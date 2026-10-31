2027 मासेराती MCPura और MCPura Cielo भारत में हुईं लॉन्च, कीमत रु.4.35 करोड़
- भारत में मासेराती की मॉडल आक्रामक रणनीति का हिस्सा
- पिछले साल वैश्विक स्तर पर पेश किया गया
- इसमें 630bhp वाला 3.0-लीटर ट्विन-टर्बो 'नेटुनो' V6 इंजन लगा है
मसेराती ने भारत में MCPura (जिसे पहले MC20 कहा जाता था) को रु.4.35 करोड़ की कीमत पर लॉन्च किया है. इसके ओपन-टॉप वर्ज़न, जिसे MCPura Cielo कहा जाता है, की कीमत रु.5.20 करोड़ (एक्स-शोरूम) है, जो कि बेस मॉडल से रु.85 लाख अधिक है. इटैलियन ब्रांड की ये दो फ्लैगशिप कारें, GranTurismo/GranCabrio और GT2 Stradale के साथ, कंपनी की नई मॉडल रेंज का हिस्सा हैं.
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इस बेहतरीन इटैलियन सुपरकार में 3.0-लीटर ट्विन-टर्बो 'नेटुनो' V6 इंजन लगा है, जो 8-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है. यह इंजन सिर्फ पिछले पहियों को पावर भेजता है. यह लगभग 630bhp की ताकत और 730Nm का टॉर्क पैदा करता है, जिससे यह कार सिर्फ 2.9 सेकंड में 0 से 100 km/h की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 325 km/h है.
सिएलो (जो कि ओपन-टॉप वर्ज़न है) में भी वही पावरट्रेन मिलता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोक्रोमिक ग्लास रूफ के साथ दो-पीस वाला फोल्डेबल हार्ड-टॉप दिया गया है. यह कूपे (coupe) के मुकाबले लगभग 65kg भारी है, और इसकी छत को खोलने या बंद करने में केवल 12 सेकंड का समय लगता है. बाहर की तरफ इसमें MC20 जैसी ही स्टाइलिंग है, जबकि इसके केबिन में कार्बन-फाइबर स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिसमें चारों तरफ अल्कांतारा (Alcantara) का इस्तेमाल किया गया है. इसमें 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10.25-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन और एक सिंपल, बिना किसी झंझट वाला केबिन लेआउट मिलता है.
कीमतों की बात करें तो, ये FTA लागू होने से पहले की कीमतें हैं और FTA के लागू होने पर इनमें कमी आ सकती है. हालाँकि, पिछले मॉडल-वर्ष की कीमतों की तुलना में, इनमें क्रमशः रु.23 लाख और रु.8 लाख की बढ़ोतरी हुई है.
नई कारें
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 25.7 - 27.9 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
एक्स1 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 49.9 Lakh
आने वाली कारें
- जीप एवेंजरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-15
- एमजी 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 24 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- किया ईवी4एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- टोयोटा बीजेड4एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-23
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-24
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- महिंद्रा स्कार्पियो एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
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