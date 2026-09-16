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2027 कावासाकी वल्कन S हुई लॉन्च, कीमत रु.8.23 ​​लाख

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
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Sep 16, 2026, 05:24 PM
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2027 कावासाकी वल्कन S हुई लॉन्च, कीमत रु.8.23 ​​लाख
हाइलाइट्स
  • इसकी कीमत 2026 मॉडल से रु.10,000 ज़्यादा है
  • टॉर्क बढ़कर 62.4 Nm (1.4 Nm ज़्यादा) हो गया है; पावर 61 bhp पर ही बनी हुई है
  • नया मेटैलिक कार्बन ग्रे कलर ऑप्शन दिया गया है

कावासाकी ने 2027 के लिए अपडेटेड वल्कन S लॉन्च की है. हालांकि इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कुछ ऐसे बदलाव हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी है. इस क्रूज़र की कीमत अब रु.8.23 ​​लाख (एक्स-शोरूम) है, जो 2026 वाले वर्जन की कीमत से रु.10,000 ज़्यादा है. 2027 वल्कन S की डिलेवरी भी शुरू हो चुकी है.

2027 Kawasaki Vulcan S Launched 2

अपडेट्स की बात करें तो, 649cc पैरेलल-ट्विन इंजन अब 62.4Nm का टॉर्क बनाता है, जो MY26 मॉडल के मुकाबले 1.4Nm टॉर्क ज़्यादा है. दिलचस्प बात यह है कि यह वही टॉर्क है जो 2024 मॉडल में मिलता था, यानी कावासाकी ने असल में इसे वापस लाया है. हालांकि, पावर आउटपुट में कोई बदलाव नहीं हुआ है और यह 61 bhp ही है. मैकेनिकल तौर पर बाकी चीज़ों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

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ब्रेकिंग हार्डवेयर में भी कुछ बदलाव किए गए हैं. फ्रंट डिस्क का साइज़ 300 मिमी से घटकर 272 मिमी हो गया है और रियर डिस्क 250 मिमी से घटकर 216 मिमी की हो गई है. डुअल-चैनल ABS इस पैकेज का हिस्सा बना हुआ है.

2027 Kawasaki Vulcan S Launched 1

स्टाइलिंग की बात करें तो, कावासाकी ने 2026 मॉडल के 'मेटैलिक फ़्लैट स्पार्क ब्लैक' रंग को बदलकर 'मेटैलिक कार्बन ग्रे' (ब्लूइश ग्रीन) कर दिया है. इसके अलावा, वल्कन S में बाकी सब कुछ पहले जैसा ही है. इसमें एनालॉग-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वही है और सस्पेंशन के लिए आगे टेलीस्कोपिक फ़ॉर्क (130 मिमी ट्रैवल के साथ) और पीछे मोनोशॉक (80 मिमी ट्रैवल के साथ) दिया गया है. क्रूज़र में 18-इंच के आगे और 17-इंच के पीछे रेडियल टायर का कॉम्बिनेशन भी बरकरार रखा गया है.

2027 Kawasaki Vulcan S Launched 1

मौजूदा हालात में, भारतीय बाज़ार में वल्कन S का कोई सीधा मुक़ाबला करने वाला नहीं है. होंडा रीबेल 500 और रॉयल एनफील्ड मीटिओर 650 इसकी कैटेगरी के सबसे करीब हैं, लेकिन सुपर मीटिओर 650 की कीमत काफ़ी कम है.

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