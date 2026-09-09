2026 जावा 42 ऑल स्टार एडिशन रु.1.85 लाख में हुआ लॉन्च

जावा-येज्दी मोटरसाइकिल इंडिया ने अपनी नई 'ऑल स्टार्स एडिशन' रेंज का तीसरा मॉडल लॉन्च किया है: जावा 42 ऑल स्टार्स एडिशन, जिसकी शुरुआती कीमत ₹1.85 लाख (एक्स-शोरूम) है. हाल ही में लॉन्च हुए जावा 42 FJ और 42 बॉबर ऑल स्टार्स एडिशन के साथ पेश किया गया स्टैंडर्ड 42 मॉडल, 42 सीरीज़ का सबसे सस्ता मॉडल है. इसमें नए बॉडी कलर्स और ग्राफिक्स के अलावा भी कई खास अपडेट्स दिए गए हैं. 2024 के बाद से एंट्री-लेवल 42 मोटरसाइकिल में यह पहला बड़ा अपडेट है.

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42 ऑल स्टार्स की पूरी कीमतें इस प्रकार हैं:

रंग कीमत (एक्स-शोरूम) ऑल स्टार्स ब्लैक रु.1.90 लाख ऑल स्टार्स नेब्यूला ब्लू रु.1.87 लाख ऑल स्टार्स बैटल ग्रीन रु.1.87 लाख ऑल स्टार्स मोस ग्रे रु.1.87 लाख ऑल स्टार्स आईवरी रु.1.85 लाख

मौजूदा 42 के मुकाबले, नई 42 ऑल स्टार्स एडिशन में नए कलर ऑप्शन और बॉडी ग्राफिक्स के साथ-साथ कुछ शीट मेटल में भी बदलाव किए गए हैं. इसके फ्रंट और रियर फेंडर के डिज़ाइन को अपडेट किया गया है और साइड कवर के डिज़ाइन में भी बदलाव हुआ है. अब इसके एग्जॉस्ट में 42 FJ जैसा अपस्वेप्ट डिज़ाइन दिया गया है और अलॉय व्हील का डिज़ाइन भी नया है. 42 में अब चौड़े टायर भी दिए गए हैं - आगे 100/90-18 और पीछे 150/70-17। मौजूदा 42 में आगे 90/90 और पीछे 120/80 साइज़ के टायर आते हैं.

नई 42 के स्पेसिफिकेशन से यह भी पता चलता है कि नई 'ऑल स्टार्स एडिशन' का कर्ब वेट 182-184 kg से घटकर 175 kg हो गया है. वहीं, सीट की ऊंचाई 788 mm से बढ़कर 795 mm हो गई है और जावा का दावा है कि ज़्यादा आराम के लिए सीट में भी कुछ बदलाव किए गए हैं. सस्पेंशन और डिस्क ब्रेक जैसे अन्य पार्ट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है, हालांकि अब 42 में स्टैंडर्ड तौर पर डुअल-चैनल ABS मिलता है. इसमें 13.2-लीटर का फ्यूल टैंक भी बरकरार रखा गया है.

इंजन की बात करें तो, 42 ऑल स्टार एडिशन में पुराने मॉडल वाला ही 295 cc का इंजन दिया गया है, जो 26.8 bhp की ताकत और 26.3 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है. इस इंजन के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है.

जावा 42 आइवरी और ब्लैक कलर स्कीम में भी उपलब्ध है, जो 'ऑल स्टार्स एडिशन' का हिस्सा नहीं है; इसकी कीमत रु.1.80 लाख (एक्स-शोरूम) है. 'ऑल स्टार्स एडिशन' की डिलीवरी 15 सितंबर से शुरू होगी.