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2027 Kawasaki Ninja 650 पर से पर्दा हटा, मिले बड़े बदलाव

कारएंडबाइक-टीम
last published date : 4 October 2026, 21:45 IST
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2027 Kawasaki Ninja 650 पर से पर्दा हटा, मिले बड़े बदलाव
हाइलाइट्स
  • बाइक में नया 37mm Showa SFF-BP इनवर्टेड फोर्क दिया गया है
  • नए चार-पिस्टन वाले रेडियल-माउंट कैलिपर्स भी लगाए गए हैं
  • 649cc ट्विन इंजन अब 64 Nm का टॉर्क देता है (लगभग 2 Nm ज़्यादा)

Kawasaki ने 2027 के लिए Ninja 650 में बड़े बदलाव किए हैं. इस मिडिलवेट स्पोर्टबाइक में नया सस्पेंशन और ब्रेकिंग हार्डवेयर दिया गया है, साथ ही इसके इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज में भी कुछ बदलाव किए गए हैं. अगले सस्पेंशन है की बात करें तो 41mm टेलीस्कोपिक फोर्क की जगह Showa का 37mm SFF-BP इनवर्टेड फोर्क लगाया गया है, जबकि पिछले सस्पेंशन में स्प्रिंग रेट को बदला गया है. कंपनी ने अगले ब्रेक को भी बदला है - इसमे ट्विन 300mm डिस्क तो वही हैं, लेकिन मौजूदा एक्सियल-माउंट कैलिपर्स की जगह नए चार-पिस्टन रेडियल-माउंट यूनिट लगाए गए है.

2027 Kawasaki Ninja 650

पहली बार Ninja 650 में Kawasaki का क्विक शिफ्टर भी एक एक्सेसरी के तौर पर उपलब्ध होगा. इससे तेज़ी से आगे बढ़ते समय क्लच के बिना गियर बदला जा सकता है. वहीं 4.3-इंच कलर TFT का लेआउट नया है जिसमें नेविगेशन और वॉयस-कमांड फ़ंक्शन जोड़े गए हैं. फ्रंट फेंडर भी थोड़ा चौड़ा है हालांकि बाकी स्टाइलिंग वैसी ही है. नई बाइक लाइम ग्रीन, मेटैलिक फ़्लैट स्पार्क ब्लैक के साथ मेटैलिक कार्बन ग्रे, और मेटैलिक मैट ग्राफीनस्टील ग्रे के साथ मेटैलिक स्पार्क ब्लैक रंगों में उपलब्ध है. हां, भारत के लिए रंग के विकल्प अलग हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें: 2027 कावासाकी नींजा H2 हाइपरबाइक पर से पर्दा उठा

निंजा 650 में वही 649cc का लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन है, जो 67 bhp और 64 Nm का टॉर्क देता है जो मौजूदा मोटरसाइकिल से ज़्यादा है, जबकि इसमें अभी भी छह-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है. फ़िल्हाल कावासाकी निंजा 650 की भारत में कीमत रु 7.91 लाख (एक्स-शोरूम) है. 2027 मॉडल की कीमत ज़्यादा होने की उम्मीद है और यह रु 8 लाख के आसपास हो सकती है.

# kawasaki# kawasaki ninja 650# motorcycle# Two Wheelers
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