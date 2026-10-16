2027 हीरो एक्सट्रीम 250R भारत में हुई लॉन्च: कीमत रु.1.98 लाख

हीरो मोटोकॉर्प ने भारत में नई एक्सट्रीम 250R को रु.1.98 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है. केवल 'कार्बन' ट्रिम में उपलब्ध, इस अपडेटेड 250R में नए कलर विकल्प दिए गए हैं. साथ ही, इसमें कई नए फीचर्स भी शामिल हैं, जैसे कि राइड-बाय-वायर थ्रॉटल, क्विक शिफ्टर और सस्पेंशन के लिए सेगमेंट में पहली बार 'फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव डैम्पिंग' की सुविधा मिलती है.

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दिखने में बदलाव काफी मामूली हैं, जिनमें सबसे खास नए रंग विकल्प हैं. असल बदलाव बारीकियों में देखने को मिलते हैं. 250 cc का इंजन 9250 rpm पर 29 bhp की ताकत बनाता है, जबकि टॉर्क 25 Nm से थोड़ा बढ़कर 25.3 Nm हो गया है, जो अब 250 rpm ज्यादा यानी 7,500 rpm पर मिलता है. इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ असिस्ट और स्लिपर क्लच मिलता है, और सबसे बड़ी खबर यह है कि इसमें अब 'बाय-डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर' भी दिया गया है. सस्पेंशन सेटअप में भी बदलाव किए गए हैं; पीछे की तरफ अब 6-स्टेप प्री-एडजस्टेबल मोनोशॉक की जगह 'फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव डैम्पिंग यूनिट' दी गई है - जो इस सेगमेंट में पहली बार है. आगे की तरफ, एक्सट्रीम 250R में पहले की तरह ही USD फोर्क का इस्तेमाल किया गया है.

पुराने 250R के मुकाबले इसमें एक बड़ा बदलाव 'राइड-बाय-वायर' थ्रॉटल का आना है. इसकी मदद से हीरो इस मोटरसाइकिल में क्रूज़ कंट्रोल के साथ-साथ चार राइड मोड - रेन, रोड, स्पोर्ट और ट्रैक - दे पा रही है.

फीचर्स की बात करें तो, एक्सट्रीम 250R में पुराने LCD यूनिट की जगह नया 4.0-इंच का TFT डिस्प्ले दिया गया है. यह डिस्प्ले ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है और इस पर टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन भी देखा जा सकता है. इसके अलावा, 250R में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी जोड़ा गया है, जिससे TFT डिस्प्ले पर हर टायर का अलग-अलग प्रेशर देखा जा सकता है.