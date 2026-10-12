2026 टीवीएस रेडिओन ₹67,100 में हुई लॉन्च, इसमें LED लाइटिंग और नए रंग मिले

टीवीएस मोटर कंपनी ने भारत में 2026 रेडिओन लॉन्च की है, जिसकी शुरुआती कीमत ₹67,100 (एक्स-शोरूम) है. त्यौहारी सीज़न के लिए इस कम्यूटर मोटरसाइकिल में अपडेटेड लाइटिंग, नए कलर स्कीम और बदले हुए ग्राफिक्स दिए गए हैं, जबकि इसके मैकेनिकल पैकेज में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यह तीन वेरिएंट में उपलब्ध है: बेस मॉडल की कीमत ₹67,100 है, इसके बाद मिड-स्पेक DIGI ड्रम की कीमत ₹70,100 और टॉप-स्पेक DIGI डिस्क की कीमत ₹73,100 है (सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं).

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नए LED हेडलैंप में डे-टाइम रनिंग लाइट (DRL) दी गई है, जबकि पिछले हिस्से में छह वर्टिकल लाइटिंग एलिमेंट्स वाला LED टेल लैंप है. दोनों तरफ LED टर्न इंडिकेटर भी लगाए गए हैं. बेस वेरिएंट ब्लैक-रेड और ब्लैक-ब्लू कलर स्कीम में उपलब्ध है. DIGI ड्रम में ब्लैक-रेड और ब्लैक-ऑरेंज के ऑप्शन मिलते हैं, जबकि DIGI डिस्क ब्लैक-ऑरेंज कलर में आता है. दोनों DIGI वेरिएंट में रेड-ब्लैक डुअल-टोन फ़िनिश दी गई है. DIGI वेरिएंट में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, और DIGI डिस्क इस रेंज का एकमात्र ऐसा वर्जन है जिसमें फ्रंट डिस्क ब्रेक दिया गया है.

मैकेनिकल तौर पर, रेडिओन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें अभी भी 109.7cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन लगा है जो 8.08 bhp की ताकत और 8.7 Nm का टॉर्क पैदा करता है और इसे 4-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. इस इंजन में टीवीएस की 'ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी' (GTT) दी गई है, जो मोटरसाइकिल को कम स्पीड पर बहुत कम थ्रॉटल इनपुट के साथ चलने में मदद करती है.