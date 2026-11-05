2026 होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट vs ह्यून्दे क्रेटा vs किआ सेल्टॉस: क्या नए फीचर्स के साथ एलिवेट अब देगी कड़ी टक्कर?
- होंडा एलिवेट के फेसलिफ्ट वर्ज़न में प्रीमियम फीचर्स जोड़े गए हैं, जिनमें वेंटिलेटेड रियर सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग और 360-डिग्री कैमरा शामिल हैं
- ह्यून्दे क्रेटा और किआ सेल्टॉस में अभी भी इंजन, ट्रांसमिशन और हाई-एंड टेक्नोलॉजी के ज़्यादा विकल्प मिलते हैं
- ह्यून्दे क्रेटा एक 'वैल्यू-फॉर-मनी' विकल्प के रूप में सामने आती है, क्योंकि इसकी शुरुआती कीमत काफी किफायती है, इसमें फीचर्स की लंबी लिस्ट है और कई तरह के पावरट्रेन विकल्प मौजूद हैं
परिचय: फीचर की जंग तेज होती है
मिड-साइज़ SUV सेगमेंट में कॉम्पिटिशन काफी बढ़ गया है, जहाँ खरीदार प्रीमियम आराम, एडवांस्ड सेफ्टी टेक्नोलॉजी और कनेक्टेड-कार फीचर्स की उम्मीद करते हैं. 2026 होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट का लक्ष्य अपने कैबिन को काफी बेहतर बनाकर और नए सुविधाजनक फीचर्स जोड़कर अपनी स्थिति को मजबूत करना है, जबकि ह्यून्दे क्रेटा और बिल्कुल नई किआ सेल्टॉस लगातार स्टैंडर्ड को ऊंचा कर रही हैं. तो, क्या होंडा ने इस अंतर को कम करने के लिए काफी कुछ किया है?
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बाहरी डिज़ाइन: तीन अलग-अलग व्यक्तित्व
होंडा एलीवेट फेसलिफ्ट में एक बोल्डर मेश ग्रिल, सिग्नेचर ट्राई-बार LED पोजिशनिंग लाइट्स, कनेक्टेड LED टेल लैंप और नए डिज़ाइन वाले अलॉय व्हील्स दिए गए हैं. इन अपडेट्स की मदद से इसे एक अधिक आधुनिक लुक मिला है, जबकि इसकी मूल SUV बनावट (अपराइट SUV प्रोपोर्शन्स) में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
ह्यून्दे क्रेटा में अपनी खास पैरामेट्रिक ग्रिल, क्वाड-बीम LED हेडलैम्प, हॉराइजन LED DRL और कनेक्टेड टेल लैम्प बरकरार हैं.
इस बीच, किआ सेल्टॉस अपने 'डिजिटल टाइगर फेस', 'स्टार मैप' LED लाइटिंग और कुछ चुनिंदा वेरिएंट्स में दिए गए स्पोर्टी 18-इंच अलॉय व्हील्स के साथ एक मजबूत छाप छोड़ती है.
तीनों की अपनी-अपनी खूबी है, लेकिन सेल्टॉस का लुक सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, जबकि एलीवेट में किए गए बदलावों ने इसे अपने प्रतिस्पर्धियों के और करीब ला दिया है.
कैबिन और फीचर्स: होंडा ने फासला कम किया
यहीं पर 'एलिवेट फेसलिफ्ट' सबसे बड़ा सुधार लाती है. इसमें अब 10.25-इंच की टचस्क्रीन, 8-स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, एम्बिएंट लाइटिंग और पावर से एडजस्ट होने वाली फ्रंट सीटें दी गई हैं. इसकी सबसे खास बात वेंटिलेटेड फ्रंट और रियर सीटें हैं - जो होंडा के अनुसार इस सेगमेंट में पहली बार दी गई हैं - और साथ ही इसमें 360-डिग्री कैमरा भी मिलता है.
इसके जवाब में क्रेटा में इंटीग्रेटेड डुअल-स्क्रीन लेआउट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, पैनोरमिक सनरूफ, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल और बोस साउंड सिस्टम दिया गया है, साथ ही इसके ऊंचे वेरिएंट्स में पावर्ड फ्रंट सीटें भी मिलती हैं.
सेल्टॉस में और भी बहुत कुछ है, जैसे कि इसका ट्रिनिटी पैनोरमिक डिस्प्ले, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, डुअल-पेन पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और मेमोरी फंक्शन के साथ पावर्ड ड्राइवर सीट.
होंडा ने निश्चित रूप से सुविधाओं के अंतर को कम किया है, खासकर बैठने के आराम के मामले में. हालाँकि, क्रेटा और सेल्टॉस अभी भी बेहतरीन प्रीमियम कैबिन अनुभव देती हैं, जिसमें सेल्टोस तकनीक और पर्सनलाइज़ेशन के मामले में काफी मजबूत है.
सुरक्षा और ADAS: एक कड़ा मुकाबला
तीनों एसयूवी में 6 एयरबैग दिए गए हैं, जबकि इनके महंगे वैरिएंट में एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम भी शामिल है. होंडा सेंसिंग में टक्कर से बचाव के लिए ब्रेकिंग सिस्टम, एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन-कीपिंग असिस्टेंस और रोड-डिपार्चर मिटिगेशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं. लो स्पीड फॉलो सिस्टम सीवीटी के साथ उपलब्ध है.
क्रेटा के कुछ चुनिंदा वेरिएंट्स में लेवल 2 ADAS, सराउंड-व्यू मॉनिटर और ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग की सुविधा मिलती है.
सेल्टॉस ने लेवल 2+ ADAS के साथ स्तर को और ऊंचा कर दिया है, जिसमें 28 ऑटोनॉमस फीचर्स शामिल हैं. इसके अलावा, चुनिंदा ट्रिम्स में 360-डिग्री कैमरा और ब्लाइंड-व्यू मॉनिटरिंग की सुविधा भी दी गई है.
होंडा के सेफ्टी अपग्रेड काफी अहम हैं, लेकिन किआ के ADAS फीचर्स का दायरा बड़ा होने की वजह से, कागज़ पर उसे बढ़त हासिल है.
इंजन और ट्रांसमिशन: किआ और हुंडई ज़्यादा विकल्प देते हैं
एलिवेट में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 6-स्पीड मैनुअल या CVT के साथ आता है। इसमें बेहतरीन परफॉरमेंस के बजाय सादगी को प्राथमिकता दी गई है.
क्रेटा में नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, डीजल और टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलते हैं, जिनके साथ मैनुअल, CVT, टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक और डुअल-क्लच के विकल्प दिए गए हैं.
सेल्टॉस में तीन इंजन विकल्प मिलते हैं: नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और डीजल, साथ ही इसमें कई ट्रांसमिशन विकल्प भी उपलब्ध हैं. जो खरीदार बेहतर परफॉरमेंस या डीजल की सुविधा चाहते हैं, उनके पास इन कोरियन SUV में चुनने के लिए ज़्यादा विकल्प मौजूद हैं.
पैसे की सही कीमत: ह्यून्दे क्रेटा सबसे आगे
क्रेटा की एक्स-शोरूम कीमत लगभग रु.10.91 लाख, सेल्टॉस की रु.11 लाख और एलिवेट फेसलिफ्ट की रु.11.80 लाख से शुरू होती है, ऐसे में ह्यून्दे की शुरुआती कीमत सबसे कम है. इंजन के कई विकल्पों और बेहतरीन फीचर्स की लंबी लिस्ट के कारण, यह एक शानदार ऑल-राउंड पैकेज बन जाती है.
सेल्टॉस में कुछ सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी मिलती है, जबकि एलिवेट की पीछे की वेंटिलेटेड सीटें और आगे की पावर्ड सीटें इसे पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक बनाती हैं. हालांकि, शुरुआती कीमत, पावरट्रेन के विकल्पों और पूरी रेंज में मिलने वाले फीचर्स को देखते हुए, ह्यून्दे क्रेटा सबसे ज्यादा 'वैल्यू-फॉर-मनी' विकल्प साबित होती है.
होंडा ने अंतर को कम तो किया है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाई है.
लोकप्रिय ह्युंडई मॉडल
- ह्युंडई
क्रेटाएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10.91 - 20.46 लाख
- ह्युंडई
एक्सटरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.81 - 9.65 लाख
- ह्युंडई
ईलाइट आई20एक्स-शोरूम प्राइस₹ 6 - 10.68 लाख
- ह्युंडई
वेन्यूएक्स-शोरूम प्राइस₹ 8 - 15.83 लाख
- ह्युंडई
वरनाएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10.99 - 18.46 लाख
- ह्युंडई
ग्रैंड आई10 निओसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.6 - 8.09 लाख
- ह्युंडई
क्रेटा एन लाइनएक्स-शोरूम प्राइस₹ 17.83 - 20.1 लाख
- ह्युंडई
अल्काजारएक्स-शोरूम प्राइस₹ 14.51 - 21.96 लाख
- ह्युंडई
आयोनिक 5एक्स-शोरूम प्राइस₹ 55.71 लाख
- ह्युंडई
ओराएक्स-शोरूम प्राइस₹ 6 - 8.67 लाख
- ह्युंडई
आई20 एन लियानएक्स-शोरूम प्राइस₹ 9.32 - 11.79 लाख
- ह्युंडई
क्रेटा ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 18.03 - 24.7 लाख
- ह्युंडई
वेन्यू एन लाइनएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10.66 - 15.67 लाख
नई कारें
- मर्सिडीज़-बेंज़
जीएलसी EVएक्स-शोरूम प्राइस₹ 78.5 Lakh
- मासेराती
GT2 Stradaleएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.72 Crore
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
आने वाली कारें
- जीप एवेंजरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-15
- एमजी 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 24 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- किया ईवी4एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- टोयोटा बीजेड4एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-23
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-24
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- ऑडी ए6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 69 - 80 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
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