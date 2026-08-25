2027 मित्सुबिशी पजेरो को 2 सितंबर को वैश्विक स्तर पर किया जाएगा पेश

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
एमजी हेक्टर हॉक ईवीकिया सोरेंटोरेनो क्विड ईवीऑडी New Q3
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
रॉयल एनफील्डएथर ई एल 01ट्रायंफकेटीएमहोंडा
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

2027 मित्सुबिशी पजेरो को 2 सितंबर को वैश्विक स्तर पर किया जाएगा पेश

ऐसी काफी उम्मीदें हैं कि यह डीज़ल हाइब्रिड इंजन के साथ वापसी कर सकती है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 25, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • यह लैडर-फ्रेम चेसिस पर आधारित होगी
  • इसका फ़ोकस ज़बरदस्त ऑफ़-रोडिंग पर होगा
  • इसमें मित्सुबिशी का ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम दिया जाएगा

मित्सुबिशी ने अपनी मशहूर एसयूवी, पजेरो (Pajero) के सामने आने की तारीख का आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है. यह SUV 2 सितंबर 2026 को वापसी करने जा रही है, जो मित्सुबिशी के सबसे जाने-माने SUV नामों में से एक की वापसी होगी.

 

यह भी पढ़ें: ब्राज़ील में फोक्सवैगन Tukan पिकअप ट्रक से उठा पर्दा

 

इससे क्या उम्मीद करें?

पजेरो अपनी शानदार ऑफ़-रोड क्षमताओं के लिए जानी जाती है. यह अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में टोयोटा लैंड क्रूज़र प्राडो जैसी गाड़ियों को टक्कर दे सकती है. असल में, मित्सुबिशी खुद अपनी नई एसयूवी को अपनी लाइनअप में एक दमदार ऑफ़-रोडर के तौर पर पेश कर रही है.

2027 Mitsubishi Pajero Teaser 1

खबरों के मुताबिक, यह SUV लैडर-फ़्रेम चेसिस पर बनी होगी और इसमें मित्सुबिशी का S-AWC (सुपर ऑल-व्हील कंट्रोल) सिस्टम दिया जा सकता है, जो पहले से ही ट्राइटन पिकअप में मौजूद है.

 

पावरट्रेन की जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि इस SUV में डीज़ल-हाइब्रिड सेटअप हो सकता है, क्योंकि खबर है कि मित्सुबिशी इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है.

2027 Mitsubishi Pajero Teaser

इसके अलावा, टीज़र से पता चलता है कि नई पजेरो में पुराने मॉडल जैसा ही डिज़ाइन एलिमेंट देखने को मिलेगा. इसमें ऑल्टीमीटर, पिच और रोल गेज दिखाने वाला मशहूर ट्रिपल-सर्कल सेटअप भी होगा. हालांकि, अब ये फिजिकल गेज के बजाय डिजिटल रूप में दिखाई देंगे.

 

इस एसयूवी के भारत लौटने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि मित्सुबिशी कई साल पहले भारतीय बाज़ार से बाहर निकल गई थी.

# Cars# SUVs in India# Mitsubishi Pajero# Mitsubishi Motors# Upcoming SUVs# Cars# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • सुजुकी e-Sky की रेंज 310 km बताई गई है और इसकी लंबाई 3.4 मीटर से कम है.
    सुज़ुकी e-Sky Kei कार जापान में हुई पेश, 310 km की मिलेगी रेंज
  • पेट्रोल इंजन वाली क्विड के नए अपडेट में स्टाइलिंग में कुछ बदलाव और क्विड E-Tech से प्रेरित कैबिन दिया गया है.
    वैश्विक स्तर पर पेश होने से पहले 2027 रेनॉ क्विड की दिखी झलक
  • Tukan, MQB प्लेटफ़ॉर्म पर बनने वाला फोक्सवैगन का पहला पिकअप है.
    ब्राज़ील में फोक्सवैगन Tukan पिकअप ट्रक से उठा पर्दा
  • हमने भारत में ₹10 लाख से कम कीमत वाली सबसे किफायती पेट्रोल कारों की लिस्ट बनाई है, जो रोज़ाना आने-जाने में आपके ईंधन का काफ़ी पैसा बचाने में मदद कर सकती हैं.
    अगस्त 2026: रु.10 लाख से कम कीमत पर ये कारें देती हैं सबसे ज़्यादा माइलेज
  • X1 LWB व्हील का बेस 108 मिमी है और इसमें 1.5 टर्बो-पेट्रोल इंजन का पावरफुल वर्जन दिया गया है.
    बीएमडब्ल्यू X1 LWB रु.49.90 लाख में हुई लॉन्च
  • सुजुकी e-Sky की रेंज 310 km बताई गई है और इसकी लंबाई 3.4 मीटर से कम है.
    सुज़ुकी e-Sky Kei कार जापान में हुई पेश, 310 km की मिलेगी रेंज
  • पेट्रोल इंजन वाली क्विड के नए अपडेट में स्टाइलिंग में कुछ बदलाव और क्विड E-Tech से प्रेरित कैबिन दिया गया है.
    वैश्विक स्तर पर पेश होने से पहले 2027 रेनॉ क्विड की दिखी झलक
  • Tukan, MQB प्लेटफ़ॉर्म पर बनने वाला फोक्सवैगन का पहला पिकअप है.
    ब्राज़ील में फोक्सवैगन Tukan पिकअप ट्रक से उठा पर्दा
  • हमने भारत में ₹10 लाख से कम कीमत वाली सबसे किफायती पेट्रोल कारों की लिस्ट बनाई है, जो रोज़ाना आने-जाने में आपके ईंधन का काफ़ी पैसा बचाने में मदद कर सकती हैं.
    अगस्त 2026: रु.10 लाख से कम कीमत पर ये कारें देती हैं सबसे ज़्यादा माइलेज
  • X1 LWB व्हील का बेस 108 मिमी है और इसमें 1.5 टर्बो-पेट्रोल इंजन का पावरफुल वर्जन दिया गया है.
    बीएमडब्ल्यू X1 LWB रु.49.90 लाख में हुई लॉन्च
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • 2027 मित्सुबिशी पजेरो को 2 सितंबर को वैश्विक स्तर पर किया जाएगा पेश