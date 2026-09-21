2027 महिंद्रा थार 3-डोर फेसलिफ्ट कल होगी लॉन्च, क्या उम्मीद करें?
- इसके फ्रंट लुक में बदलाव की उम्मीद है
- फीचर अपडेट्स में ड्राइव/टेरेन मोड्स शामिल हो सकते हैं
- इंजन लाइनअप में कोई बदलाव नहीं होने की उम्मीद है
महिंद्रा ऑटो कल, 22 सितंबर 2026 को भारत में फेसलिफ़्टेड थार 3-डोर लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है. लाइफ़स्टाइल एसयूवी का यह अपडेट पिछले अपडेट के एक साल के अंदर ही आ रहा है. अब तक सामने आए टेस्टिंग मॉडल और टीज़र्स को देखें तो, पिछले साल हुए ज़्यादातर कॉस्मेटिक बदलावों के उलट, इस बार थार के लुक और फ़ीचर्स, दोनों में ज़्यादा अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं.
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सामने की तरफ, टीज़र और टेस्टिंग मॉडल में नए डिज़ाइन वाला बंपर और चौड़ी ग्रिल के साथ बदला हुआ फ्रंट लुक (फ़ेशिया) दिखाई दिया है. हेडलैंप्स को भी LED प्रोजेक्टर यूनिट्स से बदल दिया गया है, जिनमें शायद बिल्ट-इन DRLs होंगे, जैसे कि बड़ी रॉक्स में देखने को मिलते हैं. इसके अलावा, ग्रिल के ऊपर बैज के तौर पर लगा 'महिंद्रा' का नाम अब सीधे फ़ेशिया पर ही लिखा हुआ है.
स्पाई शॉट क्रेडिट: Instagram पर thepathfinder722
गाड़ी के साइड की बात करें तो, टेस्टिंग मॉडल से पता चलता है कि फ्रंट व्हील आर्च के आस-पास फेंडर एक्सटेंशन में कुछ बदलाव किए गए हैं और साथ ही नए अलॉय व्हील डिज़ाइन भी दिए गए हैं. पीछे की तरफ, एक नया बंपर और टेल लैंप डिज़ाइन में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं.
महिंद्रा ने 2025 में ही थार के कैबिन में काफी बड़े बदलाव किए थे, जैसे कि बड़ी टचस्क्रीन, दरवाज़े पर लगे पावर विंडो स्विच, नए A-पिलर ग्रैब हैंडल, पीछे के AC वेंट, आगे बीच में आर्मरेस्ट और USB टाइप A और C चार्जिंग पोर्ट. इस बार, कैबिन को पूरी तरह बदलने के बजाय फ़ीचर लिस्ट को बढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है. हो सकता है कि इसमें रॉक्स से कुछ टेक्नोलॉजी ली जाए, जैसे कि ड्राइव और टेरेन मोड, और साथ ही वायरलेस फ़ोन चार्जिंग. इस अपडेट में महिंद्रा सीट के फ़ैब्रिक को भी नया कर सकती है.
पावरट्रेन की बात करें तो इसमें किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है. थार 3-डोर में मौजूदा इंजन लाइनअप ही जारी रहने की संभावना है: इसमें एंट्री-लेवल 1.5-लीटर डीज़ल इंजन सिर्फ़ रियर-व्हील ड्राइव के साथ, 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन और 2.2-लीटर डीज़ल इंजन (जो सिलेक्टेबल फोर-व्हील ड्राइव के साथ आता है) शामिल हैं. उम्मीद है कि 1.5-लीटर डीज़ल इंजन सिर्फ़ मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आएगा, जबकि 2.0-लीटर पेट्रोल और 2.2-लीटर डीज़ल इंजन में मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स, दोनों के विकल्प मिलते रहेंगे.
मौजूदा थार 3-डोर की कीमत ₹10.32 लाख से ₹18 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है. उम्मीद है कि अपडेटेड मॉडल की कीमत इससे ज़्यादा होगी.
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