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वैश्विक स्तर पर पेश होने से पहले 2027 रेनॉ क्विड की दिखी झलक

पेट्रोल इंजन वाली क्विड के नए अपडेट में स्टाइलिंग में कुछ बदलाव और क्विड E-Tech से प्रेरित कैबिन दिया गया है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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2 मिनट पढ़े

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प्रकाशित अगस्त 24, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • स्टाइलिंग में बदलाव मुख्य रूप से कार के अगले हिस्से (फ्रंट फेशिया) पर केंद्रित हैं
  • कैबिन का डिज़ाइन 2025 क्विड E-Tech से काफी मिलता-जुलता है
  • आने वाले हफ़्तों में इसके ग्लोबल डेब्यू की उम्मीद है

रेनॉ इंटरनेशनल मार्केट में इंटरनल कंबशन इंजन वाली क्विड (Kwid) के लिए एक बड़ा अपडेट लाने की तैयारी कर रही है. रेनॉ की एंट्री-लेवल हैचबैक को हाल ही में लॉन्च से पहले बिना किसी कवर के देखा गया, जिससे इसमें हुए बदलावों को करीब से देखने का मौका मिला. उम्मीद है कि अपडेटेड क्विड आने वाले हफ्तों में ब्राज़ील में लॉन्च होगी.

 

यह भी पढ़ें: भारत के सेकेंड हैंड कार बाज़ार की ये हैं सबसे लोकप्रिय कारें

 

2027 रेनॉ क्विड: स्टाइलिंग अपडेट्स

सामने की तरफ, नई क्विड में पिछले साल की Kwid E-Tech जैसा ही नया रेक्टैंगुलर (आयताकार) बंद ग्रिल डिज़ाइन दिया गया है. नीचे की तरफ, बम्पर भी नया है; इसमें ग्रिल के नीचे काले प्लास्टिक फ़िनिश वाला एक मोटा स्पार और सिल्वर एक्सेंट के साथ फ़ॉ-स्प्लिटर स्टाइल वाला निचला हिस्सा (लिप) दिया गया है. हालाँकि, लाइटिंग क्लस्टर में कोई बदलाव नहीं किया गया है; टर्न सिग्नल और पोज़िशन लैंप ग्रिल के दोनों तरफ हैं और मुख्य रेक्टैंगुलर हेडलैंप बम्पर पर अंदर की तरफ बने हाउसिंग में ही लगे हैं.

2027 Renault Kwid spied 1

कार के साइड में पुराने फ़्लैप-स्टाइल डोर हैंडल और बॉडी क्लैडिंग में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें सिर्फ़ नए डिज़ाइन वाले व्हील दिए गए हैं.

 

पीछे की तरफ, स्टाइलिंग में बदलाव सिर्फ़ टेल लैंप्स के लिए नए क्लियर लेंस तक ही सीमित हैं.

 

2027 रेनॉ क्विड: कैबिन अपडेट्स

अंदर की तरफ, कैबिन का डिज़ाइन अब पिछले साल आए क्विड E-Tech EV जैसा दिखता है. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में LED रीडआउट की जगह अब TFT डिस्प्ले जैसा कुछ दिख रहा है, जिसके दोनों तरफ तापमान और फ़्यूल जैसी जानकारी के लिए LED रीडआउट दिए गए हैं. सेंटर कंसोल पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बगल में एक फ़्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन लगी है, और उसके नीचे एयर-कॉन वेंट्स हैं जिनमें अब Y-शेप का पैटर्न है. E-Tech के उलट, यहाँ टचस्क्रीन की हाउसिंग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के चारों ओर के हिस्से के साथ जुड़ी हुई लगती है, न कि EV की तरह अलग से लगी हुई.

2027 Renault Kwid spied 2

ईवी के मामले में एक और अंतर डैशबोर्ड के सेंटर स्पार की कम ऊंचाई है - ICE हैचबैक में AC वेंट्स स्पार के नीचे नहीं, बल्कि उसी पर लगे होते हैं, जबकि EV में वे नीचे की तरफ होते हैं.

 

पुराने मॉडल की तरह ही, नई क्विड में भी सेंटर कंसोल के निचले हिस्से में रोटरी-स्टाइल एयर-कंडीशनिंग कंट्रोल दिए गए हैं. सेंटर कंसोल पर मौजूद फिजिकल बटन की लाइन भी वैसी ही है, जिसमें पावर विंडो स्विच शामिल हैं.

 

2027 रेनॉ क्विड: मैकेनिकल अपडेट्स

ऐसा नहीं लगता कि अपडेटेड क्विड में कोई मैकेनिकल बदलाव किए जाएंगे, क्योंकि दूसरे विकासशील बाज़ारों में बिकने वाले मॉडल में भी 1.0-लीटर, तीन-सिलेंडर वाला नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है जो लगभग 70 bhp की ताकत बनाता है.

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