2027 कावासाकी वर्सेस 650 भारत में रु.8.63 लाख में हुई लॉन्च

इंडिया कावासाकी मोटर्स ने भारत में MY27 कावासाकी वर्सेस 650 लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसकी शुरुआती कीमत ₹8.63 लाख (एक्स-शोरूम) है. यह एडवेंचर-टूरिंग मोटरसाइकिल 'कैंडी लाइम ग्रीन' रंग में उपलब्ध होगी और इसकी डिलेवरी अगस्त 2026 के आखिर तक शुरू होने की उम्मीद है.

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वर्सेस 650 में अब भी कावासाकी का 649cc, लिक्विड-कूल्ड, फोर-स्ट्रोक पैरेलल-ट्विन इंजन इस्तेमाल किया गया है. यह इंजन 8,500rpm पर 66bhp की ताकत और 7,000rpm पर 61Nm का टॉर्क बनाता है, और ताकत को छह-स्पीड गियरबॉक्स के ज़रिए पिछले पहिए तक पहुँचाया जाता है. कावासाकी का कहना है कि इंजन को इस तरह से ट्यून किया गया है कि यह टूरिंग के लिए आरामदायक होने के साथ-साथ दमदार मिड-रेंज परफॉर्मेंस भी दे सके.

इस मोटरसाइकिल में ट्यूबलर डायमंड फ़्रेम का इस्तेमाल किया गया है और इसमें आगे 150mm और पीछे 145mm का सस्पेंशन ट्रैवल मिलता है. कई एडवेंचर मोटरसाइकिलों के उलट, वर्सेस 650 में स्पोर्टी 17-इंच के पहिए लगे हैं. कावासाकी ने फुर्ती, सड़क पर बेहतर परफॉर्मेंस और लंबी दूरी पर स्थिरता के बीच संतुलन बनाने पर ध्यान दिया है.

वर्सेस 650 की खासियत में टूरिंग के लिए इसकी सुविधा एक अहम हिस्सा है. इसमें 21-लीटर का फ्यूल टैंक, सीधे बैठकर चलाने की पोज़िशन और पीछे बैठने वाले के लिए आरामदायक डिज़ाइन है. इसका पतला चेसिस और लॉन्ग-ट्रैवल सस्पेंशन इसे शहर में चलाने और हाईवे पर लंबी यात्राओं, दोनों के लिए सही बनाते हैं.

कावासाकी ने वर्सेस 650 को एक एडवेंचर-टूरर के तौर पर पेश किया है, जो रोज़ाना के सफ़र से लेकर हाईवे ट्रिप और घुमावदार सड़कों तक, हर तरह की राइडिंग के लिए बेहतरीन है. सड़क पर चलने के हिसाब से बने इसके 17-इंच के पहियों को देखते हुए, यह मोटरसाइकिल उन राइडर्स के लिए ज़्यादा सही है जो ज़बरदस्त ऑफ़-रोड क्षमता के बजाय टूरिंग और सड़क पर बेहतर परफ़ॉर्मेंस को प्राथमिकता देते हैं.

रु.8.63 लाख की कीमत वाली MY27 कावासाकी वर्सेस 650, भारत में कावासाकी की मुख्य मिडिलवेट एडवेंचर-टूरिंग बाइक बनी हुई है. इसकी डिलीवरी अगस्त 2026 के आखिर से शुरू होगी.