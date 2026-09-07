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2026 मारुति सुज़ुकी बलेनो फ़ेसलिफ़्ट: तस्वीरों में

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
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Sep 07, 2026, 11:34 AM
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2026 मारुति सुज़ुकी बलेनो फ़ेसलिफ़्ट: तस्वीरों में
हाइलाइट्स
  • बलेनो फेसलिफ्ट की शुरुआती कीमत ₹6.10 लाख (एक्स-शोरूम) है
  • यह नए 3-सिलेंडर Z-सीरीज़ इंजन के साथ आती है
  • विटारा के बाद लेवल 2 ADAS पाने वाली यह दूसरी मारुति कार है

2022 में लॉन्च होने के बाद, दूसरी पीढ़ी की मारुति सुजुकी बलेनो को आखिरकार एक बड़ा अपडेट मिला है. कंपनी ने भारत में बलेनो फेसलिफ्ट को रु.6.10 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है. 2026 मॉडल के लिए, बलेनो को नया लुक और कुछ ऐसे फीचर्स मिले हैं जो इस सेगमेंट में पहली बार दिए गए हैं. साथ ही, इसमें K-सीरीज के 4-सिलेंडर इंजन की जगह स्विफ्ट से लिया गया नया 3-सिलेंडर Z-सीरीज इंजन लगाया गया है.

यह भी पढ़ें: 2026 मारुति सुजुकी बलेनो फेसलिफ्ट हुई लॉन्च, कीमत रु.6.10 लाख से शुरू

2026 Baleno Facelift

सामने की तरफ, बलेनो में अब बड़ी ग्रिल दी गई है, जिसमें इसके नए ADAS सिस्टम के लिए रडार सेंसर भी लगा है.

2026 Maruti Suzuki Baleno Facelift

सुज़ुकी के लोगो को ग्रिल से हटाकर बोनट लाइन पर लगा दिया गया है, जबकि बड़ी ग्रिल के हिसाब से बंपर को नए सिरे से डिज़ाइन किया गया है. फॉग लैंप हाउसिंग का डिज़ाइन भी बदल दिया गया है.

2026 Baleno Facelift 2

16-इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील्स और टेल-लाइट्स को भी पुराने मॉडल से ही लिया गया है.

2026 Maruti Suzuki Baleno Facelift 5

मारुति ने बलेनो में एक नया 'एनिग्मैटिक टील' (Enigmatic Teal) पेंट शेड भी शामिल किया है. यह नया रंग, पुराने मॉडल में मिलने वाले 'नेक्सा ब्लू' (Nexa Blue) फ़िनिश की तुलना में थोड़ा गहरा लगता है.

2026 Baleno Facelift 3

कैबिन काफ़ी हद तक जाना-पहचाना ही है, हालाँकि डैशबोर्ड का लेआउट अब ज़्यादा स्मूद और फ्लोइंग है. इसमें 9-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्राइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले की सुविधा पहले की तरह ही मिलती है, साथ ही TPMS भी दिया गया है.

2026 Maruti Suzuki Baleno Facelift 4

इसके अन्य फ़ीचर्स में हेड-अप डिस्प्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और 360-डिग्री कैमरा शामिल हैं. इसके महंगे वेरिएंट्स में कूल्ड वायरलेस चार्जिंग पैड, क्लैरियन-ब्रांडेड ऑडियो सिस्टम और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स भी मिलती हैं; वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स इस सेगमेंट का पहला फ़ीचर है.

2026 Maruti Suzuki Baleno Facelift 3

इसमें सबसे बड़ा नया फ़ीचर 'लेवल 2 ADAS' सुइट है. यह बलेनो में अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन-कीप असिस्ट और हाई-बीम असिस्ट जैसे फ़ीचर लाता है, जिससे यह विटारा के बाद L2 ADAS पाने वाला मारुति का दूसरा मॉडल बन जाती है.

2026 Baleno facelift 4

बलेनो में अब पुराने 1.2-लीटर फोर-सिलेंडर K-सीरीज़ इंजन की जगह 1.2-लीटर थ्री-सिलेंडर Z-सीरीज़ इंजन दिया गया है, जो पेट्रोल और पेट्रोल-CNG दोनों वर्जन में आता है. पेट्रोल वर्जन 81 bhp की ताकत और 112 Nm का टॉर्क बनाता है, जबकि CNG वर्जन 69 bhp की ताकत और 102 Nm का टॉर्क पैदा करता है.

2026 Maruti Suzuki Baleno Facelift 6

पेट्रोल-मैनुअल के लिए फ़्यूल एफ़िशिएंसी 23.80 kpl, पेट्रोल-AMT के लिए 24.77 kpl और CNG-मैनुअल के लिए 33.61 km/kg है.

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