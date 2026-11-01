2027 मासेराती ग्रानटुरिस्मो और ग्रानकैब्रियो भारत में हुई लॉन्च, कीमतें रु.2.62 करोड़ से शुरू

मासेराती ने भारत में अपडेटेड 2027 ग्रैनटुरिस्मो और ग्रैनकैब्रियो को लॉन्च करने की घोषणा की है. ग्रैनटुरिस्मो की कीमत रु.2.62 करोड़ से शुरू होकर रु.3.14 करोड़ तक जाती है, जबकि ग्रैनकैब्रियो की कीमत रु.2.91 करोड़ से रु.3.30 करोड़ के बीच है. दोनों मॉडल तीन वेरिएंट में उपलब्ध हैं, जिनमें एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वर्ज़न भी शामिल है.

वेरिएंट और एक्स-शोरूम कीमतें

वैरिएंट ग्रैनटूरिज़्मो ग्रैनकैब्रियो 490 रु.2.62 करोड़ रु.2.91 करोड़ ट्रोफियो रु.2.80 करोड़ रु.3.10 करोड़ फोल्गोर (EV) रु.3.14 करोड़ रु.3.30 करोड़

अपडेट किए गए मॉडल तीन वेरिएंट में उपलब्ध हैं: 490, ट्रोफियो और फोल्गोर. 490 और ट्रोफियो वेरिएंट इंटरनल कंबशन इंजन (ICE) से चलते हैं, जबकि फोल्गोर में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पावरट्रेन दिया गया है.

दोनों मॉडलों में एक जैसा 3.0-लीटर V6 ट्विन-टर्बो 'नेटुनो' (Nettuno) इंजन दिया गया है. एंट्री-लेवल 490 वेरिएंट में, यह इंजन 483.1 bhp की ताकत और 600 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है. वहीं, सबसे महंगे ICE वेरिएंट 'ट्रोफियो' (Trofeo) में इसी इंजन का अधिक शक्तिशाली वर्ज़न मिलता है, जो 582.4 bhp की ताकत और 650 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है. 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ज़रिए पावर चारों पहियों तक पहुँचती है.

परफॉरमेंस की बात करें तो, ग्रैनकैब्रियो 490, 4 सेकंड में 0-100 kmph की रफ़्तार पकड़ लेगी और इसकी टॉप स्पीड 300 kmph होगी, जबकि ट्रोफियो 3.6 सेकंड में 0-100 kmph तक पहुँच जाएगी और इसकी टॉप स्पीड 316 kmph होगी. ग्रैनटुरिस्मो 490, 3.9 सेकंड में 0-100 kmph की रफ़्तार हासिल कर लेगी और इसकी टॉप स्पीड 302 kmph होगी, वहीं ट्रोफियो 3.5 सेकंड में यह रफ़्तार पकड़ लेगी और 320 kmph तक पहुँच जाएगी. दोनों मॉडलों में 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है.

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इलेक्ट्रिक पावरट्रेन की बात करें तो, दोनों मॉडलों में 92.5 kWh का बैटरी पैक और तीन इलेक्ट्रिक मोटरें दी गई हैं, जिनमें से एक आगे और दो पीछे लगी हैं. यह पावरट्रेन 750.6 bhp की ताकत और 1,340 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसके अलावा, इसकी WLTP रेंज को बढ़ाकर 540 km कर दिया गया है.

एक्सेलरेशन की बात करें तो, ग्रैनटुरिस्मो फोल्गोर 2.5 सेकंड में 0-100 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है, जबकि ग्रैनकैब्रियो फोल्गोर को ऐसा करने में 2.8 सेकंड लगते हैं. दोनों मॉडल 270 kW तक की DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, जिससे बैटरी को 18 मिनट में 20 से 80% तक चार्ज किया जा सकता है.

डिज़ाइन और फीचर्स

डिज़ाइन के मामले में, दोनों कारों का स्ट्रक्चर और डिज़ाइन एक जैसा है. सबसे बड़ा अंतर इनकी छत में है; ग्रैनकैब्रियो (GranCabrio) में कन्वर्टिबल सॉफ्ट-टॉप है, जबकि ग्रैनटुरिस्मो (GranTurismo) में फिक्स्ड रूफ दी गई है. आगे की तरफ, दोनों मॉडलों में नीचे की ओर एक चौड़ी ग्रिल है, जो फ्रंट बंपर के कोनों तक फैली हुई है.

इनमें आगे की तरफ एयर वेंट भी दिए गए हैं, जो ब्रेक को ठंडा रखने और एयरोडायनामिक दक्षता को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. किनारों पर, फ्रंट फेंडर में मासेराती का खास तीन-तत्व वाला डिज़ाइन देखने को मिलता है. छत के डिज़ाइन में अंतर को छोड़कर, दोनों मॉडलों का बाहरी डिज़ाइन काफी हद तक एक जैसा ही है.

अपडेट किए गए मासेराती मॉडलों के कैबिन में एक स्पोर्टी डिज़ाइन दिया गया है. इसकी सबसे खास बात है रेसिंग से प्रेरित नया स्टीयरिंग व्हील, जिसके ऊपरी और निचले हिस्से फ्लैट हैं और इसमें डार्क सैटिन एल्युमिनियम स्पोक्स लगे हैं. इसमें छिद्रों वाले (परफोरेटेड) लेदर का इस्तेमाल किया गया है, जबकि 'स्पोर्ट' वर्ज़न में बेहतर परफॉरमेंस का अहसास देने के लिए अल्कांतारा (Alcantara) इंसर्ट्स दिए गए हैं.

अन्य अपडेट्स में फिर से डिज़ाइन की गई मासेराती डिजिटल घड़ी शामिल है, जिसमें मेटल बेज़ेल, अष्टकोणीय आकार और अपडेटेड ग्राफ़िक्स दिए गए हैं. इसमें एक पॉप-अप फ़ंक्शन भी है, जो ड्राइवर को अलग-अलग मोड्स के बीच स्विच करने की सुविधा देता है. सेंटर कंसोल में गियर सिलेक्टर है, जिसमें प्रीमियम मेटल से बने थ्री-डायमेंशनल कंट्रोल्स दिए गए हैं, जबकि स्टीयरिंग व्हील में नए पैडल शिफ्टर्स के साथ एक अतिरिक्त पार्किंग फ़ंक्शन भी मिलता है.

डिजिटल सेटअप को भी अपडेट किया गया है, जिसमें सभी डिस्प्ले पर नए डिज़ाइन वाले ग्राफ़िक्स दिए गए हैं. इसमें 12.3-इंच की सेंट्रल टचस्क्रीन, 8.8-इंच का कम्फर्ट डिस्प्ले, कस्टमाइज़ किया जा सकने वाला 12.2-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले और एक हेड-अप डिस्प्ले शामिल है. सुरक्षा फीचर्स में एक नया ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम भी जोड़ा गया है, जो ड्राइवर का ध्यान भटकने या थकान होने का पता लगाता है और ज़रूरत पड़ने पर उसे अलर्ट करता है.