2027 कावासाकी वर्सेस 650 भारत में रु.8.63 लाख में हुई लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अगस्त 28, 2026
हाइलाइट्स
- MY27 कावासाकी वर्सेस 650 की कीमत ₹8.63 लाख (एक्स-शोरूम) है
- इसमें 649cc का पैरेलल-ट्विन इंजन है जो 66bhp की ताकत और 61Nm का टॉर्क पैदा करता है
- इसकी डिलीवरी अगस्त 2026 के आखिर से शुरू होगी
इंडिया कावासाकी मोटर्स ने भारत में MY27 कावासाकी वर्सेस 650 लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसकी शुरुआती कीमत ₹8.63 लाख (एक्स-शोरूम) है. यह एडवेंचर-टूरिंग मोटरसाइकिल 'कैंडी लाइम ग्रीन' रंग में उपलब्ध होगी और इसकी डिलेवरी अगस्त 2026 के आखिर तक शुरू होने की उम्मीद है.
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वर्सेस 650 में अब भी कावासाकी का 649cc, लिक्विड-कूल्ड, फोर-स्ट्रोक पैरेलल-ट्विन इंजन इस्तेमाल किया गया है. यह इंजन 8,500rpm पर 66bhp की ताकत और 7,000rpm पर 61Nm का टॉर्क बनाता है, और ताकत को छह-स्पीड गियरबॉक्स के ज़रिए पिछले पहिए तक पहुँचाया जाता है. कावासाकी का कहना है कि इंजन को इस तरह से ट्यून किया गया है कि यह टूरिंग के लिए आरामदायक होने के साथ-साथ दमदार मिड-रेंज परफॉर्मेंस भी दे सके.
इस मोटरसाइकिल में ट्यूबलर डायमंड फ़्रेम का इस्तेमाल किया गया है और इसमें आगे 150mm और पीछे 145mm का सस्पेंशन ट्रैवल मिलता है. कई एडवेंचर मोटरसाइकिलों के उलट, वर्सेस 650 में स्पोर्टी 17-इंच के पहिए लगे हैं. कावासाकी ने फुर्ती, सड़क पर बेहतर परफॉर्मेंस और लंबी दूरी पर स्थिरता के बीच संतुलन बनाने पर ध्यान दिया है.
वर्सेस 650 की खासियत में टूरिंग के लिए इसकी सुविधा एक अहम हिस्सा है. इसमें 21-लीटर का फ्यूल टैंक, सीधे बैठकर चलाने की पोज़िशन और पीछे बैठने वाले के लिए आरामदायक डिज़ाइन है. इसका पतला चेसिस और लॉन्ग-ट्रैवल सस्पेंशन इसे शहर में चलाने और हाईवे पर लंबी यात्राओं, दोनों के लिए सही बनाते हैं.
कावासाकी ने वर्सेस 650 को एक एडवेंचर-टूरर के तौर पर पेश किया है, जो रोज़ाना के सफ़र से लेकर हाईवे ट्रिप और घुमावदार सड़कों तक, हर तरह की राइडिंग के लिए बेहतरीन है. सड़क पर चलने के हिसाब से बने इसके 17-इंच के पहियों को देखते हुए, यह मोटरसाइकिल उन राइडर्स के लिए ज़्यादा सही है जो ज़बरदस्त ऑफ़-रोड क्षमता के बजाय टूरिंग और सड़क पर बेहतर परफ़ॉर्मेंस को प्राथमिकता देते हैं.
रु.8.63 लाख की कीमत वाली MY27 कावासाकी वर्सेस 650, भारत में कावासाकी की मुख्य मिडिलवेट एडवेंचर-टूरिंग बाइक बनी हुई है. इसकी डिलीवरी अगस्त 2026 के आखिर से शुरू होगी.
लोकप्रिय कावासाकी मॉडल्स
- कावासाकी डब्ल्यू 175एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.19 - 1.32 लाख
- कावासाकी ज़ेड900एक्स-शोरूम कीमत₹ 9.99 लाख
- कावासाकी निंजा ज़ेडएक्स-10आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 20.79 लाख
- कावासाकी निंजा 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 7.91 लाख
- कावासाकी निंजा 300एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.17 लाख
- कावासाकी निंजा 1000एक्स-शोरूम कीमत₹ 12.98 लाख
- कावासाकी निंजा ज़ेडएक्स-6आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.49 लाख
- कावासाकी ज़ेड650एक्स-शोरूम कीमत₹ 7.26 लाख
- कावासाकी निंजा एच2 एसएक्स एसईएक्स-शोरूम कीमत₹ 36.28 लाख
- कावासाकी केएक्स 450एक्स-शोरूम कीमत₹ 9.92 लाख
- कावासाकी केएलएक्स 110एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.92 लाख
- कावासाकी वलकैन एसएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.13 लाख
- कावासाकी जेड900आरएसएक्स-शोरूम कीमत₹ 18.67 लाख
- कावासाकी जेड एच2एक्स-शोरूम कीमत₹ 25.85 - 30.56 लाख
- कावासाकी वर्सिस 650एक्स-शोरूम कीमत₹ 8.48 लाख
- कावासाकी केएलएक्स 450आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.61 लाख
- कावासाकी ज़ेड650आरएसएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.69 लाख
- कावासाकी डब्ल्यू 800 स्ट्रीटएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.27 लाख
- कावासाकी केएक्स250एक्स-शोरूम कीमत₹ 7.78 लाख
- कावासाकी निंजा ZX-4RRएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.63 लाख
- कावासाकी 2024 केएल एक्स 230आर एसएक्स-शोरूम कीमत₹ 4.81 लाख
- कावासाकी 2025 निंजा 500एक्स-शोरूम कीमत₹ 5.66 लाख
- कावासाकी वर्सेस-एक्स 300एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.49 लाख
- कावासाकी Z1100एक्स-शोरूम कीमत₹ 12.79 लाख
- कावासाकी 2026 जेड 650 आरएसएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.83 लाख
- कावासाकी एलिमिनेटरएक्स-शोरूम कीमत₹ 6.16 लाख
- कावासाकी वर्सेस 1100एक्स-शोरूम कीमत₹ 13.79 लाख
- कावासाकी केएलएक्स 230एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.84 लाख
- कावासाकी केएक्स 85एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.88 लाख
- कावासाकी निंजा ZX-4Rएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.4 लाख
- कावासाकी केएलएक्स 300एसएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.45 लाख
- कावासाकी केएलएक्स110 आरएलएक्स-शोरूम कीमत₹ 2.88 लाख
- कावासाकी निंजा 500एक्स-शोरूम कीमत₹ 5.76 लाख
- कावासाकी केएलएक्स140एफएक्स-शोरूम कीमत₹ 3.79 लाख
- कावासाकी निंजा 1100 SXएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.42 लाख
- कावासाकी केएलएक्स230एसआरएक्स-शोरूम कीमत₹ 4.81 लाख
- कावासाकी केएक्स65एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.04 लाख
- कावासाकी केएक्स112एक्स-शोरूम कीमत₹ 4.75 लाख
अपकमिंग कार्स
- किया सोरेंटोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 4, 2026
- रेनो क्विड ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 11, 2026
- ऑडी क्यू3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 15, 2026
- ऑडी क्यू5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2026
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- महिंद्रा बीई.07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 19, 2026
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 20, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 21, 2026
- स्कोडा एन्याकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 22, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.75 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 15, 2026
- टीवीएस जुपिटर इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.15 - 1.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 20, 2026
- यामाहा लैंडर एक्सटी जेड 250एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 31, 2026
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