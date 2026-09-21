logo
Select City

2027 महिंद्रा थार 3-डोर फेसलिफ्ट कल होगी लॉन्च, क्या उम्मीद करें?

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़ें
Sep 21, 2026, 05:33 PM
हमें फॉलो करें
2027 महिंद्रा थार 3-डोर फेसलिफ्ट कल होगी लॉन्च, क्या उम्मीद करें?
हाइलाइट्स
  • इसके फ्रंट लुक में बदलाव की उम्मीद है
  • फीचर अपडेट्स में ड्राइव/टेरेन मोड्स शामिल हो सकते हैं
  • इंजन लाइनअप में कोई बदलाव नहीं होने की उम्मीद है

महिंद्रा ऑटो कल, 22 सितंबर 2026 को भारत में फेसलिफ़्टेड थार 3-डोर लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है. लाइफ़स्टाइल एसयूवी का यह अपडेट पिछले अपडेट के एक साल के अंदर ही आ रहा है. अब तक सामने आए टेस्टिंग मॉडल और टीज़र्स को देखें तो, पिछले साल हुए ज़्यादातर कॉस्मेटिक बदलावों के उलट, इस बार थार के लुक और फ़ीचर्स, दोनों में ज़्यादा अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

यह भी पढ़ें: टाटा सिएरा डार्क एडिशन रु.13.99 लाख में हुई लॉन्च

Mahindra Thar facelift teaser

सामने की तरफ, टीज़र और टेस्टिंग मॉडल में नए डिज़ाइन वाला बंपर और चौड़ी ग्रिल के साथ बदला हुआ फ्रंट लुक (फ़ेशिया) दिखाई दिया है. हेडलैंप्स को भी LED प्रोजेक्टर यूनिट्स से बदल दिया गया है, जिनमें शायद बिल्ट-इन DRLs होंगे, जैसे कि बड़ी रॉक्स में देखने को मिलते हैं. इसके अलावा, ग्रिल के ऊपर बैज के तौर पर लगा 'महिंद्रा' का नाम अब सीधे फ़ेशिया पर ही लिखा हुआ है.

Thar

स्पाई शॉट क्रेडिट: Instagram पर thepathfinder722

गाड़ी के साइड की बात करें तो, टेस्टिंग मॉडल से पता चलता है कि फ्रंट व्हील आर्च के आस-पास फेंडर एक्सटेंशन में कुछ बदलाव किए गए हैं और साथ ही नए अलॉय व्हील डिज़ाइन भी दिए गए हैं. पीछे की तरफ, एक नया बंपर और टेल लैंप डिज़ाइन में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

Mahindra Thar 3 Door Facelift

महिंद्रा ने 2025 में ही थार के कैबिन में काफी बड़े बदलाव किए थे, जैसे कि बड़ी टचस्क्रीन, दरवाज़े पर लगे पावर विंडो स्विच, नए A-पिलर ग्रैब हैंडल, पीछे के AC वेंट, आगे बीच में आर्मरेस्ट और USB टाइप A और C चार्जिंग पोर्ट. इस बार, कैबिन को पूरी तरह बदलने के बजाय फ़ीचर लिस्ट को बढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है. हो सकता है कि इसमें रॉक्स से कुछ टेक्नोलॉजी ली जाए, जैसे कि ड्राइव और टेरेन मोड, और साथ ही वायरलेस फ़ोन चार्जिंग. इस अपडेट में महिंद्रा सीट के फ़ैब्रिक को भी नया कर सकती है.

पावरट्रेन की बात करें तो इसमें किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है. थार 3-डोर में मौजूदा इंजन लाइनअप ही जारी रहने की संभावना है: इसमें एंट्री-लेवल 1.5-लीटर डीज़ल इंजन सिर्फ़ रियर-व्हील ड्राइव के साथ, 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन और 2.2-लीटर डीज़ल इंजन (जो सिलेक्टेबल फोर-व्हील ड्राइव के साथ आता है) शामिल हैं. उम्मीद है कि 1.5-लीटर डीज़ल इंजन सिर्फ़ मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आएगा, जबकि 2.0-लीटर पेट्रोल और 2.2-लीटर डीज़ल इंजन में मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स, दोनों के विकल्प मिलते रहेंगे.

मौजूदा थार 3-डोर की कीमत ₹10.32 लाख से ₹18 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है. उम्मीद है कि अपडेटेड मॉडल की कीमत इससे ज़्यादा होगी.

# 2027 Mahindra Thar 3-Door Facelift# Mahindra Thar 3-Door Facelift# Mahindra Thar 3-Door Facelift# 2027 Mahindra Thar 3-Door# Mahindra Thar 3-Door# 2027 Mahindra Thar# Mahindra Automotive# Upcoming Mahindra Cars# Thar 3-Door Facelift# Thar# Cars# Upcoming SUVs in India# Upcoming SUVs# Upcoming Cars# Cars# Auto Industry# Cover Story

संबंधित समाचार

7 Most Reliable Naturally Aspirated Petrol Cars You Can Buy in India
1 मिनट पढ़ें
भारत में खरीदी जा सकने वाली 7 सबसे भरोसेमंद नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल कारें
New Tata Aeris Launch On September 25, To Replace Tigor Sedan
1 मिनट पढ़ें
नई टाटा एरिस 25 सितंबर को लॉन्च होगी, टिगोर सेडान की लेगी जगह
Škoda CEO Klaus Zellmer To Take Charge At Volvo Cars
1 मिनट पढ़ें
स्कोडा के सीईओ क्लाउस ज़ेलमर वॉल्वो कार्स का कार्यभार संभालेंगे
Ferrari Brings Universo Ferrari Exhibition To India; Commences October 17
1 मिनट पढ़ें
फेरारी भारत में करेगी 'यूनिवर्सो फेरारी' एग्ज़िबिशन, 17 अक्टूबर से होगी शुरू
Kia Carens CNG vs Maruti Suzuki Ertiga CNG: Fuel Tank Size, Power Outputs Compared
1 मिनट पढ़ें
किआ कारेंज सीएनजी बनाम मारुति सुजुकी अर्टिगा सीएनजी: फ़्यूल टैंक साइज़ और ताकत की तुलना

लोकप्रिय मॉडल

नई कारें

आने वाली कारें

अन्य विषय देखें
ट्रेंडिंग समाचारकार समाचारइलेक्ट्रिक कार समाचारबाइक समाचारतुलनामोटरस्पोर्ट्सआने वाली कार समाचार

ताज़ा ख़बरें और रिव्यू

कार से जुड़ी ताज़ा ख़बरें
  • पत्रिका
  • News
  • 2027 महिंद्रा थार 3-डोर फेसलिफ्ट कल होगी लॉन्च, क्या उम्मीद करें?