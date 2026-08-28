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2027 कावासाकी वर्सेस 650 भारत में रु.8.63 लाख में हुई लॉन्च

MY27 कावासाकी वर्सेस 650 में 649cc पैरेलल-ट्विन इंजन, लॉन्ग-ट्रैवल सस्पेंशन और 21-लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है, और इसकी डिलेवरी अगस्त के आखिर तक शुरू हो जाएगी.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अगस्त 28, 2026

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हाइलाइट्स

  • MY27 कावासाकी वर्सेस 650 की कीमत ₹8.63 लाख (एक्स-शोरूम) है
  • इसमें 649cc का पैरेलल-ट्विन इंजन है जो 66bhp की ताकत और 61Nm का टॉर्क पैदा करता है
  • इसकी डिलीवरी अगस्त 2026 के आखिर से शुरू होगी

इंडिया कावासाकी मोटर्स ने भारत में MY27 कावासाकी वर्सेस 650 लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसकी शुरुआती कीमत ₹8.63 लाख (एक्स-शोरूम) है. यह एडवेंचर-टूरिंग मोटरसाइकिल 'कैंडी लाइम ग्रीन' रंग में उपलब्ध होगी और इसकी डिलेवरी अगस्त 2026 के आखिर तक शुरू होने की उम्मीद है.

 

यह भी पढ़ें: रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 गोरखा एडिशन रु.2.11 लाख में हुआ लॉन्च

 

वर्सेस 650 में अब भी कावासाकी का 649cc, लिक्विड-कूल्ड, फोर-स्ट्रोक पैरेलल-ट्विन इंजन इस्तेमाल किया गया है. यह इंजन 8,500rpm पर 66bhp की ताकत और 7,000rpm पर 61Nm का टॉर्क बनाता है, और ताकत को छह-स्पीड गियरबॉक्स के ज़रिए पिछले पहिए तक पहुँचाया जाता है. कावासाकी का कहना है कि इंजन को इस तरह से ट्यून किया गया है कि यह टूरिंग के लिए आरामदायक होने के साथ-साथ दमदार मिड-रेंज परफॉर्मेंस भी दे सके.

 

इस मोटरसाइकिल में ट्यूबलर डायमंड फ़्रेम का इस्तेमाल किया गया है और इसमें आगे 150mm और पीछे 145mm का सस्पेंशन ट्रैवल मिलता है. कई एडवेंचर मोटरसाइकिलों के उलट, वर्सेस 650 में स्पोर्टी 17-इंच के पहिए लगे हैं. कावासाकी ने फुर्ती, सड़क पर बेहतर परफॉर्मेंस और लंबी दूरी पर स्थिरता के बीच संतुलन बनाने पर ध्यान दिया है.

Kawasaki Versys 650 2027

वर्सेस 650 की खासियत में टूरिंग के लिए इसकी सुविधा एक अहम हिस्सा है. इसमें 21-लीटर का फ्यूल टैंक, सीधे बैठकर चलाने की पोज़िशन और पीछे बैठने वाले के लिए आरामदायक डिज़ाइन है. इसका पतला चेसिस और लॉन्ग-ट्रैवल सस्पेंशन इसे शहर में चलाने और हाईवे पर लंबी यात्राओं, दोनों के लिए सही बनाते हैं.

 

कावासाकी ने वर्सेस 650 को एक एडवेंचर-टूरर के तौर पर पेश किया है, जो रोज़ाना के सफ़र से लेकर हाईवे ट्रिप और घुमावदार सड़कों तक, हर तरह की राइडिंग के लिए बेहतरीन है. सड़क पर चलने के हिसाब से बने इसके 17-इंच के पहियों को देखते हुए, यह मोटरसाइकिल उन राइडर्स के लिए ज़्यादा सही है जो ज़बरदस्त ऑफ़-रोड क्षमता के बजाय टूरिंग और सड़क पर बेहतर परफ़ॉर्मेंस को प्राथमिकता देते हैं.

 

रु.8.63 लाख की कीमत वाली MY27 कावासाकी वर्सेस 650, भारत में कावासाकी की मुख्य मिडिलवेट एडवेंचर-टूरिंग बाइक बनी हुई है. इसकी डिलीवरी अगस्त 2026 के आखिर से शुरू होगी.

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