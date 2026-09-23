logo
Select City

2027 महिंद्रा थार 3-डोर फ़ेसलिफ़्ट: तस्वीरों में

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़ें
Sep 23, 2026, 12:47 PM
हमें फॉलो करें
2027 महिंद्रा थार 3-डोर फ़ेसलिफ़्ट: तस्वीरों में
हाइलाइट्स
  • इसका फ्रंट लुक नया है
  • इसमें नए 19-इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं
  • इसकी शुरुआती कीमत रु.10.32 लाख (एक्स-शोरूम) है

महिंद्रा ने रु.10.32 लाख में 2027 थार फेसलिफ्ट लॉन्च की है. इस मिड-लाइफ अपडेट के साथ, थार को अब आधिकारिक तौर पर 'थार OG' का टैग मिलेगा. इसमें हार्डवेयर में कुछ बदलावों के साथ-साथ फ्रंट लुक में भी कई अपडेट किए गए हैं. थार में नए सस्पेंशन पार्ट्स और डिज़ाइन अपडेट भी शामिल हैं. इसमें अपने बड़े मॉडल, थार रॉक्स जैसे कई फीचर्स भी हैं। क्या-क्या बदला है? आइए जानते हैं.

यह भी पढ़ें: 2027 महिंद्रा थार 3-डोर फेसलिफ्ट 'थार OG' के तौर पर लॉन्च, कीमत रु.10.32 लाख से शुरू

2027 Mahindra Thar 3 Door Facelift 1

थारr OG में एक नई डिज़ाइन वाली ग्रिल दी गई है, जिसमें थार की बैजिंग के साथ बड़े साइज़ का फाइव-स्लॉट लेआउट है. यह पुराने सेवन-स्लॉट सेटअप की जगह लेती है, जिससे इसे एक साफ़-सुथरा लुक मिलता है.

2027 Mahindra Thar 3 Door Facelift 2

इसमें 5-डोर थार रॉक्स वाला नया हेडलाइट सेटअप दिया गया है. इसमें C-शेप के DRLs हैं, जिनके बीच में प्रोजेक्टर LEDs लगी हैं. कॉर्नरिंग लाइट्स भी प्रोजेक्टर LED फॉर्मेट में हैं, और हेडलाइट की ओवरऑल पोज़िशनिंग में भी बदलाव किया गया है.

2027 Mahindra Thar 3 Door Facelift 3

पुराने डिज़ाइन की जगह अब इसमें नया फ्रंट बम्पर दिया गया है. पहले फॉग लाइट्स बम्पर के कोनों में लगी होती थीं, लेकिन अब उन्हें ग्रिल के बगल में लगाया गया है.

Mahindra Thar 3 Door Facelift 6

एसयूवी के साइड में ‘थार OG’ की बैजिंग दी गई है, जो पहले सिर्फ़ ‘थार’ थी. इससे यह मौजूदा मॉडल से अलग दिखेगी.

Mahindra Thar 3 Door Facelift 3

फ़ुटबोर्ड पर बने छोटे आयताकार आकार बेहतर पकड़ देते हैं. इसका मटीरियल काफ़ी मज़बूत लगता है.

Mahindra Thar 3 Door Facelift 5

थार OG में बड़े 19-इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं, जो सिर्फ़ सबसे महंगे ZXT वैरिएंट में मिलते हैं. दूसरे वैरिएंट्स में छोटे 18-इंच के व्हील मिलेंगे. इसमें सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक का सेटअप भी दिया गया है, जैसा कि पिछले मॉडल में था.

Mahindra Thar 3 Door Facelift 4

पीछे की तरफ, टेल-लाइट्स का डिज़ाइन हेडलाइट्स जैसा ही रखा गया है, जो थार रॉक्स से प्रेरित है.

Mahindra Thar 3 Door Facelift

स्पेयर टायर के बगल में, बाईं ओर, इस पर फिर से ‘OG’ बैज मिलता है.

Mahindra Thar 3 Door Facelift 7

कार बनाने वाली कंपनी का कहना है कि ऑफ़-रोडर के ‘M_Glyde 4G’ प्लेटफ़ॉर्म में ज़्यादा मज़बूती देने के लिए बदलाव किए गए हैं, और थार OG में पेंटालिंक रियर सस्पेंशन दिया गया है.

Mahindra Thar 3 Door Facelift 11

डैशबोर्ड के लेआउट और पूरे कैबिन में बहुत कम बदलाव किए गए हैं. इसमें पुराने मॉडल जैसा ही सिंपल लेआउट बरकरार रखा गया है. इसके अलावा, अब इसके सबसे महंगे वेरिएंट में छह एयरबैग्स भी मिलते हैं.

Mahindra Thar 3 Door Facelift 9

इसके अलावा, बेहतर आराम के लिए इसमें नई अपहोल्स्ट्री वाली ब्राउन लेदर की सीटें मिलती हैं.

Mahindra Thar 3 Door Facelift 8

LXT वैरिएंट में 10.25-इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जो एंड्राइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है. इसके अलावा, इसमें क्रूज़ कंट्रोल और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिलता है.

Whats App Image 2026 09 22 at 20 39 19

इस एसयूवी में तीन इंजन ऑप्शन मिलते हैं: दो डीज़ल और एक पेट्रोल. 2.2-लीटर mHawk डीज़ल इंजन अब ज़्यादा पावर और टॉर्क देता है - यह 150 bhp की पीक ताकत और 330 Nm का टॉर्क बनाता है, जबकि पुरानी थार 3-डोर में यह 130 bhp और 300 Nm था। इसी तरह, 2.0-लीटर mStallion टर्बो-पेट्रोल इंजन भी पहले से ज़्यादा ताकत और टॉर्क बनाता है - यह 159.5 bhp की पीक पावर और 330 Nm का टॉर्क बनाता है, जो पुरानी थार 3-डोर के 150 बीएचपी और 300 एनएम से ज़्यादा है.

Mahindra Thar OG Facelift

एंट्री-लेवल 1.5-लीटर डीज़ल इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह पहले की तरह ही 117 bhp की ताकत और 300 Nm का टॉर्क पैदा करता है. हालांकि, थार OG 1.5 डीज़ल की सबसे खास बात यह है कि अब इसे ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ भी लिया जा सकता है, जो पहले इस इंजन के साथ उपलब्ध नहीं था.

# Mahindra Thar# Cars# Auto Industry# Cover Story

संबंधित समाचार

2027 Mahindra 3 Door Thar Facelift Spotted Testing; Launch Around The Corner
2 मिनट पढ़े
2027 महिंद्रा 3-डोर थार फेसलिफ्ट टैस्टिंग के दौरान दिखी; जल्द ही होगी लॉन्च
2025 Mahindra Thar: Old vs New; What’s Changed, What Could Have
1 मिनट पढ़ें
2025 महिंद्रा थार: पुरानी बनाम नई; क्या बदला और क्या हो सकता था बेहतर
2025 Mahindra Thar Launched With Major Updates, Gets Features From Thar Roxx
1 मिनट पढ़ें
बड़े बदलावों के साथ लॉन्च हुई 2025 महिंद्रा थार 3-डोर, शुरुआती क़ीमत रु 9.99 लाख
Mahindra Thar 3-Door Facelift To Launch In September: What To Expect?
2 मिनट पढ़े
महिंद्रा थार 3-डोर फेसलिफ्ट सितंबर में होगी लॉन्च, जानें क्या मिलेगा खास
Mahindra Thar Facelift Spied With Thar Roxx-Derived Fascia, Updated Cabin
3 मिनट पढ़े
महिंद्रा थार फेसलिफ्ट थार रॉक्स के समान चेहरे के साथ टैस्टिंग के दौरान आई नज़र , बदले हए कैबिन की भी दिखी झलक

लोकप्रिय मॉडल

नई कारें

आने वाली कारें

अन्य विषय देखें
ट्रेंडिंग समाचारकार समाचारइलेक्ट्रिक कार समाचारबाइक समाचारतुलनामोटरस्पोर्ट्सआने वाली कार समाचार

ताज़ा ख़बरें और रिव्यू

कार से जुड़ी ताज़ा ख़बरें
  • पत्रिका
  • News
  • 2027 महिंद्रा थार 3-डोर फ़ेसलिफ़्ट: तस्वीरों में