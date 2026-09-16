2027 कावासाकी वल्कन S हुई लॉन्च, कीमत रु.8.23 लाख
- इसकी कीमत 2026 मॉडल से रु.10,000 ज़्यादा है
- टॉर्क बढ़कर 62.4 Nm (1.4 Nm ज़्यादा) हो गया है; पावर 61 bhp पर ही बनी हुई है
- नया मेटैलिक कार्बन ग्रे कलर ऑप्शन दिया गया है
कावासाकी ने 2027 के लिए अपडेटेड वल्कन S लॉन्च की है. हालांकि इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कुछ ऐसे बदलाव हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी है. इस क्रूज़र की कीमत अब रु.8.23 लाख (एक्स-शोरूम) है, जो 2026 वाले वर्जन की कीमत से रु.10,000 ज़्यादा है. 2027 वल्कन S की डिलेवरी भी शुरू हो चुकी है.
अपडेट्स की बात करें तो, 649cc पैरेलल-ट्विन इंजन अब 62.4Nm का टॉर्क बनाता है, जो MY26 मॉडल के मुकाबले 1.4Nm टॉर्क ज़्यादा है. दिलचस्प बात यह है कि यह वही टॉर्क है जो 2024 मॉडल में मिलता था, यानी कावासाकी ने असल में इसे वापस लाया है. हालांकि, पावर आउटपुट में कोई बदलाव नहीं हुआ है और यह 61 bhp ही है. मैकेनिकल तौर पर बाकी चीज़ों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
यह भी पढ़ें: हीरो ग्लैमर X 125 को मिला ABS, कीमत ₹1.01 लाख
ब्रेकिंग हार्डवेयर में भी कुछ बदलाव किए गए हैं. फ्रंट डिस्क का साइज़ 300 मिमी से घटकर 272 मिमी हो गया है और रियर डिस्क 250 मिमी से घटकर 216 मिमी की हो गई है. डुअल-चैनल ABS इस पैकेज का हिस्सा बना हुआ है.
स्टाइलिंग की बात करें तो, कावासाकी ने 2026 मॉडल के 'मेटैलिक फ़्लैट स्पार्क ब्लैक' रंग को बदलकर 'मेटैलिक कार्बन ग्रे' (ब्लूइश ग्रीन) कर दिया है. इसके अलावा, वल्कन S में बाकी सब कुछ पहले जैसा ही है. इसमें एनालॉग-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वही है और सस्पेंशन के लिए आगे टेलीस्कोपिक फ़ॉर्क (130 मिमी ट्रैवल के साथ) और पीछे मोनोशॉक (80 मिमी ट्रैवल के साथ) दिया गया है. क्रूज़र में 18-इंच के आगे और 17-इंच के पीछे रेडियल टायर का कॉम्बिनेशन भी बरकरार रखा गया है.
मौजूदा हालात में, भारतीय बाज़ार में वल्कन S का कोई सीधा मुक़ाबला करने वाला नहीं है. होंडा रीबेल 500 और रॉयल एनफील्ड मीटिओर 650 इसकी कैटेगरी के सबसे करीब हैं, लेकिन सुपर मीटिओर 650 की कीमत काफ़ी कम है.
संबंधित समाचार
लोकप्रिय मॉडल
- डुकाटी
पाणिगले V4एक्स-शोरूम प्राइस₹ 32.05 - 77 लाख
- डुकाटी
सुपरस्पोर्टएक्स-शोरूम प्राइस₹ 17.16 - 20.1 लाख
- डुकाटी
मॉन्सटरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.99 - 14.34 लाख
- डुकाटी
स्ट्रीटफाइटर-v4एक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.77 - 31.58 लाख
- डुकाटी
पाणिगले V2एक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.12 - 21.1 लाख
- डुकाटी
स्क्रैम्बलरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 9.01 - 12.96 लाख
- डुकाटी
मल्टीस्ट्राडा V2एक्स-शोरूम प्राइस₹ 18.88 - 21.3 लाख
- डुकाटी
हाइपरमोटर्ड 950एक्स-शोरूम प्राइस₹ 15.82 - 19.26 लाख
- डुकाटी
एक्सडेवियलएक्स-शोरूम प्राइस₹ 18.59 - 21.61 लाख
- डुकाटी
स्ट्रीटफाइटर-v2एक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.46 लाख
- डुकाटी
मल्टीस्ट्राडा V4एक्स-शोरूम प्राइस₹ 25.92 - 43.31 लाख
- डुकाटी
डेजर्टएक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.59 - 25.34 लाख
- डुकाटी
पानिगाले वी4 लैम्बोर्गिनीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1 करोड़
- डुकाटी
एक्सडायवेल वी4एक्स-शोरूम प्राइस₹ 30.89 लाख
- डुकाटी
स्क्रेम्ब्लर आइकनएक्स-शोरूम प्राइस₹ 11.25 लाख
- डुकाटी
स्क्रैम्बलर फुल थ्रॉटलएक्स-शोरूम प्राइस₹ 14.21 लाख
- डुकाटी
स्क्रैम्बलर 2जीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 11.72 - 13.54 लाख
- डुकाटी
पैनिगेल वी4 आरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 84.99 लाख
- डुकाटी
मल्टीस्ट्राडा वी4 रैलीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 31.76 - 32.08 लाख
- डुकाटी
हाइपरमोटर्ड 698 मोनोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 17.63 - 18.7 लाख
- डुकाटी
डायवेल V4एक्स-शोरूम प्राइस₹ 29.08 - 29.66 लाख
- डुकाटी
डेस्मो450 एमएक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 17.24 लाख
नई कारें
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 25.7 - 27.9 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
एक्स1 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 49.9 Lakh
- टोयोटा
हाइलक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 31.99 - 36.89 Lakh
- होंडा
जे़डआर-वीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 47.99 Lakh
- मारुति सुजुकी
ब्रेज़ाएक्स-शोरूम प्राइस₹ 7.4 - 13.71 Lakh
- किया
सिरोस ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.5 - 20 Lakh
आने वाली कारें
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-20
- स्कोडा एन्याक iVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-22
- टेस्ला मॉडेल एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 2 करोड़लॉन्च की तारीख: 2026-09-23
- फॉक्सवैगन आयडी क्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-23
- ह्युंडई नेक्सोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-24
- जिन्नेसिस जीवी सिक्सटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-24
- बीयेडी एटो 2 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 45 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-27
- निसान जूकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-28
- बीएमडब्ल्यू 4 सीरीज़एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-28
- ऑडी ए5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 60 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-29
ताज़ा ख़बरें और रिव्यू
- ख़बरें
- रिव्यू
- 2027 कावासाकी वल्कन S हुई लॉन्च, कीमत रु.8.23 लाखकावासाकी की क्रूज़र नए मॉडल ईयर के लिए एक नए कलर ऑप्शन, थोड़े ज़्यादा टॉर्क और थोड़े बेहतर ब्रेकिंग सेटअप के साथ वापस आ रही है.1 मिनट पढ़ें
- भारत में 2026 से नया PUC नियम: वैध प्रदूषण प्रमाण-पत्र के बिना वाहनों को ईंधन देने से इनकार किया जा सकता हैवैलिड 'पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल' (PUC) सर्टिफ़िकेट अब सिर्फ़ ट्रैफ़िक चालान से बचने के लिए कागज़ का एक टुकड़ा नहीं रह गया है. दिल्ली में ईंधन खरीदने के लिए यह एक ज़रूरी और अनिवार्य टिकट बनता जा रहा है.1 मिनट पढ़ें
- सीएनजी बनाम ईवी बनाम हाइब्रिड: 2026 में कौन सा विकल्प प्रति किलोमीटर सबसे कम खर्च देता है?2026 में कार की कीमत जितनी ही ज़रूरी उसकी चलाने की लागत (रनिंग कॉस्ट) भी हो गई है. हमने मुंबई में ईंधन की ताज़ा कीमतों के आधार पर हिसाब लगाया है कि सीएनजी कार, EV या स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में से कौन-सी कार चलाना सबसे सस्ता है.1 मिनट पढ़ें
- यामाहा R15 V4 में क्विकशिफ्टर के साथ दो और रंग विकल्प उपलब्धक्लच-लेस अपशिफ़्ट का विकल्प, जो पहले सिर्फ़ 'इंटेंसिटी व्हाइट' रंग तक ही सीमित था, अब 'रेसिंग ब्लू' और 'मैट पर्ल व्हाइट' वैरिएंट्स में भी उपलब्ध है.1 मिनट पढ़ें
- भारत में लॉन्च से पहले नई ह्यून्दे Bayon के डिज़ाइन की झलक स्केच के रुप में आई सामनेह्यून्दे Bayon के पहले स्केच से SUV के फ्रंट लुक और डिज़ाइन की दूसरी खूबियों का पता चलता है.1 मिनट पढ़ें
- कारएंडबाइक टीम | 16 सित॰ 20262026-27 में भारत में लॉन्च होने वाली टॉप 5 अपकमिंग मिडसाइज़ एसयूवीत्योहारी सीज़न की शुरुआत के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा कार बनाने वाली कंपनियाँ शानदार मिडसाइज़ SUV लॉन्च करके अपने पोर्टफ़ोलियो को मज़बूत करेंगी. यहाँ ऐसी पाँच SUV के बारे में बताया गया है जो आने वाले महीनों में निश्चित रूप से लोगों का ध्यान खींचेंगी.1 मिनट पढ़ें
- नई बजाज पल्सर 150 बनाम होंडा यूनिकॉर्न: कौन सी बेहतर है?नई पल्सर 150 ज़्यादा पावर, हल्के चेसिस और काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ होंडा यूनिकॉर्न को टक्कर देती है. लेकिन यूनिकॉर्न बड़े इंजन, आरामदायक पैकेज और होंडा के भरोसेमंद कम्यूटर फ़ॉर्मूले के साथ इसका जवाब देती है.1 मिनट पढ़ें
- ऋषभ परमार | 15 सित॰ 2026नए 'Rosmart' डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से पुरानी कारों पर पेंडिंग चालान चेक करना हो जाएगा आसानRDSL ने Rosmart के ज़रिए FADA के साथ एक MoU साइन किया है, जिससे ग्राहक चालान से जुड़ी और गाड़ी के नियमों के पालन से जुड़ी दूसरी सर्विसेस का लाभ उठा सकेंगे.1 मिनट पढ़ें
- ऋषभ परमार | 15 सित॰ 2026वॉल्वो XC60 और XC90 लॉन्ग-रेंज प्लग-इन हाइब्रिड से पर्दा उठाXC60 में 200 किमी तक की इलेक्ट्रिक रेंज मिलती है, जबकि XC90 में 160 किमी तक की रेंज मिलती है. इनकी कुल रेंज क्रमशः 1,240 किमी और 1,100 किमी तक है.1 मिनट पढ़ें
- Hansaj Kukreti | 8 सित॰ 2026नई मारुति सुजुकी बलेनो रिव्यू: 3-सिलेंडर इंजन में कितना दम?नई बलेनो में इंजन बदला है, लेकिन क्या यह बदलाव इसे पहले से बेहतर बनाता है?6 मिनट पढ़े
- Rishabh Parmar | 7 सित॰ 2026सिंपल वेव का रिव्यू: ज़्यादा स्पेस, तेज़ रफ़्तार और आरामदायकसिंपल वेव, फ़ैमिली EV स्कूटर सेगमेंट के नियम बदलने के लिए आ गया है. हम यह पता लगाने के लिए इसे चलाकर देख रहे हैं कि क्या यह बाज़ार में धूम मचा पाएगा या नहीं!1 मिनट पढ़ें
- Hansaj Kukreti | 1 सित॰ 2026वॉल्वो EX90 रिव्यू: बड़ी, लग्जरी और बेहद तेजवोल्वो EX90 को राजस्थान की सड़कों पर परखा. 450 bhp, 670 Nm और 5.5 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार के साथ क्या यह भारत की सबसे खास लग्जरी इलेक्ट्रिक एसयूवी है?1 मिनट पढ़ें
- Hansaj Kukreti | 19 अग॰ 2026बीएमडब्ल्यू X1 लॉन्ग व्हीलबेस रिव्यू - ज्यादा जगह, ज्यादा पावर, ज्यादा फीचर्सबीएमडब्लू ने अपनी एंट्री लेवल एसयूवी एक्स1 को अब बनाया है ज्यादा आरामदायक, ज्यादा दमदार और ज्यादा फीचर से भरपूर. लॉन्ग व्हीलबेस के साथ इसमें मिली है ज्यादा जगह, ज्यादा पावर और बेहतर तकनीक.7 मिनट पढ़े
- car&bike Team | 1 अग॰ 20262026 टोयोटा हाइलक्स ड्राइव रिव्यू : नए बदलाव कितने काम के हैं?नई टोयोटा हाइलक्स को हमने जयपुर के पास राजस्थान की ऑफ-रोड परिस्थितियों में चलाकर देखा. इसमें कई छोटे-छोटे, लेकिन बेहद काम के बदलाव किए गए हैं. ड्राइव अनुभव कैसा रहा और क्या-क्या बदला है, आइए देखते हैं.3 मिनट पढ़े