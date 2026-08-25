2027 मित्सुबिशी पजेरो को 2 सितंबर को वैश्विक स्तर पर किया जाएगा पेश
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अगस्त 25, 2026
हाइलाइट्स
- यह लैडर-फ्रेम चेसिस पर आधारित होगी
- इसका फ़ोकस ज़बरदस्त ऑफ़-रोडिंग पर होगा
- इसमें मित्सुबिशी का ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम दिया जाएगा
मित्सुबिशी ने अपनी मशहूर एसयूवी, पजेरो (Pajero) के सामने आने की तारीख का आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है. यह SUV 2 सितंबर 2026 को वापसी करने जा रही है, जो मित्सुबिशी के सबसे जाने-माने SUV नामों में से एक की वापसी होगी.
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इससे क्या उम्मीद करें?
पजेरो अपनी शानदार ऑफ़-रोड क्षमताओं के लिए जानी जाती है. यह अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में टोयोटा लैंड क्रूज़र प्राडो जैसी गाड़ियों को टक्कर दे सकती है. असल में, मित्सुबिशी खुद अपनी नई एसयूवी को अपनी लाइनअप में एक दमदार ऑफ़-रोडर के तौर पर पेश कर रही है.
खबरों के मुताबिक, यह SUV लैडर-फ़्रेम चेसिस पर बनी होगी और इसमें मित्सुबिशी का S-AWC (सुपर ऑल-व्हील कंट्रोल) सिस्टम दिया जा सकता है, जो पहले से ही ट्राइटन पिकअप में मौजूद है.
पावरट्रेन की जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि इस SUV में डीज़ल-हाइब्रिड सेटअप हो सकता है, क्योंकि खबर है कि मित्सुबिशी इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है.
इसके अलावा, टीज़र से पता चलता है कि नई पजेरो में पुराने मॉडल जैसा ही डिज़ाइन एलिमेंट देखने को मिलेगा. इसमें ऑल्टीमीटर, पिच और रोल गेज दिखाने वाला मशहूर ट्रिपल-सर्कल सेटअप भी होगा. हालांकि, अब ये फिजिकल गेज के बजाय डिजिटल रूप में दिखाई देंगे.
इस एसयूवी के भारत लौटने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि मित्सुबिशी कई साल पहले भारतीय बाज़ार से बाहर निकल गई थी.
अपकमिंग कार्स
- एमजी हेक्टर हॉक ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- किया सोरेंटोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 4, 2026
- रेनो क्विड ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 11, 2026
- ऑडी क्यू3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 15, 2026
- ऑडी क्यू5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2026
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- महिंद्रा बीई.07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 19, 2026
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 20, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 21, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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