2026 मारुति सुजुकी बलेनो फेसलिफ्ट हुई लॉन्च, कीमत रु.6.10 लाख से शुरू
- कीमतें ₹6.10 लाख से शुरू होती हैं
- अपने सेगमेंट में पहली बार लेवल 2 ADAS मिलता है
- नया Z-सीरीज़ 1.2-लीटर थ्री-सिलेंडर इंजन मिलेगा
बलेनो को लंबे समय से नए लुक की ज़रूरत थी, और मारुति सुज़ुकी ने आखिरकार 2026 बलेनो फेसलिफ्ट से पर्दा उठा दिया है, जिसकी शुरुआती कीमत रु.6.10 लाख है. इस कीमत पर, इसमें सेगमेंट में पहली बार लेवल 2 ADAS, नए डिज़ाइन वाला फ्रंट लुक और नया 1.2-लीटर थ्री-सिलेंडर Z-सीरीज़ इंजन मिलता है. इसके साथ ही, यह 'एनिग्मैटिक टील' (Enigmatic Teal) नाम के नए रंग में भी उपलब्ध होगी.
स्टाइलिंग की बात करें तो इसमें नए डिज़ाइन वाला फ्रंट बंपर और ग्रिल दिया गया है. ग्रिल में अब हॉरिज़ॉन्टल क्रोम लाइन्स के साथ छह ब्लैक वर्टिकल लाइन्स हैं, जिनमें से तीन-तीन दोनों तरफ हैं. इसके अलावा, बंपर अब ज़्यादा स्पोर्टी है और फॉग लाइट्स के पास फ्रंट-स्पॉइलर जैसा डिज़ाइन दिया गया है. फॉग लाइट्स को भी अपडेट किया गया है; इनमें रिफ्लेक्टर-बेस्ड LED यूनिट्स हैं जो लगभग 2-इंच के आयताकार (रेक्टेंगुलर) एनक्लोजर में लगी हैं. हेडलाइट और बोनट का डिज़ाइन पहले जैसा ही है.
साइड में, इसमें पुराने मॉडल जैसे ही 16-इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं. इसमें A-पिलर के पास फ्रंट फेंडर के ऊपर क्रोम गार्निश भी दिया गया है, जबकि गाड़ी का ओवरऑल लुक प्री-फेसलिफ्ट मॉडल जैसा ही है. पिछले हिस्से में कोई बदलाव नहीं किया गया है. पिछले हिस्से के सभी एलिमेंट्स पुराने मॉडल से ही लिए गए हैं.
इसके अलावा,कैबिन काफ़ी हद तक वैसा ही है, लेकिन अब इसमें एक फ्लोइंग डैशबोर्ड लेआउट दिया गया है. इसमें वही 9-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, साथ ही वायरलेस एंड्राइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले और TPMS भी मिलते हैं. साथ ही, ज़्यादा आराम के लिए अब इसमें कूल्ड वायरलेस फ़ोन चार्जिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, हेड-अप डिस्प्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और 360-डिग्री कैमरा जैसे फ़ीचर्स भी दिए गए हैं.
बलेनो में अब इस सेगमेंट की पहली 'लेवल 2 ADAS' सुविधा दी गई है, जिससे यह भारत की सबसे सस्ती हैचबैक बन गई है जिसमें यह टेक्नोलॉजी मिलती है. ADAS के आने से, अब इसमें कई अतिरिक्त सेफ्टी फीचर्स भी शामिल हैं, जैसे कि एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट और भी बहुत कुछ.
बलेनो में मारुति सुजुकी का 1.2-लीटर, तीन-सिलेंडर वाला Z-सीरीज़ इंजन दिया गया है, जो 81bhp की ताकत और 112Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन सबसे पहले स्विफ्ट और डिजायर में देखा गया था, लेकिन कंपनी का कहना है कि इसे बेहतर लो-एंड टॉर्क देने के लिए ट्यून किया गया है. इस इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल या AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है; मैनुअल ट्रांसमिशन (MT) के साथ 23.80km/l और AMT के साथ 24.77km/l की माइलेज का दावा किया गया है.
बलेनो फैक्ट्री-फिटेड S-CNG ऑप्शन के साथ भी उपलब्ध है, जिसमें वही Z12E इंजन 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है और 33.61km/kg की माइलेज देता है. यह MT और AMT वर्शन की फ्यूल एफिशिएंसी में क्रमशः 6.4% और 7.9% का सुधार दिखाता है, जबकि S-CNG मॉडल अपने पिछले वर्शन की तुलना में 9.8% बेहतर माइलेज देता है.
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