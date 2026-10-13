पेरिस मोटर शो में 2027 ह्यून्दे टूसॉन N लाइन से पर्दा उठाया

ह्यून्दे मोटर ने पेरिस मोटर शो में बिल्कुल नई टूसॉन N Line को पेश किया है. ह्यून्दे के दूसरे N Line मॉडल्स की तरह ही, टूसॉन N Line में स्टैंडर्ड SUV के मुकाबले कई बाहरी और अंदरूनी बदलाव किए गए हैं, जबकि इसके आराम, प्रैक्टिकैलिटी और टेक्नोलॉजी फीचर्स को बरकरार रखा गया है. इसे विदेशों में माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल, हाइब्रिड और प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन ऑप्शन के साथ पेश किया जाएगा.

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ह्यून्दे टूसॉन N Line: बाहरी डिज़ाइन

टूसॉन N लाइन में नया फ्रंट बंपर दिया गया है, जिसमें चिन स्पॉइलर और सैटिन-ब्लैक एयरो डक्ट्स हैं. साइड में इसमें मस्कुलर साइड स्कर्ट्स, बॉडी-कलर वाले निचले दरवाज़े के ट्रिम्स, पतली फेंडर क्लैडिंग और ग्लॉस-ब्लैक डोर मिरर्स व C-पिलर इंसर्ट्स दिए गए हैं.

पीछे की तरफ, डिफ्यूज़र-इफ़ेक्ट वाले इंसर्ट्स और चमकदार फिनिश वाले ट्विन एग्ज़ॉस्ट आउटलेट्स के साथ एक खास तरह से डिज़ाइन किया गया बम्पर, N Line को स्टैंडर्ड मॉडल से अलग बनाता है. N Line के बैज सामने के हिस्से और फ्रंट विंग्स पर लगे हैं, जबकि खास 20-इंच के अलॉय व्हील्स इसके बाहरी लुक को पूरा करते हैं. इस SUV में स्टैंडर्ड टूसॉन वाले मस्कुलर आकार, H-Edge लाइटिंग और प्रिज़्म रियर लैंप डिज़ाइन को बरकरार रखा गया है.

ह्यून्दे टूसॉन N Line: इंटीरियर और फीचर्स

कैबिन में ब्लैक मोनोटोन थीम दी गई है, जिसमें सीटों, दरवाज़ों और डैशबोर्ड पर रेड एक्सेंट और स्टिचिंग है. स्पोर्ट सीटों में लेदर और टेक्सटाइल स्वेड का कॉम्बिनेशन है, जबकि N Line-स्पेसिफिक स्टीयरिंग व्हील में परफोरेटेड लेदर ग्रिप, रेड स्टिचिंग और डार्क-मेटल इंसर्ट्स दिए गए हैं. मेटल पैडल, मैचिंग फुटरेस्ट और N Line स्कफ प्लेट्स इंटीरियर के अपडेट्स को पूरा करते हैं.

17-इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले ह्यून्दे के 'Pleos Connect' सिस्टम पर चलता है, जो इंफोटेनमेंट फ़ंक्शन, कम्पैटिबल ऐप्स और कनेक्टेड सर्विसेज़ को एक साथ लाता है. अन्य टेक्नोलॉजी फ़ीचर्स में Gleo AI वॉयस रिकग्निशन, ओवर-द-एयर सॉफ़्टवेयर अपडेट, डुअल 15W Qi 2.0 वायरलेस चार्जिंग पैड और पिछली सीट पर बैठे यात्रियों के लिए दो 100W USB-C पोर्ट शामिल हैं.

दुनिया भर में और वैरिएंट के आधार पर, टूसॉन N Line में 12-स्पीकर वाला Bang & Olufsen साउंड सिस्टम, इंटरैक्टिव एम्बिएंट लाइटिंग, Ergo Motion ड्राइवर सीट और आगे बैठने वालों के लिए रिलैक्सेशन कम्फर्ट सीटें भी मिल सकती हैं. अतिरिक्त सुविधाओं में मल्टी-एयर मोड क्लाइमेट कंट्रोल, रिमोट स्मार्ट पार्किंग असिस्ट और डिजिटल सेंटर मिरर शामिल हैं.

स्पोर्टी केबिन डिज़ाइन के बावजूद, इस SUV में स्टैंडर्ड मॉडल वाली प्रैक्टिकैलिटी बरकरार है. इसकी बूट कैपेसिटी 613 लीटर तक है, और पिछली सीट में 4:2:4 स्प्लिट-फोल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन है, साथ ही इसे 150mm तक स्लाइड भी किया जा सकता है.

ह्यून्दे टूसॉन N Line: पावरट्रेन विकल्प

टूसॉन N लाइन तीन पावरट्रेन ऑप्शन के साथ उपलब्ध होगी. इसके एंट्री-लेवल वर्जन में 1.6-लीटर T-GDi टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ 48-वोल्ट का माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम दिया गया है, जो 148 bhp की ताकत पैदा करता है. इसे 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है और यह फ्रंट व्हील्स को ताकत भेजता है.

हाइब्रिड वैरिएंट में 1.6-लीटर T-GDi इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर और 1.49kWh की बैटरी दी गई है, जो कुल मिलाकर 242 bhp की ताकत देती है. इसमें 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिलता है और यह फ्रंट-व्हील ड्राइव या ऑल-व्हील ड्राइव के साथ उपलब्ध है.

प्लग-इन हाइब्रिड में बड़ी 17.1kWh की बैटरी का इस्तेमाल किया गया है और यह कुल मिलाकर 288 bhp की ताकत बनाती है. इसमें फ्रंट-व्हील-ड्राइव और ऑल-व्हील-ड्राइव, दोनों तरह के कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे. ह्यून्दे का दावा है कि N Line के 20-इंच अलॉय व्हील्स वाली प्लग-इन हाइब्रिड कार 67km तक की इलेक्ट्रिक ड्राइविंग रेंज देती है. बाहर से चार्ज होने वाली बैटरी की वजह से यह SUV सिर्फ़ इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल करके छोटी दूरी तय कर सकती है.

ह्यून्दे टूसॉन N Line: सुरक्षा

टूसॉन N लाइन में स्टैंडर्ड मॉडल की सेफ्टी टेक्नोलॉजीज़ बरकरार रखी गई हैं, जिनमें फॉरवर्ड कोलिजन-अवॉइडेंस असिस्ट 2.0, हाईवे ड्राइविंग असिस्ट 2.0, पार्किंग कोलिजन-अवॉइडेंस असिस्ट और चाइल्ड प्रेजेंस डिटेक्शन शामिल हैं.

यह SUV 'माइक्रो पिक्सेल लाइटिंग' के साथ भी उपलब्ध है, जो बीम पैटर्न को कंट्रोल करने और वेलकम व फेयरवेल लाइटिंग एनिमेशन बनाने के लिए 25,600 अलग-अलग LED पिक्सेल का इस्तेमाल करती है. हाइब्रिड वर्जन में 'स्टे मोड' भी दिया गया है, जिससे SUV के रुके होने पर भी गाड़ी के कुछ खास फ़ंक्शन काम करते रहते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक गाड़ी जैसा शांत अनुभव मिलता है.

ह्यून्दे ने टूसॉन N लाइन की कीमत या खास बाज़ार में इसकी उपलब्धता के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है.

भारत में ह्यून्दे N लाइन मॉडल

भारत में, ह्यून्दे की N लाइन रेंज में i20 N लाइन, वेन्यू N लाइन और क्रेटा N लाइन शामिल हैं. इन मॉडल्स में स्पोर्टी स्टाइलिंग और टर्बो-पेट्रोल इंजन दिए गए हैं, और इनकी खूबियां अलग-अलग हैं. i20 N लाइन और वेन्यू N लाइन में 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन है जो 118 bhp की ताकत और 172Nm का टॉर्क पैदा करता है, जबकि क्रेटा N लाइन में 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन है जो 158 bhp की ताकत और 253Nm का टॉर्क बनाता है.

मॉडल के आधार पर, ट्रांसमिशन के विकल्पों में 6-स्पीड मैनुअल और सात-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक यूनिट शामिल हैं. भारतीय N Line रेंज के उलट, इंटरनेशनल टूसॉन N Line में स्पोर्टी डिज़ाइन पैकेज के साथ माइल्ड-हाइब्रिड, हाइब्रिड और प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन मिलते हैं. ह्यून्दे ने अभी यह कन्फर्म नहीं किया है कि टूसॉन N Line को भारत में लॉन्च किया जाएगा या नहीं.