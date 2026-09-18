महिंद्रा ने 22 सितंबर के लॉन्च से पहले 2027 थार 3-डोर फेसलिफ्ट की झलक दिखाई
- 2027 मॉडल में गाड़ी के बाहरी लुक में बड़े बदलाव होंगे
- कैबिन में पहले से ज़्यादा नए फ़ीचर्स मिलने की उम्मीद है
- इंजन में कोई बदलाव नहीं होगा
महिंद्रा ने आने वाले हफ़्तों में लॉन्च होने वाली 2027 थार 3-डोर फेसलिफ्ट की झलक दिखाई है. दो साल में इस लाइफ़स्टाइल SUV का यह दूसरा अपडेट है. नए बदलावों में बाहरी लुक और नए फ़ीचर्स पर ध्यान दिया गया है, जिसकी झलक टेस्ट कारों और हाल ही जारी किए टीज़र्स में देखी जा सकती है.
नया लुक
पिछले साल आई नई थार में सिर्फ़ छोटे-मोटे बदलाव हुए थे लेकिन 2027 मॉडल में ऐसा नहीं होगा. एसयूवी को नया चेहरा मिलेगा जिसमें नए डिज़ाइन का बंपर, नई चौड़ी ग्रिल और LED प्रोजेक्टर हेडलैंप्स शमिल होंगी. इनमें बड़ी Roxx जैसी बिल्ट-इन DRLs दिए जाने की उम्मीद है. इसके अलावा पहले ग्रिल के ऊपर लगा महिंद्रा लोगा अब नई जगह पर दिखाई देगा.
साइड से देखने पर नई कार में फ्रंट व्हील आर्च पर फेंडर एक्सटेंशन में बदलाव और नए अलॉय व्हील देख जा सकते हैं. पीछे की तरफ़ भी बदले हुए बंपर के साथ नई टेल लैंप्सगाड़ी का लुक को पूरा करेंगी.
केबिन में नए फ़ीचर्स
महिंद्रा ने थार के केबिन में भी बड़े बदलाव करने वाली है. 2025 में हमें यहां बड़ी टचस्क्रीन, दरवाज़े पर लगे नए पावर विंडो स्विच, नए A-पिलर ग्रैब हैंडल, रियर AC वेंट्स, फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट और USB टाइप A और C चार्जिंग पोर्ट्स दिख थे. वहीं 2027 मॉडल में Roxx से लिए गए ड्राइव/टेरेन मोड और वायरलेस फ़ोन चार्जिंग जैसे फ़ीचर्स देखे जा सकते हैं. महिंद्रा सीटों के फ़ैब्रिक में भी बदलाव कर सकती है.
इंजन
बोनट के नीचे थार 3-डोर में कोई बदलाव होने की उम्मीद नहीं है और इसमें वही पेट्रोल और डीज़ल इंजन मिलते रहेंगे. इनमें रियर-व्हील ड्राइव वाला 1.5-लीटर डीज़ल इंजन शामिल होगा, साथ ही ज़्यादा ताकतवर 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीज़ल इंजन का विकल्प भी मिलेगा जिसके साथ फोर-व्हील-ड्राइव को भी लिया जा सकता है. हो सकता है कि 1.5 डीज़ल इंजन सिर्फ़ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आएगा, जबकि 2.0 पेट्रोल और 2.2 डीज़ल इंजन में मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनो गियरबॉक्स मिलेंगे.
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