2027 महिंद्रा थार OG के रंग विकल्प आए सामने

महिंद्रा ऑटो ने आखिरकार 2027 थार को लॉन्च कर दिया है. इसमें हुए कई अपडेट्स को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यह सिर्फ़ एक 'फेसलिफ्ट' से कहीं ज़्यादा है. सबसे पहले तो, 3-डोर वाली थार को अब 'थार OG' कहा जाएगा. इसमें सस्पेंशन में बदलाव किए गए हैं, वही इंजन ऑप्शन होने के बावजूद यह ज़्यादा ताकत देती है और इसमें कई नए फ़ीचर्स भी दिए गए हैं—जिनमें से कुछ इसके बड़े वर्शन, 'रॉक्स' (Roxx) से लिए गए हैं. आइए, इसके कलर ऑप्शंस पर एक नज़र डालते हैं.

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रंग पैलेट की बात करें तो, 2027 थार 8 पेंट स्कीम में उपलब्ध है. इनमें आर्टेमिस सिल्वर, बैटलशिप ग्रे, डीप फॉरेस्ट, एवरेस्ट व्हाइट, गैलेक्सी ग्रे, जीन्स ब्लू, स्टील्थ ब्लैक और टैंगो रेड शामिल हैं. सभी कलर ऑप्शन मॉडल के सभी वेरिएंट्स में उपलब्ध हैं. इसके अलावा, पेंट शेड चाहे कोई भी हो, सभी वर्ज़न में व्हील आर्च, फ्रंट और रियर बंपर, हार्ड-टॉप और बाहरी हिस्सों पर हल्के काले रंग के एलिमेंट्स दिए गए हैं, ताकि थोड़ा कंट्रास्ट मिल सके.

अगर बात करें कि दिखने में क्या बदलाव हुए हैं, तो स्टाइलिंग में सबसे ज़्यादा बदलाव सामने की तरफ़ नज़र आते हैं. थार OG में पहले वाली सात-स्लॉट ग्रिल की जगह नई पाँच-स्लॉट ग्रिल दी गई है, साथ ही इसमें थार रॉक्स से ली गई C-शेप की डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRL) वाली LED हेडलाइट्स भी हैं. SUV का ट्रैक भी चौड़ा है, और नए डिज़ाइन वाले फ्रंट बंपर में LED फॉग लैंप्स और कॉर्नरिंग लाइट्स को नई जगह पर लगाया गया है.

महिंद्रा ने मौजूदा इंजन लाइनअप को ही बरकरार रखा है, लेकिन 2.2-लीटर डीज़ल और 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन अब ज़्यादा ताकत बनाते हैं. 2.2-लीटर mHawk डीज़ल इंजन 150 bhp की ताकत और 330 Nm का टॉर्क पैदा करता है, जबकि पिछली थार 3-डोर में यह 130 bhp और 300 Nm था. इस इंजन के रियर-व्हील-ड्राइव वर्जन को अब ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ भी जोड़ा जा सकता है.

2.0-लीटर mStallion टर्बो-पेट्रोल इंजन की ताकत और टॉर्क में भी बढ़ोतरी हुई है; अब यह 159.5 bhp और 330 Nm का टॉर्क बनाता है, जबकि पहले यह 150 bhp और 300 Nm था. वहीं, एंट्री-लेवल 1.5-लीटर डीज़ल इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह पहले की तरह ही 117 bhp और 300 Nm का टॉर्क पैदा करता है.

इंजन 1.5L डीज़ल 2.2L डीज़ल 2.0L पेट्रोल ड्राइवट्रेन RWD RWD 4WD RWD ट्रांसमिशन मैनुअल ऑटोमेटिक मैनुअल ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक AXT रु.10.32 - - - - LXT रु.12.99 रु.16.49 रु.16.43 रु.18 रु.14.77 ZXT रु.13.99 रु.17.49 रु.17.49 रु.18.99 16.09

सभी कीमतें (एक्स-शोरूम हैं)