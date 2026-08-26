2026 टीवीएस आईक्यूब 2.3kWh ₹1.16 लाख में हुआ लॉन्च, मिलेगा 176km की IDC रेंज
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अगस्त 26, 2026
हाइलाइट्स
- नई 2.3kWh बैटरी की IDC रेंज 176km बताई गई है
- इसकी कीमत रु.1.16 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली) है
- इसमें ड्रम ब्रेक और एक साधारण LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है
टीवीएस मोटर कंपनी ने iQube का एक नया बेस वेरिएंट पेश किया है, जिसमें पुराने 2.2kWh वर्जन की जगह थोड़ी बड़ी 2.3kWh बैटरी पैक दी गई है. इस स्कूटर की कीमत ₹1,16,310 (एक्स-शोरूम, दिल्ली) है और टीवीएस ने स्कूटर के कुछ इक्विपमेंट को आसान बनाते हुए इसकी रेंज को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया है.
यह भी पढ़ें: टीवीएस आईक्यूब मिलियन आर एडिशन 145km की रेंज और ज़्यादा स्टोरेज के साथ हुआ लॉन्च
भले ही बैटरी की क्षमता में सिर्फ़ 0.1kWh की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इसकी IDC रेंज काफ़ी बढ़कर 176km हो गई है, जो पुराने 2.2kWh वाले वैरिएंट से 20km ज़्यादा है. इससे नया बेस वर्जन उन खरीदारों के लिए ज़्यादा आकर्षक बन जाएगा जो रोज़ाना की राइडिंग रेंज को लेकर चिंतित रहते हैं.
नए iQube में वही 3.68kW की इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, लेकिन इसकी टॉप स्पीड 75kmph (पुराने 2.2kWh वर्जन की तुलना में) से घटकर 68kmph हो गई है. टीवीएस ने इसके हार्डवेयर को भी आसान बनाया है; नए वैरिएंट में ज़्यादा प्रीमियम ब्रेकिंग सेटअप के बजाय दोनों तरफ़ ड्रम ब्रेक दिए गए हैं.
इंस्ट्रूमेंट कंसोल को भी TFT यूनिट से बदलकर एक साधारण LCD डिस्प्ले कर दिया गया है. LCD कंसोल में अब भी कनेक्टेड फ़ीचर्स मिलते हैं, जैसे टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, कॉल और SMS अलर्ट और OTA अपडेट; इसलिए इक्विपमेंट में यह बदलाव मुख्य रूप से डिस्प्ले हार्डवेयर से जुड़ा है, न कि कनेक्टिविटी से.
ज़्यादा रेंज निश्चित रूप से नए बेस iQube को एक प्रैक्टिकल फ़ायदा देती है, खासकर रोज़ाना आने-जाने वालों के लिए. हालाँकि, कम टॉप स्पीड, ड्रम ब्रेक और साधारण LCD कंसोल जैसी कुछ चीज़ों से समझौता करना होगा, ताकि रेंज का फ़ायदा मिल सके.
लोकप्रिय टीवीएस मॉडल्स
- टीवीएस रोनिनएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.29 - 1.62 लाख
- टीवीएस एक्सएल 100एक्स-शोरूम कीमत₹ 44,550 - 60,450
- टीवीएस अपाचे आरआर 310एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.62 - 2.78 लाख
- टीवीएस रेडोंएक्स-शोरूम कीमत₹ 56,850 - 78,200
- टीवीएस अपाचे आरटीआर 160एक्स-शोरूम कीमत₹ 11,314 - 1.26 लाख
- टीवीएस एंटोर्क 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 83,350 - 1.02 लाख
- टीवीएस रेडरएक्स-शोरूम कीमत₹ 83,410 - 99,620
- टीवीएस जुपिटरएक्स-शोरूम कीमत₹ 73,975 - 88,850
- टीवीएस स्पोर्टएक्स-शोरूम कीमत₹ 56,950 - 58,950
- टीवीएस आपाचे आरटीआर 160 4Vएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.14 - 1.39 लाख
- टीवीएस स्टार सिटी प्लसएक्स-शोरूम कीमत₹ 72,500 - 75,200
- टीवीएस अपाचे आरटीआर 180एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.26 लाख
- टीवीएस जुपिटर 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 81,100 - 89,935
- टीवीएस स्कूटी ज़ेस्ट 110एक्स-शोरूम कीमत₹ 70,850 - 76,850
- टीवीएस आईक्यूबएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.2 - 1.75 लाख
- टीवीएस आपाचे आरटीआर 200 4Vएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.37 - 1.48 लाख
- टीवीएस आपाचे आरटीआर 310एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.25 - 2.9 लाख
- टीवीएस अपाचे आरटीएक्स 300एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.99 - 2.34 लाख
- टीवीएस एनटॉर्क 150एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.11 - 1.2 लाख
- टीवीएस ऑर्बिटरएक्स-शोरूम कीमत₹ 95,250 - 1.18 लाख
- टीवीएस एक्स इलेक्ट्रिकएक्स-शोरूम कीमत₹ 2.64 लाख
अपकमिंग कार्स
- किया सोरेंटोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 4, 2026
- रेनो क्विड ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 11, 2026
- ऑडी क्यू3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 15, 2026
- ऑडी क्यू5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2026
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- महिंद्रा बीई.07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 19, 2026
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 20, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 21, 2026
- स्कोडा एन्याकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 22, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.75 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 15, 2026
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