भारत में 2026 ट्रायम्फ डेटोना 660 को रु.9.99 लाख में हुई लॉन्च
- इसमें एडजस्टेबल शोवा फ्रंट फोर्क और मेटज़ेलर M9RR टायर मिलते हैं
- बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर अब स्टैंडर्ड है, न कि कोई ऑप्शनल एक्सेसरी शामिल हैं
- इसमें वही 660cc ट्रिपल इंजन है जो 95 bhp की ताकत और 68 Nm का टॉर्क बनाती है
ट्रायम्फ ने भारत में 2026 डेटोना 660 को ₹9.99 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है, जो पुराने वर्ज़न की जगह लेगी. इस अपडेटेड मोटरसाइकिल की कीमत पिछले मॉडल से ₹11,000 ज़्यादा है; कीमत में इस बढ़ोतरी के साथ-साथ इसके सस्पेंशन, टायर्स और स्टैंडर्ड इक्विपमेंट में भी बदलाव किए गए हैं.
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डेटोना 660 के राइड पैकेज में सबसे बड़ा बदलाव इसके 41mm शोवा USD फ्रंट फोर्क में एडजस्टेबिलिटी का जुड़ना है. जहाँ पहले वाली मोटरसाइकिल का फोर्क नॉन-एडजस्टेबल था, वहीं अब अपडेटेड यूनिट में कम्प्रेशन और रिबाउंड डैम्पिंग एडजस्टमेंट की सुविधा मिलती है.
सस्पेंशन ट्रैवल 110mm पर वैसा ही बना हुआ है. पीछे की तरफ, मोटरसाइकिल में प्रीलोड एडजस्टमेंट और 130mm ट्रैवल वाले उसी मोनोशॉक का इस्तेमाल जारी है. डेटोना 660 में मिशेलिन पावर 6 टायर्स की जगह मेटज़ेलर M9RR टायर्स का इस्तेमाल किया गया है.
एक और ज़रूरी चीज़ जो इसमें जोड़ी गई है, वह है बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर, जो पहले एक ऑप्शनल एक्सेसरी के तौर पर मिलता था. अब यह अपडेटेड डेटोना 660 में स्टैंडर्ड इक्विपमेंट के तौर पर आता है.
इस मोटरसाइकिल में पहले जैसा ही स्टील पेरिमीटर फ़्रेम, रेडियल कैलिपर्स के साथ ट्विन फ्रंट डिस्क ब्रेक और वही राइडिंग पोज़िशन दी गई है, जिसे स्पोर्टी राइडिंग और रोज़ाना इस्तेमाल के बीच संतुलन बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है.
इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. डेटोना 660 में अब भी ट्रयम्फ का 660cc इनलाइन-थ्री-सिलेंडर इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 95 bhp की ताकत और 68 Nm का टॉर्क बनाता है और इसके साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है.
अपडेटेड मॉडल तीन नए कलर ऑप्शन में भी उपलब्ध है: सफायर ब्लैक हाइलाइट्स के साथ एल्युमीनियम सिल्वर, सफायर ब्लैक हाइलाइट्स के साथ कॉस्मिक येलो और सफायर ब्लैक शामिल हैं.
2026 ट्रायम्फ डेटोना 660 की कीमत रु.9.99 लाख (एक्स-शोरूम) है, जो पुराने मॉडल की रु.9.88 लाख की कीमत से रु.11,000 ज़्यादा है.
थोड़ी ज़्यादा कीमत पर, अपडेटेड डेटोना 660 के राइड पैकेज में अहम बदलाव किए गए हैं; इसमें एडजस्टेबल फ्रंट सस्पेंशन, नए टायर और क्विकशिफ्टर स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं.
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