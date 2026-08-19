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2027 स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट से भारत में उठा पर्दा, बुकिंग शुरू

अपडेटेड स्लाविया में 1.0 लीटर TSI इंजन के लिए नया ऑटोमैटिक गियरबॉक्स, ज़्यादा फ़ीचर्स और स्टाइलिंग में कुछ बदलाव किए गए हैं.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अगस्त 19, 2026

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हाइलाइट्स

  • 1.0-लीटर TSI इंजन अब 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है
  • फीचर्स की लिस्ट में पिछली सीट पर मसाज और 360-डिग्री कैमरा शामिल किए गए हैं
  • 10.1-इंच के इंफोटेनमेंट सिस्टम में गूगल AI कंपैनियन जोड़ा गया है

स्कोडा ऑटो इंडिया ने अपनी कॉम्पैक्ट सेडान में कई बड़े अपडेट करते हुए 'स्लाविया फेसलिफ्ट' से पर्दा उठाया है. इन बदलावों में गाड़ी का बाहरी लुक, कैबिन, पावरट्रेन और इक्विपमेंट शामिल हैं. सबसे बड़ा बदलाव 1.0 लीटर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन के लिए नया 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स है, ठीक वैसा ही जैसा फेसलिफ़्टेड कुशक में दिया गया है.

 

यह भी पढ़ें: स्कोडा ऑक्टेविया RS की प्री-बुकिंग फिर हुई शुरू, सिर्फ़ 50 यूनिट्स होंगी उपलब्ध

 

स्लाविया 6 ट्रिम लेवल में उपलब्ध है, जिनमें क्लासिक, नया क्लासिक+, सिग्नेचर, स्पोर्टलाइन और प्रेस्टीज वैरिएंट शामिल हैं; साथ ही, लॉन्च के समय पहली बार मोंटे कार्लो ट्रिम भी उपलब्ध होगा. इसके लिए रु.15,000 में प्री-बुकिंग शुरू हो गई है.

 

स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट: बाहरी डिज़ाइन

2026 Skoda Slavia Facelift

स्लाविया का ओवरऑल शेप तो वही है, लेकिन इसमें काफ़ी बदलाव किए गए हैं जिससे इस फ़ेसलिफ़्टेड सेडान को एक नया लुक मिलता है. इसमें नई LED हेडलाइट्स और LED टेल लैंप्स दिए गए हैं, और टेल लैंप्स में सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स भी हैं. ग्रिल पर एक क्रोम स्ट्रिप भी है, और इसके साथ ही आगे और पीछे के हिस्सों में भी बदलाव किए गए हैं. 16-इंच के अलॉय व्हील्स का नया डिज़ाइन इसके बाहरी लुक में किए गए बदलावों को पूरा करता है.

2026 Skoda Slavia Facelift rear

अपडेटेड स्लाविया में 10 बाहरी रंग मिलेंगे – कैंडी व्हाइट, कार्बन स्टील, ब्रिलियंट सिल्वर, लावा ब्लू, डीप ब्लैक, चेरी रेड, शिमला ग्रीन और स्टील ग्रे. स्कोडा दो नए रंग भी जोड़ रही है जिनके नाम आर्कटिक सिल्वर और कैपुचीनो बेज हैं, लेकिन दूसरा वाला रंग 2026 के आखिर से ही उपलब्ध होगा.

 

स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट: 1.0L TSI के लिए नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक

2026 Slavia 1

1.0-लीटर TSI इंजन लाइनअप का हिस्सा बना हुआ है, लेकिन अब इसमें गियरबॉक्स का एक नया ऑप्शन भी है. स्कोडा ने 6-स्पीड यूनिट की जगह 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया है, जिससे स्लाविया अपने सेगमेंट की पहली सेडान बन गई है जिसमें यह कॉम्बिनेशन मिलता है.

 

1.0-लीटर TSI इंजन 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ भी उपलब्ध है. जो खरीदार ज़्यादा परफ़ॉर्मेंस चाहते हैं, वे 1.5-लीटर TSI इंजन चुन सकते हैं, जो जाने-पहचाने 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है. स्कोडा ने 1.5-लीटर TSI वर्जन में एक मैकेनिकल बदलाव भी किया है: अब इनमें पीछे की तरफ़ डिस्क ब्रेक मिलते हैं.

 

स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट: नए फ़ीचर्स

Massager buttons

कुछ दिलचस्प नई चीज़ें कैबिन के अंदर हैं. नई स्लाविया में पिछली सीट पर मसाज फ़ंक्शन दिया गया है, जो इस सेगमेंट में पहली बार है. एक और बड़ा फ़ीचर 360-डिग्री सराउंड व्यू कैमरा है; इस फ़ीचर के साथ स्लाविया, फोक्सवैगन ग्रुप के 'इंडिया 2.0' प्रोग्राम के तहत बनी पहली कार बन गई है. यह कैमरा पार्क पायलट और फ्रंट पार्किंग सेंसर के साथ मिलकर कम स्पीड पर गाड़ी को आसानी से घुमाने या पार्क करने में मदद करता है.

Skoda Slavia

डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले को भी अपडेट किया गया है. स्लाविया में अब पहले वाले 8-इंच यूनिट की जगह बड़ा 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है.

2026 Slavia

डैशबोर्ड में 10.1-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, जिसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले की सुविधा मिलती है. इसमें सबसे खास नया AI कंपैनियन है, जो गूगल क्लाउड के ऑटोमेटिक AI एजेंट का इस्तेमाल करता है और कार में जेमिनी-बेस्ड वॉइस असिस्टेंस की सुविधा देता है. यह न्यूज़ और ट्रेंड्स जैसी जानकारी देने के साथ-साथ वॉइस कमांड के ज़रिए म्यूज़िक, फ़ोन कॉल और क्लाइमेट-कंट्रोल जैसे फ़ंक्शन को भी मैनेज कर सकता है.

 

स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट: सुरक्षा फीचर्स

2026 Skoda Slavia Facelift Side

स्लाविया में बड़ों और बच्चों की सुरक्षा के लिए 5-स्टार ग्लोबल NCAP सेफ्टी रेटिंग बरकरार है. स्कोडा का कहना है कि इसके सभी वेरिएंट्स में 25 से ज़्यादा एक्टिव और पैसिव सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं, जिनमें छह एयरबैग्स भी शामिल हैं. इसके ऊंचे वेरिएंट्स में 40 से ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. अपडेटेड फीचर्स लिस्ट में ऑटोमैटिक हेडलैंप्स, रेन-सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो-डिमिंग IRVM और एंटी-ग्लेयर ORVMs जैसी चीज़ें भी शामिल हैं.

 

स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट: संभावित लॉन्च और कीमत

Foto Jet 22

स्कोडा ने अभी तक अपडेटेड स्लाविया की कीमतों का ऐलान नहीं किया है, और उम्मीद है कि यह अक्टूबर 2027 की शुरुआत में होगा. मौजूदा मॉडल की कीमतें अभी रु.10 लाख से शुरू होकर रु.18.19 लाख (एक्स-शोरूम) तक हैं. उम्मीद है कि एंट्री-लेवल कीमतें रु.10 लाख (एक्स-शोरूम) से कम ही रहेंगी.

 

भारत में अपनी प्रीमियम लाइनअप को बढ़ाने की कोशिश में, स्कोडा ने नई स्लाविया को ऑक्टेविया RS और सुपरब TDI (जो 2027 में आएगी) के साथ पेश किया है. स्लाविया और ऑक्टेविया RS की प्री-बुकिंग अब शुरू हो गई है, जबकि कंपनी सुपरब के लिए भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ा रही है.

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