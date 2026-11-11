2027 ह्यून्दे क्रेटा का कैबिन पहली बार दिखा

भारत में अगली पीढ़ी की ह्यून्दे क्रेटा को फिर से टैस्टिंग के दौरान देखा गया है, लेकिन इस बार सामने आई तस्वीरों से हमें पहली बार इस मॉडल के अंदर का नज़ारा ठीक से देखने को मिला है. और इसमें काफी कुछ नया है. सबसे पहले, इसका केबिन पूरी तरह से नए डिज़ाइन का है, जिसमें एक बड़ी टचस्क्रीन, एक स्लिम डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और एक नया स्टीयरिंग व्हील दिया गया है.

2027 ह्यून्दे क्रेटा: नया डैशबोर्ड और स्टीयरिंग व्हील

डैशबोर्ड के एक बड़े हिस्से पर सेंट्रल टचस्क्रीन है, जबकि एक पतली डिजिटल डिस्प्ले पीछे की तरफ, विंडस्क्रीन के करीब लगी है. यह एक अलग तरह की व्यवस्था है और मौजूदा क्रेटा में दिखने वाले इंटीग्रेटेड स्क्रीन सेटअप से काफी अलग है. यह सेटअप इशारा करता है कि ह्यून्दे अपने नए 'प्लिओस कनेक्ट' (Pleos Connect) सिस्टम की ओर बढ़ रही है, जिसमें बिल्कुल ऐसी ही व्यवस्था देखने को मिलती है.

स्टीयरिंग व्हील को भी एक नया डिज़ाइन दिया गया है, जो महिंद्रा की BE 6 में मिलने वाले डिज़ाइन जैसा ही है. इसके बीच में ह्यून्दे का 'मोर्स कोड' लोगो है, जो 'H' अक्षर को दर्शाता है. इसके स्पोक्स पर कैपेसिटिव टच कंट्रोल दिए गए हैं, साथ ही दो फिजिकल स्क्रॉल व्हील भी मौजूद हैं. वहीं, सीटों और डैशबोर्ड में मौजूदा मॉडल वाला ही ऑफ-व्हाइट और काले रंग का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है.

इसके अलावा, सेंटर कंसोल में फ्लोटिंग डिज़ाइन है, जिसमें दो कप होल्डर दिए गए हैं. दरवाज़े के पैनलों पर हॉरिज़ॉन्टल डिटेलिंग है, जो ह्यून्दे बेयॉन के लेआउट जैसी ही है. स्पाई शॉट्स से यह भी पता चलता है कि फ्रंट पैसेंजर सीट पर 'बॉस मोड' फ़ंक्शन के लिए बटन दिए गए हैं.

2027 ह्यून्दे क्रेटा: बाहरी डिज़ाइन

नई क्रेटा मौजूदा मॉडल से बड़ी होगी और इसके ह्यून्दे के K3 प्लेटफॉर्म पर आधारित होने की उम्मीद है, जिस पर किआ सेल्टॉस भी बनी है. नई-जेनरेशन किआ सेल्टॉस की तरह ही इसका आकार भी बढ़ेगा, और इसके बाहरी डिज़ाइन में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे.

कैमफ्लाज के नीचे दिखने वाली कुछ खासियतों में आयताकार तत्वों वाली चौकोर ग्रिल, ADAS के लिए बीच में लगा रडार सेंसर और स्प्लिट-स्टाइल हेडलाइट्स शामिल हैं. पीछे की तरफ, LED टेललाइट्स तीन हिस्सों में बंटी हुई नजर आती हैं.

2027 ह्यून्दे क्रेटा लॉन्च टाइमलाइन

उम्मीद है कि ह्यून्दे 2027 के मध्य के आसपास भारत में नेक्स्ट-जेनरेशन क्रेटा लॉन्च करेगी. मौजूदा मॉडल मिडसाइज़ SUV सेगमेंट में एक अहम गाड़ी रही है, इसलिए नई जनरेशन से काफी उम्मीदें जुड़ी होंगी.



तस्वीर सूत्र: mrd_vlogs (इंस्टाग्राम)