2026 टीवीएस आईक्यूब 2.3kWh ₹1.16 लाख में हुआ लॉन्च, मिलेगा 176km की IDC रेंज

टीवीएस मोटर कंपनी ने iQube का एक नया बेस वेरिएंट पेश किया है, जिसमें पुराने 2.2kWh वर्जन की जगह थोड़ी बड़ी 2.3kWh बैटरी पैक दी गई है. इस स्कूटर की कीमत ₹1,16,310 (एक्स-शोरूम, दिल्ली) है और टीवीएस ने स्कूटर के कुछ इक्विपमेंट को आसान बनाते हुए इसकी रेंज को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया है.

यह भी पढ़ें: टीवीएस आईक्यूब मिलियन आर एडिशन 145km की रेंज और ज़्यादा स्टोरेज के साथ हुआ लॉन्च

भले ही बैटरी की क्षमता में सिर्फ़ 0.1kWh की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इसकी IDC रेंज काफ़ी बढ़कर 176km हो गई है, जो पुराने 2.2kWh वाले वैरिएंट से 20km ज़्यादा है. इससे नया बेस वर्जन उन खरीदारों के लिए ज़्यादा आकर्षक बन जाएगा जो रोज़ाना की राइडिंग रेंज को लेकर चिंतित रहते हैं.

नए iQube में वही 3.68kW की इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, लेकिन इसकी टॉप स्पीड 75kmph (पुराने 2.2kWh वर्जन की तुलना में) से घटकर 68kmph हो गई है. टीवीएस ने इसके हार्डवेयर को भी आसान बनाया है; नए वैरिएंट में ज़्यादा प्रीमियम ब्रेकिंग सेटअप के बजाय दोनों तरफ़ ड्रम ब्रेक दिए गए हैं.

इंस्ट्रूमेंट कंसोल को भी TFT यूनिट से बदलकर एक साधारण LCD डिस्प्ले कर दिया गया है. LCD कंसोल में अब भी कनेक्टेड फ़ीचर्स मिलते हैं, जैसे टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, कॉल और SMS अलर्ट और OTA अपडेट; इसलिए इक्विपमेंट में यह बदलाव मुख्य रूप से डिस्प्ले हार्डवेयर से जुड़ा है, न कि कनेक्टिविटी से.

ज़्यादा रेंज निश्चित रूप से नए बेस iQube को एक प्रैक्टिकल फ़ायदा देती है, खासकर रोज़ाना आने-जाने वालों के लिए. हालाँकि, कम टॉप स्पीड, ड्रम ब्रेक और साधारण LCD कंसोल जैसी कुछ चीज़ों से समझौता करना होगा, ताकि रेंज का फ़ायदा मिल सके.