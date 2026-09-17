2027 कावासाकी नींजा H2 हाइपरबाइक पर से पर्दा उठा

कावासाकी ने 2027 Ninja H2 से पर्दा उठा दिया है. यह बाइक होमोलोगेशन फाइलिंग और टीज़र तस्वीरों को लेकर चल रही अटकलों के बाद सामने आई है. नए मॉडल में सुपरचार्ज्ड फ्लैगशिप मोटरसाइकिल का जाना-पहचाना लुक तो बरकरार है, लेकिन इसके अंदर कई तकनीकी और हार्डवेयर अपडेट किए गए हैं.

सबसे बड़ा बदलाव इंजन में है, जिसे Euro 5+ एमिशन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तैयार किया गया है. कावासाकी ने बाइक के कई पार्ट्स में भी बदलाव किए हैं. दावा है कि बाइक अब पहले से बेहतर लो और मिड-रेंज टॉर्क देगी. Ninja H2 में 998cc का सुपरचार्ज्ड इनलाइन-फोर इंजन ही लगा है, लेकिन कावासाकी ने इसके इनटेक सिस्टम के साथ-साथ पिस्टन, सिलेंडर हेड और क्रैंकशाफ्ट को भी नए सिरे से तैयार किया है.

बाइक के एग्जॉस्ट सिस्टम में भी बदलाव किया गया है. पहले वाले ट्विन-एग्जॉस्ट सेटअप की जगह अब सिंगल-साइडेड एग्जॉस्ट लगाया गया है, जैसा कि Ninja H2 SX और Z H2 में इस्तेमाल किया जाता है. बेहतर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस के लिए पुराने Brembo Stylema फ्रंट कैलिपर्स की जगह अब Brembo Hypure फोर-पिस्टन कैलिपर्स लगाए गए हैं.

एक और खास अपडेट इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जिसमें अब एनालॉग टैकोमीटर के साथ TFT डिस्प्ले पेश किया गया है. यह Ninja H2 SX में इस्तेमाल होने वाले यूनिट जैसा ही दिखता है और इससे मोटरसाइकिल के इलेक्ट्रॉनिक राइडर फीचर्स (जैसे कि पावर मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल और क्रूज़ कंट्रोल) को चलाया किया जा सकता है.

2027 Kawasaki Ninja H2 को अभी तक सिर्फ़ UK के लिए अनाउंस किया गया है, जहाँ इसकी कीमत £28,600 है, जो भारतीय रुपये में लगभग 36.90 लाख के बराबर है. भारत में Ninja H2 को कई साल पहले बंद कर दिया गया था. हालाँकि अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि 2027 मॉडल भारत में आएगा या नहीं, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि इसे इस साल के आखिर तक लॉन्च किया जा सकता है.