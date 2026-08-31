बिना ढके डीलरशिप के बाहर नज़र आया 2027 किआ सोरेंटो का डीज़ल वैरिएंट

किआ सोरेंटो जल्द ही लॉन्च होने वाली है, लेकिन एक डीलरशिप पर इस एसयूवी के पहुँचने का वीडियो पहले ही ऑनलाइन सामने आ गया है. वीडियो में सोरेंटो को बिना किसी कवर के डीलरशिप पर पहुँचते हुए दिखाया गया है, जिससे इसके बाहरी और अंदरूनी डिज़ाइन की झलक मिलती है. यह अब तक का इंडिया-स्पेक सोरेंटो का सबसे डिटेल्ड वीडियो है.

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किआ सोरेंटो: क्या उम्मीद करें

बाहर से देखने पर, यह एसयूवी इंटरनेशनल मार्केट में बिकने वाले मॉडल जैसी ही लगती है. इसमें किआ की आइस-क्यूब LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स दी गई हैं, जो दोनों तरफ वर्टिकली (ऊपर-नीचे) लगी हैं.

इसके अलावा, इसके निचले ग्रिल में LED फॉग लाइट्स भी लगी हुई हैं. इसके फ्रंट लुक को और बेहतर बनाती है किआ की मशहूर 'टाइगर नोज़' ग्रिल, जो सीधी खड़ी है और एसयूवी को सड़क पर एक दमदार मौजूदगी देती है.

साइड में इसमें भारी बॉडी क्लैडिंग और खिड़कियों के चारों ओर क्रोम गार्निश दी गई है. इसमें रूफ रेल्स भी हैं, जो एसयूवी के मज़बूत और दमदार लुक को और बढ़ाते हैं. साथ ही, इसमें डायमंड-कट 19-इंच के अलॉय व्हील्स भी मिलते हैं.

इसके पिछले हिस्से में छोटे टेललाइट्स और स्पॉइलर पर लगी एक अतिरिक्त स्टॉप लाइट दी गई है. पिछले हिस्से के निचले हिस्से में बॉडी क्लैडिंग जारी रहती है, जिसे बोल्ड सिल्वर गार्निश से और आकर्षक बनाया गया है.

इसका कैबिन सबसे खास है. इसमें कई फीचर्स हैं और यह 7-सीटर वर्ज़न का दूसरा सबसे महंगा वेरिएंट लगता है. पहले देखे गए सबसे महंगे 6-सीटर वेरिएंट में टैन लेदर कैबिन था, जबकि इसमें पूरी तरह से व्हाइट कैबिन है. यहाँ दिखाए गए वैरिएंट में दूसरी लाइन की सीट 60:40 के अनुपात में फोल्ड हो सकती है.

इसके अलावा, इसमें पैनोरमिक सनरूफ, ग्रे-और-व्हाइट कैबिन रंग ऑप्शन, डुअल-स्क्रीन सेटअप और दूसरी लाइन में बैठे यात्रियों के लिए रिट्रैक्टेबल सनशेड भी मिलते हैं.

अगर विस्तार से बात करें, तो इसके कैबिन में कई काम के फ़ीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि बोस (Bose) ऑडियो सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, रोटरी ड्राइविंग सेलेक्टर और वायरलेस चार्जिंग. डुअल-स्क्रीन सेटअप के साथ 360-डिग्री कैमरा सिस्टम भी मिलता है.

दूसरी और तीसरी लाइन की सीटों के लिए एसयूवी में अलग से AC वेंट्स दिए गए हैं. दूसरी लाइन के लिए, एसी वेंट्स सेंटर कंसोल के नीचे, बीच में बैठने वाले पैसेंजर के ठीक सामने लगाए गए हैं. तीसरी लाइन के लिए, इसमें 12V का सॉकेट और टाइप-C चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए हैं. बूट में इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट ओपनर की सुविधा है. इसके अलावा, उम्मीद है कि इसमें ADAS भी दिया जाएगा.

पावरट्रेन की बात करें तो, यहाँ दिखाए गए वैरिएंट में 8-स्पीड DCT गियरबॉक्स मिलता है, जिसे 2.2-लीटर डीज़ल इंजन के साथ जोड़ा जा सकता है. यह इंजन 200 बीएचपी की ताकत और 441 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है.

आने वाले मॉडल में 1.6-लीटर हाइब्रिड पेट्रोल इंजन होने की भी उम्मीद है, जिसे 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जा सकता है. यह पावरट्रेन 240 बीएचपी की ताकत और 380 एनएम का टॉर्क पैदा करता है.

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