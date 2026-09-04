2027 किआ सोरेंटो भारत में रु.27.99 लाख में हुई लॉन्च
- छह ट्रिम लेवल में उपलब्ध
- 1.6 टर्बो-पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और 2.2 डीज़ल इंजन के विकल्प
- छह और सात सीट वाले कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध
किआ इंडिया ने भारत में बिल्कुल नई सोरेंटो SUV लॉन्च की है, जिसकी शुरुआती कीमत ₹27.99 लाख (एक्स-शोरूम) है। Sorento भारतीय बाज़ार के लिए किया का पहला स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल है और इसमें स्टैंडर्ड तौर पर तीन-रो वाली सीटिंग मिलेगी. खरीदार 2.2-लीटर डीज़ल इंजन का विकल्प भी चुन सकते हैं, जिसका इस्तेमाल कार्निवल में भी किया गया है.
यह भी पढ़ें: स्कोडा काइलाक स्पोर्टलाइन रु.11.32 लाख में हुई लॉन्च
|किआ सोरेंटो वैरिएंट
|2.2 डीज़ल 7-सीटर
|2.2 डीज़ल 6-सीटर
|1.6 पेट्रोल हाइब्रिड 7-सीटर
|1.6 पेट्रोल हाइब्रिड 6-सीटर
|HTE
|रु.22.79 लाख
|---
|रु.29.49 लाख
|---
|HTE(O)
|रु.29.49 लाख
|---
|रु.30.99 लाख
|---
|HTK
|रु.32.49 लाख
|रु.32.69 लाख
|रु.33.99 लाख
|रु.34.19 लाख
|HTK (A)
|रु.33.49 लाख
|रु.33.69 लाख
|रु.34.99 लाख
|रु.35.19 लाख
|HTK (A) ब्लैक लाइन
|रु.33.69 लाख
|रु.33.89 लाख
|रु.35.19 लाख
|रु.35.39 लाख
|HTX AWD
|रु.37.49 लाख
|रु.37.69 लाख
|रु.38.99 लाख
|रु.39.19 लाख
|HTX ब्लैक लाइन AWD
|रु.37.69 लाख
|रु.37.89 लाख
|रु.39.19 लाख
|रु.39.39 लाख
|HTX (A) AWD
|रु.38.49 लाख
|रु.38.69 लाख
|रु.39.99 लाख
|रु.40.19 लाख
|HTX (A) ब्लैक लाइन AWD
|रु.38.69 लाख
|रु.38.89 लाख
|रु.40.19 लाख
|रु.40.39 लाख
डिज़ाइन के मामले में, सोरेंटो में किआ के कई जाने-पहचाने डिज़ाइन एलिमेंट्स मिलते हैं, जैसे कि 'टाइगर नोज़' ग्रिल और हेडलैंप्स में क्यूब-स्टाइल लाइटिंग. ग्लोबल मॉडल के मुकाबले, भारत में आने वाली SUV में स्टाइलिंग में कुछ छोटे-मोटे बदलाव भी किए गए हैं, जैसे कि ऊँची रूफ़ रेल्स और अलग तरह के अलॉय व्हील डिज़ाइन.
इसके अंदर खरीदारों को स्टैंडर्ड तौर पर तीन-रो वाली सीटिंग मिलती है, और कुछ खास वेरिएंट्स में दूसरी रो में कैप्टन सीट्स का ऑप्शन भी दिया गया है. डैशबोर्ड का डिज़ाइन किआ के मॉडर्न स्टाइल वाला है, जिसमें डैशबोर्ड के ऊपर एक ही यूनिट में दो 12.3-इंच की फ्री-स्टैंडिंग स्क्रीन लगी हैं. किआ के कुछ दूसरे मॉडल्स की तरह ही, सोरेंटो में सेंटर कंसोल पर डुअल-परपज़ कंट्रोल दिए गए हैं, जिन्हें इंफोटेनमेंट और एयर कंडीशनिंग के बीच स्विच किया जा सकता है, जबकि गियर सेलेक्टर और ड्राइव व ट्रैक्शन मोड के स्विच सेंट्रल फ्लोर कंसोल पर मौजूद हैं.
अलग-अलग बात करें तो, सोरेंटो के छह डिग्री लेवल में शामिल हैं - HTE, HTE(O), HTK, HTK(A), HTX और HTX(A)। बेस मॉडल में सोरेंटो में 12.3-इंच टच स्क्रीन, 10-वे पावर-एडजस्ट पोर्टेबल ड्राइवर सीट, रिवर्स कैमरा, 18-इंच अलॉय व्हील और लैशेट अपहोल्स्ट्री कई फीचर शामिल हैं. एचटीई(ओ) में पैनोरमिक सनरूफ के साथ पावर्ड टेलगेट, पावर्ड फ्रंट पैसेंजर सीट और वेंटिल में फ्रंट डोरगेट भी शामिल हैं.
HTK ट्रिम्स में 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, 360-डिग्री कैमरा, बोस साउंड सिस्टम, 19-इंच के अलॉय व्हील और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं. HTK (A) में 21 सेफ़्टी फ़ीचर्स के साथ लेवल 2 ADAS भी मिलता है. वहीं, HTX में कई शानदार फ़ीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि दूसरी लाइन में वेंटिलेटेड सीट्स, हेड-अप डिस्प्ले, फ्रंट और रियर डैश कैम और 10 एयरबैग्स. इसके अलावा, HTX (A) में 30 फ़ीचर्स वाला बेहतर ADAS सुइट मिलता है.
पावरट्रेन की बात करें तो, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में 1.6-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है. किआ का कहना है कि पेट्रोल इंजन 177 बीएचपी की ताकत बनाता है, जबकि इलेक्ट्रिक मोटर 64 bhp की ताकत पैदा करती है. इसका टॉर्क आउटपुट 265 Nm है. वहीं, 2.2-लीटर डीज़ल इंजन 190 bhp की ताकत और 442 Nm का टॉर्क पैदा करता है. हाइब्रिड मॉडल में 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है, जबकि डीज़ल मॉडल में 8-स्पीड DCT यूनिट दी गई है. वैरिएंट के आधार पर, दोनों पावरट्रेन फ्रंट-व्हील-ड्राइव और ऑल-व्हील-ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध हैं.
संबंधित समाचार
नई कारें
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 25.7 - 27.9 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
एक्स1 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 49.9 Lakh
- टोयोटा
हाइलक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 31.99 - 36.89 Lakh
- होंडा
जे़डआर-वीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 47.99 Lakh
- मारुति सुजुकी
ब्रेज़ाएक्स-शोरूम प्राइस₹ 7.4 - 13.71 Lakh
- मर्सिडीज़-एएमजी
ई53 पीएचईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.45 - 1.48 Crore
- किया
सिरोस ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.5 - 20 Lakh
- फरारी
अमाल्फी स्पाइडरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 4.6 Crore
आने वाली कारें
- रेनो क्विड ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-11
- ऑडी New Q3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-15
- ऑडी New Q5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 लाख - 1 करोड़लॉन्च की तारीख: 2026-09-17
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-18
- बीएमडब्ल्यू iX3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 50 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-18
- महिंद्रा बीई.07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-19
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-20
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-21
- स्कोडा एन्याक iVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-22
- फॉक्सवैगन आयडी क्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-23
ताज़ा ख़बरें और रिव्यू
- ख़बरें
- रिव्यू
- रॉयल एनफील्ड हिमालयन 440 ₹2.29 लाख में हुई लॉन्च, मज़बूत चेसिस के साथ मिला 443cc का इंजनअसली हिमालयन ज़्यादा टॉर्क, छह-स्पीड गियरबॉक्स और मज़बूत अंडरपिनिंग्स के साथ वापस आ रही है, साथ ही इसका सिंपल एडवेंचर-टूरिंग वाला अंदाज़ भी बरकरार है.1 मिनट पढ़ें
- किआ सिरोस फ्लेक्स-फ्यूल कॉन्सेप्ट हुआ पेश, E100 तक फ्यूल पर चलने के लिए तैयारकिआ ने 'सिरोस फ्लेक्स-फ्यूल कॉन्सेप्ट' से पर्दा उठा दिया है. ब्रांड ने अभी तक यह कन्फर्म नहीं किया है कि इसे भारत में लॉन्च किया जाएगा या नहीं.1 मिनट पढ़ें
- किआ कारेंज, कारेंज क्लैविस CNG: वो सब कुछ जो आपको जानना चाहिएदोनों MPV में बूट के अंदर 60 लीटर का फ्यूल टैंक लगा है.1 मिनट पढ़ें
- स्कोडा ऑक्टेविया रु.56.69 लाख में हुई लॉन्च, सिर्फ़ 50 यूनिट्स उपलब्ध1 साल बाद, स्कोडा ने भारत में ऑक्टेविया RS के लिए दरवाज़े खोल दिए हैं; इसकी सिर्फ़ 50 यूनिट्स उपलब्ध होंगी और कीमत रु.56.69 लाख है.1 मिनट पढ़ें
- 2027 किआ सोरेंटो भारत में रु.27.99 लाख में हुई लॉन्चसोरेंटो भारतीय बाज़ार के लिए किआ की पहली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड SUV है; यह स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और डीज़ल पावरट्रेन विकल्पों के साथ आती है.3 मिनट पढ़े
- सिंपल वेव इलेक्ट्रिक स्कूटर की पूरी कीमतों का हुआ खुलासा : 5 kWh वाले वेरिएंट की कीमत रु.1.90 लाखवेव को चार बैटरी पैक विकल्पों के साथ पेश किया गया है, जिनकी शुरुआती कीमत रु.1.10 लाख (एक्स-शोरूम) है.1 मिनट पढ़ें
- कारएंडबाइक टीम | 3 सित॰ 2026टाटा कर्व सीरीज़ X ₹9.99 लाख में हुई लॉन्च, वैरिएंट्स और पावरट्रेन में किये गए बदलावपावरट्रेन में किए गए बदलावों में 1.2 हाइपरियन T-GDI इंजन के लिए मैनुअल गियरबॉक्स को हटाना शामिल है; अब सबसे महंगे मॉडल सिर्फ़ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है.1 मिनट पढ़ें
- खराब सड़कों के लिए सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस वाली भारत की टॉप 10 कारेंभारत में खराब सड़कों के लिए सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस वाली कारों में लैंड रोवर और रेंज रोवर सीरीज़, टोयोटा लैंड क्रूज़र 300 और फोर्स गुरखा शामिल हैं, जबकि थार, फॉर्च्यूनर और एलिवेट भी खराब रास्तों के लिए अच्छा क्लीयरेंस देती हैं.1 मिनट पढ़ें
- सिंपल वेव: तस्वीरों मेंसिंपल ने रु.1.10 लाख में 'वेव' (Wave) लॉन्च किया है, जो ब्रांड का सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर है.1 मिनट पढ़ें
- Hansaj Kukreti | 1 सित॰ 2026वॉल्वो EX90 रिव्यू: बड़ी, लग्जरी और बेहद तेजवोल्वो EX90 को राजस्थान की सड़कों पर परखा. 450 bhp, 670 Nm और 5.5 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार के साथ क्या यह भारत की सबसे खास लग्जरी इलेक्ट्रिक एसयूवी है?1 मिनट पढ़ें
- Hansaj Kukreti | 19 अग॰ 2026बीएमडब्ल्यू X1 लॉन्ग व्हीलबेस रिव्यू - ज्यादा जगह, ज्यादा पावर, ज्यादा फीचर्सबीएमडब्लू ने अपनी एंट्री लेवल एसयूवी एक्स1 को अब बनाया है ज्यादा आरामदायक, ज्यादा दमदार और ज्यादा फीचर से भरपूर. लॉन्ग व्हीलबेस के साथ इसमें मिली है ज्यादा जगह, ज्यादा पावर और बेहतर तकनीक.7 मिनट पढ़े
- car&bike Team | 1 अग॰ 20262026 टोयोटा हाइलक्स ड्राइव रिव्यू : नए बदलाव कितने काम के हैं?नई टोयोटा हाइलक्स को हमने जयपुर के पास राजस्थान की ऑफ-रोड परिस्थितियों में चलाकर देखा. इसमें कई छोटे-छोटे, लेकिन बेहद काम के बदलाव किए गए हैं. ड्राइव अनुभव कैसा रहा और क्या-क्या बदला है, आइए देखते हैं.3 मिनट पढ़े
- Rishabh Parmar | 30 जुल॰ 2026किआ सिरोस ईवी रिव्यू: क्या रु.20 लाख से कम कीमत में यह है सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक कार?किआ सिरोस ईवी मॉडर्न डिज़ाइन, बड़े कैबिन, दमदार परफॉर्मेंस, अच्छी रेंज और आक्रामक कीमत के साथ आ रही है. लेकिन क्या यह रु.20 लाख से कम कीमत में नया बेंचमार्क बन पाएगी?6 मिनट पढ़े
- Hansaj Kukreti | 27 जुल॰ 20262026 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा रिव्यू : टर्बो इंजन के साथ कितना बदला अनुभव?नई ब्रेज़ा पहले से बेहतर हुई है. लेकिन एक कमी अब भी बाकी है. पूरी बात इस रिव्यू में.4 मिनट पढ़े