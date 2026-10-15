2026 बजाज पल्सर N250 SS में TFT कंसोल और 6-स्पीड गियरबॉक्स मिला
- N250 SS में गूगल मैप्स मिररिंग के साथ TFT डिस्प्ले मिलने की संभावना है
- इसमें 'स्पोर्टशिफ्ट' क्विकशिफ्टर के साथ नया 6-स्पीड गियरबॉक्स भी मिल सकता है
- बेहतर परफॉरमेंस के लिए इसमें उसी 249 cc इंजन को ट्यून किए जाने की उम्मीद है
बजाज ऑटो जल्द ही अपनी क्वार्टर-लीटर पल्सर के अपडेटेड वर्ज़न की कीमतों की घोषणा करेगी. इससे पहले, पल्सर N250 का नया SS वेरिएंट डीलरशिप्स पर पहुंचना शुरू हो गया है. N250 SS, पल्सर N250 मॉडल लाइन-अप का सबसे महंगा वेरिएंट होगा. नई बाइक की सामने आई तस्वीरों (स्पाई शॉट्स) से पता चलता है कि इसमें कई अहम बदलाव किए गए हैं, जिनमें एक नया डिस्प्ले, अपडेटेड फीचर्स लिस्ट और बहुत कुछ शामिल है.
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वही इंजन, बेहतर परफॉरमेंस
पल्सर N250 में संभवतः वही 249 cc, सिंगल-सिलेंडर, ऑयल-कूल्ड इंजन दिया जाएगा, लेकिन इसमें एक नए इंजन मैप के साथ कुछ बदलाव किए जाएंगे. इसके ताकत में, मौजूदा 24.5 bhp और 21.5 Nm के मुकाबले थोड़ी बढ़ोतरी होने की संभावना है.
नया 6-स्पीड ट्रांसमिशन
सबसे महत्वपूर्ण मैकेनिकल अपडेट्स में से एक नया 6-स्पीड गियरबॉक्स होगा, जो पुराने 5-स्पीड सेटअप की जगह लेगा. ओवरड्राइव छठे गियर वाले इस 6-स्पीड गियरबॉक्स की मदद से, हाईवे की स्पीड पर मोटरसाइकिल को और भी आसानी से चलाया जा सकेगा. 6-स्पीड ट्रांसमिशन के साथ-साथ, बजाज के 'स्पोर्टशिफ्ट' (Sportshift) को भी पेश करने की उम्मीद है. यह एक सेंसर-रहित, सॉफ्टवेयर-आधारित बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर है, जिसे सबसे पहले पल्सर NS400Z में पेश किया गया था.
नया TFT डिस्प्ले, ज़्यादा फ़ीचर्स
नई पल्सर N250 SS में 5-इंच का TFT कंसोल मिलने की संभावना है, जैसा कि हमने पहले ही N160 SS में देखा है. इस नए डिस्प्ले में गूगल मैप्स मिररिंग की सुविधा मिल सकती है. इसके अलावा, इस अपडेटेड बाइक में 5 राइड मोड (रोड, रेन, स्पोर्ट, ऑफ-रोड और टूर), ट्रैक्शन कंट्रोल, USB टाइप-C चार्जर, और एडजस्टेबल क्लच व ब्रेक लीवर जैसे अतिरिक्त फीचर्स भी दिए जा सकते हैं.
अपेक्षित कीमत
मौजूदा बजाज पल्सर N250 की कीमत रु.1.45 लाख (एक्स-शोरूम) है. नए उपकरणों और फीचर्स को देखते हुए, N250 SS की कीमत लगभग रु.5,000 से रु.7,000 तक बढ़ सकती है. जब बजाज आधिकारिक तौर पर नई पल्सर N250 SS की घोषणा करेगा, तब इसके बारे में और जानकारी सामने आने की उम्मीद है.
(तस्वीर सूत्र: मशीनरूल्स)
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