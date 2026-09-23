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2026 महिंद्रा थार OG vs 2025 थार: क्या नया है और क्या बदला?

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
5 मिनट पढ़े
Sep 23, 2026, 03:27 PM
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2026 महिंद्रा थार OG vs 2025 थार: क्या नया है और क्या बदला?
हाइलाइट्स
  • नया M_Glyde प्लेटफ़ॉर्म, PENTALINK रियर सस्पेंशन और DAVINCI डैम्पिंग
  • ज़्यादा ताकतवर 2.0-लीटर पेट्रोल और 2.2-लीटर डीज़ल इंजन
  • नई स्टाइलिंग, 19-इंच के पहिए, छह एयरबैग और ज़्यादा टेक्नोलॉजी

महिंद्रा ने नई थार OG पेश की है, जो 2020 में लॉन्च हुई थ्री-डोर थार की जगह लेगी. हालांकि 2026 थार का जाना-पहचाना बॉक्सी लुक और थ्री-डोर लेआउट वैसा ही है, लेकिन महिंद्रा ने इसके अंदरूनी हिस्सों में बड़े बदलाव किए हैं और साथ ही इसके एक्सटीरियर, कैबिन, सेफ्टी फीचर्स और पावरट्रेन में भी अपडेट किए हैं. नई थार OG की शुरुआती कीमत रु.10.32 लाख है और इसकी डिलेवरी 11 अक्टूबर, 2026 से शुरू होगी. आइए देखते हैं कि 2026 थार OG, 2025 थार से कैसे अलग है.

यह भी पढ़ें: 2027 महिंद्रा थार 3-डोर फ़ेसलिफ़्ट: तस्वीरों में

2026 थार बनाम 2025 थार: बाहरी लुक

2025 Thar exterior
2026 Thar

पहली नज़र में, नई थार OG पूरी तरह से अलग दिखने के बजाय, पुरानी थार का ही एक बेहतर वर्जन लगती है. इसमें तीन-डोर वाला शेप, सीधी विंडस्क्रीन, गोल हेडलाइट्स और बॉक्सी बनावट जैसे फीचर्स को बरकरार रखा गया है. 2025 थार के ब्रोशर में इसके डिज़ाइन को क्लासिक थार शेप का मॉडर्न वर्शन बताया गया है, जिसमें खास बॉडी-कलर ग्रिल, गोल हेडलाइट्स और फेंडर पर लगे DRLs शामिल हैं.

2026 थार OG के लुक में काफी बड़े बदलाव किए गए हैं. इसमें बॉडी के रंग वाली नई ग्रिल, C-शेप वाले DRLs के साथ LED हेडलैम्प्स और कॉर्नरिंग फ़ंक्शन वाले LED आइस-क्यूब फ़ॉग लैम्प्स दिए गए हैं. बंपर्स को भी नए सिरे से डिज़ाइन किया गया है, जबकि चौड़े ट्रैक की वजह से SUV का स्टांस ज़्यादा मज़बूत और स्थिर लगता है.

सबसे बड़े दिखने में बदलावों में से एक है 2025 थार के 18-इंच व्हील्स से सबसे महंगे वैरिएंट पर 2026 थार OG में मिलने वाले 19-इंच अलॉय व्हील्स. नए मॉडल में नए LED टेल लैंप और दो नए एक्सटीरियर रंग – आर्टेमिस सिल्वर और जीन्स ब्लू – भी मिलते हैं, जिससे रंगों के विकल्प बढ़कर आठ हो गए हैं.

2026 थार बनाम 2025 थार: कैबिन

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Mahindra Thar 2025 17 a393771df2

कैबिन में भी बदलाव आए हैं, हालांकि डैशबोर्ड का बेसिक डिज़ाइन और मज़बूत अंदाज़ पहले जैसा ही है.

2025 थार में पहले से ही 26.03 cm की टचस्क्रीन, एंड्राइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले, एडवेंचर स्टेटिक्स Gen II, रियर AC वेंट्स, ऊंचाई के हिसाब से एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट और छत पर लगे स्पीकर जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं.

2026 थार OG में बड़ी टचस्क्रीन तो है ही, साथ ही इसे और भी प्रीमियम एहसास दिया गया है. इसके सबसे महंगे वर्जन में ट्रफल-ब्राउन लेदरेट अपहोल्स्ट्री, लेदरेट-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और कप-होल्डर्स के साथ सॉफ्ट सेकंड-रो आर्मरेस्ट मिलता है. इसमें कैबिन में कुछ और चीज़ें भी जोड़ी गई हैं, जैसे लगेज-कंपार्टमेंट लाइट और 15W टाइप-C रियर USB आउटलेट.

2026 मॉडल में हाइड्रोलिक स्टीयरिंग सिस्टम की जगह इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग दिया गया है, जो 2025 थार में था. इससे कम स्पीड पर गाड़ी को घुमाना या मोड़ना काफ़ी आसान हो जाएगा, खासकर तंग जगहों पर और ऑफ़-रोडिंग के दौरान.

2026 थार बनाम 2025 थार: फीचर्स

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2026 Thar seats

यहीं पर सबसे बड़ा बदलाव होता है

2025 थार में पहले से ही ऑफ़-रोड इक्विपमेंट का एक बड़ा पैकेज मिलता है, जिसमें लो-रेंज 4x4 ट्रांसफ़र केस, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक लॉकिंग डिफ़रेंशियल, हिल होल्ड और हिल डिसेंट कंट्रोल, रोलओवर मिटिगेशन के साथ ESP, एडवेंचर स्टैटिस्टिक्स और कुछ 4WD वर्जन में धोने लायक फ़्लोर शामिल हैं.

2026 थार OG में इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग डिफरेंशियल (ELD) और 4WD वैरिएंट्स के लिए खास मड, सैंड और स्नो टेरेन मोड दिए गए हैं, जो इसे और बेहतर बनाते हैं. इसमें कुछ खास RWD पावरट्रेन के साथ टेरेन असिस्ट भी मिलता है.

एक और अहम बदलाव सस्पेंशन में है. 2025 थार में इंडिपेंडेंट डबल-विशबोन फ्रंट सस्पेंशन और मल्टीलिंक सॉलिड रियर एक्सल का इस्तेमाल किया गया था, जबकि 2026 थार OG में वॉट्स लिंक के साथ PENTALINK रियर सस्पेंशन और फ्रीक्वेंसी-डिपेंडेंट डैम्पिंग के साथ DAVINCI डैम्पिंग दी गई है.

नए मॉडल के सबसे महंगे वैरिएंट ZXT में फ्रंट पार्किंग सेंसर, चार HPTS एयरबैग समेत छह एयरबैग, TPMS, रियर-व्यू कैमरा और सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक भी मिलते हैं.

2026 थार बनाम 2025 थार: इंजन और परफॉर्मेंस

2026 Thar Engine

इंजन की बेसिक रेंज वही है, लेकिन ज़्यादा ताकत वाले इंजनों को री-ट्यून किया गया है. 2025 थार का 1.5-लीटर D117 डीज़ल इंजन 118 bhp की ताकत और 300 एनएम का टॉर्क बनाता है, जबकि 2.2-लीटर mHawk डीज़ल इंजन 130 bhp की ताकत और 300 Nm का टॉर्क पैदा करता है. 2.0-लीटर mStallion पेट्रोल इंजन 150 bhp की ताकत बनाता है; इसका टॉर्क मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 300 Nm और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ 320 Nm है.

2026 के लिए, D117 इंजन के ताकत और टॉर्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है; यह अभी भी 118 bhp और 300 Nm है. वहीं, 2.2-लीटर mHawk डीज़ल इंजन की ताकत और टॉर्क में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिससे यह अब 150 bhp और 330 Nm बनाता है. 2.0-लीटर mStallion पेट्रोल इंजन अब 159 bhp और 330 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इस तरह, 2026 थार के बड़े डीज़ल और पेट्रोल इंजन की ताकत में काफी बढ़ोतरी हुई है, जबकि एंट्री-लेवल डीज़ल इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

2026 थार OG: ज़्यादा बड़े बदलाव

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Artemis Silver

2026 थार OG बाहर से देखने में भले ही मौजूदा मॉडल का अपडेटेड वर्जन (फेसलिफ्ट) लगे, लेकिन इसमें किए गए बदलाव कहीं ज़्यादा गहरे हैं. इसलिए, सबसे बड़े बदलाव नई ग्रिल या बड़े पहिए नहीं, बल्कि मैकेनिकल अपग्रेड, अतिरिक्त ऑफ़-रोड हार्डवेयर और सुरक्षा उपकरणों में हुआ काफ़ी सुधार हैं. 2025 थार ने मॉडर्न थ्री-डोर फ़ॉर्मूला स्थापित किया था; 2026 थार OG उसी कैरेक्टर को बनाए रखते हुए SUV को और अधिक रिफ़ाइंड और रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आसान बनाने की कोशिश करती है.

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