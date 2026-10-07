2026 एमजी हेक्टर स्टॉर्म सीरीज़ रु.20 लाख में लॉन्च हुई

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने भारत में 2026 हेक्टर स्टॉर्म सीरीज़ लॉन्च की है, जिसमें हेक्टर ब्लैक स्टॉर्म और हेक्टर स्नोस्टॉर्म शामिल हैं. दोनों एडिशन की कीमत रु.20 लाख (एक्स-शोरूम) है और ये 5-सीटर कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध हैं. ब्लैकस्टॉर्म का बाहरी डिज़ाइन पूरी तरह से ब्लैक है, जबकि स्नोटॉर्म में पर्ल व्हाइट बॉडी के साथ ब्लैक रूफ़ दी गई है. दोनों वर्जन में नई ऑल-ब्लैक स्टॉर्म Hex ग्रिल, फ्रंट और रियर बम्पर गार्निश और रेड ब्रेक कैलिपर्स के साथ ऑरा स्टोर्म ब्लेड अलॉय व्हील्स दिए गए हैं.

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एमजी हेक्टर स्टॉर्म सीरीज़: बाहरी हिस्सा

इन दोनों एडिशन में कई डार्क-थीम वाले बाहरी एलिमेंट्स दिए गए हैं, जिनमें MG लोगो, स्किड प्लेट्स, टेलगेट एक्सेंट और बॉडी-साइड क्लैडिंग के लिए डार्क क्रोम ट्रीटमेंट शामिल है. इनमें पियानो-ब्लैक रूफ रेल्स, पियानो-ब्लैक बेज़ेल्स वाले LED हेडलैम्प्स और स्मोक्ड कनेक्टेड टेल लैम्प्स भी दिए गए हैं.

इसके अलावा, स्टॉर्म सीरीज़ पैकेज, जिसे डीलरशिप पर लगवाया जा सकता है, में ब्लैकस्टॉर्म या स्नोस्टॉर्म बैजिंग, रेड टेलगेट एक्सेंट, रेड एक्सेंट वाले फॉग लैंप आई शैडो, रेड एक्सेंट वाले ORVM प्रोटेक्टर और साइडस्टेप बोर्ड शामिल हैं. खास बात यह है कि पिछले एडिशन में स्टॉर्म सीरीज़ पैकेज के लिए अलग से पैसे देने पड़ते थे, लेकिन अब इसे चुनने वाले ग्राहकों को यह बिना किसी अतिरिक्त खर्च के दिया जा रहा है.

एमजी हेक्टर स्टॉर्म सीरीज़: कैबिन और फ़ीचर्स

कैबिन की बात करें तो, दोनों वर्ज़न में निंबस ब्लैक कैबिन मिलता है, जिसमें पूरी तरह से ब्लैक लेदर अपहोल्स्ट्री और डार्क इंटीरियर एक्सेंट दिए गए हैं. फ्रंट हेडरेस्ट पर ब्लैकस्टॉर्म या स्नोस्टॉर्म की एम्बॉसिंग है, जबकि स्टीयरिंग व्हील पर गनमेटल फ़िनिश के साथ लेदर रैप दिया गया है.

यह एडिशन हेक्टर के हाई-एंड वेरिएंट्स पर आधारित है, इसलिए इसमें सभी खास फीचर्स मिलते हैं, जैसे 14-इंच का पोर्ट्रेट इंफोटेनमेंट स्क्रीन, 7-इंच का LCD फुल-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डुअल-पेन पैनोरमिक सनरूफ, 8-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, ADAS, पावर्ड टेलगेट, रेन-सेंसिंग वाइपर और फ्रंट पार्किंग सेंसर. इसमें व्हील व्यू के साथ 360-डिग्री HD कैमरा, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, हिल होल्ड कंट्रोल और ब्रेक असिस्ट भी मिलता है.

एमजी हेक्टर स्टॉर्म सीरीज़: इंजन

1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन 141 bhp की ताकत और 250 Nm का टॉर्क पैदा करता है, और CVT गियरबॉक्स के ज़रिए पावर फ्रंट व्हील्स तक पहुंचाई जाती है.