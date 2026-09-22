2027 महिंद्रा थार 3-डोर फेसलिफ्ट 'थार OG' के तौर पर लॉन्च, कीमत रु.10.32 लाख से शुरू

जिस ऑफ़-रोडर गाड़ी ने महिंद्रा ऑटो को आज मिली ज़बरदस्त कामयाबी दिलाई है, उसे लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा मिड-लाइफ़ अपडेट मिल गया है – महिंद्रा थार 3-डोर फ़ेसलिफ़्ट से पर्दा उठ गया है, जिसे अब 'थार OG' नाम दिया गया है. एक ऐसी बात जिसने कई लोगों को हैरान कर दिया है, वह यह है कि थार OG में किए गए बदलाव आम तौर पर मिड-साइकिल अपडेट में होने वाले बदलावों से कहीं ज़्यादा बड़े हैं. इस नए रूप के साथ, थार 3-डोर ज़्यादा पावरफ़ुल हो गई है, इसमें बेहतर सुरक्षा फ़ीचर्स दिए गए हैं, और साथ ही कुछ ऐसे फ़ीचर्स भी शामिल हैं जो पहले सिर्फ़ 5-डोर थार रॉक्स में ही मिलते थे.



2027 महिंद्रा थार OG: बाहर से क्या नया है?

ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि इसमें पुरानी सात-स्लॉट वाली ग्रिल की जगह नई पांच-स्लॉट वाली ग्रिल और 'थार रॉक्स' (थार रॉक्स) से ली गई C-शेप वाली डे-टाइम रनिंग लाइट्स के साथ LED हेडलाइट्स दी गई हैं.

थार OG की ट्रैक चौड़ाई भी बढ़ाई गई है और नए आए सबसे महंगे ZXT वैरिएंट में 19-इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं (जो पहले वाली थार 3-डोर के 18-इंच व्हील की जगह लेंगे). इसमें एक अहम बदलाव फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक का है, क्योंकि पहले वाली थार 3-डोर में पीछे की तरफ सिर्फ़ ड्रम ब्रेक ही मिलते थे.

फ्रंट बंपर को नए सिरे से डिज़ाइन किए जाने के कारण नई LED फॉग लाइट्स और कॉर्नरिंग लाइट्स की जगह बदल दी गई है, और अब थार 3-डोर में फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैै.

2027 महिंद्रा थार OG: अंदर क्या नया है?

थार 3-डोर फ़ेसलिफ़्ट के कैबिन में बहुत कम बदलाव किए गए हैं. थार OG में ब्राउन लेदरेट सीटें हैं और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अब इसमें छह एयरबैग हैं, जबकि पहले वाली Thar में सिर्फ़ दो एयरबैग थे.

2027 महिंद्रा थार OG: क्या इंजन बदले हैं?

हालांकि थार 3-डोर के इंजन ऑप्शन वही हैं, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि उन्हें ज़्यादा ताकत बनाने के लिए अपडेट किया गया है. थार OG का 2.2-लीटर mHawk डीज़ल इंजन अब 150 बीएचपी की पीक ताकत और 330 एनएम का टॉर्क बनाता है, जो पुरानी थार 3-डोर के 130 bhp और 300 Nm से ज़्यादा है.

2.0-लीटर mStallion टर्बो-पेट्रोल इंजन भी पहले से ज़्यादा पावरफुल है; यह 159.5 bhp की पीक ताकत और 330 Nm का टॉर्क बनाता है, जो मौजूदा थार 3-डोर के 150 bhp और 300 Nm से ज़्यादा है.

एंट्री-लेवल 1.5-लीटर डीज़ल इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह पहले की तरह ही 117 bhp की ताकत और 300 Nm का टॉर्क मिलता है. हालांकि, थार OG 1.5 डीज़ल के बारे में सबसे खास बात यह है कि अब इसे ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ भी लिया जा सकता है, जो पहले इस इंजन के साथ उपलब्ध नहीं था.