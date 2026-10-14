Z900 पर आधारित 2027 कावासाकी वर्सेस 900 से पर्दा उठा
- वर्सेस 900 में रडार-बेस्ड टेक्नोलॉजी और कॉर्नरिंग सेफ्टी सिस्टम मिलेंगे
- इसमें कावासाकी Z900 वाला 948 cc इनलाइन-फोर इंजन दिया गया है
- UK में कीमतें घोषित; भारत में लॉन्च की जानकारी जल्द आने की उम्मीद है
कावासाकी ने 2027 कावासाकी वर्सेस 900 के तौर पर एक बिल्कुल नई मिडिलवेट एडवेंचर टूरर बाइक पेश की है. नई वर्सेस 900 को वर्सेस 650 और वर्सेस 1100 के बीच रखा गया है. हालांकि मॉडल के नामों से वर्सेस 1100 के मुकाबले इसमें काफी अंतर लगता है, लेकिन इंजन डिस्प्लेसमेंट के मामले में, वर्सेस 900 का इंजन वर्सिस रेंज के फ्लैगशिप मॉडल से सिर्फ़ 151 cc छोटा है.
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इंजन और प्रदर्शन
हालांकि यह कावासाकी Z900 पर आधारित है, लेकिन इसका 948 cc, चार-सिलेंडर इंजन स्ट्रीटफाइटर से सिर्फ़ 2 bhp कम ताकत बनाता है. एडवेंचर टूरर का आउटपुट 120 bhp है जो 9,500 rpm पर मिलता है, जबकि 97.3 Nm का पीक टॉर्क 8,000 rpm पर मिलता है. तुलना के लिए, बड़ी वर्सेस 1100 में 133 bhp की ताकत मिलती है. वर्सेस 900 में स्टैंडर्ड क्विकशिफ्टर के साथ-साथ स्विच करने लायक राइडिंग मोड और पावर सेटिंग, कॉर्नरिंग ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलते हैं.
चेसिस और सस्पेंशन
कावासाकी वर्सेस 900 में स्टील ट्रेलिस फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है, जिससे वर्सेस 1100 की तुलना में वजन कम होने की उम्मीद है. सस्पेंशन के लिए 43 मिमी अपसाइड डाउन फोर्क्स और रिमोट-एडजस्टेबल रियर शॉक दिए गए हैं. आगे और पीछे दोनों तरफ रिबाउंड और प्रीलोड एडजस्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है. पहिए 17 इंच के कास्ट अलॉय हैं, जबकि ब्रेकिंग सिस्टम में आगे की तरफ चार-पिस्टन कैलिपर्स शामिल हैं.
एर्गोनॉमिक्स और आराम
अलग-अलग लंबाई और कद-काठी वाले राइडर्स के लिए सीट को 825 मिमी से 845 मिमी तक एडजस्ट किया जा सकता है. स्क्रीन भी एडजस्टेबल है और ऑप्शनल एक्स्ट्रा चीज़ों में 32-लीटर हार्ड-केस पैनियर और 47-लीटर टॉप बॉक्स शामिल हैं. ज़्यादा फ़ीचर्स वाले SE वर्जन में स्टैंडर्ड इक्विपमेंट के तौर पर LED फ़ॉग लाइट्स, रेडिएटर स्क्रीन, फ़्रेम स्लाइडर्स और सेंटर स्टैंड भी शामिल हैं.
फीचर्स
नई वर्सेस 900 में रडार-पावर्ड क्रूज़ कंट्रोल भी मिलता है, जिसमें सामने की तरफ एक रडार सेंसर और पीछे की तरफ एक रडार लगा है, जो ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम को काम करने में मदद करता है. इसमें 5-इंच का फुल-कलर TFT डिस्प्ले है जिसमें दो डिस्प्ले मोड मिलते हैं; ये मोड या तो इंजन डेटा पर फोकस कर सकते हैं या फिर टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन सिस्टम पर.
कीमत
अब तक, कावासाकी ने भारत में इसकी कीमत या उपलब्धता के बारे में कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन नई वर्सेस 900 के भारत में लॉन्च होने की पूरी संभावना है. UK में, स्टैंडर्ड वर्सेस 900 की कीमत GBP 10,899 (मौजूदा एक्सचेंज रेट के हिसाब से लगभग रु.13.73 लाख) है, जबकि वर्सेस 900 SE की कीमत GBP 11,799 है. भारत में, कावासाकी Z900 की मौजूदा कीमत रु.9.99 लाख (एक्स-शोरूम) है. हमें उम्मीद है कि नई वर्सेस 900 की कीमत लगभग रु.10-रु.10.25 लाख (एक्स-शोरूम) होगी.
लोकप्रिय कावासाकी मॉडल
- कावासाकी
डब्ल्यू 175एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.15 - 1.25 Lakh
- कावासाकी
ज़ेड900एक्स-शोरूम प्राइस₹ 9.99 Lakh
- कावासाकी
निंजा ज़ेडएक्स-10आरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 20.79 Lakh
- कावासाकी
निंजा 650एक्स-शोरूम प्राइस₹ 7.91 Lakh
- कावासाकी
निंजा 300एक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.17 Lakh
- कावासाकी
निंजा ज़ेडएक्स-6आरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 12.49 Lakh
- कावासाकी
ज़ेड650एक्स-शोरूम प्राइस₹ 7.26 Lakh
- कावासाकी
निंजा एच2 एसएक्स एसईएक्स-शोरूम प्राइस₹ 36.28 Lakh
- कावासाकी
केएक्स 450एक्स-शोरूम प्राइस₹ 9.92 Lakh
- कावासाकी
वलकैन एसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 8.13 Lakh
- कावासाकी
वर्सिस 650एक्स-शोरूम प्राइस₹ 8.48 Lakh
- कावासाकी
केएलएक्स 450आरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 9.61 Lakh
- कावासाकी
ज़ेड650आरएसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 7.69 Lakh
- कावासाकी
एलिमिनेटरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 6.16 Lakh
- कावासाकी
2025 निंजा 500एक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.66 Lakh
- कावासाकी
Z1100एक्स-शोरूम प्राइस₹ 12.79 Lakh
- कावासाकी
वर्सेस-एक्स 300एक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.49 Lakh
- कावासाकी
वर्सेस 1100एक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.89 Lakh
- कावासाकी
निंजा ZX-4RRएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10.63 Lakh
- कावासाकी
निंजा ZX-4Rएक्स-शोरूम प्राइस₹ 9.4 Lakh
- कावासाकी
2026 जेड 650 आरएसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 7.83 Lakh
- कावासाकी
केएलएक्स 230एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.84 Lakh
- कावासाकी
निंजा 500एक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.76 Lakh
- कावासाकी
2024 केएल एक्स 230आर एसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 4.81 Lakh
- कावासाकी
निंजा 1100 SXएक्स-शोरूम प्राइस₹ 14.42 Lakh
- कावासाकी
केएक्स65एक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.04 Lakh
- कावासाकी
केएक्स112एक्स-शोरूम प्राइस₹ 4.75 Lakh
- कावासाकी
केएक्स 85एक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.88 Lakh
- कावासाकी
केएलएक्स230एसआरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 4.81 Lakh
- कावासाकी
केएलएक्स140एफएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.79 Lakh
- कावासाकी
केएलएक्स110 आरएलएक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.88 Lakh
- कावासाकी
केएलएक्स 300एसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.45 Lakh
नई कारें
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 25.7 - 27.9 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
एक्स1 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 49.9 Lakh
- टोयोटा
हाइलक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 31.99 - 36.89 Lakh
आने वाली कारें
- ऑडी New Q3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-15
- इसुज़ू डी-मैक्स ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 22 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-17
- रेनो न्यू डस्टरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-17
- जेएसडब्ल्यू मोटर्स जेटौर T2एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 45 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-18
- ऑडी ई कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़लॉन्च की तारीख: 2026-10-19
- वॉल्वो ईएक्स 60एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 - 75 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-20
- श्याओमी एसयूसेवनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 48 - 50 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-21
- किया ईवी2एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-23
- रेनो अरकानाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 20 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-26
- बीयेडी सीगलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 10 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-28
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