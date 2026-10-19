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2027 कावासाकी Z1100 भारत में रु.12.79 लाख में हुई लॉन्च

ऋषभ परमार
last published date : 19 October 2026, 16:54 IST
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2027 कावासाकी Z1100 भारत में रु.12.79 लाख में हुई लॉन्च
हाइलाइट्स
  • Z1100 में 136 BHP की पावर और 113 Nm का टॉर्क मिलता है
  • इसमें 5-इंच का TFT डिस्प्ले, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और क्रूज़ कंट्रोल दिए गए हैं
  • यह मोटरसाइकिल एबोनी/मेटालिक कार्बन ग्रे कलर स्कीम में उपलब्ध है

इंडिया कावासाकी मोटर्स ने भारत में MY27 कावासाकी Z1100 लॉन्च की है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत रु.12.79 लाख से शुरू होती है. कंपनी के 'नेचुरली एस्पिरेटेड' सुपरनेकेड लाइनअप में सबसे ऊपर मौजूद यह मोटरसाइकिल, कावासाकी की 'सुगोमी' (Sugomi) डिज़ाइन फिलॉसफी को आगे बढ़ाती है, जिसमें आक्रामक स्टाइलिंग और एक मस्कुलर लुक देखने को मिलता है.

Kawasaki Z1100 engine

Z1100 में 1,099cc का लिक्विड-कूल्ड, इनलाइन-फोर इंजन लगा है, जो 9,000 rpm पर 136 BHP की ताकत और 7,600 rpm पर 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस इंजन के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है, जिसमें असिस्ट और स्लिपर क्लच शामिल है. कावासाकी का कहना है कि इंजन को इस तरह ट्यून किया गया है कि यह लो और मिड-रेंज में बेहतर परफॉरमेंस दे सके, जबकि गियरिंग में किए गए बदलावों का मकसद रिस्पॉन्स को बेहतर बनाना और हाइवे पर आरामदायक सफर सुनिश्चित करना है.

इस मोटरसाइकिल में ट्यूबलर डायमंड फ्रेम, शोवा SFF-BP इनवर्टेड फ्रंट फोर्क और हॉरिजॉन्टल बैक-लिंक रियर सस्पेंशन दिया गया है. ब्रेकिंग के लिए इसमें 277mm के डुअल फ्रंट डिस्क और 226mm का रियर डिस्क लगा है। यह डनलप स्पोर्टमैक्स Q5A टायरों पर चलती है.

Kawasaki z1100 TFT

फीचर्स की बात करें तो, Z1100 में 5-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले दिया गया है, जिसे 'राइडोलॉजी' (Rideology) ऐप के जरिए स्मार्टफोन से कनेक्ट किया जा सकता है. इसके इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज में 6-एक्सिस IMU, कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग मैनेजमेंट, कॉर्नरिंग ABS, कई राइडिंग मोड्स, बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर और इलेक्ट्रॉनिक क्रूज़ कंट्रोल शामिल हैं.

Z1100, कावासाकी की परफॉरमेंस-केंद्रित Z-सीरीज़ की विरासत को आगे बढ़ाती है, जिसकी शुरुआत 1972 में Z1 के साथ हुई थी। यह नया मॉडल 'एबोनी/मेटालिक कार्बन ग्रे' फिनिश में उपलब्ध होगा.

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