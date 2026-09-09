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2026 जावा ऑल स्टार्स 42: नया क्या है?

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
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Sep 09, 2026, 06:17 PM
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2026 जावा ऑल स्टार्स 42: नया क्या है?

जावा-येज्दी मोटरसाइकिल ने नई जावा ऑल स्टार्स 42 लॉन्च की है, जिसकी शुरुआती कीमत रु.1.85 लाख (एक्स-शोरूम) है. असल में यह जावा 42 का ही अपडेटेड वर्जन है. ऑल स्टार्स 42 में कई बदलाव किए गए हैं, जैसे कि नए अलॉय व्हील्स के साथ मोटे नए टायर्स, नए फेंडर्स, नई डिज़ाइन वाली सीट और नए कलर्स. आइये देखते हैं कि नई जावा ऑल स्टार्स 42 में क्या-क्या बदलाव हुए हैं.

यह भी पढ़ें: 2026 जावा 42 ऑल स्टार एडिशन रु.1.85 लाख में हुआ लॉन्च

Jawa 42 All Stars

जावा ऑल स्टार्स 42: डिज़ाइन

अपडेटेड जावा 42 ऑल स्टार्स के डिज़ाइन में कुछ बदलाव किए गए हैं, जो इसे पहले वाली 42 के मुकाबले एक अलग पहचान देते हैं. इसके आगे और पीछे के फेंडर अब छोटे हैं और साइड पैनल का डिज़ाइन भी नया है, जिसमें नए ग्राफ़िक्स दिए गए हैं.

Jawa 42 All Stars

सीट को नए सिरे से डिज़ाइन किया गया है और यह पहले से पतली दिखती है, लेकिन इसमें नई फोम का इस्तेमाल किया गया है. इसकी पैडिंग की मोटाई और मजबूती को लंबी दूरी की राइडिंग में आराम देने के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है. ग्रैब रेल को टेल सेक्शन के चारों ओर, सीट के नीचे बहुत अच्छे से लगाया गया है.

Jawa 42 All Stars 8

पहियों का साइज़ तो वही है, लेकिन उनका डिज़ाइन अलग है। इसमें ट्विन एग्ज़ॉस्ट तो दिए गए हैं, लेकिन पहले वाली Jawa 42 के सीधे एग्ज़ॉस्ट के मुकाबले अब इनका डिज़ाइन ऊपर की ओर मुड़ा हुआ (upswept) है.

Jawa 42 All Stars 9

जावा ऑल स्टार्स 42: साइकिल पार्ट्स

जावा ऑल स्टार्स 42 उसी डबल क्रैडल फ़्रेम पर आधारित है जिसे कंपनी के अनुसार मज़बूत बनाया गया है, साथ ही इसके स्विंगआर्म को भी मज़बूत किया गया है. इसमें 35 mm के टेलीस्कोपिक फ़ोर्क्स और ट्विन गैस-चार्ज्ड रियर शॉक्स को बरकरार रखा गया है.

ऑल स्टार्स 42 में 18-इंच का फ्रंट और 17-इंच का रियर व्हील मिलता है, लेकिन टायर का साइज़ बढ़ाया गया है - फ्रंट टायर अब 100-सेक्शन का है (पहले 90-सेक्शन था) और रियर टायर 150-सेक्शन का है (पहले 120-सेक्शन था).

ब्रेकिंग हार्डवेयर में स्टैंडर्ड डुअल-चैनल ABS दिया गया है, जिसे 280 mm के फ्रंट डिस्क और 240 mm के रियर डिस्क से कंट्रोल किया जाता है.

Jawa 42 All Stars Edition 2

जावा ऑल स्टार्स 42: इंजन

जावा ऑल स्टार्स 42 में वही 294.7 cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड, DOHC इंजन दिया गया है, जो 7,950 rpm पर 27.2 bhp की ताकत और 6,000 rpm पर 26.3 Nm का पीक टॉर्क बनाता है. इसमें 6-स्पीड वाला गियरबॉक्स भी बरकरार रखा गया है.

Jawa 42 All Stars 1

जावा ऑल स्टार्स 42: रंग के विकल्प और कीमतें

जावा ऑल स्टार्स 42 कुल 5 रंग ऑप्शन में उपलब्ध है, जिसमें 'ऑल स्टार्स आईवरी' सबसे सस्ता है (कीमत ₹1.85 लाख) और 'ऑल स्टार्स ब्लैक' सबसे महंगा है (कीमत ₹1.90 लाख, एक्स-शोरूम) है.

ब्लैक और आइवरी रंग वाली स्टैंडर्ड जावा 42 की कीमत रु.1.80 लाख (एक्स-शोरूम) है.

रंग विकल्पकीमत (एक्स-शोरूम)
ऑल स्टार्स आईवरीरु.1,84,942
ऑल स्टार्स बैटल ग्रीनरु.1,86,942
ऑल स्टार्स नेब्यूला ब्लूरु.1,86,942
ऑल स्टार्स मोस ग्रेरु.1,86,942
ऑल स्टार्स ब्लैकरु.1,89,942
ब्लैक एंड आईवरीरु.1,79,942
Jawa 42 All Stars 6

जावा ऑल स्टार्स 42: मुख्य स्पेसिफिकेशंस

इंजन294.7 सीसी
इंजन टाइपसिंगल-सिलेंडर, लीक्विड-कूल्ड, DOHC
अधिकतम ताकत27.19 बीएचपी @ 7,950 आरपीएम
पीक टॉर्क26.3 एनएम @ 6,000 आरपीएम
गियरब़क्सकांस्टेंट मैश, 6-स्पीड
बोर x स्ट्रोक76 मिमी x 65 मिमी
वेट175 किग्रा
फ्यूल टैंक कैपिसिटी13.2 लीटर
सीट हाईट795 मिमी
फ्रेंमडबल क्रेडल
फ्रंट सस्पेंशन35 मिमी टेलीस्कोपिक फोर्क
रियर सस्पेंशनट्वीन शॉक ऑब्जार्बर; गैस-फिल्ड के साथ एडजेस्टेबल प्रीलोड
फ्रंट ब्रेक डिस्क280 मिमी
रियर ब्रेक डिस्क साइज़240 मिमी
फ्रंट टायर साइज़100/90-18
रियर टायर साइज़150/70-17
ग्राउंड क्लीयरेंस173 मिमी
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