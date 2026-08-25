2027 मित्सुबिशी पजेरो को 2 सितंबर को वैश्विक स्तर पर किया जाएगा पेश

मित्सुबिशी ने अपनी मशहूर एसयूवी, पजेरो (Pajero) के सामने आने की तारीख का आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है. यह SUV 2 सितंबर 2026 को वापसी करने जा रही है, जो मित्सुबिशी के सबसे जाने-माने SUV नामों में से एक की वापसी होगी.

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इससे क्या उम्मीद करें?

पजेरो अपनी शानदार ऑफ़-रोड क्षमताओं के लिए जानी जाती है. यह अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में टोयोटा लैंड क्रूज़र प्राडो जैसी गाड़ियों को टक्कर दे सकती है. असल में, मित्सुबिशी खुद अपनी नई एसयूवी को अपनी लाइनअप में एक दमदार ऑफ़-रोडर के तौर पर पेश कर रही है.

खबरों के मुताबिक, यह SUV लैडर-फ़्रेम चेसिस पर बनी होगी और इसमें मित्सुबिशी का S-AWC (सुपर ऑल-व्हील कंट्रोल) सिस्टम दिया जा सकता है, जो पहले से ही ट्राइटन पिकअप में मौजूद है.

पावरट्रेन की जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि इस SUV में डीज़ल-हाइब्रिड सेटअप हो सकता है, क्योंकि खबर है कि मित्सुबिशी इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है.

इसके अलावा, टीज़र से पता चलता है कि नई पजेरो में पुराने मॉडल जैसा ही डिज़ाइन एलिमेंट देखने को मिलेगा. इसमें ऑल्टीमीटर, पिच और रोल गेज दिखाने वाला मशहूर ट्रिपल-सर्कल सेटअप भी होगा. हालांकि, अब ये फिजिकल गेज के बजाय डिजिटल रूप में दिखाई देंगे.

इस एसयूवी के भारत लौटने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि मित्सुबिशी कई साल पहले भारतीय बाज़ार से बाहर निकल गई थी.