2027 कावासाकी Z900 रु 9.99 लाख में लॉन्च, बाई-डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर समेत मिले नए फीचर्स
- नई 2027 कावासाकी Z900 की डिलीवरी शुरू हो गई है.
- इसमें बाई-डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर और क्रूज़ कंट्रोल शामिल हैं.
- Z900 में बेहतर सस्पेंशन सेटिंग, नए डनलप टायर और 5-इंच का TFT भी है.
2025 कावासाकी Z900 को भारत में रु 9.99 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया गया है. इस नई मिडिल-वेट नेकेड स्ट्रीटफाइटर में नई चेसिस और सस्पेंशन सेटिंग, नए टायर और कई नए इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स व राइडर एड्स दिए गए हैं. बाइक दो रंगों में उपलब्ध है - एबोनी/मेटालिक कार्बन ग्रे और पर्ल ब्लिज़ार्ड व्हाइट/प्लाज़्मा लाइम ग्रीन. नई कावासाकी Z900 की डिलीवरी शुरू हो चुकी है.
Z900 में वही जाना-पहचाना 948 cc, लिक्विड-कूल्ड, इनलाइन-फोर-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 9,500 rpm पर 122.3 bhp और 7,700 rpm पर 98.6 Nm का टॉर्क देता है. इस इंजन के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स और असिस्ट एंड स्लिपर क्लच दिया गया है. बाइक में अभी भी स्टील ट्रेलिस फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है, साथ ही अब 41 mm के इनवर्टेड फ्रंट फोर्क और हॉरिजॉन्टल बैक-लिंक रियर सस्पेंशन दिए गए हैं, जिनकी सेटिंग को बदला गया है.
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सवार स्पोर्ट, रोड, रेन और अपनी पसंद के अनुसार कस्टमाइज़ किए जा सकने वाले राइडर मोड में से चुन सकते हैं. इस मोटरसाइकिल में बाई-डायरेक्शनल कावासाकी क्विक शिफ्टर भी दिया गया है, जो क्लच का इस्तेमाल किए बिना गियर बदलने देता है. इसके साथ ही इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्रूज़ कंट्रोल भी मौजूद है. फीचर्स में 5-इंच का बड़ा कलर TFT इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले शामिल है, जो स्मार्टफोन से कनेक्ट हो सकता है और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन की सुविधा देता है. यह ऐप वॉयस कमांड को भी सपोर्ट करता है.
दिखने में नई Z900 अपने जानी-पहचानी सुगोमी लुक को बरकरार रखती है. इसमें नए डिज़ाइन किए गए बॉडीवर्क, ट्रिपल LED हेडलाइट सेटअप और एक नई LED टेललाइट दी गई है. एक और बदलाव यह है कि इसमें डनलप स्पोर्टमैक्स Q5A टायर लगाए गए हैं, जो बेहतर ग्रिप और कॉर्नरिंग के दौरान ज़्यादा भरोसा देने का दावा करते हैं. ब्रेकिंग सिस्टम में ABS के साथ आगे की तरफ दो 264 mm डिस्क और पीछे की तरफ एक 216 mm डिस्क दी गई है.
नई कारें
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 25.7 - 27.9 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
एक्स1 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 49.9 Lakh
आने वाली कारें
- जीप एवेंजरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-15
- एमजी 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 24 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- किया ईवी4एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- टोयोटा बीजेड4एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-23
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-24
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- महिंद्रा स्कार्पियो एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
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