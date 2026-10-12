logo
Select City

2026 टीवीएस रेडिओन ₹67,100 में हुई लॉन्च, इसमें LED लाइटिंग और नए रंग मिले

ऋषभ परमार
last published date : 12 October 2026, 23:48 IST
हमें फॉलो करें
2026 टीवीएस रेडिओन ₹67,100 में हुई लॉन्च, इसमें LED लाइटिंग और नए रंग मिले
हाइलाइट्स
  • कीमतें ₹67,100 (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं
  • इसमें DRL के साथ LED हेडलैंप, LED टेल लैंप और इंडिकेटर मिलते हैं
  • 109.7cc इंजन और फोर-स्पीड गियरबॉक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है

टीवीएस मोटर कंपनी ने भारत में 2026 रेडिओन लॉन्च की है, जिसकी शुरुआती कीमत ₹67,100 (एक्स-शोरूम) है. त्यौहारी सीज़न के लिए इस कम्यूटर मोटरसाइकिल में अपडेटेड लाइटिंग, नए कलर स्कीम और बदले हुए ग्राफिक्स दिए गए हैं, जबकि इसके मैकेनिकल पैकेज में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यह तीन वेरिएंट में उपलब्ध है: बेस मॉडल की कीमत ₹67,100 है, इसके बाद मिड-स्पेक DIGI ड्रम की कीमत ₹70,100 और टॉप-स्पेक DIGI डिस्क की कीमत ₹73,100 है (सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं).

यह भी पढ़ें: भारत में कावासाकी Z300 को किया गया पेश, बुकिंग 19 अक्टूबर से होगी शुरू

TVS Radeon 2026 update carandbike 4

नए LED हेडलैंप में डे-टाइम रनिंग लाइट (DRL) दी गई है, जबकि पिछले हिस्से में छह वर्टिकल लाइटिंग एलिमेंट्स वाला LED टेल लैंप है. दोनों तरफ LED टर्न इंडिकेटर भी लगाए गए हैं. बेस वेरिएंट ब्लैक-रेड और ब्लैक-ब्लू कलर स्कीम में उपलब्ध है. DIGI ड्रम में ब्लैक-रेड और ब्लैक-ऑरेंज के ऑप्शन मिलते हैं, जबकि DIGI डिस्क ब्लैक-ऑरेंज कलर में आता है. दोनों DIGI वेरिएंट में रेड-ब्लैक डुअल-टोन फ़िनिश दी गई है. DIGI वेरिएंट में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, और DIGI डिस्क इस रेंज का एकमात्र ऐसा वर्जन है जिसमें फ्रंट डिस्क ब्रेक दिया गया है.

TVS Radeon 2026 update carandbike 3

मैकेनिकल तौर पर, रेडिओन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें अभी भी 109.7cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन लगा है जो 8.08 bhp की ताकत और 8.7 Nm का टॉर्क पैदा करता है और इसे 4-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. इस इंजन में टीवीएस की 'ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी' (GTT) दी गई है, जो मोटरसाइकिल को कम स्पीड पर बहुत कम थ्रॉटल इनपुट के साथ चलने में मदद करती है.

# TVS Motor Company# TVS Radeon# TVS Commuter Motorcycles# Commuter Motorcycles# Commuter Motorcycle of the Year# Carandbike# Bikes# Auto Industry# Cover Story

संबंधित समाचार

Hero Splendor Plus vs Honda Shine 100 vs TVS Radeon: Ultimate Mileage Commuter Face-Off
5 मिनट पढ़े
हीरो स्प्लेंडर प्लस Vs होंडा शाइन 100 Vs टीवीएस रेडिओन: बेहतरीन माइलेज वाली कम्यूटर बाइक्स की टक्कर
Top Mileage Bikes in India 2026: Here’s Where Freedom 125, Splendor Plus, Shine 125, TVS Sport & More Stand In 2026
4 मिनट पढ़े
भारत में 2026 की सबसे ज़्यादा माइलेज वाली बाइक्स: फ्रीडम 125, स्प्लेंडर प्लस, शाइन 125, टीवीएस स्पोर्ट और अन्य बाइक्स में कौन-किस से आगे
KTM 390 Adventure S, Adventure R Prices Increased By Rs 8,000 In India
2 मिनट पढ़े
भारत में केटीएम 390 एडवेंचर S और एडवेंचर R की कीमतें रु.8,000 तक बढ़ीं
TVS Raider Doctor Doom Edition Launched At Rs 95,320
2 मिनट पढ़े
टीवीएस रेडर डॉक्टर धूम एडिशन ₹95,320 में हुआ लॉन्च
TVS Apache Range Crosses 70 Lakh Customers Globally
2 मिनट पढ़े
दुनियाभर में 70 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीदी टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल रेंज

लोकप्रिय टीवीएस मॉडल

नई कारें

आने वाली कारें

अन्य विषय देखें
ट्रेंडिंग समाचारकार समाचारइलेक्ट्रिक कार समाचारबाइक समाचारतुलनामोटरस्पोर्ट्सआने वाली कार समाचार

ताज़ा ख़बरें और रिव्यू

कार से जुड़ी ताज़ा ख़बरें
  • पत्रिका
  • News
  • 2026 टीवीएस रेडिओन ₹67,100 में हुई लॉन्च, इसमें LED लाइटिंग और नए रंग मिले