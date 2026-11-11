2027 ह्यून्दे क्रेटा का कैबिन पहली बार दिखा
- इसमें ब्रांड का नया 'प्लिओस कनेक्ट' (Pleos Connect) सिस्टम मिलने की उम्मीद है
- यह ब्रांड के नए K3 प्लेटफॉर्म पर आधारित होगा, जिसे 'सेल्टोस' (Seltos) के साथ साझा किया गया है
- इसके 2027 के मध्य में भारत में लॉन्च होने की उम्मीद है
भारत में अगली पीढ़ी की ह्यून्दे क्रेटा को फिर से टैस्टिंग के दौरान देखा गया है, लेकिन इस बार सामने आई तस्वीरों से हमें पहली बार इस मॉडल के अंदर का नज़ारा ठीक से देखने को मिला है. और इसमें काफी कुछ नया है. सबसे पहले, इसका केबिन पूरी तरह से नए डिज़ाइन का है, जिसमें एक बड़ी टचस्क्रीन, एक स्लिम डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और एक नया स्टीयरिंग व्हील दिया गया है.
2027 ह्यून्दे क्रेटा: नया डैशबोर्ड और स्टीयरिंग व्हील
डैशबोर्ड के एक बड़े हिस्से पर सेंट्रल टचस्क्रीन है, जबकि एक पतली डिजिटल डिस्प्ले पीछे की तरफ, विंडस्क्रीन के करीब लगी है. यह एक अलग तरह की व्यवस्था है और मौजूदा क्रेटा में दिखने वाले इंटीग्रेटेड स्क्रीन सेटअप से काफी अलग है. यह सेटअप इशारा करता है कि ह्यून्दे अपने नए 'प्लिओस कनेक्ट' (Pleos Connect) सिस्टम की ओर बढ़ रही है, जिसमें बिल्कुल ऐसी ही व्यवस्था देखने को मिलती है.
स्टीयरिंग व्हील को भी एक नया डिज़ाइन दिया गया है, जो महिंद्रा की BE 6 में मिलने वाले डिज़ाइन जैसा ही है. इसके बीच में ह्यून्दे का 'मोर्स कोड' लोगो है, जो 'H' अक्षर को दर्शाता है. इसके स्पोक्स पर कैपेसिटिव टच कंट्रोल दिए गए हैं, साथ ही दो फिजिकल स्क्रॉल व्हील भी मौजूद हैं. वहीं, सीटों और डैशबोर्ड में मौजूदा मॉडल वाला ही ऑफ-व्हाइट और काले रंग का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है.
इसके अलावा, सेंटर कंसोल में फ्लोटिंग डिज़ाइन है, जिसमें दो कप होल्डर दिए गए हैं. दरवाज़े के पैनलों पर हॉरिज़ॉन्टल डिटेलिंग है, जो ह्यून्दे बेयॉन के लेआउट जैसी ही है. स्पाई शॉट्स से यह भी पता चलता है कि फ्रंट पैसेंजर सीट पर 'बॉस मोड' फ़ंक्शन के लिए बटन दिए गए हैं.
2027 ह्यून्दे क्रेटा: बाहरी डिज़ाइन
नई क्रेटा मौजूदा मॉडल से बड़ी होगी और इसके ह्यून्दे के K3 प्लेटफॉर्म पर आधारित होने की उम्मीद है, जिस पर किआ सेल्टॉस भी बनी है. नई-जेनरेशन किआ सेल्टॉस की तरह ही इसका आकार भी बढ़ेगा, और इसके बाहरी डिज़ाइन में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे.
कैमफ्लाज के नीचे दिखने वाली कुछ खासियतों में आयताकार तत्वों वाली चौकोर ग्रिल, ADAS के लिए बीच में लगा रडार सेंसर और स्प्लिट-स्टाइल हेडलाइट्स शामिल हैं. पीछे की तरफ, LED टेललाइट्स तीन हिस्सों में बंटी हुई नजर आती हैं.
2027 ह्यून्दे क्रेटा लॉन्च टाइमलाइन
उम्मीद है कि ह्यून्दे 2027 के मध्य के आसपास भारत में नेक्स्ट-जेनरेशन क्रेटा लॉन्च करेगी. मौजूदा मॉडल मिडसाइज़ SUV सेगमेंट में एक अहम गाड़ी रही है, इसलिए नई जनरेशन से काफी उम्मीदें जुड़ी होंगी.
तस्वीर सूत्र: mrd_vlogs (इंस्टाग्राम)
लोकप्रिय ह्युंडई मॉडल
- ह्युंडई
क्रेटाएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10.91 - 20.46 लाख
- ह्युंडई
एक्सटरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.81 - 9.65 लाख
- ह्युंडई
ईलाइट आई20एक्स-शोरूम प्राइस₹ 6 - 10.68 लाख
- ह्युंडई
वेन्यूएक्स-शोरूम प्राइस₹ 8 - 15.83 लाख
- ह्युंडई
वरनाएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10.99 - 18.46 लाख
- ह्युंडई
ग्रैंड आई10 निओसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.6 - 8.09 लाख
- ह्युंडई
क्रेटा एन लाइनएक्स-शोरूम प्राइस₹ 17.83 - 20.1 लाख
- ह्युंडई
अल्काजारएक्स-शोरूम प्राइस₹ 14.51 - 21.96 लाख
- ह्युंडई
आयोनिक 5एक्स-शोरूम प्राइस₹ 55.71 लाख
- ह्युंडई
ओराएक्स-शोरूम प्राइस₹ 6 - 8.67 लाख
- ह्युंडई
आई20 एन लियानएक्स-शोरूम प्राइस₹ 9.32 - 11.79 लाख
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 लाख
- ह्युंडई
क्रेटा ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 18.03 - 24.7 लाख
- ह्युंडई
वेन्यू एन लाइनएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10.66 - 15.67 लाख
नई कारें
- मर्सिडीज़-बेंज़
जीएलसी EVएक्स-शोरूम प्राइस₹ 78.5 Lakh
- मासेराती
GT2 Stradaleएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.72 Crore
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
आने वाली कारें
- जीप एवेंजरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-15
- एमजी 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 24 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- किया ईवी4एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- टोयोटा बीजेड4एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-23
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-24
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- ऑडी ए6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 69 - 80 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
ताज़ा ख़बरें और रिव्यू
- ख़बरें
- रिव्यू
- पिता ने एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट लाने पर 9वीं क्लास के छात्र को रु.1.62 करोड़ की BMW M4 गिफ्ट कीपिता ने मुंबई के 9वीं कक्षा के छात्र के लिए BMW M4 खरीदी, और इस कार को पश्चिम बंगाल भेज दिया गया.1 मिनट पढ़ें
- भारत में सफर करने वाली महिलाओं के लिए रु.12 लाख से कम कीमत वाली 7 बेहतरीन कारें: कॉमेट EV, टियागो EV, i10 निऑस और अन्यशहर के लिए कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कारों से लेकर बेहतरीन फोर-सिलेंडर हैचबैक और माइक्रो-SUV तक, हमने महिलाओं के आने-जाने के लिए सबसे सुविधाजनक कुछ कारों का ज़िक्र किया है.1 मिनट पढ़ें
- रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 फर्स्ट राइड रिव्यू: क्या बड़ा होना वाकई बेहतर है?हमने इटली के सिसिली में माउंट एटना के आस-पास के खूबसूरत रास्तों पर बिल्कुल नई रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 चलाई. ज़्यादा पावर, बड़े इंजन और बेहतरीन टेक्नोलॉजी से लैस, क्या हिमालयन 750 लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरती है?14 मिनट पढ़े
- 2027 ह्यून्दे क्रेटा का कैबिन पहली बार दिखाअगली पीढ़ी की क्रेटा के केबिन को पूरी तरह से नया रूप दिया गया है, जिसमें एक बड़ी स्क्रीन, नया स्टीयरिंग व्हील और बहुत कुछ शामिल है.1 मिनट पढ़ें
- जेनेसिस GV90 SUV का डिज़ाइन भारत में पेटेंट कराया गयाजेनेसिस GV90 के डिज़ाइन को, इसके वैश्विक स्तर पर पेश किए जाने के कुछ ही महीनों बाद, भारत में पेटेंट करा लिया गया है.1 मिनट पढ़ें
- ट्रैफ़िक के लिए स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच वाली भारत की 7 मोटरसाइकिलें: RTR 200 4V, हंटर 350, MT 15 V2 और अन्यभारत की सात बेहतरीन मोटरसाइकिलों पर एक नज़र डालें, जिनमें फैक्ट्री-फिटेड 'स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच' मिलता है, जो ट्रैफिक में गाड़ी चलाने को आसान बनाता है.1 मिनट पढ़ें
- मारुति डिजायर बनाम होंडा अमेज बनाम ह्यून्दे ऑरा: आपको कौन सी कॉम्पैक्ट सेडान खरीदनी चाहिए?तीन लोकप्रिय कॉम्पैक्ट सेडान, लेकिन आपके परिवार के लिए कौन सी बेहतर है? यह जानने के लिए हम मारुति सुजुकी डिजायर, होंडा अमेज और ह्यून्दे ऑरा की तुलना करते हैं.1 मिनट पढ़ें
- रेनॉ डस्टर हाइब्रिड बनाम मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा हाइब्रिड बनाम टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर: स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड SUV की तुलनारेनॉ डस्टर भारत के स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड SUV सेगमेंट में शामिल होने वाली सबसे नई गाड़ी है. मारुति ग्राड विटारा और टोयोटा हायराइडर की तुलना में इसमें ज़्यादा कंबाइंड पावर और बड़ा बूट स्पेस मिलता है, साथ ही यह 29 km/l का माइलेज देने का दावा करती है.1 मिनट पढ़ें
- ऋषभ परमार | Nov 10, 2026इंडिया बाइक वीक 2026 की तारीखों का ऐलान; यह फेस्टिवल 4-5 दिसंबर को पंचगनी में फिर से होगा आयोजितदो दिवसीय मोटरसाइकिल फेस्टिवल में रेसिंग इवेंट्स, कस्टम बाइक शोकेस, स्टंट परफॉरमेंस, टेस्ट राइड और लाइव म्यूजिक शामिल होंगे, जिसमें रैपर हनुमankind भी परफॉर्म करेंगे.1 मिनट पढ़ें