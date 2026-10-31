2027 मासेराती MCPura और MCPura Cielo भारत में हुईं लॉन्च, कीमत रु.4.35 करोड़

मसेराती ने भारत में MCPura (जिसे पहले MC20 कहा जाता था) को रु.4.35 करोड़ की कीमत पर लॉन्च किया है. इसके ओपन-टॉप वर्ज़न, जिसे MCPura Cielo कहा जाता है, की कीमत रु.5.20 करोड़ (एक्स-शोरूम) है, जो कि बेस मॉडल से रु.85 लाख अधिक है. इटैलियन ब्रांड की ये दो फ्लैगशिप कारें, GranTurismo/GranCabrio और GT2 Stradale के साथ, कंपनी की नई मॉडल रेंज का हिस्सा हैं.

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इस बेहतरीन इटैलियन सुपरकार में 3.0-लीटर ट्विन-टर्बो 'नेटुनो' V6 इंजन लगा है, जो 8-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है. यह इंजन सिर्फ पिछले पहियों को पावर भेजता है. यह लगभग 630bhp की ताकत और 730Nm का टॉर्क पैदा करता है, जिससे यह कार सिर्फ 2.9 सेकंड में 0 से 100 km/h की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 325 km/h है.

सिएलो (जो कि ओपन-टॉप वर्ज़न है) में भी वही पावरट्रेन मिलता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोक्रोमिक ग्लास रूफ के साथ दो-पीस वाला फोल्डेबल हार्ड-टॉप दिया गया है. यह कूपे (coupe) के मुकाबले लगभग 65kg भारी है, और इसकी छत को खोलने या बंद करने में केवल 12 सेकंड का समय लगता है. बाहर की तरफ इसमें MC20 जैसी ही स्टाइलिंग है, जबकि इसके केबिन में कार्बन-फाइबर स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिसमें चारों तरफ अल्कांतारा (Alcantara) का इस्तेमाल किया गया है. इसमें 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10.25-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन और एक सिंपल, बिना किसी झंझट वाला केबिन लेआउट मिलता है.

कीमतों की बात करें तो, ये FTA लागू होने से पहले की कीमतें हैं और FTA के लागू होने पर इनमें कमी आ सकती है. हालाँकि, पिछले मॉडल-वर्ष की कीमतों की तुलना में, इनमें क्रमशः रु.23 लाख और रु.8 लाख की बढ़ोतरी हुई है.