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2027 बजाज पल्सर 150 और 125 लॉन्च; कीमतें रु.92,990 से शुरू

नई पल्सर 150 का मुकाबला होंडा CB यूनिकॉरिन 160 और टीवीएस अपाचे RTR 160 से है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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2 मिनट पढ़े

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प्रकाशित अगस्त 24, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • अब दोनों मोटरसाइकिलों में 5-इंच का TFT कंसोल मिलता है
  • पल्सर 125 में राइड मोड्स दिए गए हैं
  • दोनों मोटरसाइकिलों में ऑल-LED लाइटिंग सेटअप है

बजाज ने अपने दो मशहूर मॉडल, बजाज पल्सर 125 और पल्सर 150 को अपडेट किया है. पल्सर 125 की कीमत रु.92,990 से शुरू होती है, जबकि पल्सर 150 की कीमत रु.1.15 लाख है. दोनों मोटरसाइकिलों में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनमें मैकेनिकल अपडेट भी शामिल हैं.

2027 Bajaj Pulsar 125 150

डिज़ाइन की बात करें तो, दोनों मोटरसाइकिलों का डिज़ाइन एक जैसा है और इनमें ऑल-LED सेटअप दिया गया है. हालांकि, मुख्य बदलाव मैकेनिकल हिस्से में किए गए हैं. अब इनमें पीछे की तरफ मोनोशॉक सस्पेंशन और नया एग्ज़ॉस्ट सेटअप मिलता है. इनमें डायमंड-टाइप फ़्रेम भी दिया गया है, जिसे मज़बूती और वज़न के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

 

यह भी पढ़ें: बजाज की एडवेंचर मोटरसाइकिल फिर से टैस्टिंग के दौरान दिखी


उम्मीद है कि नए सस्पेंशन सेटअप से मोटरसाइकिल की राइड क्वालिटी में बदलाव आएगा. एग्जॉस्ट में किए गए बदलाव से यह भी पता चलता है कि इंजन में कुछ सुधार किए गए हैं. पुरानी मॉडल्स से अलग दिखाने के लिए दोनों मोटरसाइकिलों में नए ग्राफिक्स भी दिए गए हैं.

2027 Bajaj Pulsar 150 1

2027 बजाज पल्सर 150

 

फीचर्स की बात करें तो बजाज पल्सर 125 और 150 में बड़े अपडेट्स दिए गए हैं, जिनमें नया 5-इंच TFT कंसोल, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और स्क्रीन मिररिंग फ़ंक्शन शामिल हैं. पल्सर 125 में तीन राइड मोड - स्पोर्ट, रोड और रेन - और आइडल स्टार्ट-स्टॉप सिस्टम भी मिलता है. इनमें टाइप-C चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है, जो हेडलाइट काउल के अंदर थोड़ा छिपा हुआ है.

 

ब्रेकिंग हार्डवेयर की बात करें तो पल्सर 125 में आगे डिस्क ब्रेक मिलता है, जबकि पीछे ड्रम ब्रेक ही दिया गया है। वहीं, पल्सर 150 में ट्विन-डिस्क ब्रेक सेटअप मिलता है, जिसमें आगे और पीछे दोनों तरफ डिस्क ब्रेक लगे हैं.

2027 Baja Pulsar 125

2027 बजाज पल्सर 125

 

बजाज पल्सर 125 तीन वेरिएंट्स में आएगी, जिसमें सबसे महंगे वैरिएंट में स्प्लिट-सीट सेटअप होगा. निचले वेरिएंट्स में सिंगल-पीस सीट ही मिलेगी.

 

बजाज 125 में अब भी 124.38cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन है जो 11.6 bhp की ताकत और 11.4 Nm का टॉर्क बनाता है, जबकि पल्सर 150 में 149.5cc का सिंगल-सिलेंडर, फोर-स्ट्रोक, ऑयल-कूल्ड इंजन है जिसमें फ्यूल इंजेक्शन और ट्विन स्पार्क टेक्नोलॉजी दी गई है; यह इंजन 13.8 bhp की ताकत और 14.1 Nm का टॉर्क बनाता है. दोनों मोटरसाइकिलों में 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स, वेट मल्टी-प्लेट क्लच और इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम दिया गया है, ताकि आसानी से स्टार्ट और गियर शिफ्ट किया जा सके.

 

इसके अलावा, पल्सर 150 का मुकाबला होंडा CB यूनिकॉर्न 160 और टीवीएस अपाचे RTR 160 से है, जबकि पल्सर 125 का मुकाबला हीरो एक्सट्रीम 125R, टीवीएस रेडर 125 और होंडा SP 125 से है.

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