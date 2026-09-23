2027 महिंद्रा थार 3-डोर फ़ेसलिफ़्ट: तस्वीरों में
- इसका फ्रंट लुक नया है
- इसमें नए 19-इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं
- इसकी शुरुआती कीमत रु.10.32 लाख (एक्स-शोरूम) है
महिंद्रा ने रु.10.32 लाख में 2027 थार फेसलिफ्ट लॉन्च की है. इस मिड-लाइफ अपडेट के साथ, थार को अब आधिकारिक तौर पर 'थार OG' का टैग मिलेगा. इसमें हार्डवेयर में कुछ बदलावों के साथ-साथ फ्रंट लुक में भी कई अपडेट किए गए हैं. थार में नए सस्पेंशन पार्ट्स और डिज़ाइन अपडेट भी शामिल हैं. इसमें अपने बड़े मॉडल, थार रॉक्स जैसे कई फीचर्स भी हैं। क्या-क्या बदला है? आइए जानते हैं.
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थारr OG में एक नई डिज़ाइन वाली ग्रिल दी गई है, जिसमें थार की बैजिंग के साथ बड़े साइज़ का फाइव-स्लॉट लेआउट है. यह पुराने सेवन-स्लॉट सेटअप की जगह लेती है, जिससे इसे एक साफ़-सुथरा लुक मिलता है.
इसमें 5-डोर थार रॉक्स वाला नया हेडलाइट सेटअप दिया गया है. इसमें C-शेप के DRLs हैं, जिनके बीच में प्रोजेक्टर LEDs लगी हैं. कॉर्नरिंग लाइट्स भी प्रोजेक्टर LED फॉर्मेट में हैं, और हेडलाइट की ओवरऑल पोज़िशनिंग में भी बदलाव किया गया है.
पुराने डिज़ाइन की जगह अब इसमें नया फ्रंट बम्पर दिया गया है. पहले फॉग लाइट्स बम्पर के कोनों में लगी होती थीं, लेकिन अब उन्हें ग्रिल के बगल में लगाया गया है.
एसयूवी के साइड में ‘थार OG’ की बैजिंग दी गई है, जो पहले सिर्फ़ ‘थार’ थी. इससे यह मौजूदा मॉडल से अलग दिखेगी.
फ़ुटबोर्ड पर बने छोटे आयताकार आकार बेहतर पकड़ देते हैं. इसका मटीरियल काफ़ी मज़बूत लगता है.
थार OG में बड़े 19-इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं, जो सिर्फ़ सबसे महंगे ZXT वैरिएंट में मिलते हैं. दूसरे वैरिएंट्स में छोटे 18-इंच के व्हील मिलेंगे. इसमें सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक का सेटअप भी दिया गया है, जैसा कि पिछले मॉडल में था.
पीछे की तरफ, टेल-लाइट्स का डिज़ाइन हेडलाइट्स जैसा ही रखा गया है, जो थार रॉक्स से प्रेरित है.
स्पेयर टायर के बगल में, बाईं ओर, इस पर फिर से ‘OG’ बैज मिलता है.
कार बनाने वाली कंपनी का कहना है कि ऑफ़-रोडर के ‘M_Glyde 4G’ प्लेटफ़ॉर्म में ज़्यादा मज़बूती देने के लिए बदलाव किए गए हैं, और थार OG में पेंटालिंक रियर सस्पेंशन दिया गया है.
डैशबोर्ड के लेआउट और पूरे कैबिन में बहुत कम बदलाव किए गए हैं. इसमें पुराने मॉडल जैसा ही सिंपल लेआउट बरकरार रखा गया है. इसके अलावा, अब इसके सबसे महंगे वेरिएंट में छह एयरबैग्स भी मिलते हैं.
इसके अलावा, बेहतर आराम के लिए इसमें नई अपहोल्स्ट्री वाली ब्राउन लेदर की सीटें मिलती हैं.
LXT वैरिएंट में 10.25-इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जो एंड्राइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है. इसके अलावा, इसमें क्रूज़ कंट्रोल और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिलता है.
इस एसयूवी में तीन इंजन ऑप्शन मिलते हैं: दो डीज़ल और एक पेट्रोल. 2.2-लीटर mHawk डीज़ल इंजन अब ज़्यादा पावर और टॉर्क देता है - यह 150 bhp की पीक ताकत और 330 Nm का टॉर्क बनाता है, जबकि पुरानी थार 3-डोर में यह 130 bhp और 300 Nm था। इसी तरह, 2.0-लीटर mStallion टर्बो-पेट्रोल इंजन भी पहले से ज़्यादा ताकत और टॉर्क बनाता है - यह 159.5 bhp की पीक पावर और 330 Nm का टॉर्क बनाता है, जो पुरानी थार 3-डोर के 150 बीएचपी और 300 एनएम से ज़्यादा है.
एंट्री-लेवल 1.5-लीटर डीज़ल इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह पहले की तरह ही 117 bhp की ताकत और 300 Nm का टॉर्क पैदा करता है. हालांकि, थार OG 1.5 डीज़ल की सबसे खास बात यह है कि अब इसे ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ भी लिया जा सकता है, जो पहले इस इंजन के साथ उपलब्ध नहीं था.
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