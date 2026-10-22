2026 डुकाटी हाइपरमोटार्ड V2, V2 SP भारत में हुई लॉन्च

डुकाटी इंडिया ने भारत में बिल्कुल नई हाइपरमोटार्ड V2 और हाइपरमोटार्ड V2 SP लॉन्च की हैं. इनमें नया 890 cc, V-ट्विन इंजन, नई डिज़ाइन, मोनोकोक चेसिस और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स दिए गए हैं. बेस हाइपरमोटार्ड V2 की कीमत रु.16.53 लाख (एक्स-शोरूम) है, जबकि सबसे महंगे हाइपरमोटार्ड V2 SP की कीमत रु.20.78 लाख (एक्स-शोरूम) है. भारत में सभी डुकाटी डीलरशिप पर इनकी बुकिंग शुरू हो गई है.

नया 890 cc इंजन

हाइपरमोटार्ड V2 में नया 890 cc V-ट्विन इंजन लगा है. यह डुकाटी द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे हल्का ट्विन-सिलेंडर इंजन है, जिसका वजन सिर्फ 54.4 kg है. यह इंजन 10,750 rpm पर 118.35 bhp की ताकत और 8,250 rpm पर 94 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है. इसमें IVT (वेरिएबल इनटेक वॉल्व टाइमिंग) सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जो पूरे रेव रेंज में तेज़ और बेहतरीन रिस्पॉन्स सुनिश्चित करता है.

सिर्फ 3,000 rpm पर ही अधिकतम टॉर्क का 70% हिस्सा मिल जाता है, और डुकाटी का कहना है कि इससे मोड़ों (कॉर्नर्स) से बाहर निकलते समय बहुत तेज़ रफ़्तार (एक्सिलरेशन) मिलती है. रेसिंग एग्जॉस्ट लगाने पर पावर 3.5 bhp बढ़ जाती है और वज़न में 4 kg की और कमी आ जाती है.

नई चेसिस

नई हाइपरमोटार्ड V2 में मोनोकोक फ्रेम के साथ एक नया डबल-साइडेड एल्युमिनियम स्विंगआर्म दिया गया है. इससे पिछले मॉडल की तुलना में, स्टैंडर्ड V2 का वजन 13 kg और SP वर्ज़न का वजन 14 kg कम हो गया है. स्टैंडर्ड हाइपरमोटार्ड V2 का वेट (बिना ईंधन के) 180 kg है, जबकि SP वर्ज़न का वजन 177 kg बताया गया है.

V2 और V2 SP में अंतर

स्टैंडर्ड V2 में पूरी तरह से एडजस्टेबल 46 मिमी कायाबा फ्रंट फोर्क और प्रीलोड व रिबाउंड एडजस्टेबल कायाबा रियर शॉक लगा है. इसमें 17 इंच के कास्ट अलॉय व्हील हैं जिन पर पिरेली डियाब्लो रोसो IV टायर लगे हैं. V2 SP में फ्रंट सस्पेंशन 48 मिमी का पूरी तरह से एडजस्टेबल ओहलिन्स फोर्क है, साथ ही रियर में भी पूरी तरह से एडजस्टेबल ओहलिन्स शॉक लगा है. इसमें 17 इंच के फोर्स्ड एल्युमिनियम व्हील हैं जिन पर पिरेली डियाब्लो रोसो IV कोर्सा टायर लगे हैं.

दोनों वेरिएंट्स में ब्रेकिंग हार्डवेयर भी अलग-अलग हैं. स्टैंडर्ड V2 में आगे की तरफ 320 mm सेमी-फ्लोटिंग डिस्क के साथ ब्रेम्बो मोनोब्लॉक M4.32 फोर-पिस्टन कैलिपर्स दिए गए हैं, और पीछे की तरफ 245 mm डिस्क है, जिसमें कॉर्नरिंग फंक्शन भी शामिल है। वहीं, V2 SP में आगे की तरफ ब्रेम्बो मोनोब्लॉक M50 फोर-पिस्टन कैलिपर्स मिलते हैं.

फीचर्स की बात करें तो, दोनों बाइक्स में 5-इंच का TFT डिस्प्ले दिया गया है. इनमें 6-एक्सिस IMU-आधारित इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जो कॉर्नरिंग ABS को सपोर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड V2 में डुकाटी क्विक शिफ्ट (अप/डाउन), राइडिंग मोड्स, पावर मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल, इंजन ब्रेक कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं. वहीं, V2 SP में एक एडवांस्ड क्विकशिफ्टर सिस्टम के साथ सैक्स (Sachs) स्टीयरिंग डैम्पर, डुकाटी पावर लॉन्च, पिट लिमिटर और कार्बन फाइबर फ्रंट मडगार्ड दिए गए हैं.