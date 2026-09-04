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2027 किआ सोरेंटो भारत में रु.27.99 लाख में हुई लॉन्च

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
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Sep 04, 2026, 01:13 PM
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2027 किआ सोरेंटो भारत में रु.27.99 लाख में हुई लॉन्च
हाइलाइट्स
  • छह ट्रिम लेवल में उपलब्ध
  • 1.6 टर्बो-पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और 2.2 डीज़ल इंजन के विकल्प
  • छह और सात सीट वाले कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध

किआ इंडिया ने भारत में बिल्कुल नई सोरेंटो SUV लॉन्च की है, जिसकी शुरुआती कीमत ₹27.99 लाख (एक्स-शोरूम) है। Sorento भारतीय बाज़ार के लिए किया का पहला स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल है और इसमें स्टैंडर्ड तौर पर तीन-रो वाली सीटिंग मिलेगी. खरीदार 2.2-लीटर डीज़ल इंजन का विकल्प भी चुन सकते हैं, जिसका इस्तेमाल कार्निवल में भी किया गया है.

Kia Sorento 1

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किआ सोरेंटो वैरिएंट2.2 डीज़ल 7-सीटर2.2 डीज़ल 6-सीटर1.6 पेट्रोल हाइब्रिड 7-सीटर1.6 पेट्रोल हाइब्रिड 6-सीटर
HTEरु.22.79 लाख---रु.29.49 लाख---
HTE(O)रु.29.49 लाख---रु.30.99 लाख---
HTKरु.32.49 लाखरु.32.69 लाखरु.33.99 लाखरु.34.19 लाख
HTK (A)रु.33.49 लाखरु.33.69 लाखरु.34.99 लाखरु.35.19 लाख
HTK (A) ब्लैक लाइनरु.33.69 लाखरु.33.89 लाखरु.35.19 लाखरु.35.39 लाख
HTX AWDरु.37.49 लाखरु.37.69 लाखरु.38.99 लाखरु.39.19 लाख
HTX ब्लैक लाइन AWDरु.37.69 लाखरु.37.89 लाखरु.39.19 लाखरु.39.39 लाख
HTX (A) AWDरु.38.49 लाखरु.38.69 लाखरु.39.99 लाखरु.40.19 लाख
HTX (A) ब्लैक लाइन AWDरु.38.69 लाखरु.38.89 लाखरु.40.19 लाखरु.40.39 लाख

डिज़ाइन के मामले में, सोरेंटो में किआ के कई जाने-पहचाने डिज़ाइन एलिमेंट्स मिलते हैं, जैसे कि 'टाइगर नोज़' ग्रिल और हेडलैंप्स में क्यूब-स्टाइल लाइटिंग. ग्लोबल मॉडल के मुकाबले, भारत में आने वाली SUV में स्टाइलिंग में कुछ छोटे-मोटे बदलाव भी किए गए हैं, जैसे कि ऊँची रूफ़ रेल्स और अलग तरह के अलॉय व्हील डिज़ाइन.

इसके अंदर खरीदारों को स्टैंडर्ड तौर पर तीन-रो वाली सीटिंग मिलती है, और कुछ खास वेरिएंट्स में दूसरी रो में कैप्टन सीट्स का ऑप्शन भी दिया गया है. डैशबोर्ड का डिज़ाइन किआ के मॉडर्न स्टाइल वाला है, जिसमें डैशबोर्ड के ऊपर एक ही यूनिट में दो 12.3-इंच की फ्री-स्टैंडिंग स्क्रीन लगी हैं. किआ के कुछ दूसरे मॉडल्स की तरह ही, सोरेंटो में सेंटर कंसोल पर डुअल-परपज़ कंट्रोल दिए गए हैं, जिन्हें इंफोटेनमेंट और एयर कंडीशनिंग के बीच स्विच किया जा सकता है, जबकि गियर सेलेक्टर और ड्राइव व ट्रैक्शन मोड के स्विच सेंट्रल फ्लोर कंसोल पर मौजूद हैं.


अलग-अलग बात करें तो, सोरेंटो के छह डिग्री लेवल में शामिल हैं - HTE, HTE(O), HTK, HTK(A), HTX और HTX(A)। बेस मॉडल में सोरेंटो में 12.3-इंच टच स्क्रीन, 10-वे पावर-एडजस्ट पोर्टेबल ड्राइवर सीट, रिवर्स कैमरा, 18-इंच अलॉय व्हील और लैशेट अपहोल्स्ट्री कई फीचर शामिल हैं. एचटीई(ओ) में पैनोरमिक सनरूफ के साथ पावर्ड टेलगेट, पावर्ड फ्रंट पैसेंजर सीट और वेंटिल में फ्रंट डोरगेट भी शामिल हैं.

HTK ट्रिम्स में 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, 360-डिग्री कैमरा, बोस साउंड सिस्टम, 19-इंच के अलॉय व्हील और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं. HTK (A) में 21 सेफ़्टी फ़ीचर्स के साथ लेवल 2 ADAS भी मिलता है. वहीं, HTX में कई शानदार फ़ीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि दूसरी लाइन में वेंटिलेटेड सीट्स, हेड-अप डिस्प्ले, फ्रंट और रियर डैश कैम और 10 एयरबैग्स. इसके अलावा, HTX (A) में 30 फ़ीचर्स वाला बेहतर ADAS सुइट मिलता है.

पावरट्रेन की बात करें तो, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में 1.6-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है. किआ का कहना है कि पेट्रोल इंजन 177 बीएचपी की ताकत बनाता है, जबकि इलेक्ट्रिक मोटर 64 bhp की ताकत पैदा करती है. इसका टॉर्क आउटपुट 265 Nm है. वहीं, 2.2-लीटर डीज़ल इंजन 190 bhp की ताकत और 442 Nm का टॉर्क पैदा करता है. हाइब्रिड मॉडल में 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है, जबकि डीज़ल मॉडल में 8-स्पीड DCT यूनिट दी गई है. वैरिएंट के आधार पर, दोनों पावरट्रेन फ्रंट-व्हील-ड्राइव और ऑल-व्हील-ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध हैं.

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