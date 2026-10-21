2026 हीरो एक्सट्रीम 160आर फोर-वी: क्या यह सबसे बेहतरीन 160 सीसी मोटरसाइकिल है?

हीरो मोटोकॉर्प ने एक्सट्रीम 160आर फोर-वी को बड़े बदलावों के साथ पेश किया है. कंपनी का मकसद देश के सबसे प्रतिस्पर्धी मोटरसाइकिल वर्गों में से एक में अपनी पकड़ मजबूत करना है. पहली बार 2020 में लॉन्च हुई एक्सट्रीम 160आर को 2023 में चार-वाल्व इंजन मिला था. हालांकि, इस बार के अपडेट में डिजाइन और फीचर्स के स्तर पर कहीं ज्यादा बड़े बदलाव किए गए हैं.



इन बदलावों से मोटरसाइकिल को नया रूप मिला है. इसके अगले हिस्से का डिजाइन बड़ी एक्सट्रीम 250आर से प्रेरित है और सबसे महंगे मॉडल में कई नए फीचर्स भी जोड़े गए हैं. इनसे मोटरसाइकिल की सुविधाओं और सड़क पर इसकी मौजूदगी से जुड़ी कुछ कमियां दूर हुई हैं. हालांकि, अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां सुधार की गुंजाइश बनी हुई है.



हमने नई हीरो एक्सट्रीम 160आर फोर-वी को चलाकर देखा, ताकि यह समझ सकें कि इसमें क्या बदला है, इसका प्रदर्शन कैसा है और क्या यह इस वर्ग की स्थापित मोटरसाइकिलों को चुनौती दे सकती है.



डिजाइन







नए मॉडल का अगला हिस्सा पहले से ज्यादा धारदार है. मस्कुलर बनावट इसे पहले के मुकाबले ज्यादा दमदार रूप देते हैं. इससे मोटरसाइकिल पहले से ज्यादा प्रीमियम भी दिखती है. हीरो ने इसके मूल रूप और छोटे, स्पोर्टी आकार को बरकरार रखते हुए डिजाइन को नया बनाने का अच्छा काम किया है.



नई एक्सट्रीम 160आर की सड़क पर मौजूदगी पहले से ज्यादा प्रभावशाली है और इसका डिजाइन इसकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक है.सबसे महंगे कार्बन मॉडल में साइड पैनल पर कार्बन फाइबर जैसा दिखने वाला सजावटी मटीरियल दिया गया है. इसमें रंगों का एक अलग मेल भी मिलता है, जिसमें अगला पहिया लाल और पिछला पहिया काला है. इससे मोटरसाइकिल सड़क पर सबसे अलग दिखाई देती है, हालांकि अलग-अलग रंगों वाले पहिए हर किसी को पसंद आएं, यह जरूरी नहीं है.







हालांकि, डिजाइन में कुछ ऐसे मौके भी थे जिनका बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता था. सबसे महंगे मॉडल में अलग-अलग सीटों की व्यवस्था विकल्प के तौर पर भी दी जा सकती थी. इससे इसका स्पोर्टी रूप और निखरता और स्ट्रीटफाइटर वाली पहचान ज्यादा मजबूत होती.



कुछ छोटी-छोटी बातों पर भी बेहतर ध्यान दिया जा सकता था. उदाहरण के लिए, ईंधन भरने वाले ढक्कन को अलग से पकड़कर रखना पड़ता है, क्योंकि वह अपने आप खुली स्थिति में नहीं टिकता. ईंधन भरवाते समय यह थोड़ी असुविधा पैदा करता है.



फीचर्स







फीचर्स के मामले में नई एक्सट्रीम 160आर में काफी बदलाव किए गए हैं, खासकर सबसे महंगे कार्बन मॉडल में. यह मोटरसाइकिल तीन मॉडल में उपलब्ध है-स्टैंडर्ड, प्रो और कार्बन.



स्टैंडर्ड से कार्बन की तरफ बढ़ने पर सुविधाएं भी बढ़ती जाती हैं.स्टैंडर्ड मॉडल में आगे की तरफ यूएसडी फोर्क नहीं मिलता. इसमें सिंगल-चैनल एबीएस और मैकेनिकल थ्रॉटल सिस्टम दिया गया है.प्रो मॉडल में इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल सिस्टम मिलता है, जिसके साथ तीन राइडिंग मोड-रोड, रेन और स्पोर्ट-दिए गए हैं. हालांकि, इसमें टीएफटी डिस्प्ले नहीं मिलता.



कार्बन मॉडल में टीएफटी डिस्प्ले, अपनी जरूरत के अनुसार समायोजित किए जा सकने वाले लीवर और रोशनी वाले स्विच दिए गए हैं. इसके अलावा, इसमें कार्बन फाइबर जैसा दिखने वाला सजावटी मटीरियल भी मिलता है, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं.मोटरसाइकिल में क्रूज कंट्रोल और यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है. ये दोनों सुविधाएं रोजमर्रा की सवारी के साथ लंबी दूरी की यात्रा में भी काम आती हैं.







हालांकि, नई एक्सट्रीम 160आर में गूगल मैप्स को सीधे डिस्प्ले पर दिखाने की सुविधा नहीं मिलती. इसके बजाय इसमें मोड़-दर-मोड़ रास्ता बताने वाली नेविगेशन सुविधा दी गई है.यह एक कमी है, क्योंकि इसके प्रमुख प्रतिद्वंद्वियों और इस वर्ग की लोकप्रिय मोटरसाइकिलों, जैसे टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 फोर-वी और बजाज पल्सर एन160 एसएस, में अब गूगल मैप्स को डिस्प्ले पर दिखाने की सुविधा मिलती है.



प्रदर्शन,ब्रेकिंग और राइड क्वालिटी







एक्सट्रीम 160आर फोर-वी हमेशा से अपने हल्के वजन और आसानी से चलाए जा सकने वाले स्वभाव के कारण पसंद की जाती रही है. करीब 149 किलोग्राम वजन के साथ यह मोटरसाइकिल अब भी हल्की महसूस होती है. यातायात के बीच इसे संभालना आसान है और दिशा बदलने में भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती.नई मोटरसाइकिल में भी ये खूबियां बरकरार हैं. चाहे भीड़भाड़ वाली शहरी सड़कों से गुजरना हो या घुमावदार रास्तों पर मोटरसाइकिल चलानी हो, इसका हल्का और फुर्तीला स्वभाव इसे आसानी से मोड़ने में मदद करता है. दिशा तेजी से बदल पाने की क्षमता इसकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक बनी हुई है.







सवारी का आराम भी अच्छा है. सस्पेंशन न तो जरूरत से ज्यादा नरम लगता है और न ही इतना सख्त कि खराब सड़क पर परेशानी हो. कुल मिलाकर, मोटरसाइकिल का संतुलन अच्छा है. एक्सट्रीम 160आर रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए एक ऐसी मोटरसाइकिल बनी हुई है जिसे चलाना आसान है, जो फुर्तीली है और जिसे शहर में इस्तेमाल करना सुविधाजनक है.हालांकि, इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल की कार्यप्रणाली में सुधार की जरूरत है. तीनों राइडिंग मोड आजमाने के बाद भी थ्रॉटल की प्रतिक्रिया कुछ झटकेदार लगी, खासकर जब एक्सीलरेटर को अचानक छोड़कर दोबारा घुमाया जाता है.







मोड़ पर प्रवेश करते या उससे बाहर निकलते समय यह समस्या ज्यादा महसूस होती है. ऐसे समय में एक्सीलरेटर की सहज और अनुमान के मुताबिक प्रतिक्रिया जरूरी होती है, ताकि चालक मोटरसाइकिल पर भरोसा बनाए रख सके और घबराहट महसूस न करे.इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल और राइडिंग मोड पिछले साल ही पेश किए गए थे. ऐसे में यह हैरानी की बात है कि कंपनी ने अब तक इनकी कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए जरूरी सुधार नहीं किए हैं. इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल मिलने के बाद यह पहला मौका है जब हमें अपडेटेड मॉडल चलाने का अवसर मिला. थ्रॉटल की प्रतिक्रिया को बेहतर तरीके से समायोजित किया जाता, तो सवारी का अनुभव निश्चित रूप से बेहतर हो सकता था.



ब्रेकिंग सिस्टम भी ऐसा क्षेत्र है जहां सुधार की गुंजाइश है.आगे के ब्रेक में शुरुआत में अपेक्षित पकड़ महसूस नहीं होती. एक स्पोर्टी 160 सीसी मोटरसाइकिल से जिस तरह की तत्काल प्रतिक्रिया और भरोसेमंद एहसास की उम्मीद होती है, वह यहां कुछ कम है.मनचाही ब्रेकिंग पाने के लिए लीवर को ज्यादा जोर से दबाना पड़ता है. अगर ब्रेक शुरुआत में ही बेहतर पकड़ दें और उनके इस्तेमाल के दौरान ज्यादा स्पष्ट प्रतिक्रिया मिले, तो तेज गति से मोटरसाइकिल चलाते समय चालक का भरोसा बढ़ सकता है.





फैसला







2026 हीरो एक्सट्रीम 160आर फोर-वी पहले के मुकाबले निश्चित रूप से ज्यादा आकर्षक और बेहतर फीचर्स वाली मोटरसाइकिल है. इसका नया डिजाइन एक स्पष्ट सुधार है और इसकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक है. सबसे महंगे कार्बन मॉडल में कई उपयोगी सुविधाएं मिलती हैं, जबकि इसका हल्का वजन और फुर्तीला संचालन इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए एक अच्छा विकल्प बनाए रखते हैं.लेकिन इस अपडेट में कुछ कमियां भी हैं. गूगल मैप्स को डिस्प्ले पर दिखाने की सुविधा का न होना, ब्रेकिंग क्षमता में सुधार की जरूरत और इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल की झटकेदार प्रतिक्रिया ऐसे पहलू हैं जिन पर कंपनी को अभी काम करना चाहिए.



तो क्या यह सबसे बेहतरीन 160 सीसी मोटरसाइकिल है? फिलहाल ऐसा नहीं कहा जा सकता. कम से कम केवल इस अपडेट के आधार पर तो नहीं.हीरो एक्सट्रीम 160आर फोर-वी में आकर्षक डिजाइन, अच्छे फीचर्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की सुविधा मौजूद है. लेकिन इस वर्ग की सबसे प्रभावशाली मोटरसाइकिलों के बराबर पहुंचने के लिए इसे अभी कुछ और सुधारों की जरूरत है.



