पढ़े
बेंटले टॉर्कल ब्रांड की पहली EV के तौर पर आई सामने, सिंगल चार्ज पर देगी रेंज 600 किमी की रेंज
Can Electric Vehicle Batteries Catch Fire While Fast Charging In Summer Heat?
1 मिनट पढ़ें
गर्मी में फास्ट चार्जिंग से EV की बैटरी में लग सकती है आग? जानें क्या है सच
How E20 Ethanol Petrol Affects Fuel Mileage and Engine Hoses in BS4 Cars
1 मिनट पढ़ें
BS4 कार में E20 पेट्रोल डालने से कितना घटेगा माइलेज? इंजन पर असर जानकर चौंक जाएंगे

लोकप्रिय मॉडल

नई कारें

आने वाली कारें

अन्य विषय देखें
ट्रेंडिंग समाचारकार समाचारइलेक्ट्रिक कार समाचारबाइक समाचारतुलनामोटरस्पोर्ट्सआने वाली कार समाचार

ताज़ा ख़बरें और रिव्यू

कार से जुड़ी ताज़ा ख़बरें
  • पत्रिका
  • News
  • 2026 ऑडी Q3, 16 अक्टूबर को लॉन्च होगी, लोकल स्तर पर होगा निर्माण