2026 मारुति सुजुकी बलेनो फेसलिफ्ट के माइलेज के आंकड़े आए सामने
- पुराने 4-सिलेंडर इंजन की जगह नया 1.2-लीटर Z-सीरीज़ इंजन दिया गया है
- इसमें 5-स्पीड MT और AMT गियरबॉक्स के विकल्प मिलते हैं
- पेट्रोल और CNG पावरट्रेन का विकल्प दिया गया है
मारुति सुज़ुकी ने 2026 बलेनो फेसलिफ्ट की फ्यूल एफिशिएंसी (माइलेज) के आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें नया पेट्रोल इंजन दिया गया है. नई बलेनो में 1.2-लीटर Z-सीरीज़ का तीन-सिलेंडर पेट्रोल इंजन है, जो मौजूदा मॉडल में मिलने वाले चार-सिलेंडर K-सीरीज़ इंजन की जगह लेगा. कंपनी की भारतीय लाइनअप में यह इंजन स्विफ्ट और डिज़ायर में भी इस्तेमाल किया जाता है.
यह भी पढ़ें: 2026 मारुति सुज़ुकी बलेनो फ़ेसलिफ़्ट: तस्वीरों में
2026 मारुति सुज़ुकी बलेनो फेसलिफ्ट: माइलेज और इंजन की जानकारी
|इंजन
|गियरबॉक्स
|दावा किया गया माइलेज
|पिछले वर्जन की तुलना में बेहतर होने का दावा
|1.2 लीटर पेट्रोल
|5-स्पीड मैनुअल
|23.80 किमी/प्रतिलीटर
|6.4%
|1.2 लीटर पेट्रोल
|ऑटोमेटिक (AGS)
|24.77 किमी/प्रतिलीटर
|7.9%
|1.2 लीटर पेट्रोल-सीएनजी
|5-स्पीड मैनुअल
|33.61 किमी/किलोग्राम
|9.8%
पेट्रोल-मैनुअल मॉडल का माइलेज 23.80 kpl बताया गया है, जबकि AMT मॉडल का माइलेज 24.77 kpl है. कार बनाने वाली कंपनी के अनुसार, यह पिछली बलेनो की तुलना में क्रमशः 6.4% और 7.9% बेहतर है. वहीं, CNG मैनुअल गियरबॉक्स के साथ 33.61 km/kg का माइलेज देता है, जो 9.8% का सुधार है. तुलना के लिए बता दें कि यही Z-सीरीज़ पेट्रोल इंजन स्विफ्ट में 25.75 kpl और डिज़ायर में 25.71 kpl का माइलेज देता है (दोनों के AMT वैरिएंट में).
2026 बलेनो का पेट्रोल इंजन 81 bhp की ताकत और 112 Nm का टॉर्क बनाता है, जबकि CNG वर्ज़न 69 bhp की ताकत और 102 Nm का टॉर्क पैदा करता है. पेट्रोल वर्ज़न में इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल और AMT का ऑप्शन मिलता है, जबकि CNG वर्ज़न में मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है.
इसके अलावा, मारुति का कहना है कि इंजन को बेहतर लो-एंड टॉर्क के लिए ट्यून किया गया है.
2026 मारुति सुज़ुकी बलेनो फेसलिफ़्ट: क्या-क्या नया है
बलेनो फेसलिफ्ट का फ्रंट लुक काफी अलग है, जिसमें एक नई और बड़ी ग्रिल दी गई है. इसी ग्रिल में नए ADAS सिस्टम के लिए रडार सेंसर लगाया गया है. सुज़ुकी का लोगो ग्रिल से हटकर बोनट लाइन पर आ गया है, और बड़ी ग्रिल के हिसाब से बंपर को भी नए सिरे से डिज़ाइन किया गया है। फॉग लैंप हाउसिंग का डिज़ाइन भी नया है.
इसके अलावा, 16-इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील्स, LED हेडलैम्प्स और थ्री-ब्लॉक DRLs को पुराने मॉडल से ही लिया गया है, और टेल-लाइट्स भी वैसी ही हैं.
कैबिन पहले जैसा ही है, लेकिन फ़ेसलिफ़्ट के साथ इसमें कई नए फ़ीचर्स और इक्विपमेंट जोड़े गए हैं. मारुति सुज़ुकी के जाने-पहचाने फ़ीचर्स में हेड-अप डिस्प्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 360-डिग्री कैमरा और वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और एंड्राइड ऑटो के साथ 9-इंच का टचस्क्रीन शामिल है.
हालांकि, महंगे वैरिएंट्स में कूल्ड वायरलेस चार्जिंग पैड, क्लैरियन-ब्रांडेड ऑडियो सिस्टम और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिलती हैं. वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स इस सेगमेंट का पहला फ़ीचर है.
इस सेगमेंट में पहली बार लेवल 2 ADAS सुइट भी दिया गया है. इसमें एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन-कीप असिस्ट और हाई-बीम असिस्ट जैसे फ़ीचर्स शामिल हैं. इसके साथ ही, बलेनो, विटारा के बाद लेवल 2 ADAS पाने वाली मारुति सुज़ुकी की दूसरी कार बन गई है.
2026 बलेनो फेसलिफ्ट की शुरुआती कीमत ₹6.10 लाख (एक्स-शोरूम) है और यह जाने-पहचाने ट्रिम लेवल में उपलब्ध होगी, जिनमें सिग्मा, डेल्टा, ज़ेटा, अल्फा और अल्फा (O) शामिल हैं। शुरुआत से ही दो एक्सेसरी पैकेज ऑप्शनल एक्स्ट्रा के तौर पर दिए जा रहे हैं, जिनमें एलेग्रांडे कलेक्शन और नोवो-स्पिरिट कलेक्शन शामिल हैं.
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